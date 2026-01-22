SUA şi Danemarca vor renegocia acordul de apărare ce privește Groenlanda semnat în 1951, care va implica o sporire a contribuţiei aliaţilor la securitatea insulei arctice

09:50

Considerată de către întreaga comunitate de chirurgie cardiacă nereparabilă, valva mitrală „în hamac” este o afecțiune rară în care una sau ambele foițe ale valvei mitrale împreună cu tot aparatul valvular mitral sunt complet anormale, fiind o cauză de moarte subită la copii și tineri. Pacientul, un tânăr de 19 ani, se confrunta cu oboseală accentuată […] © G4Media.ro.