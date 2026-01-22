SUA şi Danemarca vor renegocia acordul de apărare ce privește Groenlanda semnat în 1951, care va implica o sporire a contribuţiei aliaţilor la securitatea insulei arctice
Statele Unite şi Danemarca îşi vor renegocia acordul lor de apărare privind Groenlanda semnat în 1951, a declarat joi pentru agenția de știri AFP o sursă apropiată discuţiilor desfăşurate în ziua precedentă la Davos între preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, conform căruia acordul cadru privind Groenlanda anunţat miercuri de
Psiholog, după ce un adolescent din Timiș ar fi fost ucis cu premeditare de alți minori: Violența extremă nu apare „din senin" / Care sunt factorii declanșatori și semnele văzute prea târziu
Mihaela Dinu, psihologul Organizației „Salvați Copiii", a explicat, joi, într-un comunicat de presă, că violența extremă între minori este un eșec colectiv, nu doar un act individual, iar responsabilitatea este astfel împărțită între familie, școală, comunitate și sistem. Printre factorii care duc la acte de violență se numără cei psihologici, cum sunt trauma timpurie sau
Protestatarii iranieni spun că răzgândirea lui Trump privind acțiunea militară a fost o trădare, după represiunile sângeroase din Iran, scrie Mediafax. Protestatarii iranieni care, inițial, și-au pus speranțele în declarațiile președintelui american Donald Trump spun acum că se simt abandonați, după schimbarea bruscă de poziție privind o eventuală acțiune militară împotriva Teheranului, potrivit Time. Interviuri
O petiţie online le cere autorităţilor din Tulcea să controleze populaţia de cormorani / Aceste păsări consumă cantități mari de pește, legea permite vânarea lor dar până acum nu s-a stabilit o cotă
O petiţie online le cere autorităţilor să controleze numărul cormoranilor care afectează pescuitul şi echilibrul ecosistemelor acvatice, iar guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), Bogdan Bulete, susţine că există soluţii prietenoase cu mediul care pot fi puse în practică, relatează Agerpres. În petiţia online „Salvează pescuitul! Controlaţi populaţia de cormorani!" se menţionează că numărul mare
20 de persoane au murit din cauza gripei doar în ultima săptămână / Totalul morților în acest sezon a ajuns la 40, de trei ori mai multe decât anul trecut
În săptămâna 12-18 ianuarie, 20 de persoane au murit din cauza gripei, astfel că totalul morților în acest sezon a ajuns la 40, aproape de trei ori mai multe decât anul trecut, potrivit informării publicate joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Cele 40 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 1
Șeful PNL Botoșani anunță că un bărbat a încercat să intre la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un rucsac plin cu pietroaie
Un bărbat, care se dădea drept reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie din Suceava, a încercat să intre cu un rucsac în care avea mai multe „pietroaie" la o întâlnire pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o sâmbăta trecută cu oamenii de afaceri din Botoşani, a declarat joi preşedintele filialei judeţene a Partidului Naţional
Maia Sandu: Acuzaţiile Moscovei la adresa Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova sunt false
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că acuzaţiile Moscovei la adresa Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) sunt false, după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat că la Moscova a fost reţinut un „presupus agent al serviciilor speciale din Republica Moldova", care ar fi venit în Rusia „pentru a
Un nou accident de tren în Spania, al treilea într-o săptămână: Mai mulți răniți după ce o garnitură a lovit o macara
Un tren de navetişti s-a izbit de o macara de construcţii în sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind rănite, inclusiv una grav, a relatat joi postul de televiziune de stat TVE, citat de Agerpres. Accidentul a avut loc la Cartagena, în regiunea Murcia, a precizat TVE. Operatorul feroviar spaniol Adif a transmis pe X că
După 14 ani în urma Samsung, Apple revine pe primul loc în vânzările globale de smartphone-uri, chiar în momentul în care rivalii chinezi intensifică presiunea. Telefoanele pliabile și inteligența artificială avansată sunt noul câmp de luptă în lupta pentru următorul miliard de utilizatori, scrie DW. Samsung a deținut coroana smartphone-urilor atât de mult timp încât
Președintele Nicușor Dan va fi prezent la manifestările de la Iași, pentru sărbătorirea Unirii Principatelor, a anunțat primarul Mihai Chirica
Preşedintele Nicuşor Dan, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, vor lua parte la manifestările organizate în Piaţa Unirii din Iaşi cu prilejul celebrării a 167 ani de la înfăptuirea unirii Moldovei cu Ţara Românească, a anunţat, joi, primarul Mihai Chirica, potrivit Agerpres. „Din afara ţării, dar nu
Competență și profesionalism: șeful interimar al ANI a picat concursul de președinte al instituției, dar conduce ANI în continuare
Vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlosu, care asigură interimar și președinția instituției, a picat concursul pentru ocuparea postului de președinte plin al ANI. Concursul a fost organziat de Consiliul Național de Integritate (CNI), forul tutelar al ANI și organism aflat sub autoritatea Senatului și format din reprezentanți ai partidelor parlamentare și ai societății civile.
Comisar șef din IPJ Giurgiu, trimis în judecată pentru luare de mită / Ar fi primit șpagă zeci de mii de lei ca să faciliteze obținerea unei soluții de netrimitere în judecată într-un dosar de evaziune fiscală
Un comisar șef din cadrul IPJ Giurgiu a fost trimis în judecată de procurorii DNA, după ce ar fi luat mită, scrie Mediafax. Potrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Ciulei Adrian, ofițer cu grad de comisar șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul
Guvernul a discutat legea care limitează cumulul pensie-salariu pentru bugetarii care încasează și pensii speciale / Proiectul are nevoie de avizul la CSM, care este consultativ dar obligatoriu
Guvernul a discutat, în ședința de joi, în primă lectură, legea care limitează cumulul pensie-salariu pentru bugetarii care încasează și pensii speciale. Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare, pot rămâne și angajați la stat, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85% pe perioada desfășurării activității, prevede proiectul. „Proiectul intră în procedură
Trump vrea să schimbe regimul comunist din Cuba până la finalul anului – Wall Street Journal
Încurajată de succesul înlăturării lui Nicolás Maduro din Venezuela, administrația Trump și-a stabilit un nou obiectiv: eliminarea regimului comunist din Cuba până la sfârșitul acestui an, arată o investigație Wall Street Journal. Oficialii americani caută acum persoane-cheie din interiorul guvernului de la Havana care ar fi dispuse să negocieze un acord pentru a pune capăt
Percheziţii DNA într-un dosar în care este vizată o fostă contabilă din Ministerul Afacerilor Externe / S-ar fi folosit de acte false ca să plătească ilegal peste 8 milioane de lei unor foști militari sub formă de salarii, fără ca aceştia să fi fost angajaţi ai ministerului
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, joi, percheziţii într-un dosar în care este implicată şi o fostă contabilă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, prejudiciul în acest caz fiind estimat la peste 8 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în
Administraţia Trump a distrus 80 de ani de alianţe, deplânge guvernatorul Californiei la Davos
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a criticat joi, cu prilejul unei intervenţii la Forumul Economic Mondial de la Davos, 'distrugerea' de către administraţia preşedintelui Donald Trump a alianţelor create la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Nu este puţin lucru să distrugi mai mult de 80
Dan Barna, europarlamentar USR: Un autogol strategic. Cum a ratat Parlamentul European șansa Mercosur și a făcut un cadou Chinei
Decizia Parlamentului European de a trimite acordul cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE nu este doar o amânare birocratică de cel puțin un an, ci o eroare geostrategică, scrie într-o postare pe Facebook europarlamentarul USR Dan Barna. În opinia sa, votul din PE reprezintă "o veste excelentă pentru marile puteri concurente, în special
Cum justifică George Simion scena tortului, gestul prin care a negat suveranitatea unei țări europene: Nu puteam evita
George Simion, liderul partidului extremist AUR, și-a justificat joi gestul prin care a negat su
Deputatul PNL Alexandru Muraru: George Simion, autoproclamatul campion al suveranismului, s-a transformat într-un chelner geopolitic la o petrecere privată, tăind cu satisfacție un tort în forma Groenlandei decorat cu drapelul SUA # G4Media
Deputatul PNL Alexandru Muraru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, îl acuză pe liderul AUR, George Simion, aflat în vizită în Statele Unite, că s-a transformat într-un ”chelner geopolitic” după ce în spațiul public au apărut imagini cu liderul aur tăind un tort în forma Groenlandei decorat cu drapelul Statelor Unite. ”Apogeul acestei vizite de un […] © G4Media.ro.
Ianuarie 2026, una dintre cele mai reci luni din ultimii 9 ani în România, pe fondul scăderii frecvenței valurilor de ger. Temperaturile au coborât până la –21,7°C # G4Media
Ianuarie 2026 se remarcă deja ca o lună de iarnă cu frig accentuat și ger, potrivit datelor publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care a analizat istoricul temperaturilor din lunile ianuarie din ultimele decenii din România și le-a comparat cu valorile din acest an. Ultima lună ianuarie cu episoade de frig comparabile a […] © G4Media.ro.
Creştere semnificativă a numărului de rețete pentru medicamente contra tulburării de atenţie la adulţii din mai multe țări europene # G4Media
Reţetele pentru medicamente împotriva tulburărilor de atenţie (TDAH) au crescut puternic în ultimii 15 ani la adulţii din mai multe ţări europene, arată un studiu publicat joi, care reaminteşte că aceste tratamente se confruntă deja cu o penurie mondială, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Utilizarea tratamentelor împotriva TDAH a crescut puternic la […] © G4Media.ro.
Un ofiţer de poliţie austriac, judecat pentru spionaj la Viena, a vândut Rusiei informaţii sensibile ce vizează Uniunea Europeană # G4Media
Un fost ofiţer de poliţie austriac este judecat începând de joi de un tribunal din Viena pentru că a vândut informaţii secrete Rusiei, acţiune susceptibilă „să aducă prejudicii grave reputaţiei Austriei în rândul serviciilor de informaţii prietene”, potrivit actului acuzării, consultat de AFP. Unele dintre informaţiile transmise de acesta Moscovei vizau un program pentru comunicaţii […] © G4Media.ro.
Liderul federației sindicale a profesorilor din universitar: Reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în universități produce un risc major de concedieri și de faliment. Luăm în calcul greva # G4Media
Președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, Anton Hadăr, avertizează că reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în învățământul superior, discutată de Guvern în contextul măsurilor de austeritate, riscă să perturbe grav funcționarea universităților și să ducă la concedieri. Acesta spune într-un set de declarații acordate Edupedu.ro că universitățile au făcut deja ajustări bugetare importante în ultimii […] © G4Media.ro.
Bolojan a discutat cu ambasadoarea Germaniei și reprezentanții E.ON despre restanțele statului la plățile în cadrul schemei de plafonare a prețurilor la energie # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu o delegație formată din ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei în România, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România SA, Volker Raffel, și directorul general al E.ON Energie România SA, Claudia Griech. Discuțiile au avut în vedere fluidizarea parcursului de verificare și […] © G4Media.ro.
Doi infractori din Cluj, prinși în Italia / Unul e condamnat la 20 de ani de închisoare, după ce a incendiat o româncă în Austria / Avocat: ”Nu vrem ca ei să fie duși în România, unde condițiile din închisori sunt precare” # G4Media
Autoritățile române au înaintat Italiei o cerere de extrădare a doi bărbați din Cluj, arestați în peninsulă, fiind considerați traficanți periculoși de arme și droguri, anunță Curierul Italiei. Adrian Bodgan Negrei (Crețu) și Aurelian Bodgan Galea au fost găsiți de poliția din Pavia în Montù Beccaria, unde se ascundeau de câteva luni într-o casă în […] © G4Media.ro.
Statele Unite urmează să părăsească oficial joi Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în ciuda avertismentelor privind consecințele negative ale unei astfel de retrageri pentru țară și pentru restul lumii, potrivit Reuters. Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor părăsi organizația din prima zi a mandatului său prezidențial, în 2025, printr-un decret. În conformitate cu […] © G4Media.ro.
Grecia are cel mai vechi parc auto din UE / România o depășește la vârsta autobuzelor – raport # G4Media
Grecia este țara din UE cu cel mai vechi parc auto, după cum arată un raport al Asociației Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA), citat de Sega și Rador Radio România. Conform studiului „Vehicule pe drumurile europene” pentru anul 2024, mașinile din Uniunea Europeană au o vârstă medie de 12,7 ani. În Grecia, însă, vârsta medie […] © G4Media.ro.
Donald Trump își lansează, la Davos, Consiliul pentru Pace / “Biletul de intrare” costă un miliard de dolari # G4Media
Președintele american Donald Trump își dezvăluie joi noul „Consiliu de pace” și se întâlnește cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Davos, după ce a dezamorsat cu o zi înainte conflictul privind Groenlanda pe care el însuși îl provocase, transmite agenția AFP. După săptămâni de declarații agresive, președintele american, invitat la Forumul Economic Mondial, a […] © G4Media.ro.
Sistem de acces în școală pe baza unei legitimații la care poate fi atașat un cont bancar, propus de conducerile a două colegii naționale din Bacău și criticat de unii părinți # G4Media
Conducerile Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău și Colegiului Național Vasile Alecsandri vor să introducă un sistem de acces în școală pe bază de card electronic, care ar urma să fie implementat și susținut financiar de BRD. Elevii vor avea atașat cardului de intrare în școală și un cont bancar, iar folosirea lui este […] © G4Media.ro.
Ioan-Aurel Pop susține că Academia Română nu a primit de la sculptorul Constantin Brâncuși nici o ofertă de donație a atelierului său din Paris # G4Media
Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a dezmințit joi într-un comunicat informațiile potrivit cărora Academia ar fi refuzat, în perioada comunistă, o presupusă donație de la sculptorul Constantin Brâncuși. Pop a amintit procesul verbal al ședinței Secțiunii de Știința Limbii, Literatură și Artă a Academiei Române din 7 martie 1951, ședință invocată în spațiul public de […] © G4Media.ro.
Persoanele dependente de vizionarea de seriale sau programe TV sunt mai predispuse la singurătate, potrivit unui nou studiu # G4Media
Un nou studiu sugerează că vizionatul excesiv de seriale se poate transforma dintr-un obicei nevinovat într-o adevărată dependență atunci când una dintre principalele cauze este singurătatea, scrie Mediafax. Obiceiul maratoanelor de vizionare a serialelor, cunoscut sub termenul popular de „binge-watching”, poate fi perceput, la început, ca un mod nevinovat de a te relaxa după o […] © G4Media.ro.
Steve Witkoff anunță că negocierile de pace ce privesc Ucraina au ajuns la „o singură problemă” # G4Media
Emisarul american Steve Witkoff a declarat joi că negocierile privind încheierea Războiului din Ucraina au înregistrat progrese semnificative, anunțând că un singur aspect mai rămâne de rezolvat, scrie Mediafax. „Cred că mai este un singur punct de rezolvat, am discutat mai multe versiuni ale acestui punct, ceea ce înseamnă că poate fi rezolvat. Așadar, dacă […] © G4Media.ro.
Statele Unite vor controla părți din Groenlanda, desemnându-le drept zone de baze suverane în conformitate cu termenii unui acord propus la Davos, scrie The Telegraph. Conform acordului, care imită acordul Marii Britanii cu Cipru, bazele americane de pe insula arctică vor fi considerate teritoriu american. Acest lucru va permite SUA să desfășoare operațiuni militare, de […] © G4Media.ro.
O dronă de proveniență rusă a fost găsită joi dimineața în grădina unei case din localitatea Crocmaz din Republica Moldova. Este o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, susține MAE de la Chișinău, transmite MEDIAFAX. Poliția Republicii Moldova anunță că drona a fost găsită joi dimineața, în jurul orei 9.25, în […] © G4Media.ro.
Țările cu cea mai mică rezistență la dezinformare: Bulgaria, Grecia, România, Serbia și Turcia/ De ce sunt cele mai expuse influenței rusești – studiu # G4Media
Bulgaria ocupă locul 34 din 41 de țări din Europa în ceea ce privește alfabetizarea mediatică, conform Indicelui anual de alfabetizare mediatică pentru 2026, publicat de Institutul pentru o Societate Deschisă – Sofia. Cu un rezultat de 32 de puncte din 100 posibile, țara se încadrează în al patrulea grup cu cea mai mică rezistență […] © G4Media.ro.
Acțiunile Ubisoft s-au prăbușit cu peste 28% la Bursa din Paris, a doua zi după ce gigantul francez al jocurilor video a anunțat anularea dezvoltării a șase jocuri video și amânarea lansării altor șapte, transmite Le Figaro. Acțiunile au pierdut 28,38%, ajungând la 4,75 euro în primele tranzacții la Bursa din Paris, înainte de suspendarea […] © G4Media.ro.
Rusia susține că a reținut un presupus spion moldovean, Chișinăul denunță o manipulare a opiniei publice / Personajul a fost consilier al liderului pro-rus Igor Dodon # G4Media
Un presupus „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova, sosit la Moscova”, ar fi fost reținut de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, a scris joi agenția de presă RIA controlată de Kremlin, citată de Ziarul de Gardă. În replică, Serviciul moldovean de informații SIS a dezmințit informația și a denunțat o tentativă […] © G4Media.ro.
Vicepremierul Tánczos Barna: Perspectivele bugetului pe 2026 sunt semnificativ mai bune. Impozitul pe venit rămâne la autorităţile locale # G4Media
Perspectivele bugetului pe anul 2026 sunt „semnificativ mai bune” decât în urmă cu un an, a declarat joi, pentru Agerpres, vicepremierul Tánczos Barna, în contextul începerii pregătirilor pentru elaborarea legii bugetului de stat, punctând faptul că prioritatea acestui an rămâne absorbţia fondurilor PNRR, transmite Agerpres. Tánczos Barna a spus că miercuri a avut loc la […] © G4Media.ro.
Liderii populiști europeni se îndepărtează de președintele american pe care îl admirau odată în mod deschis. Pe măsură ce Donald Trump își intensifică atacurile asupra continentului, abordarea sa radicală a relațiilor transatlantice devine o povară politică — chiar și pentru liderii care au beneficiat anterior de asocierea cu el, scrie Politico. Pentru partidele de dreapta […] © G4Media.ro.
Fostul șef DNA, Crin Bologa, îl face și el mincinos pe Marius Voineag, după ce și Recorder l-a acuzat de dezinformare # G4Media
Fostul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Crin Bologa, a reacționat dur la interviul pe care cel care l-a succedat în funcție, Marius Voineag, l-a acordat portului Antena 3. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Crin Bologa oferă câteva informații și date statistice care contrazic susținerile actualului șef al DNA. O reacție la fel de […] © G4Media.ro.
Danemarca, dispusă să discute despre Groenlanda, dar cu respectarea integrităţii sale teritoriale # G4Media
Danemarca doreşte să continue „un dialog constructiv cu aliaţii săi” referitor la Groenlanda şi securitatea în Arctica, dar cu respectarea „integrităţii sale teritoriale”, a declarat joi prim-ministrul danez Mette Frederiksen, relatează agenția de știri AFP. „Putem negocia toate aspectele politice: securitate, investiţii, economie. Dar nu ne putem negocia suveranitatea”, a declarat prim-ministrul danez într-un comunicat. […] © G4Media.ro.
NATO nu are autoritatea de a negocia pe cont propriu un acord ce privește Groenlanda, avertizează o deputată groenlandeză / Trump declarase că a ajuns la un acord preliminar privind insula arctică şi că acesta este „cu adevărat fantastic” # G4Media
NATO nu poate negocia niciun acord privind Groenlanda cu preşedintele american Donald Trump fără participarea acestui teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, a declarat joi Aaja Chemnitz, unul din cei doi deputaţi groenlandezi din parlamentul danez, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Declaraţiile lui Trump la care asistăm în aceste zile sunt o […] © G4Media.ro.
Filmul crimei cu premeditare din Timiș, în care copii de 15 ani au ucis și îngropat un prieten / Au plănuit timp de o lună uciderea lui Alin Mario Berinde # G4Media
A fost ucis cu lovituri de cuțit și topor. După ce a fost ucis, prietenii lui au încercat să-i ardă corpul, iar apoi l-au îngropat. Este filmul crimei lui Alin Mario Berinde, relatat în Opinia Timișoarei. După audierile de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, cei doi băieți de 15 ani care l-au omorât […] © G4Media.ro.
Preşedinta interimară a Venezuelei, invitată la Casa Albă / Delcy Rodriguez a făcut mai multe concesii sub presiunea Statelor Unite # G4Media
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, fostă vicepreşedintă în timpul lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de Statele Unite pe 3 ianuarie, îl va vizita pe preşedintele american Donald Trump, a declarat miercuri presei un reprezentant al Casei Albe, fără a preciza o dată, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Vorbind la […] © G4Media.ro.
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată / S-a declanșat o alarmă a sistemului de supraveghere / Centrala se află în Japonia # G4Media
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa, a fost suspendată joi după câteva ore de funcţionare, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), precizând că reactorul repornit rămâne „stabil”, relatează Agerpres, care citează AFP. „O alarmă a sistemului de supraveghere (…) a fost declanşată în timpul procedurilor de pornire […] © G4Media.ro.
Adăpostul de câini din Târgu Cărbunești se închide. Apel emoționant al Asociației Pro Animals pentru salvarea patrupedelor: „Dacă nu pot fi adoptați, vor fi eutanasiați. Vă rugăm să le oferiți o șansă la viață” (VIDEO) # G4Media
Asociația Pro Animals face apel pentru câinii din Târgu Cărbunești, județul Gorj. 63 de animale sunt afectate, deoarece adăpostul orașului se va închide în luna martie. Apelul Asociației Pro Animals pentru câinii din Târgu Cărbunești Asociația Pro Animals lansează un apel urgent către iubitorii de animale să ajute câinii din orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj. […] © G4Media.ro.
România a implementat mare parte din recomandările anticorupţie ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători şi procurori, potrivit raportului Grupului Statelor împotriva Corupţiei # G4Media
România a implementat sau a tratat în mod satisfăcător opt dintre cele 13 recomandări conţinute în Raportul de evaluare aferent Rundei a patra, referitor la prevenirea corupţiei cu privire la membrii Parlamentului, judecători şi procurori, conchide Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) într-un addendum la raport publicat joi; în acelaşi timp, dintre recomandările rămase, două au […] © G4Media.ro.
Recorder: Afirmația procurorului-șef DNA este o dezinformare / Marius Voineag a declarat că reportajul Justiție Capturată ”era făcut cu un an și ceva înainte”/ Ce spun jurnaliștii # G4Media
Jurnaliștii de la Recorder califică afirmația procuroului șef DNA drept o dezinformare, după ce Marius Voineag a declarat miercuri seara la Antena 3 că reportajul Justiție Capturată ”era făcut cu un an și ceva înainte”. Jurnalitșii susțin că materialul a fost documentat și creat în perioada februarie 2024 – decembrie 2025 și că a fost […] © G4Media.ro.
Banca Société Générale a anunțat joi disponibilizarea a 1.800 de angajați în Franța, în cadrul unui proiect de reorganizare a activităților sale în această țară, transmite agenția Reuters. Grupul a depus la organismele reprezentative ale personalului un proiect de simplificare organizațională în Franța, se arată într-un comunicat. Reorganizarea vizează mai multe activități și funcții la […] © G4Media.ro.
Premieră mondială în chirurgie cardiacă la Spitalul NORD Pipera: prima reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală rară a inimii, folosind un abord transaortic # G4Media
Considerată de către întreaga comunitate de chirurgie cardiacă nereparabilă, valva mitrală „în hamac” este o afecțiune rară în care una sau ambele foițe ale valvei mitrale împreună cu tot aparatul valvular mitral sunt complet anormale, fiind o cauză de moarte subită la copii și tineri. Pacientul, un tânăr de 19 ani, se confrunta cu oboseală accentuată […] © G4Media.ro.
