Patru minori sunt puși sub acuzare în Franța pentru provocarea incendiului care a distrus parțial un colegiu din Dijon / Procurorul susține că este „cu siguranță un act de represalii” după operațiunile împotriva traficului de droguri

11:20

Un nou studiu sugerează că vizionatul excesiv de seriale se poate transforma dintr-un obicei nevinovat într-o adevărată dependență atunci când una dintre principalele cauze este singurătatea, scrie Mediafax. Obiceiul maratoanelor de vizionare a serialelor, cunoscut sub termenul popular de „binge-watching”, poate fi perceput, la început, ca un mod nevinovat de a te relaxa după o […] © G4Media.ro.