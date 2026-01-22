Trump a inaugurat „Consiliul Păcii”, un fel de ONU creat de un agent imobiliar
Impact.ro, 22 ianuarie 2026 15:50
Donald Trump a organizat o ceremonie de inaugurare a „Consiliului Păcii”, o organizație la care au aderat până acum câteva regimuri iliberale de tip Erdogan și Orban și câteva regimuri de-a dreptul dictatoriale de tip […] The post Trump a inaugurat „Consiliul Păcii”, un fel de ONU creat de un agent imobiliar appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
15:50
Donald Trump a organizat o ceremonie de inaugurare a „Consiliului Păcii”, o organizație la care au aderat până acum câteva regimuri iliberale de tip Erdogan și Orban și câteva regimuri de-a dreptul dictatoriale de tip […] The post Trump a inaugurat „Consiliul Păcii”, un fel de ONU creat de un agent imobiliar appeared first on IMPACT.ro.
Acum 4 ore
13:40
O idee bună de la un politician, domnul primar al Sectorului 3, Robert Negoiță – adică ceva extrem de rar în natură: poliția nu va mai ridica mașinile parcate neregulamentar, ci va suna proprietarii să […] The post Robert Negoiță are o idee foarte bună. Probabil ultima. Sigur prima appeared first on IMPACT.ro.
Acum 6 ore
10:30
Elon Musk susține că, datorită AI, în 10 ani nu va mai trebui să muncim. Statele vor garanta oamenilor un venit – ceea ce la noi se întâmplă deja cu specialii, dar Musk nu știe asta # Impact.ro
Iată că de data aceasta suntem și noi cu ceva înaintea tehnologiilor de top. Înaintea inteligenței artificiale chiar. Elon Musk susține că, în vreo 10 ani de acum înainte, oamenii nu vor mai trebui să […] The post Elon Musk susține că, datorită AI, în 10 ani nu va mai trebui să muncim. Statele vor garanta oamenilor un venit – ceea ce la noi se întâmplă deja cu specialii, dar Musk nu știe asta appeared first on IMPACT.ro.
Acum 8 ore
09:10
Dinamo Zagreb – FCSB, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Maksimir, şi va fi transmis în direct de […] The post Europa League: Dinamo Zagreb vs FCSB – Test dificil pentru campioana României appeared first on IMPACT.ro.
09:00
Fenerbahce – Aston Villa, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 19:45, pe Şükrü Saracoğlu din Istanbul, şi va fi transmis în […] The post Europa League: Fenerbahce vs Aston Villa – Ora revanşei pentru turci appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
00:30
Sorin Grindeanu, primul român care a ajuns pe locul 1 după ce l-a depășit pe locul 2, spune că se găsește un miliard să dăm pentru Consiliul lui Trump # Impact.ro
Domnul Sorin Grindeanu, președinte PSD și, dacă nu se răzgândește Olguța Vasilescu, viitor premier al României, a declarat că „se găsește” un miliard de dolari ca să plătim taxa de aderare la „Consiliul pentru Pace” […] The post Sorin Grindeanu, primul român care a ajuns pe locul 1 după ce l-a depășit pe locul 2, spune că se găsește un miliard să dăm pentru Consiliul lui Trump appeared first on IMPACT.ro.
21 ianuarie 2026
22:20
George Simion a tăiat în America un tort de forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA făcut din glazură. Iar acasă dă doar hamburger… # Impact.ro
Domnul George Simion, președintele AUR, cel mai bine cotat partid în sondaje, se află în SUA, într-un fel de campanie de validare internațională. Validarea vine în cazul lui de la un grup de republicani dedicați […] The post George Simion a tăiat în America un tort de forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA făcut din glazură. Iar acasă dă doar hamburger… appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Donald Trump, primit cu covorul roșu de elvețieni la Davos. Asta înseamnă să umbli teleleu prin lume! # Impact.ro
În timp ce președintele nostru, domnul Nicușor Dan, nu s-a dus la forumul economic de la Davos pentru că nu vrea să umble „teleleu prin lume”, teleleul de Donald Trump s-a dus și a aterizat […] The post Donald Trump, primit cu covorul roșu de elvețieni la Davos. Asta înseamnă să umbli teleleu prin lume! appeared first on IMPACT.ro.
19:20
Iuliei Albu i-a venit 3600 de lei factura la gaze. Dar a cui găină se răsfață toată ziua pe calorifer? # Impact.ro
Doamna Iulia Albu, creatoare de modă și cuibare, se plânge pe rețelele de socializare că i-a venit prea mult factura la gaze: „Îți vine factura la gaze 3.600 ron… Oare este o glumă?” În ultimii […] The post Iuliei Albu i-a venit 3600 de lei factura la gaze. Dar a cui găină se răsfață toată ziua pe calorifer? appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
13:50
AUR ar câștiga alegerile cu 40,9%, „dacă duminics viitoare ar fi alegeri”. Dar duminica viitoare e doar ger # Impact.ro
Un ultim sondaj INSCOP dă următoarele procente: AUR 40,9%, PSD 18,2%, PNL 13,5%. Dar doar „dacă duminica viitoare ar fi alegeri”. Însă duminica viitoare nu sunt alegeri. Iar asta e foarte important. Dacă duminica viitoare […] The post AUR ar câștiga alegerile cu 40,9%, „dacă duminics viitoare ar fi alegeri”. Dar duminica viitoare e doar ger appeared first on IMPACT.ro.
12:40
Slavia Praga – Barcelona, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 21 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Fortuna Arena, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Slavia Praga vs Barcelona – Catalanii, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Petiție pentru cumpărarea Californiei și schimbarea numelui acesteia în Noua Danemarcă (sau în „Și Mai Noua Dacia”, cum ar zice cineva „ales”) # Impact.ro
Societatea daneză nu se lasă mai prejos decât Donald Trump și a lansat o petiție online de larg succes prin care cere demararea procedurilor de achiziționare a statului California. După finalizarea achiziției, statul California va […] The post Petiție pentru cumpărarea Californiei și schimbarea numelui acesteia în Noua Danemarcă (sau în „Și Mai Noua Dacia”, cum ar zice cineva „ales”) appeared first on IMPACT.ro.
11:50
Olympique Marseille – Liverpool, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 21 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Stade Vélodrome, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Olympique Marseille vs Liverpool – Cine se califică pe Velodrome? appeared first on IMPACT.ro.
00:50
Lukașenko a aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Urmează Putin, Kim Jong Un, Kadîrov, poate chiar și Maduro dacă scapă din arest # Impact.ro
În această imagine îl puteți vedea pe domnul Lukașenko, aflat în al 31-lea an de dictatură în Belarus, semnând aderarea la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Lukașenko primise și el invitație din partea președintelui […] The post Lukașenko a aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Urmează Putin, Kim Jong Un, Kadîrov, poate chiar și Maduro dacă scapă din arest appeared first on IMPACT.ro.
00:40
Acest dric Maserati a fost filmat de protestatarul Marian Ceaușescu pe cheiul Dâmboviței, în fața Curții de Apel. La momentul filmării, dricul era gol, așa că domnul Ceaușescu nu a fost nevoit să strige „Borfașule, […] The post Dric Maserati în București, pentru cine vrea să agațe ceva și pe ultimul drum appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Diana Șoșoacă a fost atacată cu gaze de jandarmii din Strasbourg, aceștia nerecunoscând-o nici ca europarlamentar, nici ca fostă balerină # Impact.ro
Doamna Diana Șoșoacă a participat la protestul organizat de fermieri la Strasbourg împotriva acordului Mercosur, interesul dumneaei fiind mai degrabă să realizeze un live pe rețelele de socializare. Iar live-ul dumneaei a fost mai reușit […] The post Diana Șoșoacă a fost atacată cu gaze de jandarmii din Strasbourg, aceștia nerecunoscând-o nici ca europarlamentar, nici ca fostă balerină appeared first on IMPACT.ro.
20 ianuarie 2026
20:40
Populația României trebuie pregătită „pentru a susține un efort de război”, deși e deja ocupată cu susținerea efortului de pace # Impact.ro
Domnul general Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major, spune că populația României trebuie „pregătită pentru a susține un efort de război”. Dumnealui a făcut această afirmație la Antena 3 și tot acolo a lăsat de înțeles […] The post Populația României trebuie pregătită „pentru a susține un efort de război”, deși e deja ocupată cu susținerea efortului de pace appeared first on IMPACT.ro.
16:20
Președintele francez Emmanuel Macron a ținut deja o primă cuvântare la forumul economic de la Davos, ocazie cu care a condamnat noile tendințe imperialiste ale marilor puteri, incluzând aici și SUA conduse de Trump, și […] The post Emmanuel Macron poartă ochelari de soare la Davos. O fi venit cu soția în avion? appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Speranțe la București: dacă mai continuă mult valul de ger, poate ne confundă Trump cu Groenlanda # Impact.ro
Valul de ger care s-a cuibărit in România dă semne că vrea să facă Sfântul Valentin alaturi de noi, dar acest aspect nu e de natură să ne îngrijoreze. Dimpotrivă, e de natură să ne […] The post Speranțe la București: dacă mai continuă mult valul de ger, poate ne confundă Trump cu Groenlanda appeared first on IMPACT.ro.
10:10
Directorul Agenției pentru Dezvoltare Nord-Est, huiduit la Botoșani fiindcă a fost confundat cu Ilie Bolojan. În partea de sus a capului chiar seamănă un pic # Impact.ro
Domnul Vasile Asandei, directorul menționat în titlu, a avut lipsa de inspirație să iasă din Primăria Botoșani în timp ce premierul Ilie Bolojan se afla înăuntru și era așteptat afară de câteva zeci de protestatari. […] The post Directorul Agenției pentru Dezvoltare Nord-Est, huiduit la Botoșani fiindcă a fost confundat cu Ilie Bolojan. În partea de sus a capului chiar seamănă un pic appeared first on IMPACT.ro.
09:00
Real Madrid – Monaco, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 20 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Bernabeu, şi va fi transmis în direct de […] The post Champions League: Real Madrid vs Monaco – Toţi banii pe „galactici” appeared first on IMPACT.ro.
00:00
După președintele jucător și președintele turist, acum avem președinte casnic: Nicușor Dan anunță că nu îi place să umble „teleleu prin lume” # Impact.ro
Președintele Nicușor a explicat, prin consilierul pentru securitate națională Marius Lazurca, de ce nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos ce va avea loc săptămâna viitoare: „Nu umblu teleleu prin lume când […] The post După președintele jucător și președintele turist, acum avem președinte casnic: Nicușor Dan anunță că nu îi place să umble „teleleu prin lume” appeared first on IMPACT.ro.
19 ianuarie 2026
20:10
Cine a furat căldura din Craiova? Bolojan, Fritz și francezii de la Vidraru, printre suspecți # Impact.ro
Doamna primar Olguța Vasilescu, aflată în prezent în al 13-lea an în care gospodărește cu brio orașul, susține că premierul Bolojan este cel care a lăsat Craiova fără căldură. Cum a făcut Bolojan asta? Tot […] The post Cine a furat căldura din Craiova? Bolojan, Fritz și francezii de la Vidraru, printre suspecți appeared first on IMPACT.ro.
20:10
Dorian Popa, la proces cu 3 bodyguarzi și un singur avocat. Dacă se complică treaba, la termenul următor vine și Cheluțu # Impact.ro
Domnul Dorian Popa, artist, influencer și posesor de cățel celebru, a avut termen la Curtea de Apel în litigiul legat de condusul sub influența unor substanțe mai puțin îndrăgite de Codul Penal. Și s-a prezentat […] The post Dorian Popa, la proces cu 3 bodyguarzi și un singur avocat. Dacă se complică treaba, la termenul următor vine și Cheluțu appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Donald Trump l-a invitat și pe Putin în „Consiliul pentru Pace”. Putin însă poate intra și fără invitație, cu tancul # Impact.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Vladimir Putin a primit „pe căi diolomatice” o invitație din partea lui Donald Trump de a alătura Federația Rusă la „Consiliul penteu Pace” – organismul […] The post Donald Trump l-a invitat și pe Putin în „Consiliul pentru Pace”. Putin însă poate intra și fără invitație, cu tancul appeared first on IMPACT.ro.
18:00
Cine a furat căldura din Craiova? Bolojan, Fritz și francezi de la Vidraru, printre suspecți # Impact.ro
Doamna primar Olguța Vasilescu, aflată în prezent în al 13-lea an în care gospodărește cu brio orașul, susține că premierul Bolojan este cel care a lăsat Craiova fără căldură. Cum a făcut Bolojan asta? Tot […] The post Cine a furat căldura din Craiova? Bolojan, Fritz și francezi de la Vidraru, printre suspecți appeared first on IMPACT.ro.
15:00
Încă un motiv de scindare în societate: Paula Seling, membră a juriului Eurovision Moldova, a felicitat Moldova în limba rusă folosind un cuvânt despre care ea credea că e un regionalim („Maladieț, Moldova!”) O stângăcie, […] The post Dacă ar fi și limba rusă frumoasă ca Paula Seling… appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Lazio – Como, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul Italiai, este programat, luni, 19 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Stadio Olimpico din ROma, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post Serie A: Lazio vs Como – Duel echilibrat la Roma appeared first on IMPACT.ro.
09:20
Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, luni, 19 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs Universitatea Craiova – Oltenii, spre locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Se cere cetățenie română pentru cetățeanul indian care a salvat fetița din lacul înghețat din Craiova. Poate ar merita chiar premier # Impact.ro
Un domn din India ce se află în țara noastră de vreo doi ani a participat decisiv la salvarea unei fetițe care s-a avântat pe gheața lacului Romanescu și a căzut în apă. Omul este […] The post Se cere cetățenie română pentru cetățeanul indian care a salvat fetița din lacul înghețat din Craiova. Poate ar merita chiar premier appeared first on IMPACT.ro.
18 ianuarie 2026
14:30
A nins în Kamceatka, Rusia. Puțin, vreo 4 etaje. Dar nimeni nu se plânge: lumea e pe afară la lopată și s-au făcut deja tuneluri pentru drumurile de maximă necesitate – la alimentara, la dispensar, […] The post A nins în Rusia, dar vodca pentru situații de urgență face față cu brio appeared first on IMPACT.ro.
12:50
Primarul din Vicovu de Sus anunță că va renunța la impozitele locale. Dar nu chiar acum, ci când ne vor da alții bani # Impact.ro
O idee de bun-simț expusă de domnul Vasile Iliuț, primar al localității sucevene Vicovu de Sus: locuitorii comunei pe care o gospodărește nu ar trebui să plătească taxe și impozite locale, deoarece nu au cum […] The post Primarul din Vicovu de Sus anunță că va renunța la impozitele locale. Dar nu chiar acum, ci când ne vor da alții bani appeared first on IMPACT.ro.
06:10
CFR Cluj – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, duminică, 18 ianuarie 2026, de la ora 17:45, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLig: CFR Cluj vs Oţelul Galaţi – Duel echilibrat pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Dinamo – U Cluj, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, duminică, 18 ianuarie 2026, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Dinamo vs U Cluj – „Câinii roşii”, spre Europa appeared first on IMPACT.ro.
17 ianuarie 2026
21:50
După Măruță, încă o pierdere grea: Gigi Becali amenință că nu mai apare la televizor dacă FCSB nu prinde play-off-ul # Impact.ro
Domnul Gigi Becali s-a supărat atât de tare după eșecul cu FC Argeș încât a amenințat că va face ceva ce nimeni nu mai spera că se va întâmpla vreodată: va dispărea de la televizor […] The post După Măruță, încă o pierdere grea: Gigi Becali amenință că nu mai apare la televizor dacă FCSB nu prinde play-off-ul appeared first on IMPACT.ro.
14:00
Ion Țiriac trebuie să își ia al doilea job de miliardar, deoarece a fost detronat în topul celor mai bogați români # Impact.ro
Imobiliarele, băncile, mașinile nu mai merg, oameni buni: domnul Tiriac a căzut pe locul 3 în topul celor mai bogați români din cauza faptului că IT-ul pe domeniul analizei de date și inteligenței artificiale merge […] The post Ion Țiriac trebuie să își ia al doilea job de miliardar, deoarece a fost detronat în topul celor mai bogați români appeared first on IMPACT.ro.
06:20
Rapid – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Rapid vs Metaloglobus – Pas de defilare pentru giuleşteni appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Farul Constanţa – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, de la ora 17:15, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs Hermannstadt – Sibienii, spre Liga 2 appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Domnul George Simion a condus coloana de protestatari la marșul organizat de AUR pe 15 ianuarie, ocazie cu care a dovedit că a început să aibă grijă la siluetă. Și să meargă la sală. A […] The post George Simion, formă fizică de invidiat până și de „adevăratul” președinte al Poloniei appeared first on IMPACT.ro.
16 ianuarie 2026
20:30
Motociclistul care a proiectat „Marș la Moscova” pe clădirea de lângă protestul AUR a fost amendat cu 1000 de lei (sau 1000 de lire sterline, la cursul lui Călin Georgescu) # Impact.ro
Motociclistul care a băgat fasciculul prin gard și a întărâtat lumea la protest, proiectând „Marș la Moscova” pe clădiri, a fost amendat de poliție cu 1000 de lei. Amenda este pentru gestul de a face […] The post Motociclistul care a proiectat „Marș la Moscova” pe clădirea de lângă protestul AUR a fost amendat cu 1000 de lei (sau 1000 de lire sterline, la cursul lui Călin Georgescu) appeared first on IMPACT.ro.
17:50
O doamnă psiholog e acuzată că i-a furat iubitului ceasul de lux. Însă se știe că e de datoria psihologului să îți ascundă orice obiect ce îți amintește de trecerea nemiloasă a timpului # Impact.ro
O doamnă psiholog, despre care presa susține că deține notorietate în branșa dumneaei, este acuzată că ar fi furat de la iubit un ceas în valoare de 175.000 de euro. Doamna psiholog este în acest […] The post O doamnă psiholog e acuzată că i-a furat iubitului ceasul de lux. Însă se știe că e de datoria psihologului să îți ascundă orice obiect ce îți amintește de trecerea nemiloasă a timpului appeared first on IMPACT.ro.
13:50
Domnul Emmaniel Macron, președinte al Franței și soț al unei doamne foarte hotărâte, s-a afișat cu un ochi înroșit # Impact.ro
Domnul Emmaniel Macron, președinte al Franței și soț al unei doamne care nu prea stă la discuții, și-a cerut scuze că are un ochi înroșit în timp ce ținea un discurs la o bază militară. […] The post Domnul Emmaniel Macron, președinte al Franței și soț al unei doamne foarte hotărâte, s-a afișat cu un ochi înroșit appeared first on IMPACT.ro.
13:00
CCR a amânat pentru a patra oară decizia privind reforma pensiilor magistraților. Poate-poate se „prescrie” și asta # Impact.ro
Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru luna următoare, luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Adică scăderea acestora sub nivelul salariului și mărirea vârstei de pensionare dincolo de vârsta pubertății […] The post CCR a amânat pentru a patra oară decizia privind reforma pensiilor magistraților. Poate-poate se „prescrie” și asta appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Werder Bremen – Eintracht Frankfurt, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Germaniei, este programat, vineri, 16 ianuarie 2026, de la ora 21:30, pe Weserstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Bundesliga: Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt – Gazdele, sub presiune appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Ciprian Ciucu, primarul genial al Capitalei, spune că Primăria „nu are bani nici să treacă strada”. Au pus ăștia taxă și pe traversat? # Impact.ro
O declarație foarte interesantă dată de noul primar general al Capitalei, domnul Ciprian Ciucu: acesta spune că Primăria Capitalei „nu mai are bani nici să treacă strada”. Situația nu este chiar atât de gravă pe […] The post Ciprian Ciucu, primarul genial al Capitalei, spune că Primăria „nu are bani nici să treacă strada”. Au pus ăștia taxă și pe traversat? appeared first on IMPACT.ro.
15 ianuarie 2026
19:10
Două proteste suveraniste în București. Călin Georgescu lipsește de la amândouă – e ocupat cu munca, pe Netflix # Impact.ro
AUR a reușit să aducă în Piața Universității în jur de 2000 de protestatari, aceștia fiind din București sau din localitățile apropiate Capitalei, pentru că motorina e scumpă sub Bolojan, iar autocarul nu merge cu […] The post Două proteste suveraniste în București. Călin Georgescu lipsește de la amândouă – e ocupat cu munca, pe Netflix appeared first on IMPACT.ro.
16:20
Degetul miraculos al lui Donald Trump: donații de peste 800.000 de dolari pentru muncitorul căruia președintele SUA i-a arătat degetul mijlociu # Impact.ro
Se poate spune că unui muncitor de la uzina Ford din Michigan i-a pus Dumnezeu mâna în cap, după ce Donald Trump i-a atins aura cu degetul mijlociu. Faptele sunt simple: Trump a vizitat o […] The post Degetul miraculos al lui Donald Trump: donații de peste 800.000 de dolari pentru muncitorul căruia președintele SUA i-a arătat degetul mijlociu appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Verona – Bologna, meci restant din etapa a 16-a din campionatul Italiai, este programat, joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe Stadio Marc’Antonio Bentegodi, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Serie A: Verona vs Bologna – Gazdele, spre Serie B appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Como – Milan, meci restant din etapa a 16-a din campionatul Italiai, este programat, joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Stadio Giuseppe Sinigaglia, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Serie A: Como vs Milan – Test dificil pentru „diavoli” appeared first on IMPACT.ro.
14 ianuarie 2026
17:10
BOR nu este de acord cu legalizarea și fiscalizarea prostituției. Cu fiscalizarea în general… # Impact.ro
Biserica Ortodoxă Română a reacționat prompt și ferm față de apariția în Parlament a unei inițiative privind legalizarea prostitutiei în vederea fiscalizării acestei activități. Biserica a emis și un comunicat prin intermediul Patriarhiei, textul acestuia […] The post BOR nu este de acord cu legalizarea și fiscalizarea prostituției. Cu fiscalizarea în general… appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.