Asociere între Metrorex și Primăria Sector 1 pentru metroul până la Mogoșoaia – prelungirea M4. E vorba de 2 kilometri de traseu și două stații în plus
B365.ro, 22 ianuarie 2026 15:50
Metrorex a aprobat, în ședința Adunării Generale a Acționarilor, asocierea companiei de transport subteran din București cu Primăria Sector 1 București pentru proiectul de prelungire a Magistralei 4, așa numitul proiect „metroul până la Mogoșoaia"
• • •
Acum 30 minute
15:50
15:50
VIDEO | Bucureștenii pot încheia contractul cu Termoenergetica și pe internet. Compania a lansat o platformă online unde se poate face asta # B365.ro
Compania Termoenergetica a lansat o nouă platformă online pentru serviciul de contractare. Clienții pot încheia sau actualiza datele din contractele lor. Contractele se pot încheia mai ușor Compania Termoenergetica a anunțat că este disponibilă o
15:50
O veste bună și-una rea de la meteo. Scăpăm de ger în București, dar vor fi ploi slabe și burniță în weekend. Cum va fi vremea săptămâna viitoare # B365.ro
O veste bună și-una rea ne aduce Administrația Națională de Meteorologie în prognoza pe 7 zile pentru București. Vestea bună este că nu vom mai avea parte de polei și nici de ger, însă vor
Acum 2 ore
14:50
FOTO | Start lucrări la Parcul Timișoara, unde vor fi terenuri de sport, zone de cățărare și de fitness urban. Va fi gata în patru luni # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat că au început lucrările de la Parcul Timișoara. Acesta se întinde pe o suprafață de 18.639 mp. Șantierul va fi gata în patru luni. Au fost pornite săptămâna aceasta Primăria
14:40
Bărbatul care a distrus mai multe căsuțe de pisici din Sectorul 3 este acum sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările în dosarul penal continuă # B365.ro
Bărbatul care la începutul anului distrugea prin Sectorul 3 căsuțele pentru pisici, este acum anchetat. Imaginile de pe rețelele de socializare au declanșat sesizări, intervenția poliției și deschiderea unui dosar penal. Bărbatul care a distrus
14:30
Orbital București | Drumul Radial 9 – Sud Expres va fi construit în 2 ani și va trece prin Berceni și Vidra, legând A0 și Centura Capitalei # B365.ro
Întrucât promisiunile privind deschiderea completă a Autostrăzii Bucureștiului sunt din ce în ce mai aproape de adevăr, urmând ca loturile 1, 3 și 4 A0 Nord să fie inaugurate anul acesta, a început și demararea
Acum 4 ore
13:40
FOTO | Atenție, șoferi și pietoni! Capac de canalizare spart în stația STB „Șoseaua București-Ploiești" de pe Bulevardul Aerogării # B365.ro
Șoferii trebuie să aibă grijă la un capac de canal spart de la intersecția dintre DN1 cu Bulevardul Aerogăriii. Semi groapa este acoperită un panou de semnalizare rutieră. Este în stația de autobuz Un bucureștean
13:20
FOTO | Un nou complex cu sute de locuințe se construiește în cartierul Aviației. Primele apartamente din Queen District vor fi gata la începutul anului 2027 # B365.ro
Un nou complex se ridică în nordul Capitalei. Proiectul a intrat în faza de construcție și va include blocuri cu apartamente moderne și birouri sustenabile. Se ridică un nou complex rezidențial în nordul Capitalei Queens
13:00
ESENȚIAL | Cât vor plăti bucureștenii care nu au apă caldă și căldură. Termoenergetica explică: „Nu plătiți dacă nu beneficiați de ele" # B365.ro
Compania Municipală Termoenergetica București vine cu mai multe clarificări în ceea ce privește plata energiei termice pentru bucureștenii care nu beneficiază de ea. „Nu plătiți apa caldă și căldura dacă nu beneficiați de ele", explică
12:20
Ce e „Black Ice", fenomenul înnebunitor care a transformat Bucureștiul într-un imens patinoar. „Probabil cel mai afurisit polei!" # B365.ro
Vremea de iarnă aduce tot mai multe probleme pentru șoferi și pietoni. În București, a apărut fenomenul de „Black Ice" care înseamnă un strat de gheață pe carosabil sau alei, iar trecătorii și conducătorii auto
12:20
Pas înainte pentru extinderea Magistralei 2 în zona Pipera-Petricani. PS2 a depus cererea de finanțare pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice # B365.ro
Primăria Sectorului 2 a depus miercuri, 21 ianuarie, cererea de finanțare pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, în zona Pipera-Petricani. Proiectul a fost preluat de administrația locală, anul trecut, de la
12:20
Mașinile parcate aiurea și ridicate din Sectorul 1 vor fi duse la altă adresă. De unde îți poți recupera mașina și de când # B365.ro
Primăria Sectorului 1 mută biroul de ridicări mașini din Șoseaua Odăii. Mașinile ridicate începând cu 26 ianuarie 2026, vor putea fi recuperate din Strada Parcului 65. PS1 mută biroul de ridicări mașini Primăria Sectorului 1
Acum 6 ore
11:50
Service Ciclop, cumva ca în mitologie: uriașul cu un singur ochi, care la noi „mănâncă" bani publici. E al PMB și nu aduce niciun beneficiu. Și nici nu repară vreo mașină # B365.ro
Primăria Generală a Capitalei deține un service auto care are pierderi financiare serioase și nu are o utilitate publică clară. Compania are 11 șefi plătiți lunar cu indemnizații de peste 7.500 de lei. În acest
11:20
FOTO | „Dl. Negoiță știe să cânte la pian, dar nimeni nu apreciază". În schimb, se enervează că alunecă înfiorător pe pavelele cu polei din S3, mai rele decât asfaltul # B365.ro
Mai mulți bucureșteni au semnalat că pavelele din Sectorul lui Negoiță sunt mult prea alunecoase, mai ales după formare poleiului. Un alt bucureștean spune că da este adevărat, dar nimeni nu apreciază cântatul primarului la
10:30
FOTO | Mașină bușită într-un accident la Crângași. Martor: „Ocoliți intersecția cu Bulevardul Constructorilor" # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Calea Crângași la intersecția cu Bd. Constructorilor. Este prezent un echipaj de poliție la fața locului. Un accident a îngreunat traficul de la Crângași
10:10
Avertizare nowcasting în București: alertă meteo de polei, emisă de ANM. Până când e valabilă # B365.ro
Meteorologii au emis un cod galben de precipitații mixte și depunere de polei, valabil în zona Municipiului București. Șoferilor li se recomandă să conducă, având o vitează în limita legală, și să respecte normele de
Acum 8 ore
09:50
Tramvai deraiat dimineață în București. A sărit de pe șine în zona Traian – Pache Protopopescu, liniile 14 și 55 au fost blocate. „Acolo e șina praf!" # B365.ro
Un tramvai de pe linia 14 a deraiat pe Bd. Traian. Blocată a fost și linia 55. Traficul a fost îngreunat și s-a circulat cu dificultate. STB a anunțat că acum, liniile de tramvai circulă
09:30
"Petiția Disperării" în București. Mii de oameni cer, în scris, apă caldă și căldură. "Plătim apa și calorifere reci ca și cum ar fi calde". Unde e organizată revolta # B365.ro
Această criză a termoficării din București, cea mai gravă din ultimii ani, este înnebunitoare pentru zeci de mii de locuitori ai orașului, care tremură în case în cele mai geroase săptămâni ale acestei ieri; mulți
09:20
Tramvaie rămase în drum din cauza unui „incident tehnic". STB: Linia 21, blocată pe Șoseaua Colentina, până în stația Sportului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un tramvai defect de pe linia 21 s-a blocat în stația Sportului, de pe Șoseaua Colentina. STB a anunțat că este „incident tehnic". Linia 21 s-a blocat pe Șoseaua Colentina
09:10
Trei spitale din București încă primesc apă caldă și căldură deficitar. „Problemele nu s-au rezolvat", spune Ministrul Sănătății # B365.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că încă mai sunt spitale în București care primesc apă caldă și căldură în parametrii deficitari. Aplicația Termo Alert arată că sistemul funționează în proporție de peste 90%, dar
08:50
VIDEO | Patinoarul București, orașul care s-a trezit dimineață cu străzi și trotuare acoperite de polei. Avertizarea ANM care anunță acest fenomen, valabilă până mâine # B365.ro
Poleiul format în această dimineață în București a transformat străzile și trotuarele în adevărate patinoare, provocând trafic aglomerat sau blocat. Încă este avertizare de precipitații mixte în Capitală care favorizează formarea poleiului. Bucureștiul este învelit
08:30
ESENȚIAL | Câți bucureșteni își plăteau întreținerea prin e-bloc.ro, platforma care a luat block de la BNR. Plățile, suspendate temporar de aseară # B365.ro
e-bloc.ro, platforma digitală de administrare a asociațiilor de proprietari, care o folosesc pentru gestionarea online a cheltuielilor de întreținere și pentru comunicarea între locatari și administratori, și care este folosită masiv în București, a fost suspendată
08:10
BREAKING | DN1, blocat pe ambele sensuri la intrarea în București din cauza unui accident îngrozitor # B365.ro
În această dimineață, a avut loc un accident pe DN1, la intrarea în București. Traficul este foarte aglomerat pe ambele sensuri de mers. Accident pe DN1 Un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București
Acum 12 ore
07:20
Experiență îngrozitoare în tramvaiul 32, cum mergi de la Unirii spre Depoul Alexandria. Un bărbat a hărțuit un puști, apoi a început să le vorbească mizerabil femeilor din jur # B365.ro
Agresiunea (fizică sau verbală) și hărțuirea în spații publice, cum ar fi pe stradă, pe alei din parc sau, ca în cazul de față, în tramvaiul 32 din București, reprezintă o realitate statistică îngrijorătoare, cu
06:00
FOTO | Spectaculos salt în timp în Gara de Nord. Atunci, cu o trăsură și-un tramvai; acum, cu haos și promisiunea modernizării # B365.ro
Când spui București sunt puține lucruri care îți vin instant în minte: Universitate, cu faimoasa ei fântână, Herăstrău, Cișmigiu și, să nu uităm, Gara de Nord. Oh, Gara de Nord! Iată cum arăta pe vremuri
Acum 24 ore
19:40
VIDEO | Planurile PS5 pentru 2026 includ mii de noi locuri de parcare și trotuare. Care sunt zonele prioritare # B365.ro
Administrația locală vrea să amenajeze mii de noi locuri de parcare în Sectorul 5. Doi directori, de la Dezvoltare Urbană S5 și Infrastructură S5, s-au întâlnit pe o stradă
19:10
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 22-24 ianuarie. Rețele Electrice are lista străzilor vizate # B365.ro
Rețele Electrice România transmite clienților săi că în următoarele zile va fi o serie de înreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Furnizorul de energie a dat lista străzilor care vor fi afectate în […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 22-24 ianuarie. Rețele Electrice are lista străzilor vizate apare prima dată în B365.
17:50
Accident între o cisternă și o mașină pe Centura Capitalei. Centrul Infotrafic: Se circulă pe o bandă îngreunat pe sensul Tunari – Voluntari # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Centura Capitalei. Centrul Infotrafic anunță că se circulă dirijat pe o bandă și îngreunat pe sensul Tunari – Voluntari. Un alt accident pe Centura […] Articolul Accident între o cisternă și o mașină pe Centura Capitalei. Centrul Infotrafic: Se circulă pe o bandă îngreunat pe sensul Tunari – Voluntari apare prima dată în B365.
17:10
FOTO | Trenurile dinspre Pipera circulă la intervale de până la 10 minute și ajung super pline în stațiile de metrou. Se aglomerează tot mai mult # B365.ro
Trenurile de pe ruta M2 circulă normal, dar la intervale mai mari decât de obicei. Circulația a fot dată peste cap după ce o femeie a căzut pe șinele de metrou de la stația Constantin […] Articolul FOTO | Trenurile dinspre Pipera circulă la intervale de până la 10 minute și ajung super pline în stațiile de metrou. Se aglomerează tot mai mult apare prima dată în B365.
16:50
În această seară, a avut loc un accident pe Autostrada Bucureștiului A0, pe sens Popești-Leordeni – Jilava. Un martor a transmis că, în aceste momente circulația se desfășoară cu dificultate. Accident pe autostrada A0 Un […] Articolul Accident la ieșirea din Jilava. Martor: Se circulă greu pe o bandă apare prima dată în B365.
16:40
FOTO | Casa Monteoru, bijuteria pe pe Calea Victoriei, a fost recreată în Minecraft. Cum arată monumentul într-unul dintre cele mai populare jocuri de pe planetă # B365.ro
Casa Monteoru situată pe Calea Victoriei a fost recreată de către un internaut în Minecraft. Băiatul a luat ca repere câteva fotografii de pe un site. Asemănarea este izbitoare. Casa Monteoru din București a fost […] Articolul FOTO | Casa Monteoru, bijuteria pe pe Calea Victoriei, a fost recreată în Minecraft. Cum arată monumentul într-unul dintre cele mai populare jocuri de pe planetă apare prima dată în B365.
Ieri
15:50
Cei mai buni mici din București – ediția 2026. Schimbări spectaculoase în clasament, top făcut chiar de bucureșteni, care introduc „Dilema Obor” # B365.ro
O nouă discuție s-a stârnit pe Reddit, iar bucureștenii au dezbătut un subiect intens discutat de-a lungul timpului : unde se mănâncă cei mai buni mici în București, dar ediția 2026. Unde se mănâncă cei […] Articolul Cei mai buni mici din București – ediția 2026. Schimbări spectaculoase în clasament, top făcut chiar de bucureșteni, care introduc „Dilema Obor” apare prima dată în B365.
15:40
Club de birdwatching pentru copiii din cartierul Tineretului, dar nu numai. Prima întâlnire e joi, la Asociația La Firul Ierbii # B365.ro
Copiii din București se pot înscrie în Clubul de Birdwatching organizat de Livia Gyongyosi. Prima întâlnire va avea loc mâine, la sediul Asociației La Firul Ierbii, din Bulevardul Unirii. Cei mici vor descoperi lumea păsărilor […] Articolul Club de birdwatching pentru copiii din cartierul Tineretului, dar nu numai. Prima întâlnire e joi, la Asociația La Firul Ierbii apare prima dată în B365.
15:30
BREAKING | Tentativă de sinucidere la metrou, la Constantin Brâncoveanu. Metrorex: Trenurile circulă alternativ între Piața Sudului – Eroii Revoluției, Tudor Arghezi – Piața Sudului # B365.ro
În cursul acestei după-amieze, a avut loc o tentativă de sinucidere la metrou în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1. Metrorex a transmis că se circulă în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – […] Articolul BREAKING | Tentativă de sinucidere la metrou, la Constantin Brâncoveanu. Metrorex: Trenurile circulă alternativ între Piața Sudului – Eroii Revoluției, Tudor Arghezi – Piața Sudului apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Probabil cea mai scumpă garsonieră din Sectorul 5: 44 mp, la „doar cu 139 de mii de euro”. Dar vine la pachet cu loc în parcarea subterană # B365.ro
Piața imobiliară din Capitală a explodat în ultima vreme. O simplă garsonieră aflată pe Șoseaua Pandurii la intersecție cu Calea 13 Septembrie e scoasă la vânzare cu 130.000 de euro plus TVA. Are 44 de […] Articolul VIDEO | Probabil cea mai scumpă garsonieră din Sectorul 5: 44 mp, la „doar cu 139 de mii de euro”. Dar vine la pachet cu loc în parcarea subterană apare prima dată în B365.
14:50
Ce pot face bucureștenii din Sectorul 1 care nu reușesc să rezolve, în aplicație, problema parcării. PS1: Veniți la ghișeu! Extra: Când trebuie actualizate datele din platformă # B365.ro
Primăria Sectorului 1 le transmite bucureștenilor unde pot apela pentru a actualiza datele locurilor de parcare, în cazul în care nu se descurcă cu aplicația disponibilă. Cei care au nevoie de ajutor se pot prezenta […] Articolul Ce pot face bucureștenii din Sectorul 1 care nu reușesc să rezolve, în aplicație, problema parcării. PS1: Veniți la ghișeu! Extra: Când trebuie actualizate datele din platformă apare prima dată în B365.
14:00
Minunea din București: de când cu gerul, traficul din mai multe zone ale orașului e superb. Concluzia internetului: Decât să deszăpezească mașini, mai bine iau metroul # B365.ro
Mai mulți bucureșteni au sesizat că traficul din București e mult mai liber în ultima perioadă în mai multe zone din oraș. Motivele pot fi diverse: mulți șoferi încă nu și-au curățat mașinile de zăpadă […] Articolul Minunea din București: de când cu gerul, traficul din mai multe zone ale orașului e superb. Concluzia internetului: Decât să deszăpezească mașini, mai bine iau metroul apare prima dată în B365.
13:40
ALERTĂ | O stradă întreagă din București, din S1, fără gaze din cauza unui „incident în rețea”, peste 3.000 de clienți afectați. Când spune Distrigaz că rezolvă problema # B365.ro
Astăzi, 21 ianuarie, o stradă întreagă din București, din Sectorul 1 al Capitalei a rămas fără gaze din cauza unui „incident în rețea”. Sunt afectați peste 3.000 de clienți. Peste 3.000 de clienți din Sectorul […] Articolul ALERTĂ | O stradă întreagă din București, din S1, fără gaze din cauza unui „incident în rețea”, peste 3.000 de clienți afectați. Când spune Distrigaz că rezolvă problema apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | British-motanul care merge din ușă-n ușă, să-l primească și pe el cineva în casă. Rătăcește pe străzile din Bragadiru încă de anul trecut # B365.ro
Un motan British superb rătăcește de anul trecut pe străzile din jurul Bucureștiului. Acesta plânge pe la ușile oamenilor căutând mâncare și adăpost. De o săptămână este văzut stând în ger, la -13 grade, prin […] Articolul FOTO | British-motanul care merge din ușă-n ușă, să-l primească și pe el cineva în casă. Rătăcește pe străzile din Bragadiru încă de anul trecut apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | Alte mormane de gunoaie neridicate în sector la dl. Negoiță, marele fan gunoaie de pe Facebook. „Salubritatea n-a trecut de o săptămână, ne vor invada ia șobolanii” # B365.ro
De ceva vreme pubelele de colectare selectivă a deșeurilor au căpătat o altfel de înfățișare. Pe zi ce trece abia mai sunt văzute de la câte gunoaie sunt în jurul lor. Acest lucru se întâmplă […] Articolul FOTO | Alte mormane de gunoaie neridicate în sector la dl. Negoiță, marele fan gunoaie de pe Facebook. „Salubritatea n-a trecut de o săptămână, ne vor invada ia șobolanii” apare prima dată în B365.
13:30
Avem „Hora Unirii”, în weekend, la Muzeul Satului. Bucureștenii pot participa la ateliere de lână împâslită, dans și pictură pe sticlă. Locurile sunt limitate # B365.ro
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează pe 24 și 25 ianaurie 2026 evenimentul „Hora Unirii”. Acesta se ține cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române. Vor fi mai multe ateliere în weekend Muzeul Național al […] Articolul Avem „Hora Unirii”, în weekend, la Muzeul Satului. Bucureștenii pot participa la ateliere de lână împâslită, dans și pictură pe sticlă. Locurile sunt limitate apare prima dată în B365.
12:50
Scăpăm de ger, căpătăm polei. Vremea se mai îmbunează în București, dar frigul de peste noapte va îngheța străzile. Prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
Vremea se menține rece în București, chiar dacă termometrele arată valori cu plus. Meteorologii au anunțat că vor fi temperaturi scăzute, plus precipitații mixte. Se va forma un strat de polei Avem temperaturi mai ridicate […] Articolul Scăpăm de ger, căpătăm polei. Vremea se mai îmbunează în București, dar frigul de peste noapte va îngheța străzile. Prognoza specială pentru Capitală apare prima dată în B365.
12:30
Câte aplicații trebuie să ai în telefon ca să plătești parcarea în București. Codul culorilor de pe asfalt, tarife și capcane de care n-ai habar # B365.ro
Parcarea în București a devenit un test de atenție. O aplicație greșită sau un panou ignorat pot aduce rapid o amendă de 200 de lei. Iată un ghid pentru cum să plătim corect parcare în […] Articolul Câte aplicații trebuie să ai în telefon ca să plătești parcarea în București. Codul culorilor de pe asfalt, tarife și capcane de care n-ai habar apare prima dată în B365.
12:20
Un bucureștean face „Ghidul debranșării de la Termoenergetica”. Cât costă proiectul, consultanța și ieșirea propriu-zisă din rețea și cât mai pui dacă vrei centrală cu gaz # B365.ro
Un bucureștean explică procesul prin care alții se pot debranșa de la Termoenergetica. Sistemul de termoficare funcționează în continuare deficitar, după mai bine de două săptămâni de la avaria majoră de la CET Sud. Cum […] Articolul Un bucureștean face „Ghidul debranșării de la Termoenergetica”. Cât costă proiectul, consultanța și ieșirea propriu-zisă din rețea și cât mai pui dacă vrei centrală cu gaz apare prima dată în B365.
12:20
Blocaj total pe Centura Capitalei, în zona Mogoșoaia. Martor: Accident cu TIR. Pompieri, poliție, salvări, nimic nu se mișcă # B365.ro
Este blocaj total pe Centura Capitalei, în zona localității Mogoșoaia, în urma unui accident în care a fost implicat un TIR, spune un șofer. Echipajele de intervenție se află la fața locului. Accident cu TIR […] Articolul Blocaj total pe Centura Capitalei, în zona Mogoșoaia. Martor: Accident cu TIR. Pompieri, poliție, salvări, nimic nu se mișcă apare prima dată în B365.
12:20
Bucureșteni din Berceni, supărați pe încetineala cu care se mișcă lucrurile la taxe și impozite PS4. „Durează și 30 de zile depunerea unor documente” # B365.ro
În Sectorul 4 al Capitalei, unii bucureșteni se confruntă cu diverse probleme privind plata taxelor și impozitelor. Formalitățile pe care aceștia trebuie să le parcurgă nu sunt atât de clare. Un internaut a povestit pe […] Articolul Bucureșteni din Berceni, supărați pe încetineala cu care se mișcă lucrurile la taxe și impozite PS4. „Durează și 30 de zile depunerea unor documente” apare prima dată în B365.
12:10
Linia 425 circulă deviat din cauza unor lucrări în zona Șoseaua Ordoreanu/Strada Bisericii. STB: Autobuzele nu opresc în stația Tudor Vladimirescu # B365.ro
Autobuzele liniei 425 nu circulă în zona Șoseaua Ordoreanu/Strada Bisericii, pe sensul spre Ordoreanu, din cauza unor lucrări edilitare. Totodată, călătorii care utilizează această linie de transport trebuie să știe că pe traseu nu se […] Articolul Linia 425 circulă deviat din cauza unor lucrări în zona Șoseaua Ordoreanu/Strada Bisericii. STB: Autobuzele nu opresc în stația Tudor Vladimirescu apare prima dată în B365.
11:40
Locuitori din mai multe localități din nordul Bucureștiului vor metrou și fac petiție pentru asta. Semnatari din Voluntari, Tunari, Balotești, Dimieni și Cosmopolis # B365.ro
Locuitorii din nordul Bucureștiului cer autorităților extinderea magistralelor de metrou și în afara Capitalei, pentru a reduce timpul de navetă și aglomerația din trafic. Aceștia au lansat o petiție. S-a lansat o petiție pentru extinderea […] Articolul Locuitori din mai multe localități din nordul Bucureștiului vor metrou și fac petiție pentru asta. Semnatari din Voluntari, Tunari, Balotești, Dimieni și Cosmopolis apare prima dată în B365.
11:40
VIDEO | Un șofer a derapat pe Calea Floreasca, la pod, a zburat de pe șosea, a aterizat într-o parcare și a distrus două mașini # B365.ro
Un accident s-a produs azi-noapte pe Calea Floreasca, la pod. Un șofer a ieșit de pe carosabil și a distrus două mașini dintr-o parcare. Mașina încă se află la locul accidentului. Accident teribil pe Calea […] Articolul VIDEO | Un șofer a derapat pe Calea Floreasca, la pod, a zburat de pe șosea, a aterizat într-o parcare și a distrus două mașini apare prima dată în B365.
10:40
FOTO | Rămășițele abandonate ale unui termo-șantier și nervii bucureștenilor din Pajura care se tot împiedică de ele. „De luni de zile e așa, trimitem sesizări degeaba” # B365.ro
În cartierul Pajura din Sectorul 1 al Bucureștiului există lucrări nefinalizate și abandonate de luni întregi. Cetățenii sunt revoltați și își pun întrebări despre responsabilitatea Primăriei Capitalei și sectorului. Imaginile au fost publicate pe Facebook. […] Articolul FOTO | Rămășițele abandonate ale unui termo-șantier și nervii bucureștenilor din Pajura care se tot împiedică de ele. „De luni de zile e așa, trimitem sesizări degeaba” apare prima dată în B365.
