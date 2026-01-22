Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist

22:20

Uite divorțul! Nu e divorțul! Nici noi nu prea mai știm ce să înțelegem despre separarea dintre Ilie Năstase și soția lui, Ioana. Dacă fostul tenismen a dat de înțeles că s-ar fi împăcat cu partenera sa, Ioana Năstase a depus noi probe la dosar. Avem prima reacție a Ioanei după ce procesul de divorț a fost amânat din nou.