Petrolier rusesc, interceptat de Franța în Marea Mediterană. Nava, suspectată că opera sub pavilion fals

Academia Română revine asupra unor informații care circulă de mai mulți ani în spațiul public, referitoare la o presupusă respingere a ofertei făcute de scultorul Constantin Brâncuși statului român în anii comunismului. Mai exact, ar fi vorba despre o donație care ar fi fost refuzată de Academie: atelierul sculptorului, cu tot conținutul său. Într-un comunicat amplu, semnat de președintele Ioan Aurel Pop, Academia explică de unde vine confuzia de la baza acestor informații și precizează, cu această ocazie, că sculptorul Constantin Brâncuși „nu a avut niciodată intenția să lase moștenirea sa artistică unui stat cu regim comunist stalinist, unei Românii proletcultiste, cu trupe sovietice staționate pe teritoriul său”.