Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, din cauza acordului UE-Mercosur
Digi24.ro, 22 ianuarie 2026 13:50
Eurodeputații au respins, în plenul Parlamentului European, moțiunea de cenzură depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa” împotriva Comisiei Europene condusă de președinta Ursula von der Leyen, pe fondul contestării acordului comercial UE-Mercosur.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
14:10
GRECO cere României să rezolve cinci restanțe până la finalul anului, toate pentru prevenirea corupției parlamentarilor # Digi24.ro
Transparența procesului legislativ, restricții în cazul cadourilor primite de parlamentari sau situațiile care generează conflicte de interese în cazul aleșilor se regăsesc printre restanțele pe care România ar trebui să le rezolve până în luna noiembrie, arată Grupul de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO), potrivit ultimului document atașat Raportului de evaluare a țării noastre, publicat pe 22 ianuarie.
Acum 10 minute
14:00
Alexandru Muraru îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală” # Digi24.ro
Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a analiza implicaţiile legale şi constituţionale privind gesturile „iresponsabile” ale preşedintelui AUR, George Simion, în timpul vizitei acestuia în Statele Unite.
14:00
Florin Barbu „salută” votul din PE prin care acordul cu Mercosur este trimis la CJUE: „E nevoie de garanții pentru fermieri” # Digi24.ro
Acordul dintre Uniuna Europeană și Mecosur a fost trimis la Curtea de Justiție a UE de Parlamentul European. Această sesizare blochează în mod teoretic intrarea în vigoare a acordului. Durata până când Curtea Europeană va aviza negativ sau pozitiv e estimată la un an, un an și jumătate, însă Comisia ar putea totuși să îl aplice provizoriu în acest timp. Europarlamentarii PSD au fost cei care au votat pentru sesizarea care blochează punerea în aplicare a acestei înțelegeri, care a fost primită cu proteste de fermierii români. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a salutat la Digi24 votul din Parlamentul European și a cerut mai multe garanții pentru agricultori.
14:00
O dronă încărcată cu explozibil a fost găsită joi dimineață în curtea unei case părăsite dintr-un sat din Republica Moldova, la granița cu Ucraina. Autoritățile au decis detonarea ei la fața locului.
Acum 30 minute
13:50
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, din cauza acordului UE-Mercosur # Digi24.ro
Eurodeputații au respins, în plenul Parlamentului European, moțiunea de cenzură depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa” împotriva Comisiei Europene condusă de președinta Ursula von der Leyen, pe fondul contestării acordului comercial UE-Mercosur.
13:40
Ambasadorul României în SUA îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală” # Digi24.ro
Alexandru Muraru, ambasadorul României în SUA, anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a analiza implicaţiile legale şi constituţionale privind gesturile „iresponsabile” ale preşedintelui AUR, George Simion, în timpul vizitei acestuia în Statele Unite.
Acum o oră
13:30
Wiz Khalifa contestă pedeapsa de 9 luni de închisoare primită pentru că a fumat marijuana pe scenă, la Costinești # Digi24.ro
Rapperul Wiz Khalifa a depus o contestaţie la executare după condamnarea primită din partea Curţii de Apel Constanţa, de nouă luni de închisoare, pentru că a fumat o ţigară cu cannabis pe scena unui festival din Costineşti. Contestaţia a fost înregistrată la Tribunalul Constanţa.
13:20
Test militar în Germania: Pliante lansate cu baloane cu heliu, pentru informarea populației în situații de urgență # Digi24.ro
Armata Germaniei se pregătește să lanseze o operațiune de testare care presupune distribuirea de pliante informative cu ajutorul unor baloane cu heliu, pentru a exersa „procedurile tactice de comunicare directă” în cazul unei situații de urgență.
13:20
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală # Digi24.ro
Primarul dn Cenei, judeţul Timiş, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi adolescenți spune că părinţii se tem să îşi mai trimită copiii la şcoală, în condiţiile în care elevul de 13 ani poate merge la cursuri, conducerea instituţiei neavând niciun temei legal să-i interzică acest lucru. „Toată lumea este încă în stare de şoc, părinţii sunt panicaţi”, a declarat, joi, pentru News.ro, Sîrgean Tanasin, primarul localităţii. Edilul spune că a organizat un comitet de siguranţă şcolară şi ia în calcul varianta unei plângeri penale împotriva mamei pe motiv că nu a avut grijă de el şi nu l-a supravegheat.
Acum 2 ore
13:10
Fostul trimis special al lui Trump, Kellogg: Dacă Ucraina supraviețuiește în această iarnă, avantajul în război va fi de partea ei # Digi24.ro
Fostul trimis special al președintelui american Keith Kellogg consideră că, dacă Ucraina „supraviețuiește” în această iarnă, avantajul în război va fi de partea ei, nu de partea Rusiei. El a făcut aceste afirmații în cadrul unei discuții la unul dintre paneluri la Casa Ucraineană din Davos, organizat de Fundația Victor Pinchuk, scrie un corespondent pentru European Pravda.
13:10
Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a declarat, joi, că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România, într-o conferinţă de presă organizată la Chişinău pentru a prezenta priorităţile instituţiei prezidenţiale în 2026 şi a răspunde la întrebările jurnaliştilor.
13:00
Guvernul a discutat în primă lectură legea privind cumulul pensie - salariu la stat. Pe cine vizează și cum vor fi afectate pensiile # Digi24.ro
Guvernul a discutat în ședința de joi, în primă lectură, proiectul de lege privind cumulul pensie - salariu la stat. Legea îi privește pe beneficiarii de pensii speciale, nu pe cei care primesc pensii contributive, a precizat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu.
12:50
Cine e în spatele mișcării „Valul Democrației”, care a vrut să „inunde” Parchetul General cu plângeri penale pentru anularea alegerilor # Digi24.ro
Câteva zeci de persoane au depus joi, 22 ianuarie, câte o plângere penală împotriva a 60 de oficiali, foști oficiali sau asociații din România, acuzându-i, printre altele, de crime împotriva umanității și cerând despăgubiri de 1 milion de euro în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Deși organizatorii susțin că „acțiunea nu are caracter politic”, indicii descoperite de Digi24.ro duc către un partid politic nou înființat de către oameni care au deținut funcții importante în instituțiile civile din România sau armată.
12:40
O fabrică de componente auto din România începe concedieri colective din martie. Câți angajați vor rămâne fără loc de muncă # Digi24.ro
Fabrica din Arad a companiei Leoni a finalizat calendarul concedierilor colective anunţate în luna decembrie şi a transmis Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) că sunt vizaţi 465 de angajaţi, iar primele contracte de muncă vor fi desfăcute în luna martie. Procedura urmează să se încheie în august.
12:30
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Donald Trump să-și impună agenda globală în fața liderilor lumii? # Digi24.ro
„Lumea este amenințată de toanele unui lider imprevizibil. Trump se comportă ca o putere imperialistă de secol XIX și dă apă la moară autocraților precum Vladimir Putin", avertizează Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru observă: „România nu are o strategie, nu are o voce, ci doar adoptă, tăcut, poziția de țară mică aflată în analiza eternă."
12:20
Academia Română nu a refuzat vreodată găzduirea de către România a patrimoniului Constantin Brâncuşi aflat la Paris # Digi24.ro
Academia Română revine asupra unor informații care circulă de mai mulți ani în spațiul public, referitoare la o presupusă respingere a ofertei făcute de scultorul Constantin Brâncuși statului român în anii comunismului. Mai exact, ar fi vorba despre o donație care ar fi fost refuzată de Academie: atelierul sculptorului, cu tot conținutul său. Într-un comunicat amplu, semnat de președintele Ioan Aurel Pop, Academia explică de unde vine confuzia de la baza acestor informații și precizează, cu această ocazie, că sculptorul Constantin Brâncuși „nu a avut niciodată intenția să lase moștenirea sa artistică unui stat cu regim comunist stalinist, unei Românii proletcultiste, cu trupe sovietice staționate pe teritoriul său”.
12:20
Trump lansează „Consiliul pentru Pace”, la Davos. Președintele SUA susține un discurs în cadrul ceremoniei # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump urmează să susțină, la Davos, o ceremonie de semnare pentru „Consiliul pentru Pace”, o structură de lideri internaționali propusă chiar de liderul SUA, relatează BBC. Circa 35 dintre cele 50 de națiuni invitate participă la ceremonie, potrivit unui înalt funcționar al administrației SUA.
12:20
O femeie susține că Barron Trump i-a salvat viața după ce a alertat poliția, într-un caz de agresiune judecat la Londra # Digi24.ro
O femeie a declarat în fața unei instanțe din Londra că Barron Trump a alertat poliția după ce ar fi văzut-o, într-un apel video, cum este agresată de fostul ei iubit, intervenție care, potrivit acesteia, i-ar fi putut salva viața, scrie The Guardian.
Acum 4 ore
12:10
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda” # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău Marcel Ciolacu, fost premier şi lider PSD, îl acuză pe Ilie Bolojan că a „tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor”, a crescut „aberant taxele” şi a recurs la „o scamatorie contabilă” pentru a da impresia unei reduceri a deficitului. Fostul premier și lider al PSD a susținut că reformele guvernamentale nu au adus niciun efect real asupra bugetului şi a criticat dur modul în care Bolojan ar fi gestionat economia și resursele publice.
12:00
Şofer de ride-sharing, reţinut după ce a făcut avansuri sexuale unei cliente şi a deviat traseul. Femeia a fugit şi a anunțat Poliţia # Digi24.ro
Un şofer de ride-sharing din Craiova a fost reţinut după ce i-a făcut avansuri sexuale unei cliente, o tânără de 23 de ani, şi a deviat de la traseu, ducând maşina într-o zonă slab luminată. Femeia a fugit, fiind urmărită de bărbat, dar a reuşit să scape şi să anunţe Poliţia. Bărbatul a fost prins la mai bine de două săptămâni de la comiterea faptei.
11:50
Percheziții la fosta contabilă MAE acuzată că a delapidat 8 milioane de lei. Schema prin care banii au ajuns la fostul ei iubit # Digi24.ro
DNA face percheziții la o fostă angajată MAE, într-un dosar de abuz în serviciu, după ce în trecut aceasta a fost acuzată că ar fi delapidat 8 milioane de lei din conturile Ministerului Afacerilor Externe. Banii ar fi ajuns la fostul iubit și la fiul acestuia.
11:50
O femeie a fost găsită moartă în propria curte, după ce a fost atacată de un câine. Poliţia a deschis o anchetă # Digi24.ro
Poliţiştii din Caraş-Severin fac cercetări după ce o femeie de 75 de ani din localitatea Brebu a fost găsită moartă, în curtea casei, existând suspiciunea că a fost atacată de un câine.
11:50
Guvernul discută în primă lectură legea care interzice cumulul pensie - salariu la bugetari # Digi24.ro
Guvernul discută în ședința de joi, în primă lectură, proiectul de lege care interzice cumulul pensie - salariu la stat. Legea, dacă va fi aprobată în forma actuală, va fi în vigoare până la finalul anului 2027, potrivit Digi24.
11:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit, joi, la Forumul Economic de la Davos, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, la ora 12:00, a anunţat preşedinţia ucraineană.
11:40
Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite # Digi24.ro
Liderul AUR, George Simion, a explicat, într-o postare pe blogul personal, apariția acestuia la un eveniment din Statele Unite ale Americii unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american. Simion a precizat că discuțiile generate de participarea sa reprezintă „un nou episod de dezinformare".
11:30
Răspunsul lui Macron, „cel mai dur dintre cele ale şefilor de stat”, a influenţat schimbarea de poziţie a lui Trump, transmite Franța # Digi24.ro
Atitudinea preşedintelui francez Emmanuel Macron în apărarea suveranităţii daneze asupra Groenlandei şi disponibilitatea sa de a răspunde ameninţărilor tarifare ale lui Donald Trump au influenţat schimbarea de poziţie a preşedintelui american, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon, informează EFE.
11:20
„Visul nostru american a murit, Donald Trump l-a ucis”. UE admite că Trump nu mai este de partea sa (POLITICO) # Digi24.ro
Guvernele europene au ajuns la o concluzie dificilă: americanii sunt „băieții răi” acum. În timp ce liderii celor 27 de țări ale UE se reunesc joi la Bruxelles pentru un summit de urgență, această evaluare predomină în aproape toate capitalele Europei, potrivit declarațiilor făcute de nouă diplomați ai UE. Acești oficiali provin din țări care au avut grade diferite de apropiere istorică față de SUA și au subliniat că acest mod de gândire este deosebit de pronunțat în locurile care, până nu demult, aveau cele mai strânse legături cu Washingtonul, scrie POLITICO.
11:10
Tanczos Barna: Perspectivele bugetului pe 2026 sunt „semnificativ mai bune”. Explicații despre cum vor fi folosiți banii # Digi24.ro
Perspectivele bugetului pe anul 2026 sunt „semnificativ mai bune” decât în urmă cu un an, a declarat, joi pentru Agerpres, vicepremierul Tanczos Barna, în contextul începerii pregătirilor pentru elaborarea legii bugetului de stat. El a subliniat că prioritatea acestui an rămâne absorbţia fondurilor PNRR.
11:00
Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul Golden Dome în Groenlanda. „SUA își vor atinge obiectivele” (Axios) # Digi24.ro
Acordul privind Groenlanda negociat miercuri de președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, include, printre altele, creșterea securității și a activității Alianței în Arctica, amplasarea unui „Golden Dome” și combaterea „influenței externe” a Rusiei și Chinei, susțin două surse informate cu privire la discuții, citate de Axios.
10:50
Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică # Digi24.ro
Rusia va continua probabil să încerce să deterioreze infrastructura submarină din Marea Baltică, a declarat Comandamentul Apărării din Finlanda în raportul său anual de informaţii militare, publicat joi.
10:50
Alunecare de teren în zona unui camping din Noua Zeelandă. Salvatorii caută mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii # Digi24.ro
Echipe de salvare din Noua Zeelandă căutau joi mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii, în urma unei alunecări de teren produse într-un camping în urma ploilor torenţiale care au provocat pagube de amploare şi au lăsat mii de rezidenţi fără curent electric, informează Reuters.
10:40
FSB anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, acuzat de misiuni „împotriva securităţii Rusiei" # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a capturat un agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, potrivit unui comunicat emis, joi, de departamentul de presă al acestei instituţii, informează EFE, preluată de Agerpres.
10:30
Anevrismul de aortă abdominală poate evolua mult timp fără simptome, iar riscul major apare atunci când dimensiunea și fragilitatea peretelui vascular cresc progresiv. În acest context, procedura EVAR a devenit o opțiune terapeutică importantă, folosită pentru a reduce riscul de ruptură printr-o intervenție planificată și atent încadrată clinic.
10:30
Turcan propune două măsuri fiscale pentru stimularea veniturilor românilor. „Reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare” # Digi24.ro
Raluca Turcan a prezentat, joi, două propuneri fiscale menite să stimuleze economia și veniturile românilor, după reducerea deficitului bugetar al României la finalul anului trecut. Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time și majorarea plafonului pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la 12 salarii minime brut sunt cele două măsuri care ar trebui avute în vedere de Guvern, consideră deputata PNL.
10:20
Răspunsul lui Putin pentru Trump după invitația la „Consiliul pentru Pace”. Ce propune cu activele rusești blocate de SUA # Digi24.ro
Vladimir Putin a reacționat public la invitația lansată de Donald Trump pentru ca Rusia să se alăture „Consiliului de Pace”, sugerând că Moscova ar putea folosi fonduri blocate în Statele Unite pentru contribuția de un miliard de dolari și pentru a contribui la reconstrucția teritoriilor afectate de războiul din Ucraina.
Acum 6 ore
10:10
Cum au încercat oficiali americani să facă lobby împotriva interzicerii alegerii liderului extremei drepte Marine Le Pen # Digi24.ro
Tentativă de interferență americană în procesul electoral francez. Un consilier politic important al Departamentului de Stat al SUA a întrebat anul trecut un magistrat francez dacă poate interveni în legătură cu interdicția electorală impusă liderului de extremă dreapta Marine Le Pen. Detaliile acestei întâlniri, care nu au fost făcute publice până acum, vor readuce în atenție eforturile SUA de a sprijini extrema dreaptă europeană. Președintele SUA, Donald Trump, a criticat interdicția electorală impusă lui Le Pen, considerând-o un exemplu de utilizare a „legislației pentru a reduce la tăcere libertatea de exprimare”, scrie POLITICO.
09:50
Japonia suspendă repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, închisă după dezastrul de la Fukushima. Care este motivul # Digi24.ro
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa, a fost suspendată joi după câteva ore de funcţionare, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), precizând că reactorul repornit rămâne „stabil”.
09:50
Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. Zeci de percheziții au loc în județul Botoșani # Digi24.ro
Polițiști de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori din cadrul Parchetului General, fac joi dimineața 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar care vizează obținerea de acte de identitate românești false.
09:40
Un bărbat e anchetat după ce a distrus mai multe căsuțe pentru pisici în Sectorul 3. Imaginile au devenit virale pe internet # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost pus sub control judiciar, după ce a distrus mai multe căsuțe pentru pisici fără adăpost în sectorul 3 al Capitalei. În imaginile filmate de o femeie și postate pe internet se vede cu bărbatul a dat cu căsuțele de pământ.
09:10
Noi măsuri luate de Austria în privința copiilor de origine străină care nu cunosc suficient de bine limba germană # Digi24.ro
Copiii de origine străină al căror nivel de limbă germană este insuficient vor trebui să urmeze două săptămâni de cursuri obligatorii în timpul vacanţei de vară pentru a favoriza integrarea lor, a decis miercuri parlamentul austriac, mergând împotriva avizului cadrelor didactice, relatează AFP, preluată de News.ro.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 22 ianuarie
09:10
Un judecător a interzis administraţiei Trump să examineze dispozitivele electronice ale unei jurnaliste percheziţionate # Digi24.ro
Un judecător federal din SUA a interzis administraţiei preşedintelui Donald Trump să examineze dispozitivele electronice confiscate săptămâna trecută de la domiciliul unei jurnaliste de la Washington Post.
09:10
Ploile torențiale fac ravagii în Grecia: doi morți și sute de intervenții ale pompierilor în Atena # Digi24.ro
Două persoane au murit miercuri în Grecia după ce ploile torenţiale au inundat locuinţe şi sedii de firme din Atena şi alte părţi ale ţării, au anunţat autorităţile.
09:00
Caz cutremurător în Timiș: Băiat de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de alți 3 adolescenți. Suspecții provin din familii vulnerabile # Digi24.ro
Caz cutremurător de crimă într-o localitate din Timiș. Un adolescent de 15 ani a fost ucis, incendiat și îngropat. Suspecți de crimă sunt doi băieți de 15 ani și unul de 13, care ar fi avut un conflict mai vechi cu victima. Adolescenții de 15 ani au fost reținuți. Cel de 13 ani este prea mic și nu răspunde penal pentru faptele sale.
09:00
Anunţul preşedintelui american lui Donald Trump despre un proiect de acord privind problema Groenlandei a fost întâmpinat cu scepticism pe insula autonomă daneză unde mulţi locuitori spun că sunt dezamăgiţi de schimbările de poziţie ale liderului de la Casa Albă.
08:50
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor # Digi24.ro
Preţul pus de preşedintele rus Vladimir Putin pe insula arctică Groenlanda, pe care SUA doresc să o cumpere în pofida opoziţiei Danemarcei, este de între 200 de milioane şi un miliard de dolari.
08:50
Președintele american Donald Trump a recunoscut că unele dintre persoanele invitate în Consiliul pentru Pace sunt figuri controversate, dar le-a descris ca având o influență enormă și capabile să ducă la bun sfârșit o misiune. El a făcut aceste declarații la Davos, în marja Forumului Economic Mondial, făcând referire la omologul său rus Vladimir Putin, relatează RBC Ukraine.
08:40
Curtea de Apel Bucureşti judecă azi cererea de suspendare a reorganizării ANRE. Ce a decis într-o cauză similară # Digi24.ro
Peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) au cerut în instanţă suspendarea actelor care vizează reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan. Curtea de Apel Bucureşti ar urma să judece, joi, în contencios administrativ, această solicitare. O cerere similară au făcut, tot la Curtea de Apel, peste 150 de salariaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), dosarul având termen de judecată în 3 februarie.
08:40
Iranul a prezentat miercuri primul bilanț al morților emis de guvern după reprimarea protestelor la nivel național, indicând o cifră mult mai mică decât cea avansată de activiștii din străinătate, în timp ce teocrația de la Teheran încearcă să-și reafirme controlul, scrie Euronews.
08:30
VIDEO Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată # Digi24.ro
Centrul de conferințe în care se desfășoară Forumul Economic de la Davos a fost evacuat din cauza unui incendiu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.