„Noi avem toate cărţile”. Trump ameninţă cu „represalii majore”, dacă europenii vând datoria americană pentru a exercita presiuni

Primarul dn Cenei, judeţul Timiş, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi adolescenți spune că părinţii se tem să îşi mai trimită copiii la şcoală, în condiţiile în care elevul de 13 ani poate merge la cursuri, conducerea instituţiei neavând niciun temei legal să-i interzică acest lucru. „Toată lumea este încă în stare de şoc, părinţii sunt panicaţi”, a declarat, joi, pentru News.ro, Sîrgean Tanasin, primarul localităţii. Edilul spune că a organizat un comitet de siguranţă şcolară şi ia în calcul varianta unei plângeri penale împotriva mamei pe motiv că nu a avut grijă de el şi nu l-a supravegheat.