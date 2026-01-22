S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală

08:40

FCSB joacă joi seară împotriva lui Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 din grupa principală Europa League. Campioana României nu a avut cel mai bun parcurs în acest sezon, dar are şase puncte după primele şase etape. Înaintea ultimelor două runde din grupa principală, FCSB are şanse foarte bune de a se califica în […]