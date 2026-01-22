Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania

22:50

Cristiano Ronaldo nu se dezminte la aproape 41 de ani, asta după ce portughezul a marcat un nou gol pentru cei de la Al-Nassr. Atacantul lusitan a înscris miercuri în poarta celor de la Damac. Victoria a adus-o pe Al-Nassr la patru puncte în spatele liderului Al-Hilal, care are însă un meci mai puțin disputat.