Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania
Antena Sport, 22 ianuarie 2026 17:20
În noiembrie 2024, Florin Andone a semnat cu o echipă din liga a patra a Spaniei, acolo unde a fost cel mai bun jucător în sezonul 2024/2025, când Atlético Baleares a ratat promovarea. Din luna noiembrie a anului 2025, acesta este accidentat, însă conducerea clubului a luat o decizie importantă în ceea ce îl privește,
• • •
Acum 30 minute
17:20
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update 1. Moruţan a ajuns la Bucureşti Olimpiu Moruţan a ajuns la Bucureşti şi semnează cu Rapid. Fostul jucător de la Aris va efectua vizita medicală în cursul zilei de joi. 2. Ultimul Australian Open Sorana Cîrstea a făcut scandal după ce a
17:20
Acum o oră
17:10
Marius Șumudică a numit marea problemă cu care se confruntă Daniel Bîrligea la FCSB: „Suferă foarte mult” # Antena Sport
Marius Șumudică l-a analizat pe Daniel Bîrligea (25 de ani) și a numit principala problemă cu care se confruntă atacantul la FCSB. Antrenorul este de părere că vârful campioanei este afectat de presiunea care este pusă asupra lui. De asemenea, „Șumi" a declarat că Bîrligea nu se exteriorizează și toată energia negativă acumulată în timpul meciurilor îi afectează jocul. Atacantul nu a
17:10
CFR Cluj a anunţat oficial transferul lui Mihai Popa (25 de ani)! Portarul vine de la Torino şi îl va înlocui pe Otto Hindrich (23 de ani), plecat la Legia Varşovia. Mihai Popa a evoluat pentru CFR Cluj şi sezonul trecut, fiind împrumutat de la Torino. De data aceasta, formaţia din Gruia l-a transferat definitiv
17:10
Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb – FCSB: „4 goluri”. Pronosticul dat de acesta # Antena Sport
FCSB va avea un examen dificil joi seară la Zagreb, acolo unde va juca penultimul meci din grupa principală de UEFA Europa League. Campioana României are nevoie de o victorie pentru a păstra șanse de calificare în play-off. Raul Rusesc a analizat disputa de pe Arena Maksimir și a transmis care va fi, în opinia
17:00
Stadionul lui Dinamo Zagreb, departe de a fi un “infern” pentru FCSB! Câţi fani croaţi sunt aşteptaţi la meci # Antena Sport
Stadionul Maksimir, pe care se va disputa meciul Dinamo Zagreb – FCSB, nu se va umple la ora partidei dintre campioana României şi vicecampioana Croaţiei. Dinamo Zagreb – FCSB se dispută de la ora 22:00 (n.r: ora României). Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. Maksimir are, în mod obişnuit, o
Acum 2 ore
16:40
Nu doar Guardiola a pățit-o! Bodø/Glimt, echipa de la capătul lumii, e „sperietoarea” marilor cluburi din Europa # Antena Sport
FK Bodø/Glimt a fost performera săptămânii în UEFA Champions League. Norvegienii au câștigat în fața lui Manchester City, 3-1 pe propriul teren, într-un meci în care au dominat categoric trupa lui Pep Guardiola și chiar au condus, la un moment dat, cu 3-0. Echipa din Bodø, un orășel cu circa 45.000 de oameni situat la
16:30
Un club uriaş din Europa vrea să îl deturneze pe colegul lui Ianis Hagi, Umit Akdag! Unde ar putea ajunge acesta # Antena Sport
Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor, Umit Akdag, ar putea ajunge la Fenerbahce. Presa turcă a anunţat că doi reprezentanţi ai lui Fenerbahce, Ertan Torungullari şi Omer Topbas, au luat avionul cu destinaţia Alanya pentru a negocia transferul lui Umit Akdag (22 de ani) la echipa aflată pe locul 2 în campionatul turc. Fenerbahce
16:30
Olimpiu Moruțan, pregătit de debutul în tricoul Rapidului! Când ar putea intra noul transfer # Antena Sport
Olimpiu Moruțan este lovitura iernii în Liga 1, fotbalistul român fiind convins de Rapid pentru a îmbrăca tricoul alb-vișiniu, cel puțin până la finalul acestui sezon. Fostul jucător al celor de la FCSB a ajuns joi în România, iar acesta ar putea debuta destul de rapid la echipa antrenată în prezent de Costel Gâlcă. Când
16:20
„Nu-mi place să jignesc. A fost lipsă de respect”. Naomi Osaka, reacție fermă după conflictul cu Australian Open # Antena Sport
Naomi Osaka a oferit o reacție fermă despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la finalul meciului din turul doi de la Australian Open. După ce nipona a câștigat partida, scor 6-3, 4-6, 6-2, românca s-a plâns la fileu de comportamentul acesteia din timpul meciului. Între cele două sportive a fost o strângere rece de mâini,
16:20
Gigi Becali a ales între campionat și Europa League. Marea miză a patronului de la FCSB: „Asta ne interesează” # Antena Sport
Gigi Becali a ales între campionat și Europa League, înainte ca FCSB să o înfrunte pe Dinamo Zagreb. Patronul campioanei a transmis că marea sa miză este reprezentată de banii pe care i-ar putea câștiga clubul său dintr-o eventuală calificare în „primăvara europeană". Gigi Becali a declarat că meciul cu Dinamo Zagreb e unul de
16:10
Barcelona rămâne în cărți pentru calificarea directă în optimile UEFA Champions League, după succesul clar obținut miercuri seară la Praga, scor 4-2. Din păcate, Hansi Flick a primit și vești proaste, după ce Pedri a ieșit accidentat. Clubul a anunțat prin toate canalele media cât de gravă este accidentarea suferită de mijlocașul spaniol, dar și
15:50
Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală # Antena Sport
Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Julia Sauter, sportiva de la patinaj artistic, va fi portdrapelul României la ceremonia de deschidere principală, care va avea loc la Milano. Lotul complet al României pentru Jocurile Olimpice de
15:50
Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul crucial cu Dinamo Zagreb, din Europa League, ce va fi joi, de la ora 22:00. Florin Tănase şi Valentin Creţu nu vor evolua, iar Graovac va evolua pe postul de fundaş dreapta. FCSB are şase puncte în grupă, după victoriile cu
Acum 4 ore
15:30
„Hagi compensează absența lui Maradona!” Ce scria presa internațională pe 4 iulie 1994, după România – Argentina 3-2 # Antena Sport
Pe 3 iulie 1994, echipa națională a României trăia cea mai glorioasă noapte din istorie. Pe Rose Bowl, la Pasadena, „tricolorii" învingeau Argentina în optimile de finală ale Mondialului american, un succes care a răscolit presa internațională. Mai ales că „pumele", cu Simeone, Ortega și Batistuta în primul 11, dar fără Maradona, erau campionii mondiali
15:20
Situaţie bizară la Timişoara! Baza de canotaj „Florin Marian Enache", în care s-au antrenat de-a lungul anilor mai mulţi campioni, va rămâne fără gardul bazei, conform ziarultimisoara.ro. Conform sursei citate, nu a fost prezentat niciun document prin care să fie anunţate aceste modificări care afectează baza. Ioan Bîndariu, director al Clubului Sportiv Școlar Bega Timișoara,
15:00
Stan Wawrinka, maraton de 4 ore şi 33 de minute şi succes ireal la Australian Open: “Trebuie să beau o bere” # Antena Sport
După magnifica sa victorie (4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 [3]) împotriva lui Arthur Gea, joi, în turul al doilea al Openului Australiei, Stan Wawrinka a mărturisit în timpul interviului de pe teren că va avea nevoie de o bere pentru a-şi reveni după această bătălie de 4 ore şi 33 de minute. În timpul celui
14:50
Diferenţă uriaşă între România şi Danemarca! Ce l-a impresionat pe George Buricea la European: “Am crezut că nu înţeleg” # Antena Sport
George Buricea a tras linie după Campioantul European de handbal masculin, acolo unde România a pierdut toate cele trei meciuri din grupă. Tricolorii au fost învinşi de Portugalia şi Danemarca, două adversare mult mai puternice, dar şi de Macedonia de Nord, la capătul unui final dramatic, în ultima secundă. Pentru România urmează acum o dublă
14:20
Sorana Cîrstea, niciun cuvânt pentru Naomi Osaka, după scandalul de la Australian Open: “20 de ani cântăresc mai mult” # Antena Sport
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Australian Open, după înfrângerea suferită în turul 2 de la Melbourne de către Naomi Osaka, dublă câştigătoare a turneului de la Antipozi. Finalul meciului de pe Margaret Court Arena a fost unul tensionat, atunci când românca i-a reproşat jucătoarei din Japonia că este lipsită de fair-play. Cîrstea s-a
14:20
Dinamo Zagreb – FCSB LIVE TEXT (22:00). Campioana României, duel crucial pentru “primăvara” Europa League # Antena Sport
FCSB o întâlnește în această seară în cea de-a șaptea etapă de Europa League pe Dinamo Zagreb într-un duel care va avea loc pe Stadionul Maksimir, în Croația. Pentru formația lui Elias Charalambous, meciul acesta reprezintă una dintre cele două "finale" pe care le mai au de disputat roș-albaștrii în vederea calificării în fazele eliminatorii
14:00
Jannik Sinner s-a calificat în turul 3 de la Australian Open. Iga Swiatek s-a impus și ea la Antipozi # Antena Sport
Numărul 2 mondial, Jannik Sinner, nu a pierdut timpul pe terenurile de la Melbourne joi, învingându-l cu uşurinţă pe australianul James Duckworth (numărul 88 mondial) în trei seturi (6-1, 6-4, 6-2) în turul al doilea la Australian Open. În aceeași zi, Iga Swiatek, numărul 2 mondial, a trecut de sportiva cehă Marie Bouzkova (44), scor
Acum 6 ore
13:40
Mercedes a dezvăluit joi primele imagini ale maşinii sale de Formula 1 pentru sezonul 2026, W17, care, ca şi anul trecut, va conta pe piloţii George Russell şi Kimi Antonelli, scrie L'Equipe. După Red Bull şi Racing Bulls, apoi Haas şi Audi, acum este rândul echipei germane să-şi etaleze noile culori ale noului monopost. Monopostul,
13:30
Record doborât în NBA! New York Knicks a înregistrat cea mai mare diferență de scor din istoria francizei # Antena Sport
Noaptea de miercuri spre joi din NBA a fost marcată de șapte partide, iar una dintre ele a ieșit în evidență prin prisma scorului pe care l-a arătat tabela după ce sirena a sunat de final. New York Knicks a învins-o pe Brooklyn Nets pe teren propriu la o diferență uluitoare de 54 de puncte,
12:50
Naomi Osaka, uimită de reacţia Soranei Cîrstea! “E ultimul ei Australian Open, îmi pare rău” # Antena Sport
Naomi Osaka s-a calificat în turul 3 de la Australian Open, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2, după o oră şi 58 de minute de joc. Finalul meciului de pe Margaret Court Arena, a doua arenă ca dimensiune a complexului de la Melbourne, a fost extrem de
12:40
“N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open # Antena Sport
Partida din turul doi de la Australian Open dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka s-a încheiat cu "scântei", românca având ceva de împărțit cu dubla campioană de la Melbourne după ce a pierdut. Tenismena din Târgoviște a fost învinsă după aproape două ore de joc cu scorul de 3-6, 6-4, 2-6. Sorana Cîrstea a fost
12:40
Naomi Osaka nu a înţeles de ce s-a enervat Sorana Cîrstea: “Îmi pare rău”. Cum a descris-o pe jucătoarea din România # Antena Sport
Naomi Osaka s-a calificat în turul 3 de la Australian Open, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2, după o oră şi 58 de minute de joc. Finalul meciului de pe Margaret Court Arena, a doua arenă ca dimensiune a complexului de la Melbourne, a fost extrem de
12:00
Moment uluitor în Champions League. Luciano Spalletti și-a pălmuit propriul jucător înainte să intre pe teren # Antena Sport
Juventus s-a impus miercuri împotriva lui Benfica, scor 2-0, în Liga Campionilor, dar o imagine din afara terenului a rămas în memoria tuturor. Înainte de a-l introduce în joc, antrenorul Luciano Spalletti i-a dat o palmă lui Loïs Openda, care părea că nu era suficient de concentrat. După ce a fost mult timp blocată de
Acum 8 ore
11:40
Olimpiu Moruțan s-a înțeles zilele trecute cu Rapid pentru a veni în Giulești, însă mijlocașul nu a ajuns încă la București pentru a-și pune semnătura pe contract. Se pare însă că așteptarea a luat sfârșit, iar joi, 22 ianuarie, va fi în sfârșit oficializată mutarea care marchează revenirea fotbalistului de 26 în Liga 1. Vestea
11:30
Sorana Cîrstea s-a enervat în timpul meciului cu Naomi Osaka şi s-a dus direct la arbitru: “Puteţi să verificaţi?” # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a plâns de mingi în timpul setului secund al meciului cu Naomi Osaka, din turul 2 de la Australian Open 2026. Românca a mers în mijlocul game-ului cinci direct la arbtirul de scaun şi a cerut verificarea mingilor. La scorul de 2-2, atunci când se afla la serviciu, Sorana Cîrstea s-a plâns de
11:20
Cristi Chivu, întâlnire cu membrii conducerii lui Inter. Ce a discutat antrenorul cu șefii de pe Meazza # Antena Sport
Cristi Chivu a participat joi dimineața la o întâlnire în sediul celor de la Inter alături de cei de la Oaktree, proprietarii clubului, dar și de Giuseppe Marotta, președintele formației "nerazzurre". În ciuda eșecului cu Arsenal din cea mai recentă etapă de UCL, subiectele de discuțiile n-au vizat deloc viitorul tehnicianului român, ci strategiile financiare
11:10
Real Madrid a stabilit un nou record! Veniturile uriaşe generate de formaţia de pe Bernabeu. Cum arată Top 5 # Antena Sport
Clubul spaniol de fot
10:50
Xabi Alonso are șanse mici să ajungă la Tottenham. De ce echipa lui Radu Drăgușin l-a scos din calcule # Antena Sport
Xabi Alonso este în prezent liber de contract după ce s-a despărțit de Real Madrid ca urmare a înfrângerii din Supercupa Spaniei contra Barcelonei, însă antrenorul basc a fost constant asociat cu diverse echipe în această perioadă. Una dintre ele a fost chiar Tottenham, echipa pentru care evoluează Radu Drăgușin, însă jurnaliștii englezi au dezvăluit […] The post Xabi Alonso are șanse mici să ajungă la Tottenham. De ce echipa lui Radu Drăgușin l-a scos din calcule appeared first on Antena Sport.
10:30
Naomi Osaka loveşte din nou! Cum şi-a făcut apariţia la meciul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open 2026 # Antena Sport
Naomi Osaka a ales o nouă ţinută extravagantă pentru meciul cu Sorana Cîrstea din turul 2 de la Australian Open. Japoneza a surprins pe toată lumea cu ţinuta în care şi-a făcut apariţia la meciul din primul tur, atunci când şi-a atras şi critici. Dubla câştigătoare de la Australian Open, în 2019 şi 2022, a […] The post Naomi Osaka loveşte din nou! Cum şi-a făcut apariţia la meciul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open 2026 appeared first on Antena Sport.
10:10
“O înfrângere le scade șansele la play-off cu 50%”. Semnal de alarmă pentru FCSB înainte de duelul cu CFR # Antena Sport
FCSB o întâlnește astăzi, joi, pe Dinamo Zagreb în etapa a șaptea de Europa League, iar după partida din a doua competiție europeană va juca un meci extrem de important în vederea luptei pentru play-off. Roș-albaștrii dau peste CFR Cluj, o altă echipă care a început să spere la Top 6, iar Gabriel Torje le-a […] The post “O înfrângere le scade șansele la play-off cu 50%”. Semnal de alarmă pentru FCSB înainte de duelul cu CFR appeared first on Antena Sport.
10:00
Sorana Cîrstea – Naomi Osaka LIVE SCORE (10:10). Românca luptă pentru turul 2 împotriva unei duble campioane la Australian Open # Antena Sport
Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka se vor întâlni în primul meci al sesiunii de seară de pe Margaret Court Arena, în turul 2 de la Australian Open. Aflată la ultimul sezon al carierei, românca o va întâlni pe Osaka pentru a doua oară în cariera sa. În primul tur de la Melbourne, Sorana Cîrstea a […] The post Sorana Cîrstea – Naomi Osaka LIVE SCORE (10:10). Românca luptă pentru turul 2 împotriva unei duble campioane la Australian Open appeared first on Antena Sport.
09:50
Verdict dur după transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: “Mulți nu trec de bariera asta” # Antena Sport
Olimpiu Moruțan va ajunge la Rapid în această perioadă de mercato, iar revenirea mijlocașului în Liga 1 a creat vâlvă în lumea fotbalului românesc. Deși există o tabără care este fericită cu această veste, Aurel Țicleanu a ridicat un semnal de alarmă cu privire la modul în care fotbaliștii din România aleg să se întoarcă […] The post Verdict dur după transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: “Mulți nu trec de bariera asta” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:30
Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a primit mână liberă din partea lui Gigi Becali în privinţa transferurilor. În urmă cu câteva zile, patronul roş-albaştrilor a anunţat că Stoica va avea la dispoziţie 6 milioane de euro pentru a face transferuri. În această iarnă, la FCSB au venit Andre Duarte […] The post Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
09:10
Un nume imens din Europa “tremură” pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul # Antena Sport
Zilele de marți și miercuri din această săptămână a fost marcate de meciurile din etapa cu numărul șapte de Champions League, iar în acest moment fiecare echipă mai are un singur meci de disputat în faza grupei. Cea mai galonată echipă care nu știe sigur dacă va ajunge nici măcar în barajul pentru optimile de […] The post Un nume imens din Europa “tremură” pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul appeared first on Antena Sport.
09:00
Novak Djokovic, ca în vremurile bune! A defilat la Melbourne şi a obţinut victoria 101 la Australian Open # Antena Sport
Novak Djokovic a obţinut victoria cu numărul 101 din cariera sa la Australian Open, impunându-se cu uşurinţă în trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, în faţa italianului Francesco Maestrelli, venit din calificări, într-un meci din turul al doilea al turneului de Mare Şlem de la antipozi, informează EFE. Djokovic care a cucerit de zece ori trofeul […] The post Novak Djokovic, ca în vremurile bune! A defilat la Melbourne şi a obţinut victoria 101 la Australian Open appeared first on Antena Sport.
08:40
De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în play-off-ul Europa League? Calculele dinaintea meciului cu Dinamo Zagreb # Antena Sport
FCSB joacă joi seară împotriva lui Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 din grupa principală Europa League. Campioana României nu a avut cel mai bun parcurs în acest sezon, dar are şase puncte după primele şase etape. Înaintea ultimelor două runde din grupa principală, FCSB are şanse foarte bune de a se califica în […] The post De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în play-off-ul Europa League? Calculele dinaintea meciului cu Dinamo Zagreb appeared first on Antena Sport.
08:40
La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor # Antena Sport
Gabriela Ruse s-a calificat miercuri dimineața în turul al treilea de la Australian Open, unde o va întâlni pe rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 WTA. Duelul dintre cele două va fi unul dintre cele mai așteptate în ziua a șasea a turneului, iar recent organizatorii au anunțat că meciul va avea loc joi, nu mai […] The post La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Slavia Praga – Barcelona 2-4. Dennis Man, prestație slabă în Newcastle – PSV 3-0. Toate rezultatele din Champions League # Antena Sport
Istvan Kovacs a arbitrat duelul dintre Galatasaray şi Atletico Madrid, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. Partida de la Istanbul s-a încheiat cu scorul de 1-1, iar centralul din Carei a împărțit nu mai puțin de șapte cartonașe galbene. În aceeași seară, Bayern Munchen a obținut calificarea directă în optimi, în timp […] The post Slavia Praga – Barcelona 2-4. Dennis Man, prestație slabă în Newcastle – PSV 3-0. Toate rezultatele din Champions League appeared first on Antena Sport.
00:00
Dennis Man a avut o evoluţie sub aşteptări în meciul Newcastle – PSV, încheiat cu scotul de 3-0 pentru englezi. Antrenorul Peter Bosz a decis să-l schimbe pe Man în minutul 62 cu Esmir Bajraktarevic, bosniacul care a marcat cu România în meciul din preliminariile Cupei Mondiale. În același minut a părăsit terenul și veteranul […] The post Ce notă a luat Dennis Man la meciul Newcastle – PSV appeared first on Antena Sport.
21 ianuarie 2026
23:20
Qarabag a trecut de Eintracht Frankfurt, scor 3-2, iar victoria e una importantă pentru clubul din Azerbaidjan, iar jucătorii au început dejă sărbătoarea. Formația din Azerbaidjan a obținut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor, cu o etapă înainte de încheierea grupei principale. Qarabag s-a impus cu 3-2 în meciul de pe teren propriu cu […] The post Qarabag a obţinut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor appeared first on Antena Sport.
22:50
Situaţie incredibilă. De taxele impuse în 2026 nu a scăpat nici Mihai Neşu. Fostul fotbalist a declarat că, în urma reformei Guvernului, fundația pe care o conduce a pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe. Astfel, este obligat să plătească, în fiecare an, nu mai puțin de 36.000 de euro! „Avem o relație bună […] The post Revolător. Taxele pe care Mihai Neşu trebuie să le plătească în 2026 la fundaţia lui appeared first on Antena Sport.
22:50
Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000 # Antena Sport
Cristiano Ronaldo nu se dezminte la aproape 41 de ani, asta după ce portughezul a marcat un nou gol pentru cei de la Al-Nassr. Atacantul lusitan a înscris miercuri în poarta celor de la Damac. Victoria a adus-o pe Al-Nassr la patru puncte în spatele liderului Al-Hilal, care are însă un meci mai puțin disputat. […] The post Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000 appeared first on Antena Sport.
22:10
Turcii au comentat arbitrajul lui Istvan Kovacs din Galatasaray – Atletico Madrid: „O prestație extraordinară” # Antena Sport
Istvan Kovacs s-a aflat la centrul partidei de UEFA Champions League dintre Galatasaray și Atletico Madrid, încheiată cu scorul de 1-1. Centralul din Carei a acordat nu mai puțin de șapte cartonașe galbene. Turcii au reacționat imediat după fluierul final și au „aplaudat” prestația arbitrului român, care a gestionat excelent disputa de la Istanbul, fără […] The post Turcii au comentat arbitrajul lui Istvan Kovacs din Galatasaray – Atletico Madrid: „O prestație extraordinară” appeared first on Antena Sport.
22:00
Daniel Graovac a jucat pentru Dinamo Zagreb, acum vrea să-i bată: “Avem o finală de jucat” # Antena Sport
Daniel Graovac a debutat în fotbal la echipele de juniori ale celor de la Dinamo Zagreb, dar nu a bifat vreun meci la seiniori. Întrebat ce înseamnă pentru el Dinamo Zagreb, Graovac a fost rezervat. “Am venit pe «Maksimir» pentru prima dată când aveam 15-16 ani. Am fost un jucător tânăr, în echipa de juniori, […] The post Daniel Graovac a jucat pentru Dinamo Zagreb, acum vrea să-i bată: “Avem o finală de jucat” appeared first on Antena Sport.
21:40
„Era un bătăuș, ne abuza fizic!” Istoria sângeroasă a participării Irakului la Mondialul din 1986 # Antena Sport
La sfârșitul lunii martie, Irak se va afla față în față cu propria istorie: „leii din Mesopotamia” vor juca barajul intercontinental pentru calificarea la Campionatul Mondial. Echipa pregătită de australianul Graham Arnold va întâlni câștigătoarea meciului dintre Bolivia și Surinam, iar o victorie ar reprezenta revenirea la Cupa Mondială, după 40 de ani de absență. […] The post „Era un bătăuș, ne abuza fizic!” Istoria sângeroasă a participării Irakului la Mondialul din 1986 appeared first on Antena Sport.
21:40
Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. Istvan Kovacs a acordat 7 cartonașe. De la 22:00 joacă Man și Dragomir # Antena Sport
Istvan Kovacs arbitrează duelul dintre Galatasaray şi Atletico Madrid, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. Partida de la Istanbul se va disputa azi, de la ora 19:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Atletico Madrid ţinteşte victoria în meciul cu Galatasaray pentru a reveni pe loc direct calificabil în […] The post Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. Istvan Kovacs a acordat 7 cartonașe. De la 22:00 joacă Man și Dragomir appeared first on Antena Sport.
