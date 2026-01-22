Sorana Cîrstea, niciun cuvânt pentru Naomi Osaka, după scandalul de la Australian Open: “20 de ani cântăresc mai mult”

17:40

AS Roma nu renunţă la Radu Drăguşin şi a venit cu o nouă propunere pentru Tottenham. Conform jurnaliștilor italieni, AS Roma a trimis deja oferte pentru a-i aduce pe Mathys Tel și Drăgușin, dar sub formă de împrumut. Londonezii strâmbă din nas la propuenerea venită de AS Roma şi a anunţat că negocierile se pot […] The post Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham appeared first on Antena Sport.