Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Gabriel Bumbăcea, la două săptămâni de la moartea lui. De cine a fost vizitat tânărul decedat la spitalul din Buzău
SpyNews, 22 ianuarie 2026 20:00
Ți se rupe sufletul! Au trecut aproximativ două săptămâni de la moartea tânărului din Buzău, iar apropiații trec prin clipe din ce în ce mai grele. Gabriel Bumbăcea avea numai 25 de ani și s-a stins din viață în urma unei fracturi la femur. Acum, la zile întregi distanță de la înmormântare, cineva drag nu se poate dezlipi de crucea sa.
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
20:20
Caz de moarte suspectă. Un român s-a stins după ce a zăcut într-o fermă din Germania. De ce nu a chemat nimeni ambulanța # SpyNews
Un român a murit în condiții misterioase în Germania. Bărbatul s-a stins după ce a zăcut zile în șir în ferma unde a lucrat. Chiar dacă se simțea rău, nimeni nu a sunat la numărul de urgențe pentru a solicita o ambulanță.
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:40
Diana Senteș a confirmat despărțirea de tatăl fetiței sale! Antrenoarea vedetelor presimte că se va căsători: ”O să mă vedeți mireasă” # SpyNews
Diana Senteș a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de tatăl fetiței sale. Antrenoarea de fitness a vedetelor a dezvăluit cum a reușit să treacă peste clipele dificile și să facă pace cu trecutul.
19:30
Tzancă Uraganu o duce greu! Manelistul și-a scos la vânzare apartamentul și una dintre mașini # SpyNews
Tzancă Uraganu trăiește zile grele! Manelistul a ajuns să își scoată la vânzare apartamentul din Ploiești și una dintre mașinile de lux. Deși nimeni nu s-ar fi așteptat ca artistul să recurgă la un astfel de gest, scumpirile și impozitele mari nu l-au iertat nici pe el.
Acum 2 ore
19:00
O boală extrem de gravă i-a pus în alertă pe medici! Au fost confirmate primele două cazuri de Nipah, un virus mortal împotriva căruia nu există tratament. Persoanele infectate au fost izolate de urgență.
18:50
Imagini apocaliptice dintr-o țară extrem de vizitată de români. Destinația de vacanță a multora, în pragul dezastrului # SpyNews
Imagini desprinse parcă din filmele de groază au apărut pe Internet! Fenomenele meteo extreme au făcut ravagii într-una dintre cele mai vizitate țări de către români. Orașul de la malul mării este devastat și pare-se că nu mai poate fi salvat. Iată mai multe detalii!
Acum 4 ore
18:20
Bogdan de la Ploiești explică de ce își ține relația cu Vanessa ascunsă: „Nu va înțelege oricine” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a transmis un mesaj ferm! Manelistul i-a pus la punct pe toți cei care încearcă să înțeleagă de ce el și Vanessa își trăiesc relația departe de ochii lumii. Iată ce a postat fostul iubit al Cristinei Pucean!
18:20
Panică în plină stradă, în Australia! Trei persoane au fost împușcate mortal și o altă persoană a fost rănită, joi, în orașul Lake Cargelligo. Criminalul ar fi în libertate, iar polițiștii au pornit deja pe urmele lui.
17:50
Dana Roba trece printr-o nouă despărțire. Vedeta a pus punct relației cu fostul iubit și este pregătită pentru un nou început, de această dată alături de un bărbat care să îndeplinească cerințele pe care le are.
17:40
Monica Anghel s-a afișat așa cum rar ai mai văzut-o! Artista a renunțat la inhibiții și a postat o imagine în care ea și soțul său sunt extrem de apropiați. Mai mult decât atât, cântăreața a atașat și un mesaj de dragoste în descrierea postării. Iată despre ce este vorba!
17:20
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist # SpyNews
Mario Berinde urmează să fie condus pe ultimul drum. Familia lui a anunțat data la care va avea loc priveghiul copilului ucis în comuna Cenei din județul Timiș și în ce zi va fi înmormântat. Persoanele dragi se pregătesc să își ia rămas bun de la el.
17:10
Părinții se tem să își mai ducă copiii la școală. Dezvăluirile șocante ale primarului localității în care a fost ucis Mario # SpyNews
Detalii incredibile au ieșit la iveală, în cazul adolescentului ucis de alți doi copii de vârsta lui. Primarul localității timișene a făcut declarații halucinante. Comunitatea a rămas îngrozită după incidentul macabru care s-a petrecut zilele trecute.
16:50
Mama complicelui în crima lui Mario a făcut declarații! Femeia trăiește un șoc: ”I-a fost frică să spună” # SpyNews
Mama complicelui în crima lui Mario Berinde a făcut declarații explozive! Femeia este extrem de afectată de ce s-a întâmplat și crede că băiatul ei a ajuns fără voia lui să fie influențat de cei doi presupuși criminali.
16:40
Un nou accident feroviar a avut loc în Spania. Incidentul s-a produs joi, în orașul Cartagena, localizat în partea de sud-est a țării. Ceea ce este și mai alarmant este faptul că astfel a fost marcat cel de-al patrulea accident de acest fel, din Spania, din ultimele patru zile.
Acum 6 ore
16:10
Iustina de la Insula iubirii, criticată dur pentru cum își crește fetița! Ce i-a dat să mănânce. Foarte multe mame au taxat-o # SpyNews
Iustina de la Insula iubirii a răbufnit, după ce a fost criticată dur pentru cum își crește fiica. Tânăra și soțul ei, Cornel, au ieșit în oraș, atunci când au luat-o și pe Ivana. Iustina a fost criticată pentru ce i-a dat să mănânce fetiței.
15:50
Declarațiile mamei unuia dintre criminalii lui Mario! Ce mesaj a avut femeia pentru familia băiatului ucis # SpyNews
Mama unuia dintre minorii implicați în crima din Timiș a transmis un mesaj pentru familia lui Mario. Femeia a declarat că a discutat cu fiul ei și că acesta își regretă fapta, exprimându-și remușcările față de tragedia care a șocat România.
15:40
Duminică, de la ora 13:00, „Spynews TV” își deschide din nou ușile către o lume în care poveștile mondene prind viață. Mara Bănică și Marius Niță vă invită într-o nouă ediție, cu subiecte care țin publicul cu sufletul la gură.
15:30
Mătușa lui Petrică Mâțu Stoian, Domnica Trop, a fost înmormântată. Doliu cutremurător în lumea muzicii populare # SpyNews
Mătușa lui Petrică Mâțu Stoian a murit pe 19 ianuarie, la 87 de ani. Domnica Trop a fost declarată, în 2013, „Tezaur uman viu” al muzicii românești, titlu primit din partea UNESCO. Astăzi, artista a fost înmormântată.
15:10
Ne infiltrăm în culisele emisiunilor Stars! Exclusivităţi, sâmbătă şi duminică, de la 17.00 # SpyNews
Weekendul acesta, „Infiltrați în culise” revine cu o ediție plină de povești exclusive, confesiuni sincere și momente care îi aduc pe telespectatori mai aproape de viața reală a vedetelor, sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, pe Antena Stars.
15:10
Cum l-a făcut unchiul lui Mario pe copilul de 13 ani să îşi recunoască fapta. A fost omorât pentru că avea telefon şi adidaşi scumpi # SpyNews
Detalii cutremurătoare în cazul crimei lui Mario! Potrivit informațiilor apărute în anchetă, unchiul băiatului a avut un rol decisiv în momentul în care copilul de 13 ani implicat în crimă a fost convins să își recunoască fapta.
15:10
Sâmbătă, de la ora 19:00, telespectatorii sunt invitați la o nouă ediție plină de voie bună a emisiunii „Petrecem în familie”, show-ul prezentat de Mirela Vaida, unde muzica, umorul și energia pozitivă se îmbină într-o atmosferă de sărbătoare autentică.
15:00
Irina Loghin a depus plângere la poliție! Imaginea ei, folosită ilegal pentru a promova medicamente: „Reprezintă un pericol” # SpyNews
Irina Loghin a depus plângere penală, după ce a aflat că imaginea ei este folosită ilegal pentru a promova medicamente. A mers la poliție împreună cu avocata ei. Artista a decis să apeleze la oamenii legii, după ce oamenii au legătura cu ea și au acuzat-o că minte în legătură cu medicamentele respective.
Acum 8 ore
14:20
Încă o judecătoare din Cluj a murit după ce s-a pensionat! E al doilea magistrat decedat în decurs de două luni # SpyNews
Doliu în sistemul judiciar din Cluj, după ce o judecătoare de la Curtea de Apel a murit la scurt timp după pensionare. Este al doilea magistrat din cadrul instituției care a încetat din viață în decurs de doar două luni.
14:20
Păcănelele au parcurs un drum fascinant de la primele aparate mecanice din barurile americane până la jocurile sofisticate pe care le găsești astăzi în mediul online. Această evoluție reflectă nu doar progresul tehnologic, ci și modul în care oamenii au căutat mereu noi forme de divertisment.
14:20
Fiica lui Ilie Năstase, rămasă pe străzi, cere bani pentru substanțe interzise! Declarațiile halucinante ale unui prieten # SpyNews
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a rămas pe străzi, după ce ar fi fost într-un centru de reabilitare, susține unul dintre prietenii ei. Charlotte Năstase s-ar lupta cu dependența de substanțele interzise și inclusiv apropiaților ei i-ar fi cerut bani.
13:50
Cele mai recente imagini cu Viorel Stegaru. Ce mai face fostul soț al Vulpiței, de când au divorțat # SpyNews
Viorel Stegaru și Vulpița au divorțat în urmă cu doi ani. Amândoi s-au întors la viața simplă din Blăgești, dar separat. Bărbatul ar fi început să muncească în comună, în timp ce Veronica și-ar fi încercat norocul în dragoste de mai multe ori, dar fără prea mult succes.
13:50
Dușmanii ascunși ai relațiilor de cuplu. Provocările și lecțiile anului 2026, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
În ediția de sâmbătă a emisiunii „Lumea nevăzută”, Dana Bălăceanu stă de vorbă cu psihologul şi psihoterapeutul Mircea Radu despre ceea ce nu se vede, dar influențează profund relațiile de cuplu.
13:40
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată caldă de sfeclă roşie cu brânză, un fel principal, tocană de viţel meridională, şi un desert, budincă de mere cu scorţişoară.
13:30
O tragedie șocantă a avut loc la o nuntă la care participau aproximativ 600 de invitați. Un român a fost împușcat de ginere chiar în timpul evenimentului, în fața tuturor celor prezenți. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.
13:00
Imaginile dezastrului din casa lui Ștefan de la Mireasa, după incendiu. Fostul concurent și soția lui, Mihaela, au făcut un apel disperat # SpyNews
Mihaela și Ștefan de la Mireasa trec prin momente cumplite, după ce casa în care el a copilărit a fost cuprinsă de flăcări miercuri seară. Cei doi sunt în stare de șoc, iar din locuință nu a mai rămas nimic. Finaliștii sezonului 11 au făcut un apel disperat.
13:00
Din Făgăraș la excelență în America: povestea lui Ovidiu Brescan, un medic român care a cucerit visul american # SpyNews
Emisiunea „Visul românesc- Succes american”, prezentată de Mădălina Bălan și difuzată sâmbătă, de la ora 16.00, aduce în prim-plan o nouă poveste de excepție despre curaj, muncă și reușită peste hotare. De această dată, telespectatorii fac cunoștință cu Ovidiu Brescan, un român care a transformat visul american într-o carieră medicală de top.
Acum 12 ore
12:20
Impresii din Cipru si Ibiza cu Andreea Frățilă, Andrei Niculae și Claudia, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # SpyNews
Ediția de sâmbătă a emisiunii “Vacanță de vedetă”, prezentată de Laura Cosoi, vine cu invitați speciali și destinații care te vor face să-ți faci bagajele pe loc. Protagoniștii acestei ediții sunt prezentatoarea Andreea Frățilă și unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Power Couple, Andrei Niculae și iubita lui, Claudia.
12:10
Prima reacție a lui Abi Talent, după accidentul care l-a băgat pe tatăl lui în comă. Nu își vorbeau de un an: ”Niște greșeli pe care le făcea...” # SpyNews
Abi Talent a vorbit pentru prima dată după accidentul în urma căruia tatăl său a ajuns în comă, la spital. Artistul recunoaște că nu vorbea cu părintele său de aproximativ un an.
12:10
Mitzuu și Ariana au părăsit competiția Power Couple, la finalul unei ediții lider detașat de audiență! # SpyNews
Trei săptămâni s-au încheiat din show-ul începutului de an. Power Couple îi ține pe cei de acasă în fața televizoarelor, trei zile pe săptămână, de la ora 20:30. În fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY se trăiește aventura reală în cuplu, se râde la probe și se simțe emoția celor care trec prin provocarea vieții lor în doi.
12:10
Adrian Minune a slăbit 17 kilograme! Doctorii l-au speriat: „Mi s-a spus că s-ar putea să mor subit” # SpyNews
Adrian Minune a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat înainte să decidă că este momentul să își facă operație de micșorare a stomacului. Manelistul a fost supus intervenției în urmă cu aproape doi ani și nu a vrut să se opereze până când medicii nu i-au spus că s-ar putea să moară subit.
11:40
Norocul nu este doar un concept cultural sau o expresie populară. Din perspectivă științifică, norocul reprezintă un stimul puternic pentru creierul uman, capabil să activeze mecanisme profunde de recompensă, anticipare și motivație.
11:30
O bijuterie nu este doar un accesoriu. Este o declarație. Este acel detaliu care poate transforma o ținută obișnuită într-o apariție de neuitat. Iar când vorbim despre bijuterii care cuceresc priviri, oțelul inoxidabil câștigă teren cu pași hotărâți. Durabil, elegant, cu un luciu cald și sofisticat, acest material devine rapid alegerea preferată pentru cei care vor să poarte stil și personalitate, fără să facă compromisuri.
11:30
Marinela, adolescenta de 14 ani dată dispărută în Franța, a fost găsită. Anunțul făcut de familie # SpyNews
Marinela a dispărut, în urmă cu câteva zile, în Franța. Adolescenta are 14 ani și a dispărut după ce a plecat de la școală. Familia a anunțat astăzi că Marinela a fost găsită în viață.
11:30
O artistă celebră a devenit mamă pentru a treia oară, în secret! Bebelușul a fost adus pe lume cu ajutorul unei mame surogat # SpyNews
O cunoscută artistă și-a mărit familia în secret! Vedeta a devenit mamă pentru a treia oară, iar bebelușul a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat.
11:00
Uneori, se poate întâmpla ca atât copiii cât și adulții să aibă febră, dureri de gât sau oboseală, dar testul de gripă să iasă negativ. Asta nu înseamnă că simptomele nu trebuie luate în serios. Un pediatru face câteva recomandări serioase.
10:50
Casa a doi foști concurenți de la Mireasa, cuprinsă de flăcări, seara trecută. Cuplul este în stare de șoc # SpyNews
Momente de groază pentru un cuplu finalist de la Mireasa, sezonul 11. Cei doi s-au trezit că locuința a luat foc, seara trecută. Casa ar fi fost distrusă, iar cuplul este în stare de șoc. O suprafață de aproximativ 150 de metri a fost afectată.
10:20
Familia lui Andrei Perneș, copleșită de durere și dor, la aproape un an de la moartea lui. Cum îi păstrează mama lui amintirea vie # SpyNews
Andrei Perneș a murit pe 19 februarie 2025, iar familia lui este în continuare copleșită de durere. Mama lui îi duce dorul și vrea să îi păstreze vie amintirea cât mai mult. Gestul pe care l-a făcut, în memoria lui.
10:20
Un spital din România, măsuri speciale din cauza creșterii alarmante a numărăului de cazuri de gripă # SpyNews
Un spital din România a luat măsuri speciale după ce numărul cazurilor de gripă a crescut alarmant în ultimele zile. Autoritățile medicale au decis implementarea unor reguli stricte pentru pacienți și vizitatori, pentru a limita răspândirea virusului.
10:00
Care au fost ultimele clipe din viața lui Mario, băiatul de 15 ani ucis de prieteni. Camerele de supraveghere au surprins totul # SpyNews
Crima comisă de doi minori a șocat întreaga țară! Mario, un băiat în vârstă de 15 ani a fost ucis de prietenii săi de 13 și 15 ani pentru că avea o situație financiară mai bună. Ultimele clipe din viața adolescentului au fost surprinse de camerele de supraveghere.
09:50
Cristi din Banat s-a retras din lumea mondenă de la noi de mulți ani și este stabilit în Spania, însă în prezent, este în România. Cântărețul care a devenit viral cu melodia „Ca o apă cristalină” s-a confruntat cu probleme de sănătate și are grijă de mama lui, care s-a confruntat și ea cu probleme serioase de sănătate.
09:40
Diana și Sorin de la Mireasa, sezonul 12, s-au despărțit. Fostul concurent a făcut anunțul: "Am ales să punem punct" # SpyNews
Diana și Sorin, un cuplu extrem de iubit și cunoscut din emisiunea „Mireasa”, sezonul 12, nu mai formează un cuplu. Vestea despărțirii a fost dată chiar de Sorin, care a făcut anunțul în mediul online. Fostul concurent a dat de înțeles că decizia de a nu mai forma un cuplu a fost una comună și asumată.
09:20
Cum i-a schimbat viața unei femei, după ce fața i-a paralizat. A primit diagnosticul crunt în urmă cu un an # SpyNews
O femeie de 35 de ani a aflat anul trecut că se confruntă cu paralizie facială. Afecțiunea ar fi fost cauzată de o tulburare neurologică, provocată de stres. Chiar dacă spune că a fost unul dintre cele mai grele momente din viața ei, femeia a mărturisit că s-a apropiat mai mult de Dumnezeu.
09:00
Experiența unui pacient cu injecțiile de slăbit: "Am dat jos 70 de kg, dar mi-am pierdut memoria, vederea, vorbirea și auzul” # SpyNews
Un pacient povestește experiența sa dramatică după ce a apelat la injecțiile de slăbit, tratamente tot mai populare pentru pierderea rapidă în greutate. Rezultatele au părut, la început, spectaculoase: a reușit să slăbească aproximativ 70 de kilograme într-un timp relativ scurt. Însă, odată cu kilogramele, spune că a pierdut mult mai mult.
08:50
O femeie din America a mers în vacanță, în Australia, însă a povestit că nu a fost deloc una dintre cele mai reușite vacanțe ale ei. Tânăra a explicat faptul că se aștepta ca locul să o surprindă plăcut, însă și-a dat seama că nu este deloc pe placul ei. Pe lângă experiența pe care o descrie ca una negativă, femeia spune că viața în Australia este mult mai ieftină decât în marile orașe europene.
Acum 24 ore
00:00
Soția lui Cristi Pulhac a cucerit plaja din Mexic! Raluca Pulhac și-a expus silueta de invidiat în toată splendoarea # SpyNews
Cristi Pulhac și familia lui se află în Mexic, de acolo de unde au încins Internetul! Soția fostului fotbalist și-a etalat picioarele de model în toată splendoarea și a atras toate privirile. Imaginile sunt cele care vorbesc!
