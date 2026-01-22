Adrian Câciu: Toate propunerile PSD intră în pachetul de relansare. „Viteza va face diferența”
Digi24.ro, 22 ianuarie 2026 20:20
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu, spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR, în urma discuţiilor care au avut loc joi, în cadrul grupului tehnic de lucru. El a menţionat că viteza de implementare va face diferenţa şi ar vrea ca, în martie, aceste măsuri să fie deja în implementare. Câciu a mai spus că în pachet va exista şi o componentă pe partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România, potrivit News.ro.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
20:30
Profeția lui Elon Musk la Davos: „Vor exista mai mulți roboți decât oameni”. Îmbătrânirea, „foarte ușor de rezolvat” # Digi24.ro
În prima sa apariție la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elon Musk a prezis că roboții vor depăși în cele din urmă numărul oamenilor, relatează Euronews.
20:30
Ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) au reținut marți un băiat de 5 ani în timpul unei operațiuni de control al imigrației, au declarat oficialii școlii din Minnesota și avocatul familiei.
20:20
Adrian Câciu: Toate propunerile PSD intră în pachetul de relansare. „Viteza va face diferența” # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu, spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR, în urma discuţiilor care au avut loc joi, în cadrul grupului tehnic de lucru. El a menţionat că viteza de implementare va face diferenţa şi ar vrea ca, în martie, aceste măsuri să fie deja în implementare. Câciu a mai spus că în pachet va exista şi o componentă pe partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România, potrivit News.ro.
Acum o oră
20:10
Forţele armate franceze au făcut prima comandă de drone kamikaze, de la firme locale din industria apărării, încercând să îşi dezvolte producţia proprie de astfel de arme în urma lecţiilor învăţate din războiul din Ucraina, transmite joi Reuters.
19:50
Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat despre şansele ca premierul Ilie Bolojan să îşi finalizeze mandatul până la rotativa din 2026 că condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an, el arătând că atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite trebuie oprite. Darău a mai spus că USR este în coaliţie pentru a sta la guvernare.
19:50
„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale”. Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare # Digi24.ro
Ministerul Sănătății a pus în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, document care prevede eliminarea fișelor scrise de mână și introducerea datelor pacienților o singură dată în sistem. Alexandru Rogobete spune că obiectivul este scoaterea „pixului și hârtiilor” din spitale și integrarea reală a tehnologiei în funcționarea sistemului sanitar.
Acum 2 ore
19:40
Jack Smith, procurorul care l-a anchetat pe Trump: „A încercat să inverseze rezultatele alegerilor și a încălcat, deliberat, legile” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a încercat în mod ilegal „să inverseze rezultatele alegerilor” din 2020 şi ulterior să împiedice transferul de putere către succesorul său Joe Biden, reafirmă joi fostul procuror special american Jack Smith, care iniţiase în justiţie două cazuri penale contra lui Trump, transmit Reuters şi AFP.
19:40
Cum ajung copiii şi adolescenţii la acte de violenţă extremă. Organizația „Salvaţi Copiii” explică factorii declanşatori # Digi24.ro
Organizaţia „Salvaţi Copiii”, explică motivele pentru care copiii şi adolescenţii ajung să comită acte de o violenţă extremă, ca în recentul caz din judeţul Timiş, unde doi copii de 13 şi 15 ani au ucis cu un topor şi un cuţit un alt adolescent, tot de 15 ani, au încercat apoi să îi dea foc şi, în cele din urmă, l-au îngropat în grădină. „Eşecul este colectiv, nu un act individual”, afirmă reprezentanţii aociaţiei. Potrivit acestora, printre factorii care duc la acte de o asemenea violenţă sunt cei psihologici, precum trauma timpurie sau stima de sine precară, manifestate şi prin furie, dar şi factori sociali şi culturali, cum ar fi expunerea la agresivitate şi toleranţa la violenţă, într-un context emotional vulnerabil, prin jocuri video şi reţele sociale.
19:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că Acordul Mercosur îi protejează foarte bine pe agricultori, iar aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine. Băsescu a mai spus că în opinia sa, în martie, acest acord va intra în vigoare şi a menţionat că, în condiţiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun şi vizează şi industria şi agricultura.
19:20
Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii europeni hotărăsc cum să-și coordoneze planurile privind Trump și Groenlanda # Digi24.ro
Liderii de stat ai tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, începând cu ora 20:00 (ora României), la Bruxelles, pentru un summit „extraordinar” privind recenta criză din relațiile transatlantice, provocată de eforturile președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda.
19:10
La două din zece căsătorii mixte din Italia, mireasa e româncă. Italiencele, în schimb, preferă bărbați de altă naționalitate # Digi24.ro
Tot mai multe femei din România se căsătoresc cu cetățeni italian. Este concluzia celui mai recent raport al Institutului de Statistică din Italia, care arată că la două din zece căsătorii mixte din peninsulă, mireasa e româncă. Clasamentul este însă răsturnat când vine vorba de soți români și partenerii italience.
19:10
Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”, avertizează Friedrich Merz. „Nu este un loc confortabil” # Digi24.ro
Cancelarul german a avertizat că ascensiunea „marilor puteri” zguduie fundamentele vechii ordini mondiale, destrămând-o într-un „ritm uluitor”. În discursul său de joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Friedrich Merz a afirmat că a început o eră a „politicii marilor puteri”, menționând războiul Rusiei cu Ucraina, intrarea Chinei în „rândurile marilor puteri” și remodelarea radicală a politicii externe și de securitate a SUA sub Donald Trump, relatază The Guardian.
19:00
Trump a prezentat la Davos proiectul „Noua Gaza”: zgârie-nori de lux pe litoralul palestinian. „Voi avea mare succes, va fi frumos” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a dezvăluit joi planul pentru o „Nouă Gaza”, care ar transforma teritoriul palestinian devastat într-un complex luxos de zgârie-nori pe malul mării, un proiect care ar putea fi finalizat în termen de trei ani, anunță AFP.
Acum 4 ore
18:40
„O schemă de muncă forţată impusă de stat asupra minorităților”. ONU trage un semnal de alarmă în cazul Chinei # Digi24.ro
Experții ONU avertizează asupra existenței unei „scheme de muncă forțată impuse de stat” care vizează minorități etnice din China, inclusiv uiguri și tibetani. Potrivit acestora, practicile ar putea constitui crime contra umanității, Beijingul fiind acuzat că folosește programe guvernamentale pentru a constrânge populațiile minoritare să muncească în condiții abuzive, informează AFP și Agerpres.
18:40
Kamceatka cere ajutorul Moscovei, după ce ninsorile au paralizat regiunea. „Rafturile magazinelor - goale, ca în vremurile sovietice” # Digi24.ro
În ultimele zile îndepărtata peninsulă din Extremul Orient s-a confruntat cu ninsori istorice care au paralizat viața a zeci de mii de oameni, determinându-i să ceară ajutorul Moscovei.
18:30
Traian Băsescu, despre Comisia pentru Pace: „O jucărie pe care şi-o face Trump”. Cum comentează fostul președinte poziția României # Digi24.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, despre Consiliul pentru Pace anunţat de Donald Trump, că este o jucărie pe care şi-o face liderul Statelor Unite ale Americii, ştiind că are un mandat limitat în SUA, astfel că îşi caută o funcţie importantă la nivel global. El a mai spus că se bucură că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE.
18:20
Petrolier rusesc, interceptat de Franța în Marea Mediterană. Nava, suspectată că opera sub pavilion fals # Digi24.ro
Marina franceză a interceptat joi în Marea Mediterană un petrolier care venea din Rusia, într-o misiune care viza flota rusească din umbră, supusă sancțiunilor internaționale, au declarat oficiali francezi, relatează Euronews.com.
18:10
Petrolier rusesc, interceptat de Franța în Marea Mediterană. Nava opera sub pavilion fals # Digi24.ro
Marina franceză a interceptat joi în Marea Mediterană un petrolier care venea din Rusia, într-o misiune care viza flota rusească din umbră, supusă sancțiunilor internaționale, au declarat oficiali francezi, relatează Euronews.com.
18:00
Volodimir Zelenski, critici la adresa Europei pe tema răspunsului slab în privința Groenlandei: „40 de soldaţi nu vor proteja nimic” # Digi24.ro
După întrevederea cu Donald Trump de la Davos, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat în discursul său răspunsul slab al UE în privința Groenlandei și a cerut o abordare serioasă a securității arctice, oferind experiența Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian.
18:00
Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a spus, după întâlnirea pe care a avut-o joi la Davos cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că mesajul pe care i-l transmite președintelui rus Vladimir Putin este că războiul ruso-ucrainean „chiar trebuie să se încheie”, relatează agențiile AFP, Reuters și EFE.
17:50
Plata parţială a salariilor de la combinatul siderurgic din Galaţi, analizată de Guvern în negocierile pentru Planul de reorganizare # Digi24.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A. a analizat, joi, propunerile de modificare a Planului de reorganizare a combinatului siderurgic, într-o întâlnire organizată la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan. ANAF şi Exim Banca Românească au transmis că vor accepta Planul de reorganizare a combinatului siderurgic în măsura în care administratorii concordatari îşi vor exprima acordul faţă de propunerile de modificare avansate, arată un comunicat de presă al Guvernului.
17:30
Ministerul german de externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Berlin pentru a-l informa despre expulzarea unuia din diplomaţii din subordinea acestuia, la o zi după arestarea unei presupuse spioane ruse în cadrul aceleiaşi anchete, transmite AFP.
17:30
Care este nivelul de aprobare al americanilor față de politicile lui Donald Trump. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie # Digi24.ro
Președintele Donald Trump va începe în curând să cutreiere țara cu discursuri săptămânale în lunile care precedă luna noiembrie. Scopul: „alegerile de la jumătatea mandatului”. Misiunea sa nu va fi una ușoară, comentează Politico, uitându-se la cel mai recent sondaj New York Times/Siena.
17:30
Delcy Rodriguez a asigurat SUA de cooperare înainte de capturarea lui Nicolas Maduro: „Voi lucra indiferent de consecințe” # Digi24.ro
Înainte ca armata americană să-l captureze pe Nicolas Maduro, la începutul acestei luni, Delcy Rodriguez și fratele ei s-au angajat să coopereze cu administrația Trump după înlăturarea liderului autoritar, au declarat pentru The Guardian patru surse implicate la nivel înalt în discuții.
17:30
România, sub presiuni legate de Consiliul pentru Pace al lui Trump. Armand Goșu: „Avem pretextul perfect: n-avem bani” # Digi24.ro
România se confruntă cu presiuni externe în contextul Consiliului pentru Pace propus de Donald Trump, inițiativă care ridică semne de întrebare în rândul aliaților. Istoricul și analistul politic Armand Goșu a declarat, în direct la Digi24, că Bucureștiul are „pretextul perfect” pentru a evita implicarea, respectiv lipsa banilor.
17:30
Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune Zelenski. Unde va avea loc summitul trilateral cu SUA și Rusia # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit, joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capăt războiului (n.r. cu Rusia) sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului, relatează The Guardian. El a anunţat că la sfârşitul săptămânii va avea loc o întâlnire de natură tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, o formulă de negociere organizată în premieră.
17:10
Rezultate LOTO - Joi, 22 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română # Digi24.ro
Joi, 22 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.
17:00
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei câştigătoare pe 19 iulie, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, scrie DPA.
17:00
„Noi avem toate cărţile”. Trump ameninţă cu „represalii majore”, dacă europenii vând datoria americană pentru a exercita presiuni # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a amenințat, joi, că va lansa „represalii majore”, dacă ţările europene încep să vândă titluri ale datoriei americane cu scopul de a exercita presiuni asupra Statelor Unite, relatează AFP.
16:50
Șeful NATO nu poate negocia în numele Groenlandei sau al Danemarcei, atrage atenția Copenhaga # Digi24.ro
Guvernul danez a declarat că Mark Rutte nu poate negocia în numele Danemarcei sau Groenlandei viitorul insulei arctice, pe măsură ce au început să se contureze liniile generale ale unui acord aparent încheiat între secretarul general al NATO și Donald Trump, relatează The Guardian.
Acum 6 ore
16:20
Nominalizările la Oscar. Deja un record: un film a primit 16 nominalizări la Premiile Academiei, cele mai multe din istorie # Digi24.ro
Nominalizările la Oscar. Deja un record: un film a primit 16 nominalizări la Premiile Academiei, cele mai multe din istorie
16:10
Miniștrii români la Davos: participare activă în dezbateri globale despre energie, economie și securitate # Digi24.ro
România este reprezentată la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete, informează MAE.
15:40
Klaus Iohannis scapă de sechestrul asupra bunurilor familiei. Cererea ANAF în cazul datoriilor la stat a fost respinsă # Digi24.ro
Curtea de Apel Alba Iulia a respins, joi, solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale familiei preşedintelui Klaus Iohannis. Decizia pronunţată de instanţa de judecată este definitivă.
15:40
Două femei din Dolj, care locuiau în Italia, au fost date dispărute de familii. Poliția cere ajutor pentru a le găsi # Digi24.ro
Două femei din judeţul Dolj care locuiau în Italia fără forme legale au fost date dispărute de părinţii din România după ce acestea nu le-au mai răspuns la telefon de câteva luni.
15:30
Trei belgieni, costumați ca celebrul personaj Borat la un meci de fotbal, au fost condamnați la închisoare în Kazahstan # Digi24.ro
Un tribunal din Kazahstan a condamnat trei suporteri belgieni la pedepse scurte cu închisoarea, după ce au provocat un scandal în tribune la un meci din Liga Campionilor, fiind îmbrăcați în costume de baie inspirate de celebrul personaj Borat.
15:20
Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka la Australian Open. Meciul s-a terminat cu tensiuni: „Îmi pare rău” # Digi24.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu 6-3, 4-6, 6-2, în runda a doua a turneului Australian Open, la Melbourne. La finalul meciului a a avut loc un schimb de replici între ele, românca fiind nemulțumită de comportamentul adversarei.
15:10
Guvernul își menține intenția de a-și angaja răspunderea asupra reformei administrației pe 29 ianuarie # Digi24.ro
Intenția Guvernului de a își asuma răspunderea în Parlament, pe 29 ianuarie, asupra proiectului privind reforma administrației publice a rămas neschimbată, a declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.
15:00
Gestul lui Simion: Un politician rus ultranaționalist tăia în 2019 un tort în forma Ucrainei. „Un cadou minunat de ziua mea” # Digi24.ro
Gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma unei țări nu este singular. Pe rețelele sociale a reapărut un clip mai vechi, din 2019, când politicianul rus ultranaționalist Vladimir Jirinovschi a tăiat un tort în forma și culorile Ucrainei.
14:50
Prăbușirea acoperișului unui centru comercial din Siberia s-a soldat cu un nort și doi răniți, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acumularea de zăpadă a provocat incidentul. Echipele de salvare din orașul siberian Novosibirsk au finalizat operațiunile de căutare și recuperare după ce o parte a centrului comercial local s-a prăbușit miercuri după-amiază, scrie TVPWorld.
Acum 8 ore
14:40
Val de gripă în România: 20 de oameni au murit într-o săptămână. Numărul cazurilor de infecţii respiratorii a crescut cu peste 30% # Digi24.ro
Douăzeci de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal au fost raportate în săptămâna 12-18 ianuarie, numărul total al deceselor cauzate de gripă în acest sezon ajungând astfel la 40, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Totodată, numărul cazurilor de infecţii respiratorii a fost cu peste 30% mai mare decât în săptămâna anterioară, dar numărul cazurilor de gripă a înregistrat o scădere faţă de săptămâna anterioară.
14:20
„Să-ți stea în gât”. Mesajul unui vicepreședinte PE către George Simion după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei # Digi24.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul român Nicu Ștefănuță, i-a transmis miercuri un mesaj dur liderului AUR, George Simion, după ce acesta a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite, la un eveniment organizat la Washington.
14:20
Încă un accident feroviar în Spania: Un tren s-a izbit de o macara de construcţii. Mai multe persoane sunt rănite # Digi24.ro
Un tren de navetişti s-a izbit de o macara de construcţii în sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind rănite, inclusiv una grav, a relatat joi postul de televiziune de stat TVE, preluat de Reuters. Accidentul a avut loc la Cartagena, în regiunea Murcia, a precizat TVE.
14:10
GRECO cere României să rezolve cinci restanțe până la finalul anului, toate pentru prevenirea corupției parlamentarilor # Digi24.ro
Transparența procesului legislativ, restricții în cazul cadourilor primite de parlamentari sau situațiile care generează conflicte de interese în cazul aleșilor se regăsesc printre restanțele pe care România ar trebui să le rezolve până în luna noiembrie, arată Grupul de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO), potrivit ultimului document atașat Raportului de evaluare a țării noastre, publicat pe 22 ianuarie.
14:00
Alexandru Muraru îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală” # Digi24.ro
Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a analiza implicaţiile legale şi constituţionale privind gesturile „iresponsabile” ale preşedintelui AUR, George Simion, în timpul vizitei acestuia în Statele Unite.
14:00
Florin Barbu „salută” votul din PE prin care acordul cu Mercosur este trimis la CJUE: „E nevoie de garanții pentru fermieri” # Digi24.ro
Acordul dintre Uniuna Europeană și Mecosur a fost trimis la Curtea de Justiție a UE de Parlamentul European. Această sesizare blochează în mod teoretic intrarea în vigoare a acordului. Durata până când Curtea Europeană va aviza negativ sau pozitiv e estimată la un an, un an și jumătate, însă Comisia ar putea totuși să îl aplice provizoriu în acest timp. Europarlamentarii PSD au fost cei care au votat pentru sesizarea care blochează punerea în aplicare a acestei înțelegeri, care a fost primită cu proteste de fermierii români. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a salutat la Digi24 votul din Parlamentul European și a cerut mai multe garanții pentru agricultori.
14:00
O dronă încărcată cu explozibil a fost găsită joi dimineață în curtea unei case părăsite dintr-un sat din Republica Moldova, la granița cu Ucraina. Autoritățile au decis detonarea ei la fața locului.
13:50
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, din cauza acordului UE-Mercosur # Digi24.ro
Eurodeputații au respins, în plenul Parlamentului European, moțiunea de cenzură depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa” împotriva Comisiei Europene condusă de președinta Ursula von der Leyen, pe fondul contestării acordului comercial UE-Mercosur.
13:40
Ambasadorul României în SUA îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală” # Digi24.ro
Alexandru Muraru, ambasadorul României în SUA, anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a analiza implicaţiile legale şi constituţionale privind gesturile „iresponsabile” ale preşedintelui AUR, George Simion, în timpul vizitei acestuia în Statele Unite.
13:30
Wiz Khalifa contestă pedeapsa de 9 luni de închisoare primită pentru că a fumat marijuana pe scenă, la Costinești # Digi24.ro
Rapperul Wiz Khalifa a depus o contestaţie la executare după condamnarea primită din partea Curţii de Apel Constanţa, de nouă luni de închisoare, pentru că a fumat o ţigară cu cannabis pe scena unui festival din Costineşti. Contestaţia a fost înregistrată la Tribunalul Constanţa.
13:20
Test militar în Germania: Pliante lansate cu baloane cu heliu, pentru informarea populației în situații de urgență # Digi24.ro
Armata Germaniei se pregătește să lanseze o operațiune de testare care presupune distribuirea de pliante informative cu ajutorul unor baloane cu heliu, pentru a exersa „procedurile tactice de comunicare directă” în cazul unei situații de urgență.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.