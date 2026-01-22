Bogdan Ivan, la Davos: Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din SUA, prin Coridorul Vertical; Fatih Birol: Să ne gândim din nou dacă ar trebui sau nu să stabilim prețul energiei electrice pe baza prețurilor gazelor
Financial Intelligence, 22 ianuarie 2026 20:20
• • •
Acum 10 minute
20:40
Premier Energy a finalizat achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola # Financial Intelligence
Premier Energy PLC a anunțat finalizarea tranzacției privind achiziția a 51% și controlul asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT
20:40
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro # Financial Intelligence
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro, potrivit unui raport transmis Bursei
Acum 30 minute
20:30
Nicuşor Dan, despre invitaţia lui Trump în Consiliul Păcii: Subiectul este în continuare în analiză # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la Bruxelles, că nu a fost luată încă o decizie privind
20:20
Bogdan Ivan, la Davos: Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din SUA, prin Coridorul Vertical; Fatih Birol: Să ne gândim din nou dacă ar trebui sau nu să stabilim prețul energiei electrice pe baza prețurilor gazelor # Financial Intelligence
Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din
20:20
Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România; E foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său general
20:20
Nicuşor Dan, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni: Important este dialogul; pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni, la Davos că important
Acum 2 ore
19:40
Bogdan Ivan, la Davos: Dublarea resurselor de energie este singura modalitate de a reduce prețurile energiei; Trebuie să discutăm foarte clar despre debirocratizarea accesării fondurilor europene # Financial Intelligence
Cele mai importante sunt deciziile bazate pe date, nu pe ideologie, a spus Ministrul Energiei Bogdan Ivan, la
Acum 4 ore
18:00
Trump îi transmite lui Putin un mesaj, după întâlnirea cu cu Zelenski: „Războiul trebuie să se încheie” # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat că mesajul său către liderul rus Vladimir Putin a fost că războiul
17:50
Zelenski acuză Europa că „evită să ia măsuri” în privința Ucrainei, după întâlnirea cu Trump la Davos # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al
Acum 6 ore
16:30
Modificarea Planului de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați, analizată la Palatul Victoria # Financial Intelligence
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați –
16:20
Fostul deputat UDMR, Istvan Antal, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani, după o lungă
16:20
Persoanele care beneficiază de pensii speciale pot rămâne în activitate, cu condiţia reducerii pensiei cu 85% (proiect) # Financial Intelligence
Guvernul a analizat, joi, în primă lectură proiectul de lege conform căruia persoanele care beneficiază de pensii de
16:10
Propunerea privind Groenlanda susținută de Trump respectă suveranitatea Danemarcei (Axios) # Financial Intelligence
Cadrul privind Groenlanda discutat miercuri de președintele Trump și secretarul general al NATO, Marc Rutte, include principiul respectării
15:50
Donald Trump a apărut în fața camerelor de filmat după ce a părăsit întâlnirea cu Volodymyr Zelenskyy de
15:50
Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, anunță un satelit rival pentru Starlink-ul lui Elon Musk # Financial Intelligence
Blue Origin, compania de rachete deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, declară că va lansa peste 5.400 de
15:30
ETURIA: Comparativ cu 2024, sezonul de final de an 2025 a înregistrat o creștere de aproximativ 10% a cererii de vacanțe în destinații exotice. Pentru 2026 se conturează un top clar al destinațiilor preferate de români: Maldive, Mexic, Cuba, India, Filipine # Financial Intelligence
O analiză a sezonului Sărbătorilor de iarnă confirmă o schimbare clară în comportamentul de consum al turiștilor români:
15:20
Înfăţişarea “Top Gun” a lui Macron majorează capitalizarea bursieră a producătorului de ochelari (Reuters) # Financial Intelligence
Ochelarii de soare tip aviator purtaţi de Emmanuel Macron au dus joi la o creştere de aproape 28%
15:10
NOVINITE: “Scandalos, Bulgaria se alătură Consiliului pentru Pace al lui Trump în contextul boicotului UE” # Financial Intelligence
Bulgaria a devenit membru al Consiliului pentru Pace, recent înființat de președintele american Donald Trump, în ciuda refuzului
14:50
Lucian Rusu: Reconstrucția Ucrainei nu poate fi abordată fragmentat, ci doar printr-un parteneriat regional coerent # Financial Intelligence
Reconstrucția Ucrainei nu poate fi abordată fragmentat, ci doar printr-un parteneriat regional coerent, orientat spre rezultate concrete, a
14:50
Relația transatlantică tradițională este „moartă”, declară fostul președinte al Consiliului European pentru CNN # Financial Intelligence
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat pentru CNN că, în opinia sa, relația transatlantică „așa
14:50
Florin Jianu: Proiectul de ţară al României în perioada următoare trebuie să fie aderarea la Euro # Financial Intelligence
Proiectul de ţară al României în perioada următoare trebuie să fie aderarea la moneda Euro, a declarat preşedintele
Acum 8 ore
14:40
Mai mulţi răniţi după ce un tren s-a izbit de o macara de construcţii, într-un nou accident în Spania # Financial Intelligence
Un tren de navetişti s-a izbit de o macara de construcţii în sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind
14:40
Cantitățile contractate pentru livrare în 2025 pe piețele de energie electrică administrate de OPCOM au totalizat o cantitate de energie electrica de 40 TWh # Financial Intelligence
Cantitățile contractate pentru livrare în 2025 pe piețele de energie electrică administrate de OPCOM au totalizat o cantitate
14:40
IMM România propune Guvernului 11 programe de finanţare pentru microîntreprinderi # Financial Intelligence
Confederaţia patronală IMM România a propus, joi, un program de relansare economică pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii format
14:20
Un pas înainte pe disciplină bugetară, dar prosperitatea cere reforma statului și o economie privată puternică; Impozitul minim pe cifra de afaceri și impozitul progresiv – amenințări pentru mediul de business (Romanian Business Leaders) # Financial Intelligence
Fundația Romanian Business Leaders salută rezultatele pozitive reflectate în execuția bugetară din luna noiembrie 2025, potrivit unui comunicat.
14:10
Dogioiu: Liberalizarea preţului la gaze, programată în aprilie; nu a intervenit nicio modificare a acestui plan # Financial Intelligence
Liberalizarea preţului la gazele naturale este programată să aibă loc în aprilie, iar deocamdată nu a intervenit nicio
13:50
Bogdan Chiriţoiu a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei
13:00
Bulgaria și Ungaria sunt printre țările care au aderat la Consiliul Păcii al lui Trump. La semnare a fost
Acum 12 ore
12:40
Franţa spune că o aplicare provizorie de către CE a acordului cu Mercosur, ignorând votul PE, ar fi o încălcare a democraţiei # Financial Intelligence
Guvernul francez consideră că o aplicare provizorie a acordului de liber schimb al UE cu ţările Mercosur ar
12:10
Bogdan Ivan, discuții la Davos cu Eric Trump, președintele Trump Organization, și cu Isaac Herzog, președintele Israelului # Financial Intelligence
Ministerul Energiei Bogdan Ivan anunță pe Facebook că, la Davos, a avut un dialog aplicat şi direct cu
12:00
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că ordinea mondială „se destramă într-un ritm uluitor” # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a făcut apel la Europa să-și reînnoiască încrederea în NATO după ce amenințările președintelui
12:00
Ciolacu afirmă că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a “reformelor” făcute de Ilie Bolojan # Financial Intelligence
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, joi, că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a
11:50
Donald Trump va vorbi la ceremonia de semnare a Consiliului Păcii (actualizare) # Financial Intelligence
Donald Trump organizează în această dimineață o ceremonie de semnare a așa-numitei inițiative a Consiliului Păcii, care, potrivit
11:40
Bolojan, întâlnire cu reprezentanții E.ON România; discuții despre fluidizarea parcursului de verificare și validare de către ANRE a cererilor de plată depuse de furnizorii de energie # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație formată din ambasadoarea Germaniei în România,
11:30
RĂZBOIUL NARAȚIUNILOR ȘI DEGRADAREA DISCERNĂMÂNTULUI STRATEGIC (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
* „Adevărata forță strategică constă în a vedea lumea așa cum este, nu așa cum am dori să
11:20
Marea Britanie nu va participa la ceremonia de semnare a Consiliului Păcii organizată de Trump din cauza implicării lui Putin # Financial Intelligence
Marea Britanie nu va participa astăzi la ceremonia de semnare a Consiliului Păcii organizată de Donald Trump din
11:20
Rezoluția imobiliară 2026: De ce Brașovul rămâne magnetul investițiilor sigure și profitabile # Financial Intelligence
Dacă 2026 vine pentru tine cu o rezoluție simplă — „vreau o investiție smart" — e foarte posibil
10:20
Prețul pus de președintele rus Vladimir Putin pe insula arctică Groenlanda, pe care SUA doresc să o cumpere
10:10
Turcia şi Arabia Saudită anunţă că se alătură Consiliului pentru Pace, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump # Financial Intelligence
Turcia, Arabia Saudită şi alte ţări predominant musulmane au anunţat miercuri că au acceptat invitaţia preşedintelui american Donald
10:00
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova # Financial Intelligence
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a capturat un agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova,
09:20
Fostul ofițer de informații austriac, acuzat de spionaj pentru Rusia și Jan Marsalek, directorul fugar al Wirecard, este judecat la Viena (BBC) # Financial Intelligence
Marsalek îi scria unui colaborator bulgar că și-a făcut operații estetice pentru a-și modifica înfățișarea: „În noul meu
09:10
Menținerea stabilității fiscal-bugetare și accelerarea reformelor structurale – principalele provocări pentru Bulgaria, după aderarea la Zona Euro (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu De la 1 ianuarie 2026 Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al Zonei Euro,
09:00
73 percheziții domiciliare într-un dosar vizând obținerea de acte de identitate românești false (Parchet) # Financial Intelligence
73 de mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane fizice din judeţul Botoşani au pus în executare,
08:40
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
08:40
Parlamentul European solicită un răspuns decisiv și unitar al Uniunii Europene la orice formă de coerciție economică, politică sau militară împotriva statelor UE # Financial Intelligence
Parlamentul European solicită un răspuns decisiv și unitar al Uniunii Europene la orice formă de coerciție economică, politică
08:30
T3 2025 – Venitul mediu lunar al unui român, aproape 3.800 lei. Modificările în alocarea banilor # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Datele publicate de INS pentru T3 2025 arată că veniturile românilor au ajuns la nivelul
Acum 24 ore
07:10
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a afirmat miercuri că iniţiază un proces de dialog cu Statele Unite
06:40
Jamie Dimon, de la JPMorgan, avertizează asupra unui „dezastru economic”, în contextul în care Trump susține plafonarea dobânzilor la cardurile de credit # Financial Intelligence
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase (JPM.N), a avertizat miercuri că propunerea de plafonare a ratelor dobânzilor la
06:30
Şeful NATO spune că problema suveranităţii Groenlandei nu a fost discutată cu Trump # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că problema suveranităţii Groenlandei nu a fost abordată miercuri în
06:30
Trump spune că Putin a acceptat invitaţia sa de a intra în “Consiliul pentru Pace” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir
