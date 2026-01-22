Parlamentul European susține menținerea compensațiilor la zborurile întârziate peste trei ore și bagajul de mână gratuit

14:20

Prezenta la Davos, Oana Toiu sustine ca discutiile de astazi din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos se axeaza pe teme de securitate. Cu toate acestea, ziua va fi marcata de discursul lui Donald Trump Oana Țoiu descrie atmosfera de la Davos drept una tensionată, în așteptarea discursului lui Donald Trump Miniștrii români au […] Articolul Oana Țoiu descrie atmosfera de la Davos drept una tensionată, în așteptarea discursului lui Donald Trump apare prima dată în TeleM Regional.