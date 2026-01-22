Gest neașteptat la un restaurant din Hong Kong: o româncă și-a adus mâncarea de acasă. Care este motivul
Adevarul.ro, 22 ianuarie 2026 21:30
Stabilită în Hong Kong, o tânără din Craiova a devenit virală pe TikTok după ce a povestit că a mers la un restaurant chinezesc, dar și-a luat mâncare de acasă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
21:45
Singurele țări din UE care s-au alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Europa ezită să semneze Carta fondatoare # Adevarul.ro
Două țări sunt, până în prezent, singurele state membre ale Uniunii Europene care au semnat „Carta” fondatoare a „Consiliului pentru Pace”, organism lansat oficial joi la Forumul Economic de la Davos de președintele american Donald Trump.
21:45
Stenogramele din dosarul șpăgilor de la CFR: cum blocau ceferiștii locurile și le vindeau în tren. Foloseau CNP-urile elevilor # Adevarul.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a finalizat ancheta de amploare privind angajați CFR Călători acuzați de luare de mită.
21:45
Meteorologii ANM au emis, joi seară, un cod galben de ceață densă și polei, valabil până la miezul nopții, pentru șase județe din sudul țării.
Acum 30 minute
21:30
Un bărbat internat la Spitalul de Psihiatrie a bătut din senin doi angajați. A fost nevoie de transportarea lor la UPU # Adevarul.ro
Un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Săpoca ar fi devenit violent dintr-odată și ar fi agresat doi angajaţi ai unităţii medicale.
21:30
Gest neașteptat la un restaurant din Hong Kong: o româncă și-a adus mâncarea de acasă. Care este motivul # Adevarul.ro
Stabilită în Hong Kong, o tânără din Craiova a devenit virală pe TikTok după ce a povestit că a mers la un restaurant chinezesc, dar și-a luat mâncare de acasă.
Acum o oră
21:15
Macron: „Europa unită a restabilit calmul după tensiunile săptămânii”. Cancelarul Germaniei speră la consolidarea relației transatlantice # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au participat joi la summitul extraordinar al UE de la Bruxelles, unde au abordat relațiile transatlantice și tensiunile recente cu Statele Unite, în contextul controverselor privind Groenlanda și tarifele comerciale.
21:00
Scandal într-un bloc din Capitală: un bărbat, reținut după ce a distrus adăposturile pisicilor # Adevarul.ro
Un bărbat din Capitală a fost plasat sub control judiciar, după ce a distrus mai multe adăposturi pentru pisicile fără stăpân din grădina blocului în care locuiește.
21:00
Ion Cristoiu, transportat de urgență la spital după o căzătură pe gheață. Gazetarul a cerut transferarea la o unitate privată # Adevarul.ro
Gazetarul și publicistul Ion Cristoiu a fost transportat de urgență la spital joi, 22 ianuarie. El a alunecat pe gheață și a suferit o căzătură gravă pe o stradă din București. În urma incidentului, acesta s-a ales cu o fractură la nivelul umărului.
Acum 2 ore
20:30
Un general rus, demis de Putin după pierderi masive în Ucraina. Final de carieră după eșecuri repetate # Adevarul.ro
Suhrab Akhmedov, general al armatei ruse, a fost demis de Kremlin după patru ani în funcție.
20:30
Ministerul Sănătății lansează Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030: „Scoatem pixul și hârtiile din spitale” # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății a pus în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, un document care prevede eliminarea fișelor scrise de mână și introducerea datelor pacienților o singură dată în sistem, pentru a fi folosite în cadrul întregului sistem sanitar.
20:15
Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pacea a lui Trump: „Nu este o chestiune simplă. Trebuie să facem o analiză” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a răspuns joi, de la Bruxelles, întrebărilor jurnaliștilor pe teme de politică externă și securitate, discutând relația României cu Republica Moldova și propunerile venite din partea administrației Trump.
20:15
Florinel Coman nu se mai oprește din marcat goluri! Atacantul poate fi surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia # Adevarul.ro
Florinel Coman prinde cheag la Al-Gharafa, liderul din Qatar.
20:00
Economii periculoase: un apartament a devenit „castel de gheață” după ce a a fost tăiat de la încălzire # Adevarul.ro
Un apartament din Quebec a ajuns într-o stare incredibilă: pereții, tavanul, mobilierul și electrocasnicele au fost acoperite de straturi groase de gheață.
20:00
Elon Musk face profeții bizare: roboții vor depăși numeric oamenii. Îmbătrânirea, „o problemă foarte ușor de rezolvat” # Adevarul.ro
Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a făcut declarații îndrăznețe joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că roboții vor ajunge să fie mai numeroși decât oamenii și că inteligența artificială va depăși inteligența umană în următorii ani.
Acum 4 ore
19:45
Ministrul Economiei spune că acordul Mercosur ar elimina majoritatea taxelor pentru exporturile românești # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat joi, 22 ianuarie, că, în prezent, industria românească plătește taxe de 46 de milioane de euro pentru a exporta către America de Sud.
19:45
Traian Băsescu: Acordul Mercosur protejează agricultorii și deschide piața pentru industria auto # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, la B1, că Acordul Mercosur „îi protejează foarte bine pe agricultori, iar aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conține”.
19:30
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie # Adevarul.ro
Un resort din Balcani a fost desemnat cea mai accesibilă destinație de schi din Europa, oferind prețuri surprinzător de mici pentru pasionații sporturilor de iarnă.
19:30
Tudor Chirilă, replici tăioase pentru Grindeanu: „Răspândește știri false”. Ce l-a înfuriat pe artist # Adevarul.ro
Artistul Tudor Chirilă a reacționat dur după ce Sorin Grindeanu, a sugerat că el ar face parte dintr-un grup de lucru al guvernului dedicat legilor justiției.
19:30
Marina franceză a reținut un petrolier rusesc suspectat că face parte din „flota fantomă” a lui Putin # Adevarul.ro
Marina franceză a interceptat, joi dimineață, în Marea Mediterană, un petrolier provenit din Rusia, suspectat că naviga sub pavilion fals și că face parte din așa-numita „flotă fantomă” a lui Vladimir Putin, a anunțat președintele Emmanuel Macron.
19:30
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe” # Adevarul.ro
Donald Trump și Volodimir Zelenski au anunțat că o întâlnire trilaterală la care vor participa experți din SUA, Ucraina și Rusia. Andra Martinescu, cercetător la Universitatea Cambridge, analizează rezultatele întâlnirii și explică, pentru „Adevărul”, de ce va fi greu să se ajungă la pace.
19:15
Autostrada cu tuneluri din vestul României, realizată pe jumătate. Câți metri au mai rămas de excavat din galerii # Adevarul.ro
Peste 500 de muncitori au fost mobilizați la început de an, pe șantierul „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României. Constructorii au depășit jumătatea proiectului și au făcut progrese la cele două tuneluri ale căror galerii însumează peste 4,5 kilometri.
19:00
Două persoane rănite după ce un autoturism a lovit un stâlp în Pasajul Victoriei din București # Adevarul.ro
Două persoane au fost rănite, joi seară, după ce un autoturism a scăpat de sub control și a lovit un stâlp în Pasajul Victoriei din București. Accidentul a avut loc în jurul orei 17:00, pe sensul de mers către Bulevardul Banu Manta.
19:00
Declarație uluitoare făcută de un fost elev de-ai lui Antonio Conte: „E mereu furios, mereu cu o față posomorâtă. Poate că nu face prea mult sex” # Adevarul.ro
Diego Costa (37 de ani) a fost invitat la podcastul nigerianului John Obi Mikel (38 de ani).
19:00
Curier Glovo agresat de un șofer pe o stradă din Iași. A deschis portiera și a virat brusc spre el # Adevarul.ro
Un incident grav a fost surprins recent de o cameră de bord în Iași. Un curier Glovo a fost agresat de un șofer, fără motiv, în trafic. Certărețul a fost sancționat cu peste 2.600 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru 30 de zile.
19:00
Înormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai # Adevarul.ro
Sute de persoane au fost prezente, joi după amiază, la ceremonia de înmormântare a lui Sanyi Neguș senior, odinioară unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Oradea.
18:45
Cancelarul german a vorbit despre intrarea într-o lume lipsită de confortul normelor vechi. El a descris o ordine internațională în care marile puteri nu mai negociază din reflex, ci își afirmă pozițiile prin forță.
18:45
De la haos la control: relația Casei Albe cu jurnaliștii în al doilea mandat al lui Donald Trump # Adevarul.ro
Andrew Feinberg, reporter la The Independent, reflectă asupra transformărilor din timpul conferințelor de presă și asupra modului în care „Trump II” (așa cum îl numește jurnalistul american) a „rescris” regulile interacțiunilor cu jurnaliștii.
18:45
Ce nu știai despre apa și cafeaua din avion. Avertismentul unei foste stewardese: „Sunt dezgustătoare!” # Adevarul.ro
O fostă stewardesă a dezvăluit de ce băuturile calde servite la bordul avioanelor pot fi periculoase pentru sănătate.
18:30
Conductorii de tren din Spania anunță o grevă de trei zile după accidentele feroviare în lanț # Adevarul.ro
Cel mai mare sindicat al conductorilor de tren din Spania a anunțat o grevă națională de trei zile, cerând standarde de siguranță mai bune pentru lucrători și pasageri, în contextul în care au avut loc trei accidente feroviare în patru zile.
18:30
Economia SUA a crescut cu 4,4% în trimestrul trei din 2025, cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, în ciuda scumpirilor și a tarifelor vamale # Adevarul.ro
Economia Statelor Unite a înregistrat în perioada iulie–septembrie 2025 cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani, susținut în principal de majorarea cheltuielilor de consum, potrivit datelor revizuite publicate joi de Departamentul american al Comerțului.
18:00
Traian Băsescu spune despre „Consiliul pentru Pace” al lui Trump că este „o jucărie” personală și îl face mincinos pe președintele SUA # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi seară, 22 ianuarie, că „Trump este un mincinos”, prefăcându-se că nu știe că trupele NATO nu au intervenit în ajutorul SUA în diversele conflicte. Potrivit acestuia, Trump „speră că sunt generații care n-au apucat războaiele”, pe care le poate minți.
18:00
Un muncitor român a murit în Germania, după ce a zăcut două zile inconștient. Nimeni nu a intervenit să îl ajute # Adevarul.ro
Un român în vârstă de 50 de ani, angajat sezonier la o podgorie din Germania, a murit într-un spital după ce a zăcut inconștient timp de două zile în camera în care era cazat.
18:00
Producătorii auto cer modificarea formulei de calcul a impozitului auto: Mașinile noi sunt taxate mai mult decât cele vechi # Adevarul.ro
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) lansează un demers public național prin care solicită modificarea de urgență a formulei de calcul a impozitului auto, aplicabilă din 2026, în urma numeroaselor anomalii și efecte injuste generate de sistemul actual de taxare.
18:00
Gazul american: soluție sau capcană pentru securitatea energetică și prețurile din Europa? # Adevarul.ro
Țările europene și Regatul Unit au ajuns să depindă tot mai mult de livrările de gaz natural lichefiat (LNG) din Statele Unite, ceea ce creează riscuri semnificative pentru securitatea energetică și pentru costurile consumatorilor, pe fondul tensiunilor politice recente, arată o nouă analiză.
18:00
Președintele american Donald Trump a fost surprins cu vânătăi noi pe mâini în timpul unei ceremonii la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția.
18:00
Trump jignește țările NATO, printre care și România: „Soldații europeni au stat departe de linia întâi”. 27 de militari români au murit în misiuni în Afganistan # Adevarul.ro
Donald Trump a lansat un nou atac împotriva aliaților NATO, afirmând că militarii europeni „au stat departe de linia întâi” în Afganistan, în timp ce Statele Unite au preluat majoritatea riscurilor.
Acum 6 ore
17:45
Nemulțumirile localnicilor schimbă politica fiscală. Un primar a micșorat impozitele după ce s-a confruntat cu protestele contribuabililor # Adevarul.ro
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunțat, joi, că va reduce mai multe impozite locale, la doar câteva zile după ce le-a majorat.
17:45
După ce l-a chinuit la Parma, Chivu îi face viața ușoară lui Man la PSV. Inter îl vrea pe concurentul pe post al românului # Adevarul.ro
Inter Milano, liderul din Serie A, caută întăriri în pauza de iarnă.
17:15
Fostă directoare BCR, condamnată cu suspendare după ce a păgubit zeci de clienți. Cum a rămas cu aproape un milion de euro # Adevarul.ro
Fosta șefă a sucursalei BCR din Lugoj a fost condamnată în primă instanță la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
17:15
Guvernul analizează modificarea Planului de reorganizare a combinatului Liberty Galați. Data limită pentru negocieri este 26 ianuarie 2026 # Adevarul.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A. și S.C. Liberty Tubular Products Galați S.A. a analizat, joi, la Palatul Victoria, propunerile de modificare a Planului de reorganizare a combinatului siderurgic.
17:15
Ce spun cercetătorii despre un tip de carne adesea evitat. Efecte neașteptate asupra organismului # Adevarul.ro
Consumul moderat de carne de porc slabă, minim procesată, integrat într-o dietă predominant vegetală, ar putea avea beneficii asupra sănătății și procesului de îmbătrânire, arată un studiu realizat de cercetători din Statele Unite.
17:00
Zelenski anunță primele discuții trilaterale Ucraina–SUA–Rusia în Emiratele Arabe Unite # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina, Statele Unite și Rusia urmează să poarte, în acest weekend, discuții tehnice trilaterale în Emiratele Arabe Unite, într-un format fără precedent de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
17:00
Bărbat prins cu un rucsac plin cu „pietroaie” la întâlnirea lui Bolojan cu oamenii de afaceri din Botoșani # Adevarul.ro
Un bărbat, care se dădea drept reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie din Suceava, a încercat să pătrundă la întâlnirea de sâmbăta trecută dintre premierul Ilie Bolojan și oamenii de afaceri din Botoșani, având asupra sa un rucsac cu mai multe „pietroaie”.
16:45
Trump promite represalii dacă țările europene vând acțiuni și obligațiuni americane. „Avem toate cărțile”, spune liderul de la Casa Albă # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un nou avertisment la adresa statelor europene, afirmând că Washingtonul va răspunde dur dacă guvernele din Europa vor începe să vândă acțiuni și obligațiuni americane.
16:45
Ofertă inedită. Un restaurant din județul Constanța oferă mâncare „pe viață” celor care adoptă o cățelușă salvată de pe câmp # Adevarul.ro
O postare emoționantă a atras atenția pe Reddit, după ce proprietarii unui restaurant din Sibioara, județul Constanța, au lansat o ofertă inedită pentru a găsi familii adoptive unor cățeluși abandonați: mâncare din partea casei „pe viață” sau roșii de grădină, „ca pe vremuri”.
16:45
Femeie găsită moartă într-o locuință din Făgăraș. Cinci copii care „prezentau stări de rău”, preluați de medici # Adevarul.ro
O femeie a fost găsită, joi dimineață, în stare de inconștiență într-o locuință din municipiul Făgăraș, alături de cei cinci copii ai săi. Minorii, cu vârste cuprinse între 2 și 13 ani, prezentau stări de rău, însă erau conștienți în momentul intervenției echipajelor de urgență.
16:15
Ministrul Afacerilor Externe a transmis detalii despre agenda de lucru a delegației României la Forumul Economic Mondial de la Davos, evidențiind participarea la discuții strategice pe teme de securitate, energie și investiții.
16:15
Ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos au crescut cu aproape 28% acțiunile producătorului # Adevarul.ro
Ochelarii de soare tip aviator purtați de președintele Franței, Emmanuel Macron, în timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos au stârnit interes pe piețele financiare, ducând joi la o creștere de aproape 28% a acțiunilor producătorului lor.
16:15
Româncă, surprinsă în timp ce fura un inel cu diamant dintr-o bijuterie britanică. A spus că avea nevoie de bani pentru copilul bolnav # Adevarul.ro
O membră a unei grupări românești specializate în furturi din bijuterii a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce fura un inel cu diamant.
16:15
Nominalizările la Oscar sunt anunțate joi. Se așteaptă ca thrillerul cu încărcătură politică, „One Battle After Another”, regizat de Leonardo DiCaprio, să fie cel mai bun film.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.