Noroc uriaș la extragerea loto de joi. De unde este jucătorul care a câștigat peste un milion de lei

Un bărbat, care se dădea drept reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie din Suceava, a încercat să pătrundă la întâlnirea de sâmbăta trecută dintre premierul Ilie Bolojan și oamenii de afaceri din Botoșani, având asupra sa un rucsac cu mai multe „pietroaie”.