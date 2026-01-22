Aktual24 | Casa Albă a inclus greșit Belgia printre semnatarii cartei Consiliului pentru Pace. A confundat-o cu Belarus

18:30

„ Se pare că în fiecare zi ni se reamintește că trăim într-o eră a rivalității dintre marile puteri, că ordinea bazată pe reguli se estompează, iar cei puternici pot face ce vor, pe când cei slabi trebuie să suporte ce li se impune.” Afirmația premierului canadian, Mark Carney a făcut înconjurul lumii, discursul său […] Articolul De la criza din 2008 la confruntarea cu Trump: cine este Mark Carney, liderul Canadei apare prima dată în PRESShub.