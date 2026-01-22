Preşedintele Nicuşor Dan, întrebat despre Groenlanda înaintea reuniunii Consiliului European: Suveranitatea este ceva important care ține de dreptul internațional. Orice chestiuni care țin de Apărare trebuie purtate pe dialog
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut, joi, declarații de presă înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles. • Despre poziția României cu privire la Groenlanda: „În primul rând, e un Consiliu European informal care are ca obiect relația transatlantică, și asta are mai multe componente: cum intuiți, Groenlanda, tarife, Ucraina – […]
Aktual24 | Casa Albă a inclus greșit Belgia printre semnatarii cartei Consiliului pentru Pace. A confundat-o cu Belarus
Casa Albă a inclus în mod eronat Belgia printre semnatarii cartei Consiliului pentru Pace l al președintelui american Donald Trump, după ce a confundat Belgia cu Belarus, a confirmat o sursă guvernamentală din Belgia pentru site-ul belgian VRT. Lista statelor a fost publicată de Casa Albă cu puțin timp înainte de semnarea acordului privind înființarea […]
Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Mass-Media: „Sunt îngrijorat de hărțuirea, discreditarea și amenințările grave semnalate, inclusiv amenințări cu moartea, la adresa jurnalistei Emilia Șercan"
Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Mass-Media, Jan Braathu (foto), s-a declarat îngrijorat de hărțuirea Emiliei Șercan și de amenințările grave, inclusiv cu moartea, semnalate la adresa jurnalistei și a transmis că oficialii publici din România ar trebui să se abțină de la comportamente care pot submina siguranța jurnaliștilor. "Sunt îngrijorat de hărțuirea, discreditarea și amenințările grave […]
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunţat, joi, revizuirea politicii fiscale locale şi reducerea mai multor impozite, după reacţiile venite din partea comunităţii. Anunţul a fost făcut de primarul Antal Arpad (foto), printr-o declaraţie publicată, joi, pe pagina sa de Facebook. Edilul, aflat în funcţie de 17 ani, a explicat că decizia vine în urma discuţiilor […]
Noua lege a cetăţeniei adoptată de Ucraina scoate România de pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie, dar MAE susține că românii ucraineni nu vor fi afectați. Cu toate că România a sprijinit material și moral Ucraina după invazia rusă, relațiile dintre Kiev și București nu au avansat foarte mult. Concesiile în favoarea minorității […]
Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene. Moțiunea, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa", a fost respinsă cu 165 de voturi pentru, 390 împotrivă și 10 abțineri. Votul a fost precedat de o dezbatere în plen cu comisarul Maroš Šefčovič, care a avut loc luni, 19 ianuarie. Grupul politic Patrioți pentru […]
Fonduri de peste 180 de milioane de euro pentru județele Gorj și Dolj în Programul Tranziție Justă
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) a anunțat calendarul apelurilor pentru Programul Tranziție Justă (PTJ), punând pe masă peste 184 de milioane de euro pentru județele Gorj și Dolj, scrie publicația Sud Vest. Acest „pachet de salvare" este împărțit în patru piloni esențiali, fiecare adresând o vulnerabilitate specifică a regiunii: 1. Pilonul de Infrastructură și Afaceri […]
Contestații repetate și o decizie controversată: cum a fost desființată pedeapsa de 11 ani închisoare a lui Nelu Iordache
Contestația în anulare aprobată de Curtea de Apel București în cazul lui Nelu Iordache a fost al patrulea demers de acest gen al afaceristului condamnat la 11 ani închisoare. Înainte de a discuta admisibilitatea în principiu, trebuia pusă în discuție autoritatea de lucru judecat, care este prioritară. Prin cereri succesive cu același obiect se mărește, […]
Cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis, respinsă definitiv
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, joi, cererea de instituire a sechestrului asigurător formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, informează Agerpres. Decizia este definitivă. „Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul Statul Român, prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor […]
Thomas Hampson și Giordano Bellincampi, invitați de excepție ai Filarmonicii George Enescu
Cu multiple nominalizări și premii Gramophone Awards, GRAMMY, Edison Award și Grand Prix du Disque, legendarul bariton american Thomas Hampson, una dintre cele mai importante personalități ale scenei lirice internaționale, colaborează pentru prima oară cu dirijorul Giordano Bellincampi, artist apreciat pentru forța și bucuria autentică a gestului său dirijoral, în două concerte sold-out susținute de […]
Un român, numit în boardul Agenției Uniunii Europene de Reglementare în domeniul Energiei
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), a anunțat joi Consiliul Concurenței. ACER este agenţia Uniunii Europene care contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene a energiei electrice, hidrogenului şi a gazelor naturale. ACER […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a repetat mesajul prin care spune că Unirea cu România este una din soluțiile care pot asigura Republicii Moldova protecție în fața agresiunii Rusiei. „Republica Moldova are două soluții pentru a menține pacea și a rămâne parte a lumii libere – aderarea la Uniunea Europeană și dacă ar fi sub […]
Curtea de Apel Ploieşti a decis, joi, să rejudece decizia care l-a obligat pe Liviu Luca să achite suma de 15.591.262 de lei (3.000 de euro) către PSV Company SA. Fostul sindicalist a fost implicat într-un dosar de însușire a fondurilor companiei. În decembrie 2023, Tribunalul Prahova s-a pronunțat în defavoarea acestuia, transmite Agerpres. Conform […]
„Uscătoria" groazei la Spitalul de Psihiatrie Jebel: 25 de paciente ținute fără apă, într-o magazie, la -15 grade. „S-au spălat la lighean timp de două săptămâni"
Noi dezvăluiri cutremurătoare vin de la Spitalul de Psihiatrie Jebel din județul Timiș, unde o vizită neașteptată a activiștilor pentru drepturile omului a scos la iveală condiții de cazare care amintesc de evul mediu. Georgiana Pascu, reprezentantă a organizației „Ceva de Spus", a relatat vineri seară că a descoperit 25 de paciente cazate într-un spațiu […]
Cine are dreptate la DNA? Bologa contestă datele prezentate de Voineag privind performanța anticorupției
Fostul procuror-șef al DNA, Crin Bologa, a susținut, joi, că rezultatele luptei anticorupție ale instituției pe care a condus-o s-au înrăutățit semnificativ după plecarea sa în 2023. Poziția lui Bologa vine ca o replică la declarația actualului șef DNA, Marius Voineag, conform căruia rezultatele Direcției Naționale Anticorupție sub conducerea sa este mai performantă. La rândul […]
George Simion, președintele AUR, a mers într-o vizită în SUA alături de zeci de parlamentari din partidul său și s-a remarcat acolo printr-un moment absolut penibil. A tăiat alături de membri ai Partidului Republican din SUA un tort cu Groenlanda acoperită de steagul american. O aluzie la încercările președintelui american Donald Trump de a anexa […]
Votul din Parlamentul European pune acordul UE-Mercosur într-o zonă de risc juridic și politic
Votul Parlamentului European privind acordul UE–Mercosur a fost un act politic deliberat, prin care o majoritate fragilă din legislativul european a decis să își folosească una dintre cele mai puternice prerogative pentru a pune sub semnul întrebării arhitectura juridică a unui acord comercial major. Prin trimiterea acordului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Parlamentul […]
Instanța supremă a decis, definitiv, că dosarul deschis pe numele foștilor procurori DNA Lucian Onea și Mircea Negulescu rămâne clasat, așa cum a stabilit procuroarea Ilona Panica de la Parchetul General (PG). Plângerea față de soluția de neîncepere a urmăririi penale a fost făcută de Liviu Tudose, fost șef al Parchetului de pe lângă Curtea […]
Vicepremierul Tánczos Barna: Perspectivele bugetului pe 2026, semnificativ mai bune. Impozitul pe venit, la autorităţile locale
Perspectivele bugetului pe anul 2026 sunt „semnificativ mai bune" decât în urmă cu un an, a declarat joi, pentru Agerpres, vicepremierul Tánczos Barna, în contextul începerii pregătirilor pentru elaborarea legii bugetului de stat, punctând faptul că prioritatea acestui an rămâne absorbţia fondurilor PNRR. Tánczos Barna a spus că miercuri a avut loc la Guvern o […]
Fermierii, descurajați să se asocieze în cooperative agricole din cauza măsurilor fiscale
Fermierii atrag atenția că agricultura are nevoie de stabilitate, nu de poveri suplimentare, iar schimbările fiscale anunțate pentru sectorul agricol provoacă îngrijorare, scrie Ziarul de Iași. Dublarea impozitului pe hectar și eliminarea facilităților fiscale pentru cooperative îi descurajează pe fermieri. Ei spun că noile măsuri le reduc predictibilitatea și le amplifică presiunea financiară, avertizând că […]
Scriitoarele Ana Blandiana (foto) și Adina Rosetti vor participa vineri, 23 ianuarie, la Institutul Cultural Român (ICR), la dezbaterea dedicată Zilei Internaționale a Scrisului de Mână. Adina Rosetti este co-fondatoarea „De Basm – Asociația scriitorilor pentru copii și adolescenți", care contribuie la dezvoltarea literaturii pentru acest public în România. Evenimentul va avea loc la ora […]
Trump – TACO: președintele american renunță, pentru moment, la tarifele punitive împotriva unor state europene
TACO? „„Trump Always Chickens Out" sau Trump dă înapoi de fiecare
De la Moscova la Washington: legăturile pro-ruse ale lui Brian Brown. Conexiunile cu AUR și George Simion # PressHub
George Simion a fost primit la Washington, printre alții, de activistul conservator american Brian Brown. Experta în spațiul ex-sovietic, Ileana Racheru, a indicat, printr-o postare pe Facebook, legăturile dintre Rusia și Brown. Președintele organizației religioase „Congresul Familiilor”, acesta a întreținut, pentru mult timp, relații strânse cu Moscova, cât și cu formațiuni extremiste și pro-ruse din […] Articolul De la Moscova la Washington: legăturile pro-ruse ale lui Brian Brown. Conexiunile cu AUR și George Simion apare prima dată în PRESShub.
Sejururi all-inclusive diversificate, vacanţe planificate cu ajutorul AI, călătorii de explorare a tradiţiile locale, în 2026 (analiză) # PressHub
Sejururile all-inclusive din 2026 oferă o gamă largă de noi experienţe, tot mai mulţi călători îşi planifică vacanţele cu ajutorul inteligenţei artificiale, iar călătoriile devin oportunităţi de a învăţa lucruri noi, de a relaţiona şi de a explora tradiţiile locale. La început de an, experţii în turism de la tur-operatorul internaţional Join UP! au analizat […] Articolul Sejururi all-inclusive diversificate, vacanţe planificate cu ajutorul AI, călătorii de explorare a tradiţiile locale, în 2026 (analiză) apare prima dată în PRESShub.
În cadrul discursului susținut miercuri la Davos, președintele SUA, Donald Trump, a declarat fără echivoc că nu va recurge la forța militară pentru a anexa Groenlanda. Pretențiile sale de anexare, însă, rămân intacte. Această poziție a generat o reacție universală de detensionar, dar și reacții mixte la nivel globlal, de la condamnare la susținere. Ministrul […] Articolul „Groenlanda nu e de vânzare”: reacții globale după discursul lui Trump de la Davos apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Trump anunță că SUA au arme secrete: ”Este bine să nu vorbim despre asta, dar avem niște arme uimitoare” # PressHub
Președintele american Donald Trump a declarat că SUA dețin anumite arme necunoscute restului lumii și acestea ar trebui să rămână secrete, potrivit News Nation. „Avem arme despre care nimeni nu știe și spun că probabil este bine să nu vorbim despre asta, dar avem niște arme uimitoare”, a afirmat Trump, relatează RBC Ukraine. El nu […] Articolul Aktual24 | Trump anunță că SUA au arme secrete: ”Este bine să nu vorbim despre asta, dar avem niște arme uimitoare” apare prima dată în PRESShub.
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a organizat miercuri prima întâlnire de lucru pentru o posibilă investiție strategică majoră: construirea unui aeroport în județ, scrie Săptămâna Online. Ideea unui aeroport la Bistrița nu este una nouă și se leagă în principal de prezența unei importante unități militare în garnizoana noastră, este vorba de Brigada 81 Mecanizată, una dintre […] Articolul CJ Bistrița-Năsăud vrea să construiască un aeroport. Ce locație e luată în calcul apare prima dată în PRESShub.
În contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și a comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la București, Institutul „Elie Wiesel”, în colaborare cu Institutul Goethe din București și Muzeul Național al Țăranului Român, organizează Zilele filmului „Memoria Holocaustului”, un program cultural care își propune descoperirea istoriei din surse alternative. Cea […] Articolul Zilele filmului „Memoria Holocaustului”, la Cinema Muzeul Ţăranului apare prima dată în PRESShub.
Într-un context internațional tot mai tensionat, problema protecției civile revine tot mai apăsat în atenția autorităților și a populației. La nivelul județului Arad, realitatea din teren în ceea ce privește adăposturile de protecție civilă este cel puțin îngrijorătoare, scrie Special Arad. Potrivit unui raport oficial transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” Arad […] Articolul Majoritatea adăposturilor de protecție civilă din Arad sunt nefuncționale apare prima dată în PRESShub.
Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă orice formă de coerciție împotriva statelor membre, fie ea economică, comercială sau politică, și subliniază că tolerarea presiunilor externe slăbește poziția Uniunii pe scena internațională. În document, Groenlanda este evidențiată drept un dosar strategic major, iar eurodeputații cer ca autonomia europeană să fie transformată în capacitate […] Articolul Criza din Groenlanda ar putea readuce extinderea între prioritățile Uniunii Europene apare prima dată în PRESShub.
Aktua24 | Negocieri între PSD și o grupare din PNL pentru debarcarea lui Bolojan din funcția de premier # PressHub
Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști specializați pe politică, Sebastian Zachmann, anunță că PSD negociază cu o grupare importantă din PNL pentru debarcarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Liderii PSD apropiați de Sorin Grindeanu și o parte a conducerii PNL, ostilă lui Ilie Bolojan, negociază intens încă din toamna anului trecut mazilirea premierului […] Articolul Aktua24 | Negocieri între PSD și o grupare din PNL pentru debarcarea lui Bolojan din funcția de premier apare prima dată în PRESShub.
Sondaj INSCOP. AUR revine la o intenție de vot de peste 40%. Cum stau partidele din coaliția de guvernare # PressHub
AUR conduce în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie. Al doilea partid clasat în preferințele de vot este PSD (18,2%), urmat de PNL (13,5%) și USR (11,7%). Potrivit sondajului, UDMR este chiar sub pragul de intrare în Parlament (4,9%). Partidul SENS este […] Articolul Sondaj INSCOP. AUR revine la o intenție de vot de peste 40%. Cum stau partidele din coaliția de guvernare apare prima dată în PRESShub.
„ Se pare că în fiecare zi ni se reamintește că trăim într-o eră a rivalității dintre marile puteri, că ordinea bazată pe reguli se estompează, iar cei puternici pot face ce vor, pe când cei slabi trebuie să suporte ce li se impune.” Afirmația premierului canadian, Mark Carney a făcut înconjurul lumii, discursul său […] Articolul De la criza din 2008 la confruntarea cu Trump: cine este Mark Carney, liderul Canadei apare prima dată în PRESShub.
Trump la Davos: „Tot ce cerem este o bucată de gheață. Puteți spune DA, și vom fi recunoscători, sau NU, și nu vom uita” # PressHub
Cum era de așteptat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, discursul președintelui american Donald Trump s-a concentrat pe Groenlanda, pe care „am avut-o după al Doilea Război Mondial, dar am dat-o înapoi, o greșeală”. Argumentul lui Trump a fost simplu și în stilul lui, tranzacțional: Statele Unite au finanțat NATO, au „vărsat miliarde de […] Articolul Trump la Davos: „Tot ce cerem este o bucată de gheață. Puteți spune DA, și vom fi recunoscători, sau NU, și nu vom uita” apare prima dată în PRESShub.
Președintele României Nicușor Dan întoarce pe toate fețele consecințele prezenței sau absenței de la Consiliul de Pace inventat de Donald Trump pentru a concura cu ONU. Președintele Nicușor Dan nu știe încă dacă va merge la Davos pentru Consiliul pentru Pace unde a fost invitat de președintele american alături de alți 60 de șefi de […] Articolul Analiză | Ar trebui să răspundă Nicușor Dan invitației lui Trump? apare prima dată în PRESShub.
Triumf pentru România în Turcia: Naționala de Debate a „confiscat” întregul podium la Campionatul EurAsiatic. David Băgăcean, cel mai bun vorbitor: „Efortul imens dă rezultate” # PressHub
România a scris o pagină de istorie a educației în Turcia, la ediția din 2026 a Campionatului EurAsiatic de Dezbateri pentru Școli (ESDC). Ceea ce trebuia să fie un turneu de pregătire s-a transformat într-o demonstrație de forță absolută: delegația tricoloră a ocupat toate cele trei trepte ale podiumului, obținând Aurul, Argintul și Bronzul pe […] Articolul Triumf pentru România în Turcia: Naționala de Debate a „confiscat” întregul podium la Campionatul EurAsiatic. David Băgăcean, cel mai bun vorbitor: „Efortul imens dă rezultate” apare prima dată în PRESShub.
Von der Leyen pledează pentru accelerarea „independenței europene”, dar Parlamentul European blochează pentru moment acordul UE-Mercosur # PressHub
Într-un vot la limită care ar putea amâna cu până la doi ani acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, Parlamentul European a decis miercuri să trimită înțelegerea cu statele latino-americane la Curtea de Justiție a UE pentru o verificare juridică. Cu o diferență de doar 10 voturi, eurodeputații au aprobat o rezoluție prin care […] Articolul Von der Leyen pledează pentru accelerarea „independenței europene”, dar Parlamentul European blochează pentru moment acordul UE-Mercosur apare prima dată în PRESShub.
Podcast: „#Transnistria: Nu Deranjați!”: în fuga spre UE, moldovenii de pe malul drept par să uite de transnistreni. Interviu cu Irina Tabaran, co-fondatoare „Zona de securitate” # PressHub
R. Moldova se pregătește să iasă din Comunitatea Statelor Independente, structură creată de Moscova imediat după destrămarea Uniunii Sovietice și gândită ca o alternativă „estică” la UE (pe dimensiunea economică) și NATO (pe dimensiunea de securitate). Nu a funcționat niciodată la nivelul așteptărilor, dar din perspectiva Chișinăului, este în primul rând o alegere politică și […] Articolul Podcast: „#Transnistria: Nu Deranjați!”: în fuga spre UE, moldovenii de pe malul drept par să uite de transnistreni. Interviu cu Irina Tabaran, co-fondatoare „Zona de securitate” apare prima dată în PRESShub.
Cum să structurezi programul de curățenie în locuință pentru a avea un spațiu mereu primitor # PressHub
Un spațiu curat și ordonat are un impact direct asupra stării noastre de bine, a nivelului de energie și chiar a productivității. De multe ori, problema nu este lipsa dorinței de a face curățenie, ci lipsa unei structuri clare. Fără un plan bine definit, curățenia poate deveni copleșitoare și dificil de menținut pe termen lung. […] Articolul Cum să structurezi programul de curățenie în locuință pentru a avea un spațiu mereu primitor apare prima dată în PRESShub.
Gazul lichefiat american și securitatea energetică a Europei, într-un context geopolitic tot mai tensionat # PressHub
Dependența energetică a Europei de Rusia devenise o vulnerabilitate, mai ales după februarie 2022, când Moscova a lansat ofensiva la scară largă împotriva Ucrainei vecine. Trei ani mai târziu, pe fundalul unui conflict serios în cadrul NATO (mai precis între SUA și aliații europeni) legat de Groenlanda, unii experți energetici observă o nouă vulnerabilitate: dependența […] Articolul Gazul lichefiat american și securitatea energetică a Europei, într-un context geopolitic tot mai tensionat apare prima dată în PRESShub.
Ieșenii vor duce gunoiul la ghenă doar cu cardul. Cum funcționează noile module de colectare a deșeurilor # PressHub
În tot municipiul Iași, punctele de colectare a deșeurilor vor fi înnoite cu 150 de „insule” cu module noi la care accesul va fi permis doar pe baza unor carduri speciale sau a unei aplicații instalate pe telefon, scrie Ziarul de Iași. Pe lângă 150 de depozite trebuiau să fie și 25 subterane, dar societatea […] Articolul Ieșenii vor duce gunoiul la ghenă doar cu cardul. Cum funcționează noile module de colectare a deșeurilor apare prima dată în PRESShub.
Curtea de Conturi a descoperit nereguli la CCR, dar a acordat opinie favorabilă în auditul pe 2024 # PressHub
În realizarea Raportului de audit financiar (pentru 2024), legat de situația Curții Constituționale, Curtea de Conturi a sesizat o serie de nerguli, dar a acordat o opinie favorabilă CSM. Problemele au fost toate legate de cheltuirea nejustificată de fonduri. În documentul publicat pe site-ul Curții de Conturi, este menționat faptul că sume considerabile de bani […] Articolul Curtea de Conturi a descoperit nereguli la CCR, dar a acordat opinie favorabilă în auditul pe 2024 apare prima dată în PRESShub.
„Niciun pacient nu trebuie să lupte pentru tratamentul său”. UE schimbă regulile jocului pentru medicamentele critice # PressHub
Uniunea Europeană încearcă să pună capăt haosului provocat de lipsa medicamentelor esențiale, care a lăsat în ultimii ani milioane de pacienți fără tratamente vitale. Un nou regulament european – Actul privind Medicamentele Critice (CMA) – este aproape finalizat și promite să schimbe din temelii modul în care statele membre cumpără, stochează și gestionează medicamentele esențiale. […] Articolul „Niciun pacient nu trebuie să lupte pentru tratamentul său”. UE schimbă regulile jocului pentru medicamentele critice apare prima dată în PRESShub.
Adrian Țuțuianu: Peste 100.000 de persoane decedate ar figura încă în Registrul Electoral # PressHub
Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, suspectează că peste 100.000 de persoane decedate figurează în evidența electorală. Acesta a declarat, în cadrul unei conferințe susținute miercuri, că aproximativ 144.000 de persoane cu vârste între 90 și 99 de ani figurează în evidența Registrului Electoral. Mai există și 14.000 de persoane de peste 100 de ani. […] Articolul Adrian Țuțuianu: Peste 100.000 de persoane decedate ar figura încă în Registrul Electoral apare prima dată în PRESShub.
Biserica a blocat refacerea Cinema Tineretului din Iași, în condițiile în care Mitropolia Moldovei a primit gratuit de la municipalitate 8 hectare de teren # PressHub
Biserica Banu din Iași a blocat proiectul refacerii Cinema Tineretului. Lucrările erau începute atunci când lăcașului de cult i-a fost retrocedată proprietatea printr-o decizie a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, arată o anchetă Reporter de Iași. O dată cu terenul de la Cinema Tineretului, biserica […] Articolul Biserica a blocat refacerea Cinema Tineretului din Iași, în condițiile în care Mitropolia Moldovei a primit gratuit de la municipalitate 8 hectare de teren apare prima dată în PRESShub.
Roboți folosiți în terapia copiilor cu autism. Studiu inovator al cercetătorilor de la UBB # PressHub
Cercetătorii Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca au publicat, la finalul lunii decembrie 2025, alături de un grup internațional mai larg, un studiu cu privire la utilizarea roboților în psihoterapia copiilor cu tulburări de spectru autist (ASD). Publicat în una dintre revistele științifice de referință la nivel internațional – Science Robotics – studiul contribuie la cercetările […] Articolul Roboți folosiți în terapia copiilor cu autism. Studiu inovator al cercetătorilor de la UBB apare prima dată în PRESShub.
Sistemul s-a grăbit mereu să acopere porcăria numită plagiat, să incrimineze jurnalistul, să se folosească de instituțiile imorale ale statului pentru a mușamaliza situația. Cazul nou de plagiat descoperit de jurnalista Emilia Șercan și publicat de Pressone este al ministrului Justiției, Radu Marinescu. Avocatul familiei Olguța Vasilescu – Claudiu Manda, trecut la doctorat prin filtrele […] Articolul Plagiatul validat de clasa politică apare prima dată în PRESShub.
Şeful Statului Major al Apărării: Sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” # PressHub
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad (foto), a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” pentru apărarea spaţiului aerian, fiind deja instruite echipele care urmează să deservească acest sistem, informează Agerpres. „Am primit un sistem de combatere a dronelor. Denumirea acestuia este MEROPS. Am […] Articolul Şeful Statului Major al Apărării: Sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” apare prima dată în PRESShub.
Administrația Prezidențială: Nicușor Dan analizează conținutul Cartei Consiliului pentru Pace și implicațiile aderării României la organizația anunțată de Trump # PressHub
Președintele Nicușor Dan a început să analizeze conținutul și implicațiile Cartei Consiliului pentru Pace, din care a fost invitat să facă parte de Donald Trump. A anunțat marți Administrația Prezidențială. „Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor […] Articolul Administrația Prezidențială: Nicușor Dan analizează conținutul Cartei Consiliului pentru Pace și implicațiile aderării României la organizația anunțată de Trump apare prima dată în PRESShub.
