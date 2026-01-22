Ilie Bolojan, analiză după întâlnirea cu administrația locală pe bugetul din 2026: Dezechilibre de ansamblu față de media UE
Digi24.ro, 22 ianuarie 2026 22:50
Premierul Ilie Bolojan a publicat, joi, pe Facebook, o analiză a „dezechilibrelor în administrația locală”, după discuțiile de miercuri cu reprezentanții administrației publice locale pentru pregătirea bugetului pe 2026. El astfel susține că „pachetul de reformă în administrație contribuie la corectarea dezechilibrelor, face administrația mai eficientă și mai orientată spre cetățeni”.
• • •
Acum 10 minute
23:20
Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în Rusia: au început discuțiile cu Vladimir Putin pentru pacea în Ucraina # Digi24.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, au sosit la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. Întrevederea dintre negociatorii american și liderul de la Kremlin a început, relatează Kyiv Independent și UNN.
23:20
Următoarea țintă a lui Trump. SUA vizează o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului (WSJ) # Digi24.ro
Administrația Trump dorește să realizeze o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului, încurajată de înlăturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro. SUA consideră Guvernul cubanez ca fiind fragil și economia sa în pragul colapsului, după înlăturarea lui Maduro, unul dintre principalii săi binefăcători, potrivit unor oficiali americani care au vorbit cu The Wall Street Journal (WSJ), notează The Times.
23:20
Venezuela face primul pas pentru deschiderea exploatării petrolului de către companii private # Digi24.ro
Parlamentul Venezuelei a aprobat joi, în primă lectură, un proiect de lege care deschide complet exploatarea rezervelor de petrol ale ţării, cele mai mari din lume, de către companii private. Până acum, sectorul extractiv petrolier era exclusiv de stat, fiind admise doar societăţi mixte în care statul deţinea participaţia majoritară, informează AFP și Agerpres.
23:20
După amenințările cu tarife, Donald Trump a revenit la un rol familiar: semănarea haosului comercial (NYT) # Digi24.ro
Timp de patru zile, președintele american Donald Trump a amenințat din nou cu un război comercial transatlantic, spunând că va pedepsi țările europene dacă nu vor accepta pretențiile sale ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite. Amenințările au provocat prăbușirea piețelor bursiere și au declanșat o activitate frenetică, liderii europeni convocând ședințe de urgență, sunându-l insistent pe liderul american și suspendând eforturile de finalizare a unui acord comercial cu Statele Unite, pe care îl negociaseră cu multă trudă și îl aprobaseră cu doar câteva luni înainte, relatează The New York Times.
Acum 30 minute
23:10
Prima autostradă care trece Carpații ar putea fi gata mai devreme. Șoferii vor putea străbate țara exclusiv pe șosea de mare viteză # Digi24.ro
Autostrada Sibiu - Pitești ar putea fi gata mai devreme. Peste trei ani, vom putea străbate țara exclusiv pe autostrada A1 Sibiu-Pitesti, care are ca termen de finalizare anul 2029. Vorbim despre cea mai importantă lucrare de infrastructură din istoria României și prima autostradă care străbate Carpații.
23:10
Ciprian Ciucu spune că situația financiară a Primăriei Capitalei este „jenantă”, și anunţă „măsuri nepopulare”: A ajuns cuțitul la os # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, joi seară, că situaţia financiară a Primăriei este „jenantă”, având doar cinci milioane de lei în conturi, sume comparabile cu ale unora dintre românii bogaţi. Ciucu anunţă că va lua măsuri „nepopulare”, urmând a desființa sau comasa instituţii, dar şi că se vor scumpi biletele STB. Decizia privind închiderea primelor instituţii se va lua săptămâna viitoare.
Acum o oră
22:50
Acum 2 ore
22:20
Petiție online pentru bucureșteni: cerem apă caldă și căldură în parametri normali! „ Nu mai vrem explicații, vrem soluții” # Digi24.ro
O femeie din București a avut inițiativa de a face o petiție online în care cere Primăriei Capitalei și companiilor Termoenergetica și Elcen furnizarea de apă caldă și căldură la parametri normali.
22:10
Kelemen Hunor, „radiografie” a situației geopolitice: „România este astăzi lipsită de greutate. Nu-şi trasează singură direcţia” # Digi24.ro
Kelemen Hunor a explicat joi, 22 ianuarie, că România nu poate asista pasivă la schimbările care se produc la nivel mondial și a criticat faptul că țara noastră „nu are poziții asumate aproape pe niciun subiect, nu-și trasează nici măcar singură direcția, se aliniază la pozițiile altora și plutește în derivă pe o mare deschisă și furtunoasă”.
21:50
A fost câștigat premiul la tragerea NOROC a Loteriei Române. Ce valoare are și unde s-a jucat biletul # Digi24.ro
Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.
21:50
Președintele SUA jubilează după Forumul Davos: „Acordul privind Groenlanda este în curs de elaborare. Va fi extraordinar pentru SUA” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a postat, joi, o scurtă actualizare pe rețeaua Truth Social, în drumul de întoarcere de la Davos către Washington. „Acordul privind Groenlanda este în curs de elaborare și va fi extraordinar pentru SUA”, a precizat liderul de la Casa Albă.
21:40
Donald Trump, declarații jignitoare la adresa aliaților NATO: „Au stat puțin mai în spate” în războiul din Afganistan # Digi24.ro
Donald Trump i-a denigrat din nou pe aliații Americii din NATO, susținând că trupele din națiunile aliate „au stat puțin mai în spate, puțin în afara frontului” în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, scrie The Guardian.
21:30
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi Regatul Danemarcii" # Digi24.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reacționat ferm după anunțul privind un „cadru de acord” la care ar fi ajuns Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniind că doar Groenlanda și Danemarca pot decide asupra viitorului insulei. Declarațiile au fost făcute joi, la Nuuk, în contextul negocierilor discutate la Davos, transmite AFP și Agerpres.
Acum 4 ore
21:20
Macron este mulţumit că tensiunile s-au calmat, în timp ce cancelarul Germaniei speră ca alianţa transatlantică să fie restabilită # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care a venit joi la summitul extraordinar al UE de la Bruxelles cu aceeaşi ochelari de soare care au făcut furori pe internet, a lăudat unitatea europeană, considerând că a contribuit la calmarea tensiunilor din această săptămână, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat speranţa că Uniunea Europeană şi SUA vor găsi o cale de a depăşi tensiunile actuale, relatează POLITICO.
21:10
Singurele două ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum a fost confundată Belgia cu Belarus # Digi24.ro
Statele Uniunii Europene manifestă reticenţe serioase faţă de "Consiliul pentru Pace" lansat oficial joi la forumul economic de la Davos de preşedintele american Donald Trump, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
21:00
Nicușor Dan, precaut în privința aderării la Consiliul pentru Pace: „Nu e simplu. Angajează statul român la nivel internațional” # Digi24.ro
Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că „avem nevoie de relaţia transatlantică Europa-România” și a apreciat totodată că, „în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”. Preşedintele a remarcat, în schimb, că invitarea României în Consiliul pentru Pace „nu este o chestiune simplă”, el arătând că este vorba despre o cartă „care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză”.
20:50
Rezervele de aur și valută ale Rusiei, parțial înghețate de Occident, au ajuns la o valoare record. Producția de petrol, în scădere # Digi24.ro
Rezervele Rusiei de aur şi valută, parţial îngheţate de statele occidentale, au atins un nivel record, de 769,1 miliarde de dolari, a anunţat joi banca centrală din Moscova, ca rezultat al creșterii preţului aurului, responsabil pentru aproximativ 43% din rezerve, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Totodată, oficialii ruși au anunțat că producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut.
20:50
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce acesta îl criticase la Davos: „Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciodată” # Digi24.ro
Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil şi ajutor umanitar refugiaţilor ucraineni, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un răspuns public pe Facebook adresat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, joi, a consemnat MTI.
20:30
Profeția lui Elon Musk la Davos: „Vor exista mai mulți roboți decât oameni”. Îmbătrânirea, „foarte ușor de rezolvat” # Digi24.ro
În prima sa apariție la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elon Musk a prezis că roboții vor depăși în cele din urmă numărul oamenilor, relatează Euronews.
20:30
Ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) au reținut marți un băiat de 5 ani în timpul unei operațiuni de control al imigrației, au declarat oficialii școlii din Minnesota și avocatul familiei.
20:20
Adrian Câciu: Toate propunerile PSD intră în pachetul de relansare. „Viteza va face diferența” # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu, spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR, în urma discuţiilor care au avut loc joi, în cadrul grupului tehnic de lucru. El a menţionat că viteza de implementare va face diferenţa şi ar vrea ca, în martie, aceste măsuri să fie deja în implementare. Câciu a mai spus că în pachet va exista şi o componentă pe partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România, potrivit News.ro.
20:10
Forţele armate franceze au făcut prima comandă de drone kamikaze, de la firme locale din industria apărării, încercând să îşi dezvolte producţia proprie de astfel de arme în urma lecţiilor învăţate din războiul din Ucraina, transmite joi Reuters.
19:50
Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat despre şansele ca premierul Ilie Bolojan să îşi finalizeze mandatul până la rotativa din 2026 că condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an, el arătând că atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite trebuie oprite. Darău a mai spus că USR este în coaliţie pentru a sta la guvernare.
19:50
„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale”. Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare # Digi24.ro
Ministerul Sănătății a pus în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, document care prevede eliminarea fișelor scrise de mână și introducerea datelor pacienților o singură dată în sistem. Alexandru Rogobete spune că obiectivul este scoaterea „pixului și hârtiilor” din spitale și integrarea reală a tehnologiei în funcționarea sistemului sanitar.
19:40
Jack Smith, procurorul care l-a anchetat pe Trump: „A încercat să inverseze rezultatele alegerilor și a încălcat, deliberat, legile” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a încercat în mod ilegal „să inverseze rezultatele alegerilor” din 2020 şi ulterior să împiedice transferul de putere către succesorul său Joe Biden, reafirmă joi fostul procuror special american Jack Smith, care iniţiase în justiţie două cazuri penale contra lui Trump, transmit Reuters şi AFP.
19:40
Cum ajung copiii şi adolescenţii la acte de violenţă extremă. Organizația „Salvaţi Copiii” explică factorii declanşatori # Digi24.ro
Organizaţia „Salvaţi Copiii”, explică motivele pentru care copiii şi adolescenţii ajung să comită acte de o violenţă extremă, ca în recentul caz din judeţul Timiş, unde doi copii de 13 şi 15 ani au ucis cu un topor şi un cuţit un alt adolescent, tot de 15 ani, au încercat apoi să îi dea foc şi, în cele din urmă, l-au îngropat în grădină. „Eşecul este colectiv, nu un act individual”, afirmă reprezentanţii aociaţiei. Potrivit acestora, printre factorii care duc la acte de o asemenea violenţă sunt cei psihologici, precum trauma timpurie sau stima de sine precară, manifestate şi prin furie, dar şi factori sociali şi culturali, cum ar fi expunerea la agresivitate şi toleranţa la violenţă, într-un context emotional vulnerabil, prin jocuri video şi reţele sociale.
Acum 6 ore
19:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că Acordul Mercosur îi protejează foarte bine pe agricultori, iar aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine. Băsescu a mai spus că în opinia sa, în martie, acest acord va intra în vigoare şi a menţionat că, în condiţiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun şi vizează şi industria şi agricultura.
19:20
Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii europeni hotărăsc cum să-și coordoneze planurile privind Trump și Groenlanda # Digi24.ro
Liderii de stat ai tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, începând cu ora 20:00 (ora României), la Bruxelles, pentru un summit „extraordinar” privind recenta criză din relațiile transatlantice, provocată de eforturile președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda.
19:10
La două din zece căsătorii mixte din Italia, mireasa e româncă. Italiencele, în schimb, preferă bărbați de altă naționalitate # Digi24.ro
Tot mai multe femei din România se căsătoresc cu cetățeni italian. Este concluzia celui mai recent raport al Institutului de Statistică din Italia, care arată că la două din zece căsătorii mixte din peninsulă, mireasa e româncă. Clasamentul este însă răsturnat când vine vorba de soți români și partenerii italience.
19:10
Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”, avertizează Friedrich Merz. „Nu este un loc confortabil” # Digi24.ro
Cancelarul german a avertizat că ascensiunea „marilor puteri” zguduie fundamentele vechii ordini mondiale, destrămând-o într-un „ritm uluitor”. În discursul său de joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Friedrich Merz a afirmat că a început o eră a „politicii marilor puteri”, menționând războiul Rusiei cu Ucraina, intrarea Chinei în „rândurile marilor puteri” și remodelarea radicală a politicii externe și de securitate a SUA sub Donald Trump, relatază The Guardian.
19:00
Trump a prezentat la Davos proiectul „Noua Gaza”: zgârie-nori de lux pe litoralul palestinian. „Voi avea mare succes, va fi frumos” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a dezvăluit joi planul pentru o „Nouă Gaza”, care ar transforma teritoriul palestinian devastat într-un complex luxos de zgârie-nori pe malul mării, un proiect care ar putea fi finalizat în termen de trei ani, anunță AFP.
18:40
„O schemă de muncă forţată impusă de stat asupra minorităților”. ONU trage un semnal de alarmă în cazul Chinei # Digi24.ro
Experții ONU avertizează asupra existenței unei „scheme de muncă forțată impuse de stat” care vizează minorități etnice din China, inclusiv uiguri și tibetani. Potrivit acestora, practicile ar putea constitui crime contra umanității, Beijingul fiind acuzat că folosește programe guvernamentale pentru a constrânge populațiile minoritare să muncească în condiții abuzive, informează AFP și Agerpres.
18:40
Kamceatka cere ajutorul Moscovei, după ce ninsorile au paralizat regiunea. „Rafturile magazinelor - goale, ca în vremurile sovietice” # Digi24.ro
În ultimele zile îndepărtata peninsulă din Extremul Orient s-a confruntat cu ninsori istorice care au paralizat viața a zeci de mii de oameni, determinându-i să ceară ajutorul Moscovei.
18:30
Traian Băsescu, despre Comisia pentru Pace: „O jucărie pe care şi-o face Trump”. Cum comentează fostul președinte poziția României # Digi24.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, despre Consiliul pentru Pace anunţat de Donald Trump, că este o jucărie pe care şi-o face liderul Statelor Unite ale Americii, ştiind că are un mandat limitat în SUA, astfel că îşi caută o funcţie importantă la nivel global. El a mai spus că se bucură că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE.
18:20
Petrolier rusesc, interceptat de Franța în Marea Mediterană. Nava, suspectată că opera sub pavilion fals # Digi24.ro
Marina franceză a interceptat joi în Marea Mediterană un petrolier care venea din Rusia, într-o misiune care viza flota rusească din umbră, supusă sancțiunilor internaționale, au declarat oficiali francezi, relatează Euronews.com.
18:00
Volodimir Zelenski, critici la adresa Europei pe tema răspunsului slab în privința Groenlandei: „40 de soldaţi nu vor proteja nimic” # Digi24.ro
După întrevederea cu Donald Trump de la Davos, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat în discursul său răspunsul slab al UE în privința Groenlandei și a cerut o abordare serioasă a securității arctice, oferind experiența Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian.
18:00
Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a spus, după întâlnirea pe care a avut-o joi la Davos cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că mesajul pe care i-l transmite președintelui rus Vladimir Putin este că războiul ruso-ucrainean „chiar trebuie să se încheie”, relatează agențiile AFP, Reuters și EFE.
17:50
Plata parţială a salariilor de la combinatul siderurgic din Galaţi, analizată de Guvern în negocierile pentru Planul de reorganizare # Digi24.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A. a analizat, joi, propunerile de modificare a Planului de reorganizare a combinatului siderurgic, într-o întâlnire organizată la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan. ANAF şi Exim Banca Românească au transmis că vor accepta Planul de reorganizare a combinatului siderurgic în măsura în care administratorii concordatari îşi vor exprima acordul faţă de propunerile de modificare avansate, arată un comunicat de presă al Guvernului.
17:30
Ministerul german de externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Berlin pentru a-l informa despre expulzarea unuia din diplomaţii din subordinea acestuia, la o zi după arestarea unei presupuse spioane ruse în cadrul aceleiaşi anchete, transmite AFP.
17:30
Care este nivelul de aprobare al americanilor față de politicile lui Donald Trump. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie # Digi24.ro
Președintele Donald Trump va începe în curând să cutreiere țara cu discursuri săptămânale în lunile care precedă luna noiembrie. Scopul: „alegerile de la jumătatea mandatului”. Misiunea sa nu va fi una ușoară, comentează Politico, uitându-se la cel mai recent sondaj New York Times/Siena.
17:30
Delcy Rodriguez a asigurat SUA de cooperare înainte de capturarea lui Nicolas Maduro: „Voi lucra indiferent de consecințe” # Digi24.ro
Înainte ca armata americană să-l captureze pe Nicolas Maduro, la începutul acestei luni, Delcy Rodriguez și fratele ei s-au angajat să coopereze cu administrația Trump după înlăturarea liderului autoritar, au declarat pentru The Guardian patru surse implicate la nivel înalt în discuții.
17:30
România, sub presiuni legate de Consiliul pentru Pace al lui Trump. Armand Goșu: „Avem pretextul perfect: n-avem bani” # Digi24.ro
România se confruntă cu presiuni externe în contextul Consiliului pentru Pace propus de Donald Trump, inițiativă care ridică semne de întrebare în rândul aliaților. Istoricul și analistul politic Armand Goșu a declarat, în direct la Digi24, că Bucureștiul are „pretextul perfect” pentru a evita implicarea, respectiv lipsa banilor.
17:30
Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune Zelenski. Unde va avea loc summitul trilateral cu SUA și Rusia # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit, joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capăt războiului (n.r. cu Rusia) sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului, relatează The Guardian. El a anunţat că la sfârşitul săptămânii va avea loc o întâlnire de natură tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, o formulă de negociere organizată în premieră.
Acum 8 ore
17:10
Rezultate LOTO - Joi, 22 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română # Digi24.ro
Joi, 22 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.
17:00
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei câştigătoare pe 19 iulie, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, scrie DPA.
17:00
„Noi avem toate cărţile”. Trump ameninţă cu „represalii majore”, dacă europenii vând datoria americană pentru a exercita presiuni # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a amenințat, joi, că va lansa „represalii majore”, dacă ţările europene încep să vândă titluri ale datoriei americane cu scopul de a exercita presiuni asupra Statelor Unite, relatează AFP.
16:50
Șeful NATO nu poate negocia în numele Groenlandei sau al Danemarcei, atrage atenția Copenhaga # Digi24.ro
Guvernul danez a declarat că Mark Rutte nu poate negocia în numele Danemarcei sau Groenlandei viitorul insulei arctice, pe măsură ce au început să se contureze liniile generale ale unui acord aparent încheiat între secretarul general al NATO și Donald Trump, relatează The Guardian.
16:20
Nominalizările la Oscar. Deja un record: un film a primit 16 nominalizări la Premiile Academiei, cele mai multe din istorie # Digi24.ro
Nominalizările la Oscar. Deja un record: un film a primit 16 nominalizări la Premiile Academiei, cele mai multe din istorie
16:10
Miniștrii români la Davos: participare activă în dezbateri globale despre energie, economie și securitate # Digi24.ro
România este reprezentată la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete, informează MAE.
