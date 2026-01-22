Oferta zilei: cel mai mare televizor QD-Mini LED din lume, TCL 115X955, primeşte o reducere de 13.499 lei
Gadget.ro, 22 ianuarie 2026 23:20
TCL 115X955 este recunoscut oficial ca fiind cel mai mare televizor QD-Mini LED din lume, acesta primind şi premiul EISA „STATEMENT TV 2024 – 2025". Device-ul încorporează tehnologia Full Array Mini LED de generația a 6-a cu peste 20.000 de zone cu iluminare variabilă, QLED PRO, 4K HDR Premium 5000 și 144Hz Motion Clarity Pro,
Acum o oră
23:20
Oferta zilei: cel mai mare televizor QD-Mini LED din lume, TCL 115X955, primeşte o reducere de 13.499 lei # Gadget.ro
TCL 115X955 este recunoscut oficial ca fiind cel mai mare televizor QD-Mini LED din lume, acesta primind şi premiul EISA „STATEMENT TV 2024 – 2025". Device-ul încorporează tehnologia Full Array Mini LED de generația a 6-a cu peste 20.000 de zone cu iluminare variabilă, QLED PRO, 4K HDR Premium 5000 și 144Hz Motion Clarity Pro,
23:00
Cât costă noile smartphone-uri din seria Xiaomi Redmi Note 15 (variantele 5G) la Digi Mobil şi care este sistemul de rate oferit # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că Xiaomi România a lansat oficial în ţara noastră noua serie de smartphone-uri Xiaomi Redmi Note 15. Aceasta este formată din modelele Xiaomi Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G şi Redmi Note 15 Pro+ 5G, device-uri care între timp au
Acum 2 ore
22:30
Pentru a creşte rata de reciclare selectivă, unul dintre cele mai mari oraşe din România va permite cetăţenilor săi să arunce gunoiul cu ajutorul unui card sau a unei aplicaţii mobile # Gadget.ro
Foarte mulţi români nu dau importanţă procesului de reciclare selectivă, astfel că autorităţile locale caută soluţii pentru a schimba acest lucru. Primăria din Iaşi a luat decizia de a cumpăra 175 de insule ecologice digitale, unele ce vor fi montate în mai multe părţi ale oraşului începând cu luna februarie. Aceste insule sunt echipate fiecare
22:10
Xiaomi a lansat oficial în România seria best buy Xiaomi Redmi Note 15 (vorbim de 5 noi smartphone-uri pentru toate buzunarele) # Gadget.ro
Este cunoscut de toată lumea că seria de smartphone-uri Xiaomi Redmi Note este una dintre cele mai bine vândute an de an la nivel global. Telefoanele producătorului chinez vin de fiecare dată cu un raport calitate-preţ corect, iar această gamă de modele acoperă un segment diversificat de utilizatori (atât pe cei cu buget mai restrâns,
Acum 4 ore
21:30
Caviar a lansat primul robot umanoid din lume pe lux şi opulenţă (poate fi îmbrăcat în aur, pietre preţioase etc.) # Gadget.ro
Caviar este o companie cu origini ruseşti cunoscută la nivel global pentru lansarea de produse exclusiviste, modele unicat placate cu aur, metale preţioase, piele etc. Aceasta a anunţat lansarea proiectului Aladdin, adică primul robot umanoid din lume pe lux şi opulenţă. Folosind platforma Unitree G1, un robot de 130 cm înălţime ce poate face mişcări
Acum 12 ore
13:50
HONOR a lansat oficial Magic8 Pro și Magic8 Lite în România alături de beneficii pentru clienți # Gadget.ro
După o perioadă de teasing, să o numim, HONOR lansează oficial seria Magic8 în țara noastră. Ambele modele prezentate în cadrul evenimentului – Magic8 Lite și Magic8 Pro, beneficiază gratuit de serviciul Care+ Screen Protection dacă sunt achiziționate de la partenerii locali și sunt activate în rețea până la data de 31 martie 2026. Serviciul
Ieri
22:40
Netflix anunţă rezultate record pentru 2025, veniturile totale ale companiei depăşind 45 de miliarde de dolari # Gadget.ro
Netflix este una dintre cele mai mari platforme de streaming video la nivel global, iar cele mai recente cifre publicate de companie ne confirmă şi succesul financiar al acesteia. Conform datelor prezentate în scrisoarea adresată acţionarilor, Netflix a obţinut în 2025: Succesul financiar de anul trecut s-a bazat pe 3 mari piloni: Reprezentanţii Netflix au
22:00
TCL devine acţionar majoritar în businessul de home entertainment al Sony (preia, printre altele şi frâiele mărcilor de televizoare Sony şi Bravia la nivel global) # Gadget.ro
Unul dintre cele mai neaşteptate anunţuri din lumea tech este cel legat de parteneriatul dintre Sony Corporation şi TCL Electronics Holdings Limited. Cele două companii au anunţat că bussinesul de home entertainment al Sony ajunge sub conducerea TCL (vorbim de tot ce înseamnă televizoare, sisteme audio, receivere şi componente audio AV, accesorii audio etc.) Pentru
21:30
În 2025 au fost livrate în toată lumea peste 1.2 miliarde de smartphone-uri, Apple şi Samsung având împreună aproape 40% din piaţa globală # Gadget.ro
Oricât ar încerca producătorii chinezi să crească, Apple şi Samsung continuă să îşi facă foarte bine treaba, astfel că livrările lor rămân la cote ridicate, împreună având aproape 40% din piaţa globală de telefoane inteligente. Conform raportului IDC pentru 2025, în toată lumea au fost livrate 1.26 miliarde de smartphone-uri, în creştere cu 1.9% vs
20:40
Vodafone lansează cea mai agresivă ofertă de până acum şi ne cheamă la portare în reţeaua Telekom cu abonament NELIMITAT la doar 2.03 euro / lună (sub 11 lei / lună) # Gadget.ro
Brandul Telekom încă există în România şi până la finalizarea tehnică de preluare, acesta continuă să existe, chiar dacă sub umbrela Vodafone România. Aşa că, dacă vă doriţi să ajungeţi în curtea operatorului roşu, dar cu un mic ocol magenta, aflaţi că Vodafone a lansat cea mai agresivă ofertă de până acum şi ne cheamă
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista valabilă în perioada 21.01 – 27.01.2026 este una oarecum standard, adică avem prezentate multe unelte Parkside şi produse de bucătărie, de curăţenie şi pentru baie. Nu avem un catalog
21:40
Se pare că Oppo trece printr-o schimbare radicală de strategie, iar cele mai afectate par a fi brandurile Realme şi OnePlus. Recent am aflat că Oppo va renunţa la Realme ca brand de sine stătător, acesta urmând a fi integrat în structura Oppo. Foarte probabil vom reveni la veche formă de device-uri Oppo Realme, adică
21:00
Samsung Galaxy A57 se anunţă un smartphone mid-range destul de interesant (principalele specificaţii hardware şi estimare de lansare) # Gadget.ro
Samsung generează volume impresionante din segmentele mai accesibile, iar modelele din seria Galaxy A sunt apreciate în general de către utilizatori (acestea primesc şi suport software consistent). Producătorul sud-coreean urmează a lansa noile modele din 2026, iar unul dintre cele mai aşteptate este cu siguranţă Samsung Galaxy A57. Acesta se anunţă destul de interesant, mai
20:30
Ce a însemnat anul 2025 pentru Dacia (vânzări în creştere, cu Dacia Sandero numărul unu european) # Gadget.ro
Dacia a publicat datele oficiale aferente anului 2025, unul destul de bun pentru marca auto românească. Compania a reuşit să comercializeze un total de 697.408 vehicule, în creştere cu 3.1% vs 2024 (ca o informare simbolică, aflăm că Dacia a depăşit 10 milioane de vehicule vândute începând din 2004). Cu o mică excepţie (a se
19:50
La începutul săptămânii trecute vă spuneam că cei care mai au cartele preplătite de la Telekom România sau intenţionează să cumpere unele noi (se mai găseau răzleţ pe ici, pe colo), ar trebui să se grăbească cu activarea lor, termenul limită oferit de Digi Mobil fiind destul de scurt. Conform informărilor oficiale, cartelele prepay Telekom
19:00
Mouse gaming wireless Razer DeathAdder V4 Pro – review (Pe cât de ușor, cel puțin pe atât de performant!) # Gadget.ro
Mouse-ul din seria DeathAdder este cel mai vândut dintre toate de la Razer, semn că ceva face foarte bine compania de mai bine de o decadă, de când a fost lansată prima versiune. Acum, la cea de-a patra declinație, mouse-ul a acumulat mai bine de 20 de milioane de unități vândute la nivel mondial, deci
15:50
BYD anunță extinderea garanției bateriilor Blade la 250.000 km / 8 ani, inclusiv pentru automobilele deja vândute # Gadget.ro
Pentru cei care încă nu au aflat, BYD a depășit în 2025 Tesla la vânzările globale de automobile complet electrice, fiind totodată lider mondial pe segmentul așa-numit NEV – New Energy Vehicles, care include BEV (Battery Electric Vehicles) și PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicles). Astăzi, BYD anunță că extinde garanția pentru acumulatorii de propulsie acordată
09:20
Dacă în ultima perioadă existau zvonuri că realme nu-și va continua parcursul în piața de telefoane mobile sub brand propriu, ci ar urma să fie un sub-brand Oppo, se pare că de curând nu mai este vorba despre simple zvonuri, această situație fiind una confirmată oficial. Deocamdată nu știm cu precizie cum se va face
09:00
Crazy Sale la key-urile de activare pentru Windows și Office – Word, Excel, PowerPoint și Outlook la 160 lei # Gadget.ro
Sunt mai multe promoții pregătite de către Godeal24 pentru cei interesați de activarea Windows și Office în diferite iterații, iar toate detaliile le aveți în rândurile următoare. Folosiți codul SGO62 pentru o reducere de 62%, iar prețurile sunt următoarele: Key-urile de activare pentru Windows sunt reduse cu 50% prin codul SGO50: Sunt și bundle-uri cu
19 ianuarie 2026
23:30
Honor Magic8 Pro Air – detalii oficiale pentru un smartphone subţire (6.1 mm grosime), uşor (155 de grame), puternic (procesor MediaTek Dimensity 9500) şi fără compromisuri # Gadget.ro
Smartphone-urile subţiri vin în general cu mai multe compromisuri, majoritatea având legătură cu ansamblul foto şi / sau bateria. Cumva cei de la Honor au reuşit să depăşească acest obstacol şi au lansat Honor Magic8 Pro Air, un smartphone subţire, uşor, puternic, cu autonomie bună, cameră foto potentă, mai pe scurt, fără nelipsitele compromisuri. Honor
22:50
Un mare oraş din România ar putea oferi transport public gratuit tuturor cetăţenilor săi într-un viitor apropiat (ar deveni primul şi singurul din ţară cu acest tip de serviciu) # Gadget.ro
Bugetele oraşelor din România sunt şi nu sunt suficiente, fiecare primărie reuşind să drămuiască în felul ei banii contribuabililor. Începutul de săptămână vine cu o veste interesantă din partea oficialităţilor din Arad. Prin vocea primarului municipiului, Călin Bibarţ, Primăria Arad anunţă că îşi doreşte ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să ofere transport public gratuit
22:20
ChatGPT anunţă un abonament mai accesibil în România, singura problemă este că în curând acesta va primi reclame (împreună cu varianta gratuită) # Gadget.ro
Bănuiesc că foarte mulţi dintre voi folosiţi în prezent ChatGPT în varianta sa gratuită şi asta pentru că abonamentele companiei americane sunt destul de piperate, iar la o utilizare uzuală, achiziţionarea lor nu prea este justificată. OpenAI a introdus recent un nou abonament mai accesibil în România. Acesta se numeşte ChatGPT Go, costă 29.99 lei
22:00
ASUS confirmă oficial că părăseşte piaţa telefoanelor inteligente, compania mizând mai departe pe roboţi şi ochelari inteligenţi # Gadget.ro
2026 a început cu o veste destul de neaşteptată, presa taiwaneză anunţând că ASUS nu va mai lansa niciun smartphone anul acesta şi că există oarece posibilităţi ca reprezentanţii companiei să decidă retragerea din această piaţă. Iată că acele „oarece posibilităţi" s-au concretizat mai repede decât ne-am aşteptat, iar Jonney Shih, directorul ASUS, a confirmat
21:40
Cu mai puţin de 1000 de lei puteţi cumpăra un smartphone şi o tabletă Xiaomi Redmi, ambele device-uri cu conectivitate 4G (pachet entry-level) # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea unui pachet de buget smartphone şi tabletă, am pentru voi o recomandare interesantă, un duo destul de potrivit pentru a fi oferit cadou. Pe site-ul oficial Xiaomi din România puteţi cumpăra cu doar 998 lei (transportul este gratuit) pachetul format din: Aşa cum am menţionat şi în titlu, pentru un preţ
21:10
TOP 10: Oferte eMAG din 19.01.26 (cel mai mare televizor OLED LG cu reducere de 15%, cele mai bune căști over the ear pe partea de bass, laptop Lenovo cu 32 GB DDR5, garanție pe 3 ani și TGP de 115W la placa video etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un smartwatch Huawei ce punctează la raportul preț / specificații / experiență de utilizare. Mi se pare a fi una dintre cele mai inspirare alegeri pentru cineva interesat de monitorizare activităților desfășurate la sală și nu numai. 1. Espressor automat Krups Evidence Hot & Cold
21:00
Oferă Orange cel mai bun internet mobil din România (două studii aferente anului 2025 susţin că operatorul portocaliu este mult mai bun decât concurenţa)? # Gadget.ro
La începutul acestui aflam că Orange a fost desemnat drept cel mai bun furnizor de internet fix din România în 2025 de către cei de la nPerf. Am detaliat acest subiect într-un articol dedicat. Iată că la doar câteva zile distanţă avem noi analize pentru anul 2025, de data aceasta pentru partea de internet mobil.
10:10
Sunt puține produse listate în catalogul curent ce nu fac parte din zona de alimente, dar am selectat câțiva itemi interesanți. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Cărucior cumpărături cu compartiment termo Mai sunt câțiva ani și va trebui să cumpăr și eu un cărucior din ăsta. Glumesc și nu prea… Geanta frigorifică menține băuturile și
18 ianuarie 2026
15:30
ASUS ROG Zephyrus G14 și ASUS ROG Zephyrus G16 sau cum arată ofensiva ASUS pe segmentul de gaming la început de 2026 (când ajung în România) # Gadget.ro
ASUS a prezentat două laptopuri de gaming pe care vor miza în 2026. Mă refer aici la ASUS ROG Zephyrus G14 și ASUS ROG Zephyrus G16. Le-am amintit tangențial în flotila de dispozitive ROG lansate la început de 2026 cu ocazia CES Las Vegas. Piața de laptopuri de gaming era așteptat a atinge 21.36 miliarde
17 ianuarie 2026
20:10
Dacia Sandriders campioni la Dakar 2026 prin echipajul Nasser Al‑Attiyah și Fabian Lurquin # Gadget.ro
Anul trecut a fost primul în care echipa Dacia Sandriders a participat în întreg campionatul mondial de Rally Raid. Cea mai dificilă etapă este și cea mai cunoscută din această competiție și este considerată cea mai dificlă din sportul auto internațional, iar toată lumea o știe drept Dakar. Ei bine, echipajul Dacia Sandriders format din
15 ianuarie 2026
23:40
Maşina medie din România are o vechime de 15.6 ani (avem un parc auto destul de îmbătrânit) # Gadget.ro
ACEA (Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile) a publicat recent un nou raport despre piaţa auto din Uniunea Europeană, cel aferent anului 2025. Conform acestuia, pe şoselele din Uniunea Europeană circulă peste 255 de milioane de maşini, iar dintre acestea aproximativ 8.5 milioane sunt cele aflate în circula
23:00
The king is back! Huawei revine pe primul loc pe piaţa de smartphone-uri din China la nivel de an # Gadget.ro
În perioada 2019 – 2020 Huawei era al doilea cel mai mare producător de smartphone-uri din lume şi îmi aduc aminte că aici pe site ne întrebam oare când va depăşi Samsung şi va ajunge pe prima poziţie la nivel de unităţi vândute. La acel moment compania era pe val, iar poziţia de lider în […] The post The king is back! Huawei revine pe primul loc pe piaţa de smartphone-uri din China la nivel de an appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:00
Xiaomi a lansat în România căştile de buget Xiaomi Redmi Buds 8 Lite (specificaţii şi preţ de achiziţie) # Gadget.ro
Xiaomi a lansat în România o nouă pereche de căşti accesibile, Xiaomi Redmi Buds 8 Lite. Acestea au fost anunţate la nivel global împreună cu seria de smartphone-uri Xiaomi Redmi Note 15, cea care va ajunge şi în ţara noastră pe 22 ianuarie. Deşi sunt căşti ieftine, Xiaomi Redmi Buds 8 Lite dispun de anulare […] The post Xiaomi a lansat în România căştile de buget Xiaomi Redmi Buds 8 Lite (specificaţii şi preţ de achiziţie) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
Ai intrat pe Ghişeul.ro şi ai aflat ce taxe şi impozite mărite ai de plătit anul acesta? Iată cum poţi recupera până la 10% din sumă (suplimentar de reducerea de 10% oferită de stat) # Gadget.ro
În urmă cu câteva zile Ghişeul.ro era nefuncţional, însă acum totul merge bine, cel puţin în cazul meu şi a altor prieteni cu care am mai discutat. Şi aşa cum îi şade bine oricărui român la început de 2026, am intrat să văd şi eu cât am de plătit în plus la capitolul taxe şi […] The post Ai intrat pe Ghişeul.ro şi ai aflat ce taxe şi impozite mărite ai de plătit anul acesta? Iată cum poţi recupera până la 10% din sumă (suplimentar de reducerea de 10% oferită de stat) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:50
Honor Magic 8 Pro în oferta eMAG – reducere de 1000 lei și căștile Honor Choice Earbuds X7e Active # Gadget.ro
Au fost deschise comenzile pentru Honor Magic 8 Pro. Îl descoperiți în oferta celui mai mare magazin online din țara noastră. Honor Magic 8 Pro cu 12 GB RAM și 512 GB stocare – reducere de 1000 lei prin codul honor și căștile Honor Choice Earbuds X7e Active. Sunt două variante de culoare: Negru și […] The post Honor Magic 8 Pro în oferta eMAG – reducere de 1000 lei și căștile Honor Choice Earbuds X7e Active appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:30
TOP 10: Oferte eMAG din 15.01.26 (boxă smart Samsung Music Frame cu evaluare 4.88 / 5, cel mai ieftin televizor QLED cu rată de refresh la 100Hz pe diagonala de 138 cm, Xiaomi 14 Ultra cu senzor wide de 1 inci etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un monitor LG pe diagonala de 32 inci ce dispune de rezoluție 4K, rată de refresh la 144Hz, compatibilitate cu NVIDIA G-Sync, 2 x 7W RMS pe partea de sunet, iar designul său îl face cumva potrivit pentru conexiunea cu Mac Mini, spre exemplu. 1. […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 15.01.26 (boxă smart Samsung Music Frame cu evaluare 4.88 / 5, cel mai ieftin televizor QLED cu rată de refresh la 100Hz pe diagonala de 138 cm, Xiaomi 14 Ultra cu senzor wide de 1 inci etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14 ianuarie 2026
23:20
China a anunţat un sistem de apărare anti-dronă cu microunde capabil să doboare drone şi chiar roiuri de drone la o distanţă de până la 1.9 mile (3.05 kilometri) # Gadget.ro
Războiul din Ucraina a dovedit că dronele sunt în prezent arme de temut şi orice conflict la nivel global se va baza din ce în ce mai mult pe această tehnologie. Sigur că orice armă gândită pentru atac, primeşte mai devreme sau mai târziu o contrapartidă în apărare. China a anunţat recent sistemul de apărare […] The post China a anunţat un sistem de apărare anti-dronă cu microunde capabil să doboare drone şi chiar roiuri de drone la o distanţă de până la 1.9 mile (3.05 kilometri) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
Autorităţile din Taiwan au emis un mandat oficial de arestare pe numele CEO-ului OnePlus, Pete Lau # Gadget.ro
O informaţie extrem de interesantă vine din Taiwan, acolo unde autorităţile au emis un mandat oficial de arestare pe numele CEO-ului OnePlus, Pete Lau. Acesta este acuzat că ar fi coordonat recrutarea ilegală a peste 70 de ingineri taiwanezi, încălcând legislaţia în vigoare (Cross-Strait Act). Ajutat de alţi doi cetăţeni taiwanezi, Pete Lau ar fi […] The post Autorităţile din Taiwan au emis un mandat oficial de arestare pe numele CEO-ului OnePlus, Pete Lau appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Honor Magic 8 Pro şi Magic 8 Lite se vor lansa oficial în România pe 21 ianuarie, doar că Orange „a furat” puţin startul şi le are deja în ofertă # Gadget.ro
Honor Magic 8 Pro şi Magic 8 Lite sunt două smartphone-uri despre care avem toate informaţiile, acestea fiind lansate oficial anul trecut. Cele două telefoane au ajuns de ceva timp şi la noi în teste, astfel că în curând vom publica şi review-urile aferente. Până atunci vă las să vă delectaţi cu cele două articole […] The post Honor Magic 8 Pro şi Magic 8 Lite se vor lansa oficial în România pe 21 ianuarie, doar că Orange „a furat” puţin startul şi le are deja în ofertă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
Am fost într-un magazin DIGI să cumpăr o cartelă prepay Digi Mobil (iată ce probleme am întâmpinat şi cum s-a finalizat procesul de achiziţie) # Gadget.ro
La mai toate articolele legate de (re)intrarea Digi Mobil în segmentul prepay, am primit din partea voastră mai multe comentarii legate de faptul că în magazinele DIGI nu se pot cumpăra la liber cartele preplătite. Deşi aveam confirmarea că se pot achiziţiona cartele prepay Digi Mobil încă din 18 noiembrie 2025, la fel de bine […] The post Am fost într-un magazin DIGI să cumpăr o cartelă prepay Digi Mobil (iată ce probleme am întâmpinat şi cum s-a finalizat procesul de achiziţie) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:40
Primul automobil Toyota ce poate fi blocat, deblocat și pornit cu Samsung Wallet din ianuarie 2026 # Gadget.ro
Samsung Wallet are și funcția de blocare, deblocare și chiar pornire pentru un automobil, iar din ianuarie 2026 pe listă au intrat și vehicule Toyota. Primul automobil Toyota ce poate fi blocat, deblocat și pornit din Samsung Wallet este Toyota RAV4 din ianuarie 2026*. Vor urma și alte vehicule de la producătorul nipon. Conectezi automobilul […] The post Primul automobil Toyota ce poate fi blocat, deblocat și pornit cu Samsung Wallet din ianuarie 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:40
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Acum că a trecut perioada sărbătorilor de iarnă, cei de la Kaufland au revenit la normalitate, astfel că revista valabilă în perioada 14.01 – 20.01.2025 este destul de echilibrată. Avem […] The post 5 gadgets de la Kaufland (14.01 – 20.01.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:20
O companie americană cere până la 1 milion de euro avans pentru cei care vor să se cazeze la primul „hotel” de pe Lună # Gadget.ro
Dacă aveţi între 250.000 şi 1.000.000 de dolari disponibili şi nu ştiţi cum să vă bateţi joc de ei, vin către voi cu o propunere ideală de fraiereală. Compania americană GRU Space a anunţat că în următorul deceniu va construi primul “hotel” de pe Lună, iar cei care doresc o experienţă inedită, pot plăti deja […] The post O companie americană cere până la 1 milion de euro avans pentru cei care vor să se cazeze la primul „hotel” de pe Lună appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:00
Compania din spatele McDonald’s România a suferit un atac cibernetic, iar hoţii au accesat datele personale ale unor angajaţi (pentru asta compania a primit o amendă GDPR de 8000 euro) # Gadget.ro
Datele noastre personale nu mai sunt de foarte mult timp datele noastre personale, fragilitatea sistemelor online în care noi ne punem baza fiind dovedită în foarte multe ocazii. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a anunţat că a amendat compania Premier Restaurants România, cea care se află în spatele McDonald’s […] The post Compania din spatele McDonald’s România a suferit un atac cibernetic, iar hoţii au accesat datele personale ale unor angajaţi (pentru asta compania a primit o amendă GDPR de 8000 euro) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13 ianuarie 2026
13:30
Căștile TWS open-ear HUAWEI FreeClip 2 au fost prezentate oficial în țara noastră – primele impresii # Gadget.ro
Piața căștilor de tip True Wireless Stereo (TWS) este în continuare într-o creștere destul de susținută la nivel mondial, însă repartizarea pe segmente a cunsocut în ultimii doi ani o modificare. Chiar și în segmentul TWS sunt trei categorii principale când vorbim despre modul de purtare, să zicem. Avem in-ear, half in-ear și open-ear. Ei […] The post Căștile TWS open-ear HUAWEI FreeClip 2 au fost prezentate oficial în țara noastră – primele impresii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12 ianuarie 2026
22:40
CarpodGo T3 Pro – review (Metoda simplă de a aduce Android Auto și Apple CarPlay wireless în mașina ta) # Gadget.ro
În cazul în care nu ai o mașină de generație mai nouă sau una din care lipsește un sistem multimedia sau de infotainment mai avansat și îți dorești totuși un ecran generos la bord, există soluții. Una dintre ele este cea pe care o voi prezenta mai departe. CarpodGo T3 Pro este în esență un […] The post CarpodGo T3 Pro – review (Metoda simplă de a aduce Android Auto și Apple CarPlay wireless în mașina ta) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Dacă aveţi sau vreţi să vă cumpăraţi o cartelă preplătită Telekom, grăbiţi-vă să o activaţi, Digi Mobil vă mai pune la dispoziţie doar câteva zile să mai faceţi acest lucru # Gadget.ro
Pe data de 1 octombrie 2025, atât Vodafone, cât şi Digi Mobil, anunţau finalizarea achiziţiei Telekom, fiecare preluând partea sa din tranzacţie: Cel din urmă operator şi-a luat angajamentul în faţa Consiliului Concurenţei ca va menţine cartelele prepay pentru clienţii Telekom cel puţin 36 de luni, astfel că din luna noiembrie 2025 avem un Digi […] The post Dacă aveţi sau vreţi să vă cumpăraţi o cartelă preplătită Telekom, grăbiţi-vă să o activaţi, Digi Mobil vă mai pune la dispoziţie doar câteva zile să mai faceţi acest lucru appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
A fost lansat un serial nou sau un sezon nou al serialului favorit, care este formatul de publicare care vă place: toate episoadele odată sau câte un episod săptămânal? # Gadget.ro
Periodic primesc comunicate de presă legate de lansarea diferitelor seriale sau de lansarea unor noi sezoane ale unor seriale consacrate, însă nu vă încarc aiurea cu astfel de articole, mai ales că majoritatea acestor comunicate ajung (mai devreme sau mai târziu) şi în inbox-urile voastre sub formă de newslettere. Chiar dacă fiecare platformă de streaming […] The post A fost lansat un serial nou sau un sezon nou al serialului favorit, care este formatul de publicare care vă place: toate episoadele odată sau câte un episod săptămânal? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
Când s-ar putea lansa oficial Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra şi de când ar putea fi cumpărate în România? # Gadget.ro
Seria Samsung Galaxy S este cea mai aşteptată lansare la începutul fiecărui an, aceasta fiind gama de top a producătorului sud-coreean. În funcţie de diverşi factori, evenimentul de prezentare are loc de obicei fie în ianuarie, fie în februarie. Anul acesta vom mai avea ceva de aşteptat după seria Samsung Galaxy S26, aceasta urmând a […] The post Când s-ar putea lansa oficial Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra şi de când ar putea fi cumpărate în România? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Piața de smartphone-uri în T4 2025: Apple a fost no. 1, Samsung și Xiaomi pe locurile 2 și 3 ( 1 / 5 telefoane mobile livrate a fost iPhone) # Gadget.ro
Counterpoint a prezentat datele privind piața de smartphone-uri în materie de livrări pe trimestrul al 4-lea din 2025 (1 octombrie – 31 decembrie 2025). Pozițiile fruntașe au fost ocupate de către: Ceilalți – 32% și scădere de 1%. Total – creștere de 1% față de T4 2024. Putem concluziona că 1 / 5 smartphone-uri livrate […] The post Piața de smartphone-uri în T4 2025: Apple a fost no. 1, Samsung și Xiaomi pe locurile 2 și 3 ( 1 / 5 telefoane mobile livrate a fost iPhone) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
Dacia, Renault şi alte şase companii au primit o amendă record de peste 32 milioane de euro pentru practici anticoncurenţiale pe piaţa forţei de muncă (companiile şi-au recunoscut vina) # Gadget.ro
Începutul de săptămână vine cu o veste şoc din partea Consiliului Concureţei, acesta anunţând o amendă de peste 32 de milioane de euro pentru Dacia, Renault şi alte şase companii din industria auto. Se pare că aceste 8 companii s-ar fi folosit de practici anticoncurenţiale pe piaţa forţei de muncă pentru a limita mobilitatea angajaţilor […] The post Dacia, Renault şi alte şase companii au primit o amendă record de peste 32 milioane de euro pentru practici anticoncurenţiale pe piaţa forţei de muncă (companiile şi-au recunoscut vina) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
