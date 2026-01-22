ULTIMA ORĂ Călătoria cu STB se scumpește

15:20

României va participa ca țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt, în anul 2028, unde ar trebui să prezinte peste 100 de titluri noi, traduse în limbi de circulație internațională, acoperind toate domeniile (ficțiune, non-ficțiune, poezie, carte pentru copii). Începând cu anul 2026, prioritatea zero este finanțarea traducerilor în limba germană.