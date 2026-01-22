Tudor Chirilă răspunde dur lui Sorin Grindeanu: „Afișezi aberații!”

11:20

Zelenski se îndreaptă spre Davos pentru o întâlnire crucială cu Trump, în timp ce trimișii acestuia discută la Moscova cu Putin despre securitate și reconstrucția Ucrainei. Avertizările despre o posibilă „ambuscadă diplomatică" amplifică tensiunile, iar soarta alianțelor externe rămâne incertă. Zelenski se îndreaptă spre Davos pentru o întâlnire cu Trump, după zile de incertitudine Întâlnirea …