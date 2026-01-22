State fictive cu guverne, monede și bănci centrale.
MainNews.ro, 22 ianuarie 2026 18:50
Statele cu guverne, monede proprii și bănci centrale, dar care nu există, includ Regatul Redondei, Westarctica și Marele Ducat al lui Avram. Aceste micronațiuni fascinante oferă perspective unice asupra suveranității și identității în lumea modernă. Descoperiți-le pe toate în articolul nostru detaliat. Există zeci de micro-națiuni care au guverne și monede proprii, dar nu sunt
Acum 5 minute
19:10
Declarație incredibilă a fostului elev al lui Conte: „E mereu supărat, poate din cauza sexului!” # MainNews.ro
Antonio Conte, antrenorul de la Napoli, este criticat dur de fostul său elev Diego Costa. Acesta afirmă că Conte este mereu furios și posomorât, sugerând că ar putea fi frustrat din motive personale. Costa menționează lipsa de încredere a antrenorului și cum antrenamentele sub coordonarea sa nu sunt plăcute, subliniind că succesul de la Chelsea
19:10
Românul care a creat ochelari inteligenți pentru nevăzători, mai ieftini decât un câine-ghid # MainNews.ro
Ochelarii .lumen, inventați de românul Cornel Amariei, reprezintă o inovație revoluționară pentru persoanele nevăzătoare, costând aproximativ 10.000 de euro, dar fiind oferiți gratuit prin programul guvernamental. Acest dispozitiv inteligent facilitează mobilitatea prin feedback haptic, transformând viețile a mii de utilizatori. Ochelarii .lumen, creați de Cornel Amariei, sunt primii ochelari inteligenți pentru nevăzători din lume Dispozitivul
Acum 15 minute
19:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că Rusia pierde aproximativ 45.000 de soldați lunar în războiul din Ucraina și că armata rusă a încetat să crească. În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, el a discutat despre necesitatea mobilizării suplimentare a forțelor ruse pentru a inversa situația actuală. Zelenski susține că Rusia pierde 45.000 de
19:00
Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a afirmat că trimiterea în judecată a lui Florian Coldea a fost o decizie îndrăzneață, respectând principiul domniei legii. Într-un interviu, Voineag a subliniat importanța probelor și a evitat influențele externe, insistând pe necesitatea recuperării prejudiciilor cauzate de corupție. Marius Voineag, șeful DNA, a declarat că trimiterea lui Florian Coldea
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Lumea se confruntă cu o nouă eră a falimentului apei, cu consecințe grave și ireversibile. Un raport al ONU evidențiază consumul excesiv de apă, depășind resursele naturale. Regiuni afectate includ Kabul, Ciudad de Mexico și sud-vestul Statelor Unite. Urgentele strategii de adaptare sunt esențiale pentru a evita o criză globală acută. Lumea se află într-o
18:20
FSB a reținut un bărbat despre care se afirmă că este agent al serviciilor speciale moldovenești. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, neagă acuzațiile Moscovei, subliniind că sunt false. Reținerea ar fi legată de conflicte interne în grupări criminale din Moldova. Detalii despre identitatea presupusului agent sunt în curs de verificare. FSB a reținut un bărbat
18:20
Tudor Chirilă îi răspunde dur lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD l-a acuzat că răspândește știri false. Artistul respinge categoric afirmațiile și denunță ticăloșia politică, explicând că nu face parte din niciun comitet legat de justiție. Chirilă subliniază dreptul oricărui cetățean de a comenta problemele de interes public. Tudor Chirilă îl acuză pe Sorin
Acum 2 ore
18:10
Dennis Man nu s-a impus la PSV Eindhoven, având concurență de la Ivan Perisic. Inter Milano îi dorește pe croat pentru a întări echipa, dar PSV nu-l va lăsa să plece înainte de playoff-urile Ligii Campionilor. Plecarea lui Perisic ar ușura situația lui Man, fost cu Cristian Chivu la Parma. Dennis Man, internațional român, nu
18:10
PROTEGO este noul program național pentru tratarea pacienților cu arsuri, anunțat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acest proiect se concentrează pe standardizarea tratamentului, formarea personalului medical și integrarea instituțiilor de specialitate din România. Bugetul total al proiectului este de 23 milioane lei, finanțat din fonduri europene. PROTEGO este un program național destinat tratării pacienților cu
18:00
Experții subliniază că adevăratul pericol al inteligenței artificiale nu este pierderea locurilor de muncă, ci riscul unei inegalități crescute. Utilizarea AI adâncește diviziunile economice, favorizând profiturile unor profesioniști calificați și lăsând alții în urmă. Adaptarea și îmbunătățirea competențelor sunt esențiale. AI schimbă modul de lucru, dar nu duce la dispariția locurilor de muncă Tehnologia creează
18:00
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, respinge acuzațiile din documentarul Recorder, catalogându-le drept frustrări ale unor tineri pensionari. Voineag subliniază că lupta anticorupție a crescut sub conducerea sa, cu o rată a achitărilor scăzută de la 27% la 9,59%. Discuțiile despre justiție necesită abordări serioase. Marius Voineag, procuror-șef al DNA, respinge acuzațiile aduse în documentarul Recorder,
17:50
Familia Movileanu, proprietarii hotelurilor Mera, a achiziționat hotelurile Cleopatra și Raluca din Saturn și Venus, respectiv, precum și hotelul Narcis și restaurantul Orion. Achizițiile au fost realizate prin negociere directă cu THR Marea Neagră. Detalii complete pe Profit.ro. Familia Movileanu a achiziționat hotelurile Cleopatra și Raluca în stațiunile Saturn și Venus Se adaugă hotelul Narcis
17:30
Donald Trump a cerut Rusiei să încheie războiul din Ucraina în urma unei întâlniri cu Volodimir Zelenski la Davos. Zelenski subliniază că Europa este fragmentată și „pierdută" în relația cu Trump și că Ucraina nu poate accepta un acord de pace fără garanții de securitate din partea Statelor Unite. Donald Trump a cerut Rusiei să
17:20
Curtea de Apel București obligă PNL Sector 3 să evacueze sediul din cauza neplății chiriei către Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu. Deși reprezentanții filialei contestă evacuarea, litigiul durează de peste șapte ani. Chiria restantă totalizează aproximativ 68.000 de lei. Clădirea este evaluată la 7 milioane de euro. Curtea de Apel București a respins recursul
Acum 4 ore
17:10
Marius Șumudică a identificat marea problemă cu care se confruntă Daniel Bîrligea la FCSB: presiunea excesivă. Atacantul, care nu a marcat din 26 octombrie 2025, acumulează frustrări ce îi afectează jocul. Şumudică consideră că lipsa exteriorizării îi dăunează și că este esențial pentru națională în barajul cu Turcia. Marius Șumudică analizează problemele lui Daniel Bîrligea
17:10
Devalizarea Petromservice: Procesul lui Liviu Luca se reia, despăgubiri de 15 milioane lei # MainNews.ro
Fostul lider de sindicat Liviu Luca și alți inculpați sunt obligați să plătească 15 milioane lei pentru devalizarea PSV Company SA, fosta Petromservice. Procesul civil se reia de la zero, iar faptele penale s-au prescris, urmând o nouă judecare a cazului după zece ani de la trimiterea în instanță. Procesul civil împotriva lui Liviu Luca
17:00
Donald Trump a declarat că întâlnirea sa cu Volodimir Zelenski la Davos a fost foarte bună, subliniind că mesajul său pentru Vladimir Putin este că războiul din Ucraina trebuie să înceteze. Negocierile de pace continuă, iar Trump a menționat că problema principală poate fi rezolvată, reflectând optimismul în privința soluțiilor. Donald Trump și Volodimir Zelenski
17:00
Liza Minnelli revine după 13 ani cu piesa Kids, Wait Til You Hear This, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Cântăreața în vârstă de 79 de ani explorează genul deep house, menționând că muzica este despre adevăr emoțional. Proiectul subliniază importanța expresiei artistice într-o eră digitală. Liza Minnelli a lansat o nouă piesă, „Kids, Wait Til
17:00
Peste 100 de angajați ai ANRE contestă în instanță reorganizarea instituției, cerând suspendarea actelor administrative aprobate de Guvern. Cererea va fi analizată de Curtea de Apel București, similară cu cazurile angajaților altor autorități, unde instanța a dispus suspendarea măsurilor de restructurare. Peste o sută de angajați ai ANRE cer instanței suspendarea reorganizării instituției Cererea este
16:50
Șeful Electrica, Alexandru Chiriță, avertizează că Bucureștiul are cea mai scumpă energie din Europa, raportată la puterea de cumpărare. Capacitatea de producție diminuată și lipsa investițiilor sunt principalele cauze. Soluția propusă este investirea în noi capacități de producție pentru scăderea prețurilor. Alexandru Chiriță, CEO Electrica, atrage atenția asupra scumpirii energiei în România Bucureștiul a devenit
16:30
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 au fost anunțate, iar competiția este acerbă pentru cele mai râvnite statuete. Vedete precum Timothée Chalamet și Leonardo DiCaprio se află în cursa pentru Cel mai bun actor. Gala va avea loc pe 15 martie, cu Conan O'Brien ca gazdă. Află despre titlurile de top și categoriile noi! Nominalizările la
16:10
Novak Djokovic, numărul 4 ATP, îmbrățișează un smochin brazilian în Grădinile Botanice din Melbourne. Acesta îi vindecă rănile și îi oferă companie de peste 20 de ani. În prezent, Djokovic avansează la Australian Open, având încredere că va câștiga al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră. Novak Djokovic îmbrățișează zilnic un smochin brazilian în
16:10
Ringier România și Mediaposte Hit Mail au încheiat un parteneriat strategic pentru optimizarea logisticii, facilitând dezvoltarea diviziei de colecționabile. Colaborarea va asigura procese rapide, trasabilitate și livrări eficiente, sprijinind ambițiile Ringier pentru viitorul apropiat în domeniul editorial și al obiectelor de colecție. Ringier România colaborează cu Mediaposte Hit Mail pentru externalizarea logisticii Parteneriatul vizează optimizarea
16:10
Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunțat reducerea taxelor și impozitelor locale, ca răspuns la protestele cetățenilor. În urma întâlnirilor cu locuitorii, autoritățile vor modifica impozitele pentru mașini și terenuri, menținându-le la minimul legal pentru a sprijini contribuabilii. Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunțat reducerea taxelor și impozitelor locale la minimul legal
16:00
Orbita Pământului se confruntă cu un risc crescut, conform unui studiu recent, care avertizează că o furtună solară ar putea provoca coliziuni fatale în doar trei zile. Infrastructura satelitară actuală este într-o stare precară, iar necesitatea unor măsuri urgente devine esențială pentru a preveni pericolele din spațiul cosmic. Orbita Pământului este amenințată de coliziuni între
16:00
Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă susține că nu știe cum arată un milion de euro, într-o discuție cu Marian Ceaușescu la tribunal. Acesta este acuzat de cumpărare de influență în dosarul legat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Detalii despre arestul său și reacțiile implicate în acest caz. Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă a fost
15:50
APIA solicită modificarea urgentă a formulei de calcul a impozitului auto, acuzând erori care nu țin cont de vechimea mașinilor și emisiile de CO2. Impozitele au crescut semnificativ, în special pentru mașinile hibride, și se propune o abordare care respectă principiul „poluatorul plătește". APIA solicită modificarea urgentă a formulei de calcul a impozitului auto din
15:30
Atac armat în Lake Cargelligo, Australia, soldat cu trei morți, inclusiv fosta parteneră însărcinată a autorului, care este căutat de poliție. Două femei și un bărbat au fost uciși, iar un alt bărbat se află în stare gravă, dar stabilă. Autoritățile au demarat o anchetă și solicită informații de la martori. Trei persoane au fost … Articolul Atac armat în Australia: trei morți, inclusiv fosta parteneră a suspectului apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
15:10
Stan Wawrinka, campionul elvețian, a devenit primul jucător de peste 40 de ani care ajunge în turul 3 la un Grand Slam după Ken Rosewall. A învins francezul Arthur Gea în meci-maraton, stabilind un record în era open. Wawrinka, cu 49 de meciuri de cinci seturi la Slam, continuă să impresioneze la Melbourne. Stan Wawrinka, … Articolul Stan Wawrinka, primul jucător de 40+ ani în turul 3 la un Mare Șlem din 2000 apare prima dată în Main News.
15:10
Află ce acte sunt necesare pentru a depune dosarul de pensionare pentru limită de vârstă în România. Pregătește-ți cererea, carnetul de muncă, actele de stare civilă și documentele privind vechimea în muncă. Informarea corectă te ajută să îți obții pensia cu succes. Detalii complete în articol! Pensia pentru limită de vârstă este acordată celor care … Articolul Actele Necesare Pentru Depunerea Dosarului De Pensionare La Limită De Vârstă apare prima dată în Main News.
15:10
Președinta Maia Sandu afirmă că nu există o majoritate a cetățenilor care să susțină unirea cu România, în schimb sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană este mai puternic. Prioritățile Moldovei sunt pacea și siguranța, dar și dorința de a adera cu drepturi depline la UE rămâne esențială. Maia Sandu afirmă că nu există o majoritate … Articolul Maia Sandu: Aderarea parțială la UE, fără majoritate pentru unirea cu România apare prima dată în Main News.
15:10
Guvernul României, prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu, respinge acuzațiile PSD, afirmând că premierul Ilie Bolojan nu minte. Criticile din partea PSD, referitoare la „scamatorii cu deficitul”, sunt abordate prin reafirmarea stabilizării fondurilor europene și a încrederii piețelor. Detalii în articol. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, apără premierul Bolojan împotriva acuzațiilor de minciună … Articolul Răspunsul Guvernului la acuzațiile PSD privind premierul Bolojan și deficitul apare prima dată în Main News.
15:00
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a reținut un cetățean rus, identificat ca agent al serviciilor moldovenești, acuzat de o misiune împotriva securității statului rus. Autoritățile din Moldova resping acuzațiile, considerându-le o manipulare. Persoana reținută ar avea legături cu Igor Dodon și Ilan Șor. Un cetățean rus a fost reținut la Moscova sub suspiciunea de … Articolul Agent moldovean reținut la Moscova, legături cu Dodon și Șor apare prima dată în Main News.
14:40
Descoperă noul Iveco Daily 4×4 al poliției olandeze, un vehicul off-road specializat, dezvoltat timp de cinci ani. Dotat cu tracțiune integrală și echipamente pentru intervenții dificile, acesta este pregătit pentru misiuni variate, inclusiv în teren accidentat, incendii sau inundații. Poliția te poate prinde oriunde! Noul vehicul Iveco Daily 4×4 al poliției din Olanda a fost … Articolul Noua mașină de poliție: tehnologie inovatoare pentru siguranța străzilor din Olanda apare prima dată în Main News.
14:40
Ubisoft, gigantul industriei de jocuri video, anunță închiderea a două studiouri și anularea a șase titluri, provocând o scădere de 30% a acțiunilor. Compania, cu peste 1.000 de angajați în România, se reorganizează și se confruntă cu pierderi operaționale estimate de un miliard de euro pentru anul fiscal curent. Ubisoft anunță închiderea a două studiouri … Articolul Gigantul jocurilor video închide studii și renunță la șase titluri în România apare prima dată în Main News.
14:10
Vicecancelarul german Lars Klingbeil a propus discuții despre includerea Germaniei sub „scutul nuclear” al Franței, subliniind importanța colaborării europene în securitate. El a afirmat că, deși Germania se bazează pe NATO, oferta Franței merită un dialog strategic în contextul actual al tensiunilor internaționale. Vicecancelarul german Lars Klingbeil propune discuții despre includerea Germaniei sub scutul nuclear … Articolul Oficial din Berlin propune discuții pentru protecție nucleară franceză apare prima dată în Main News.
14:10
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, anunță demersuri legale împotriva liderului AUR, George Simion, după ce acesta a fost filmat tăind un tort în forma Groenlandei decorat cu drapelul SUA. Muraru acuză acțiuni de sabotaj la adresa imaginii României și solicită analiza implicațiilor constituționale ale gestului. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru anunță sesizarea Comisiei juridice împotriva lui George … Articolul Vicepreședinte PNL atacă pe George Simion după tortul Groenlandei apare prima dată în Main News.
14:00
Zeci de persoane au fost ridicate în Botoșani pentru obținerea ilegală a cetățeniei române, prin acte false. Polițiștii de frontieră și procurorii DNA au descins în multiple locații, descoperind metode complexe de falsificare a documentelor. Anchetatorii continuă perchezițiile în această rețea de fraudă. Polițiștii de frontieră și procurorii DNA investighează o rețea care facilita obținerea … Articolul Zeci de persoane cercetate pentru falsificarea actelor românești apare prima dată în Main News.
14:00
Jannik Sinner s-a calificat în turul 3 de la Australian Open, învinsându-l pe australianul James Duckworth în trei seturi. Iga Swiatek a obținut, de asemenea, o victorie împotriva cehoaicei Marie Bouzkova. Sinner va juca împotriva americanului Eliot Spizzirri, iar Swiatek se va confrunta cu Anna Kalinskaya. Jannik Sinner a învins-l pe James Duckworth în turul … Articolul Jannik Sinner și Iga Swiatek avansează în turul 3 la Australian Open apare prima dată în Main News.
13:30
Donald Trump apare pe coperta revistei The Economist, călare pe un urs polar, stârnind comparații cu imaginea lui Vladimir Putin. Articolul analizează pericolele reprezentate de politicile externe ale lui Trump și posibilele tensiuni internaționale, avertizând asupra manevrelor liderilor precum Putin și Xi Jinping. Donald Trump apare pe coperta revistei The Economist călare pe un urs … Articolul Donald Trump, asemănător lui Vladimir Putin, reprezintă adevăratul pericol apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:10
Marcel Ciolacu, fost premier PSD, îl acuză pe Ilie Bolojan de manipulări contabile și minciuni în gestionarea economiei. Ciolacu susține că măsurile fiscale au dus la tăieri de buget pentru gravide și pensionari, fără reduceri reale ale deficitului. Atacurile PSD continuă în contextul tensiunilor din guvern. Marcel Ciolacu lansează un atac dur la adresa premierului … Articolul Marcel Ciolacu acuză: „Bolojan a mințit și a sacrificat oameni” apare prima dată în Main News.
13:00
Poliția de frontieră a efectuat 73 de percheziții în Botoșani, vizând o rețea suspectată de obținerea frauduloasă a actelor de identitate pentru cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Ancheta include verificarea a 104 locații folosite fictiv pentru documentele ilegale. Peste 70 de percheziții în Botoșani, coordonate de Parchetul ICCJ, pentru documente de identitate … Articolul Percheziții în Botoșani: zeci de acte de identitate false descoperite apare prima dată în Main News.
13:00
Naomi Osaka a învins-o pe Sorana Cîrstea în turul 3 de la Australian Open, într-un meci tensionat. Sorana s-a plâns de comportamentul japonezei, iar Osaka, afectată, a subliniat că românca este o jucătoare grozavă. Incidentul a stârnit controverse, iar Osaka și-a cerut scuze pentru neînțelegeri. Naomi Osaka s-a calificat în turul 3 la Australian Open … Articolul Naomi Osaka șochează: „Sorana Cîrstea la ultimul Australian Open” apare prima dată în Main News.
13:00
Recorder reacționează la afirmațiile șefului DNA, Marius Voineag, care a declarat că documentarul „Justiție capturată” a fost realizat cu un an înainte de publicare. Jurnaliștii contestă această afirmatie, explicând că documentarul a fost creat între februarie 2024 și decembrie 2025, cu interviuri și cercetări ample. Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că documentarul Recorder „Justiție … Articolul Reacția Recorder la afirmația șefului DNA despre „Justiție capturată” apare prima dată în Main News.
12:50
Încărcarea rapidă a telefonului tău depinde de utilizarea accesoriilor corecte și de condițiile optime. Află cele trei greșeli care încetinesc acest proces: adaptoare inadecvate, cabluri nepotrivite și condiții de mediu nefavorabile. Optimizează încărcarea pentru a beneficia la maximum de tehnologia disponibilă. Utilizarea unui adaptor de alimentare inadecvat încetinește încărcarea; Alegerea cablului potrivit este esențială pentru … Articolul Încărcarea rapidă a telefonului: 3 greșeli care o încetinesc apare prima dată în Main News.
12:40
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței din România, a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Agenției Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ACER). Mandatul său de doi ani vizează consolidarea pieței energetice europene și colaborarea între autoritățile naționale. Bogdan Chirițoiu a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al ACER, una … Articolul Românul care conduce Agenția Europeană de Reglementare a Energiei apare prima dată în Main News.
12:30
Trei persoane au fost împușcate mortal într-un atac armat în Lake Cargelligo, Australia. Atacatorul este încă în libertate, iar poliția a plasat orașul în lockdown. Incidentul se suspectează a fi de violență domestică, iar un alt bărbat este în stare gravă. Australia întărește legislația privind armele. Trei persoane au fost ucise într-un atac armat în … Articolul Atac armat în Australia: trei morți, atacator liber, oraș în lockdown apare prima dată în Main News.
12:10
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a susținut o conferință de presă pentru a discuta prioritățile instituției. Întrebată despre salariul său, a evidențiat necesitatea revizuirii legislației salariale. De asemenea, a subliniat impactul conflictului din Ucraina asupra securității naționale și prioritățile pentru acest an. Maia Sandu susține o conferință de presă pentru a discuta prioritățile Președinției Republicii … Articolul Maia Sandu: Conferință de presă despre prioritățile Președinției Chișinău apare prima dată în Main News.
12:10
Nicușor Dan, ezitant în privința invitației lui Trump pentru România la Consiliul pentru Pace # MainNews.ro
Nicușor Dan ar putea refuza invitația lui Trump pentru ca România să adere la Consiliul pentru Pace, care implică o taxă de un miliard de dolari. Președintele a inițiat o analiză detaliată a implicațiilor acestei oferte, pe fondul refuzurilor altor state europene precum Franța și Germania. O decizie finală va fi luată după consultări în … Articolul Nicușor Dan, ezitant în privința invitației lui Trump pentru România la Consiliul pentru Pace apare prima dată în Main News.
