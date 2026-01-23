Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Lovitură pentru tot fotbalul românesc! Ce șansă ratează SuperLiga
Fanatik, 23 ianuarie 2026 01:40
Înfrângerea FCSB-ului cu Dinamo Zagreb face ca misiunea campioanei din SuperLiga de a ajunge în Champions League să rămână la fel de dificilă ca până acum! Cum arată clasamentul coeficienților
Acum o oră
01:40
Acum 2 ore
01:20
Andrei Vochin a numit personajul negativ al serii, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „A confirmat sezonul lui extrem de slab” # Fanatik
Andrei Vochin a analizat, la cald, desfășurarea meciului de uitat pentru FCSB, scor 1-4 cu Dinamo Zagreb. Cine a fost cel mai slab fotbalist al roș-albaștrilor
01:10
Ștefan Târnovanu, sfâșiat de durere imediat după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Te voi iubi mereu!” # Fanatik
Ștefan Târnovanu și-a împărtășit marea durere imediat după terminarea meciului Dinamo Zagreb - FCSB 4-1! Mesajul emoționant postat de portarul campioanei României
00:50
Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de la Zagreb: „E terminat, gata! Sunt jucători care nu ne mai pot ajuta!” # Fanatik
FCSB a fost învinsă clar de Dinamo Zagreb, scor 1-4, și a ratat calificarea în fazele superioare din Europa League. Mihai Stoica anunță schimbări în lot și avertizează că play-off-ul este în pericol.
00:40
Pleacă Charalambous de la FCSB după eșecul cu Dinamo Zagreb?! Antrenorul și-a „mitraliat” jucătorii: „Cu atitudinea asta putem şi retrograda. Ceva trebuie să se schimbe!” # Fanatik
Elias Charalambous a fost nervos la finalul partidei pe care FCSB a pierdut-o clar, 1-4, cu Dinamo Zagreb, în Europa League, și a anunțat că e nevoie de schimbări la echipă.
Acum 4 ore
00:30
Daniel Bîrligea a răbufnit după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Trebuie să ne gândim doar la campionat că şi acolo suntem varză!” # Fanatik
Daniel Bîrligea a fost foarte supărat după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Atacantul a declarat că totul s-a încheiat în Europa şi trebuie se concentreze doar pe campionat de acum încolo.
00:20
Ilie Dumitrescu a reacționat după ce FCSB a pierdut fără drept de apel meciul cu Dinamo Zagreb, 1-4, din grupa principală a Europa League, disputat în Croația.
00:20
Darius Olaru, extrem de dezamăgit după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Pe ce a dat vina: „Dacă facem astfel de greșeli…” # Fanatik
Pe ce a dat vina Darius Olaru după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1: „Nu am venit cu moral bun”. Toate declarațiile căpitanului campioanei României
00:10
Ștefan Târnovanu, la pământ după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Slab, slab, slab. Dacă nu intrăm în play-off, va fi un sezon compromis” # Fanatik
FCSB e ca și eliminată din Europa League după eșecul categoric, 1-4, cu Dinamo Zagreb, în Croația. Ștefan Târnovanu trage un semnal de alarmă și recunoaște sezonul extrem de dificil al campioanei României.
00:00
FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate calculele # Fanatik
FCSB a pierdut cu 1-4 în faţa celor de la Dinamo Zagreb şi mai are doar şanse teoretice de calificare în play-off. Campioana României are nevoie de un miracol în ultima etapă.
22 ianuarie 2026
23:50
Mircea Lucescu a ajuns pe patul de spital! Cu ce probleme se confruntă selecționerul României: „Sunt sub supravegherea medicilor” # Fanatik
Mircea Lucescu, selecționerul României, a ajuns la spital din cauza unor probleme medicale. Tehnicianul de 80 de ani este sub supravegherea medicilor.
23:40
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și jucătorul transferat în vară a primit o șansă în repriza secundă a duelului pe care FCSB l-a avut cu Dinamo Zagreb.
23:30
Incidente grave la un meci de Europa League! Poliția a intrat în stadion, startul jocului a fost întârziat 53 de minute! Primarul a convocat o ședință de urgență. Video # Fanatik
Startul unui meci din Europa League a fost amânat! Probleme majore cauzate de suporterii echipei oaspete: ce s-a întâmplat
23:20
Naomi Osaka, adevărul despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open: ”Sunt sinceră” # Fanatik
Naomi Osaka a dat cărțile pe față legat de disputa cu Sorana Cîstea, în turul 2 de la Australian Open. Ce a dezvăluit jucătoarea de tenis din Japonia
23:10
Dezastru în apărarea FCSB: două goluri în 11 minute la Zagreb. Dawa și Ngezana, depășiți. Video # Fanatik
Startul meciului dintre Dinamo Zagreb și FCSB, din Europa League, a fost unul horror pentru campioana României, care a încasat două goluri după numai 11 minute jucate.
22:50
Daniel Bîrligea, OUT pentru FCSB – Fenerbahce în UEFA Europa League! Gest de neînțeles al atacantului, care s-a revanșat imediat cu un gol superb! Video # Fanatik
FCSB, fără Daniel Bîrligea la meciul decisiv cu Fenerbahce din Europa League! Ce s-a întâmplat la Zagreb în partida cu Dinamo
22:50
Pontul zilei de vineri, 23 ianuarie. Bet Builder de cotă 3,25 la Superbet pentru Hermannstadt – Dinamo # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 23 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,25 la meciul Hermannstadt - Dinamo.
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 23 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de aproximativ 433 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Ligue 1 și Serie A.
22:40
Mihai Stoica, surprins de ce a găsit în Croația la Dinamo Zagreb – FCSB: „Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva!” Foto # Fanatik
Ultraşii lui Dinamo Zagreb au afişat un banner uriaş la începutul meciului Dinamo Zagreb - FCSB. Mihai Stoica a fost surprins la intrarea pe stadion, spunând că nu a văzut niciodată un banner atât de mare.
Acum 6 ore
22:30
Răzvan Lucescu și PAOK, victorie colosală în UEFA Europa League! Prima reacție a antrenorului român: „I-am respectat prea mult” # Fanatik
PAOK Salonic a învins-o pe Real Betis cu 2-0 în Europa League, ajunge la 12 puncte și este aproape calificată în fazele superioare. Declarațiile lui Răzvan Lucescu după meci.
22:30
Lovitură cruntă înainte de FCSB – Fenerbahce! A luat cartonaș galben și va fi suspendat pe Arena Națională # Fanatik
FCSB o înfruntă pe Fenerbahce în ultimul meci din grupa din UEFA Europa League. Ce pierdere uriașă a suferit una dintre echipe chiar înaintea duelului de pe Arena Națională.
21:50
Întrebat despre plecarea de la FCSB, Dennis Politic a dat un răspuns elegant chiar înainte de meciul cu Dinamo Zagreb: „Sunt pregătit” # Fanatik
Dennis Politic, doar rezervă la FCSB și pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League! Cum a răspuns când a fost întrebat despre plecare
21:50
De ce a fost impresionat selecționerul naționalei de handbal la turneul din țările scandinave: ”Dimineața, din tot cartierul…” # Fanatik
Prezent recent cu naționala României la Euro 2026, selecționerul tricolorilor a fost impresionat de ceea ce a întâlnit în turneul găzduit de țările scandinave. Ce l-a șocat pe George Buricea.
21:40
Anunț important pentru un fotbalist român. Jucătorul s-a înțeles cu clubul și a semnat contractul. Despre cine este vorba. Are 25 de selecți la naționala de seniori.
21:20
Rapid a câştigat cursa cu CSM Bucureşti pentru semnătura celor două campioane mondiale! Handbalistele au refuzat mai multe oferte. Exclusiv # Fanatik
Rapid a dat o dublă lovitură şi a reuşit să le transfere pe campioanele mondiale Laura Glauser şi Orlane Kanor. FANATIK a aflat că cele două handbaliste au fost dorite şi de CSM Bucureşti.
21:10
Ce urgențe a avut Nicușor Dan în țară în timpul Forumului Economic de la Davos. Care a fost agenda președintelui în ultimele trei zile și ce decrete a semnat # Fanatik
Nicușor Dan a refuzat să meargă la Davos invocând ”priorități și urgențe” interne. Ce a făcut președintele în țară, în timp ce 400 de șefi de stat și guvern stabileau noua ordine mondială?
20:50
Elias Charalambous, îngrijorat din cauza accidentării lui Florin Tănase. Antrenorul FCSB a oferit ultimele detalii: „Nu va fi pe bancă azi” # Fanatik
Elias Charalambous a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Florin Tănase. „Decarul” celor de la FCSB nu va fi nici măcar în lot pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League
20:40
Amenințată cu anexarea de Donald Trump, Groenlanda a fost învinsă de România! Pentru tricolori urmează avanpremiera meciului decisiv cu Turcia # Fanatik
În plin conflict cu Donald Trump, Groenlanda a mai primit o lovitură, chiar de la România! Victorie categorică pentru tricolori, care se pregătesc de încă un duel cu Turcia
Acum 8 ore
20:30
Dezastru pentru Gigi Neţoiu, la ferma de zeci de milioane de euro de la Cetate. „A fost inundată. I-au murit vaci şi oi” # Fanatik
Ferma de la Cetate a lui Gigi Neţoiu, una dintre cele mai moderne din Europa, a fost grav afectată de inundaţii. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce probleme se confruntă fostul candidat la Primăria Capitalei.
20:30
Fotbalistul croat pentru care Gigi Becali a plătit 350.000 de euro s-a pronunțat înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: „Are o șansă mare să câștige” # Fanatik
Fostul fotbalist croat de la FCSB știe exact ce trebuie să facă echipa lui Gigi Becali ca să câștige la Zagreb cu Dinamo în Europa League!
20:10
Universitatea Craiova are în curte o nouă „perlă”! Dezvăluiri din interior: „A început să înțeleagă rolul pe care-l are” # Fanatik
Universitatea Craiova are în acest sezon foarte mulți jucători interesanți, care dau valoare jocului echipei. Sorin Cârțu aduce laude pentru un tânăr care s-a impus recent în echipa lui Coelho.
20:00
Şapte români vor purta drapelul la Jocurile Olimpice de iarnă! Câţi sportivi va trimite România la Milano Cortina # Fanatik
Au mai rămas două săptămâni până la startul Jocurilor Olimpice de iarnă. România va trimite 29 de sportivi la ediţia din Milano Cortina, dintre care nu mai puţin de şapte vor fi purtători de drapel.
19:40
Oferte de milioane de euro pentru jucătorul de națională al României! Dinamo și-a luat măsuri de precauție: „Am creat o legătură cu familia lui” # Fanatik
Dinamo are pe listă un internațional român, însă pentru acesta au sosit mai multe oferte importante. Directorul sportiv al „roș-albilor”, Cosmin Mihalescu, a dezvăluit care este planul clubului cu privire la fotbalist.
19:40
Scandal politic după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA. „Să-ți stea în gât!”/„Un trădător de țară!” # Fanatik
George Simion, liderul AUR, a aprins spiritele după ce a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA. Internetul a luat foc și i-au fost adresate replici tăioase cu privire la acest gest
19:40
Florinel Coman, încă un gol în Qatar, după un dribling elegant! Cum a marcat în Al Gharafa – Al Sharjah. Video # Fanatik
Florinel Coman a reușit din nou să marcheze în Qatar! Fotbalistul român a fost titular în meciul Al Gharafa - Al Sharjah! Cum a înscris cel poreclit „Mbappe”
19:30
Risto Radunovic, mesaj clar înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: ”Este cea mai mare echipă!”. Video # Fanatik
FCSB are un duel extrem de dificil pe terenul lui Dinamo Zagreb. Cum vede Risto Radunovic întâlnirea din Europa League și cum crede că se poate câștiga jocul.
19:20
Affidea România, noul partener al clubului Rapid: „Avem grijă de voi ca de familiile noastre!” # Fanatik
Affidea România, o cunoscută și extrem de apreciată rețea de servicii medicale, este noul partener al clubului din prima ligă de fotbal Rapid București.
19:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după Dinamo Zagreb – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție de colecție vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă.
19:10
Ce a făcut Olimpiu Moruțan, imediat ce a ajuns în România! Viitorul jucător al Rapidului, mesaj direct pentru rivale. Foto # Fanatik
Olimpiu Moruțan a venit în România și urmează să devină noul jucător al celor de la Rapid, iar fotbalistul nu a pierdut timpul și a trecut la treabă imediat.
18:50
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii” # Fanatik
Crima din Cenei ascunde un detaliu ignorat până acum. Surse din Poliție explică, pentru FANATIK, de ce Mario a fost ucis dintr-un motiv considerat „pueril” chiar de anchetatori.
18:40
Cine este vedeta care era alături de Nicolae Stanciu în momentul accidentului. O vezi zilnic la TV! # Fanatik
Accidentul lui Nae Stanciu a avut un martor neașteptat. Lângă fostul fotbalist de la Rapid se afla o vedetă cunoscută, pe care publicul o urmărește constant la televizor
Acum 12 ore
18:20
Încă un fotbalist și-a pierdut viața după un incident tragic petrecut în timpul unui meci. În vârstă de 27 de ani, acesta s-a prăbușit pe teren și a murit.
18:00
Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile constituționale # Fanatik
Curtea Constituțională a României (CCR) i-a răspuns lui Mario Iorgulescu, după ce fiul președintelui LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile în timpul urmăririi penale din dosarul accidentului mortal
17:50
Veste fantastică pentru suporterii lui Dinamo: ”Mi-am strâns mâna cu el. Mi-a zis că se face” # Fanatik
Dinamo are parte de un sezon foarte bun și speră să fie implicată în lupta la titlu până la final. Cu ce veste excelentă a venit conducerea pentru suporteri.
17:40
FCSB joacă două partide vitale pentru calificarea în faza finală a Europa League. Betano, sponsor principal al FCSB, cât și al Europa League și Conference League, vă prezintă un infografic cu șansele roș-albaștrilor. Parcursul FCSB […]
17:30
„Panterele”, din nou împreună în Dinamo Zagreb – FCSB! Ngezana şi Dawa, titulari după zece luni. Ultimul meci împreună a fost de coşmar # Fanatik
FCSB va juca la Zagreb cu cuplul de "pantere", Dawa - Ngezana, în centrul defensivei. Cei doi fundaşi nu au mai jucat împreună de zece luni, camerunezul suferind o accidentare gravă.
17:10
Războiul ultrașilor Hajduk Split – Dinamo Zagreb, văzut pe viu de directorul sportiv de la FCSB: „Spitalele pline de fani bătuți” # Fanatik
Directorul sportiv de la FCSB, care a evoluat în trecut pentru Hajduk Split, a vorbit despre derby-urile extrem de tensionate cu Dinamo Zagreb
16:50
Europa League, rezultate etapa 7. Vezi cele mai interesante dueluri ale românilor din competiție # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Europa League, etapa 7. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci
16:40
Un fotbalist de la Dinamo Zagreb a prins transferul carierei fix înainte de meciul cu FCSB. Jucătorul a ajuns sub comanda lui Cristi Chivu, la Inter Milano.
16:30
„Doctorul mi-a spus că nu mai pot juca fotbal tot restul vieții. M-a omorât!”. Confesiuni tulburătoare din vestiarul Craiovei # Fanatik
Vasile Mogoș este genul de fotbalist care nu joacă doar cu picioarele, ci și cu sufletul. Perceput adesea ca un „bad boy”, fundașul Universității Craiova se destăinuie într-un interviu sincer și extrem de emoționant, în […]
