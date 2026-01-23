VIDEO. După ce a căzut pe gheață și și-a dislocat umărul, Ion Cristoiu a apărut la Tucă și l-a propus pe Ponta ambasador în SUA!

20:00

A urmări 40 de minute din bălmăjeala video a lui Ion Cristoiu, pe blogul său, este o experiență traumatizantă, dar utilă. Nocivitatea e dată de bombardamentul cu idei putiniste, iar utilitatea – de faptul că te ajută să fixezi gândacul în insectar. În video-editorialul său din 24 decembrie, pubicat pe Cristoiublog.ro, Ion Cristoiu (77 de […]