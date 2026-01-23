Ciprian Ciucu: Este foarte probabil să creştem preţul călătoriei pentru STB / ”Efectiv a ajuns cuţitul la os”
G4Media, 23 ianuarie 2026 05:20
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că este necesară creşterea preţului pentru călătoriile cu STB, transmite Agerpres. De asemenea, urmează să fie închise o serie de instituţii publice care „nu mai au niciun fel de raţiune de a exista”, dar care cheltuie bani pe chirii şi maşini, a spus edilul, joi, pentru Euronews România. „Vor fi […] © G4Media.ro.
• • •
Alte două corpuri, ultimele două, au fost găsite joi într-unul dintre cele două trenuri implicate în coliziunea care s-a produs duminică seara în Andaluzia (sudul Spaniei), ridicând bilanţul acestei catastrofe la 45 de morţi, notează AFP, citată de Agerpres. Medicii legişti „au efectuat autopsii la 45 de persoane, toate decedate în accident”, a indicat în […] © G4Media.ro.
Trump retrage invitația adresată prim-ministrului canadian de a se alătura „Consiliului pentru pace” / Carney intenționa să se alăture organizației, dar cu anumite condiții # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat joi că retrage invitația adresată anterior prim-ministrului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru pace”, transmite Mediafax. Într-o postare pe Truth Social adresată lui Carney, Trump a scris că retrage invitația adresată liderului canadian de a se alătura celui pe care l-a numit „cel mai prestigios consiliu de […] © G4Media.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni, transmite Agerpres. Întrebat când ar urma să fie făcute nominalizările la conducerea SRI şi SIE, precum şi votul în Parlament, şeful statului a răspuns: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”. Nicuşor […] © G4Media.ro.
Kremlinul anunţă o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite / Rușii spun că sunt ”sincer interesați” de pace, în timp ce lasă Ucraina fără căldură și lumină # G4Media
Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi zi, după o întâlnire considerată „utilă” între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff la Moscova, scriu Reuters şi AFP, citate de Agerpres. „S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe […] © G4Media.ro.
Nicuşor Dan, despre acuzele de plagiat aduse ministrului Justiției: ”Sunt bătălii mai importante în care să mă implic” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are bătălii mai importante în care să se implice, enumerând aici justiţia şi evaziunea fiscală, decât subiectul legat de acuzele de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, transmite Agerpres. – „Sunt multe bătălii de dus, asta e opina mea. Noi am avut o perioadă, anii ’90-2000, în […] © G4Media.ro.
Copil de 5 ani reținut de federalii de la ICE în Minnesota, după o operațiune controversată / A fost luat din mașina familiei, după ce se întorsese de la grădiniță / Ce spun autoritățile # G4Media
Un copil de 5 ani, Liam Conejo Ramos, a fost reținut de agenți federali americani în statul Minnesota, după ce a fost luat din mașina familiei, aflată în fața locuinței, imediat după ce se întorsese de la grădiniță, transmite Mediafax. Incidentul, confirmat de oficialii districtului școlar Columbia Heights și de avocatul familiei, a declanșat un […] © G4Media.ro.
Dinamo Zagreb a administrat o lecție dură de fotbal campioanei României, FCSB, joi seară în Europa League, scor 4-1. Bucureștenii au avut un start de meci de coșmar în care adversarii din Croația au marcat de două ori în 11 minute prin Monsef Bakrar și Dion Beljo. FCSB a reușit să mai echilibreze partida în […] © G4Media.ro.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis joi că răspunsul judiciar la violenţa domestică trebuie să ia în considerare „contextul” şi, în special, caracterul său „continuu”, condamnând Slovacia după ce un bărbat a fost achitat de trei ori, în ciuda declaraţiilor martorilor care atestau calvarul la care acesta îşi supusese soţia, relatează Agerpres. Deşi […] © G4Media.ro.
Kelemen Hunor avertizează că România riscă irelevanța pe scena internațională: „România nu are poziţii asumate aproape pe niciun subiect, nu-şi trasează nici măcar singură direcţia” # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că România nu are o direcție clară în politica externă și trebuie să își întărească alianțele, transmite Mediafax. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis joi că România nu își poate permite să rămână pasivă în fața schimbărilor majore care au loc la nivel global. El a criticat lipsa unei direcții […] © G4Media.ro.
Ungaria şi Bulgaria, singurele ţări din UE care au aderat deocamdată la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump # G4Media
Statele Uniunii Europene manifestă reticenţe serioase faţă de „Consiliul pentru Pace” lansat oficial joi la forumul economic de la Davos de preşedintele american Donald Trump, numai Ungaria şi Bulgaria semnând „Carta” fondatoare a acestui consiliu în care ţările care doresc să devină membre permanente, adică să fie membre mai mult de trei ani, ar trebui […] © G4Media.ro.
Venezuela face primul pas legislativ către deschiderea exploatării petrolului de către companii private # G4Media
Adunarea Naţională a Venezuelei a aprobat joi în primă lectură un proiect de lege care deschide complet exploatarea rezervelor de petrol ale ţării – cele mai mari din lume – de către companii private, relatează Agerpres. Până acum, sectorul extractiv petrolier era exclusiv de stat, fiind admise doar societăţi mixte în care statul deţinea participaţia […] © G4Media.ro.
Premierul Bolojan, despre situația din administrația locală prin comparație cu situația din UE: Avem o dependență mare de transferurile de la bugetul de stat # G4Media
Guvernul transmite o informare care sintetizează datele colectate în ultimii ani despre administrațiile locale din țările UE, prin comparație cu situația din România. Sunt consemnate, astfel, o serie de dezechilibre: 1. Dependență mare de transferurile de la bugetul de stat. Astfel: Veniturile din transferurile de la bugetul de stat = 7,43% din PIB Veniturile proprii […] © G4Media.ro.
Viktor Orban, către Zelenski : „Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciciodată” # G4Media
Premierul ungar Viktor Orban a răspuns criticilor lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul discursului de la Davos, la adresa mai multor lideri europeni. Orban a afirmat că Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, transmite Mediafax. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, premierul ungar […] © G4Media.ro.
Cercetări în Vaslui după distribuirea online a unei filmări în care un băiat este agresat de trei adolescenţi # G4Media
Poliţiştii vasluieni au demarat cercetări, joi, după ce în mediul online a fost distribuită o filmare în care se vede cum un băiat în vârstă de 16 ani este agresat de trei adolescenţi, transmite Agerpres. Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, agresiunea s-a fi produs în localitatea Puieşti, pe data […] © G4Media.ro.
PAOK a reușit o victorie mare joi seară în Europa League la Salonic. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a învins-o pe Real Betis, scor 2-0. După o primă repriză fără goluri, PAOK avea să dezghețe tabela prin omul de bază al lui Lucescu, mijlocașul Andrija Zivkovic, în minutul 67. Georgios Giakoumakis a transformat un penalty […] © G4Media.ro.
Regizorul James Cameron spune că s-a mutat definitiv cu familia în Noua Zeelandă pentru că este „mai sănătoasă” decât Statele Unite # G4Media
„Nu sunt acolo pentru peisaje, sunt acolo pentru sănătate”, a spus regizorul filmului „Avatar” despre decizia luată de familia sa în 2020 de a se muta definitiv în Noua Zeelandă, scrie People. James Cameron admiră de mult timp Noua Zeelandă, dar pandemia de COVID-19 l-a determinat pe el și pe soția sa, Suzy Amis Cameron, […] © G4Media.ro.
Casemiro a făcut anunțul: Starul brazilian va pleca de la Manchester United la sfârșitul sezonului # G4Media
Casemiro a anunțat pe rețelele de socializare că povestea sa pe Old Trafford se va încheia la finele acestui sezon. Starul brazilian ar urma să rămână liber de contract de la 1 iulie 2026. Deși ar fi avut o opțiune de prelungire pentru încă un an, oficialii din Manchester au decis să nu o activeze, […] © G4Media.ro.
Simion bagatelizează scena tăierii tortului Groenlandei, revenind mâncând un fursec colorat în steagul României: „We may have a problem in the Romanian Parliament” # G4Media
Prezent în SUA împreună cu mai mulți membri AUR, extremistul George Simion a participat la o ceremonie organizată de „Republican for National Renewal”, eveniment la care au fost prezenți mai mulți congresmeni republicani. Simion a fost pus să tăie un tort în forma Groenlandei, învelit în culorile steagului SUA. Imaginile au stârnit revoltă în România, […] © G4Media.ro.
Mecanicii de tren spanioli declanșează o grevă de trei zile după accidentele feroviare soldate cu 46 de morți / Sindicatul cere standarde de siguranță mai bune pentru lucrători și pasageri # G4Media
Cel mai mare sindicat al mecanicilor de tren din Spania a convocat o grevă națională de trei zile pentru a cere măsuri care să garanteze siguranța lucrătorilor feroviari și a pasagerilor, după ce două accidente mortale au provocat moartea a cel puțin 46 de persoane, inclusiv a doi mecanici, în această săptămână, scrie The Guardian. […] © G4Media.ro.
Donald Trump dă în judecată banca JPMorgan Chase și cere despăgubiri de cinci miliarde de dolari # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a intentat joi un proces băncii JPMorgan Chase, una din cele mai mari din lume, cerând despăgubiri de cinci miliarde de dolari pe motiv că ar fi fost „debancarizat” după asaltul susţinătorilor săi asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie 2021, transmite Reuters, transmite Agerpres. Avocatul lui Trump, Alejandro Brito, a […] © G4Media.ro.
Mercedes a dezvăluit oficial modelul W17, noul său monopost de Formula 1 pentru sezonul 2026. Noua mașină respectă noile regulamente tehnice ale Formulei 1, atât la nivel de șasiu, cât și de motor, având aerodinamică activă și un raport aproape de 50:50 între energia provenită din combustie și cea electrică, arată Autosport. W17 păstrează în […] © G4Media.ro.
Un fost asistent medical german, condamnat deja pentru uciderea a 10 pacienți, ar putea fi implicat în alte 100 de decese # G4Media
Un fost asistent medical condamnat pentru uciderea a 10 pacienți în vestul Germaniei ar putea fi implicată în alte peste 100 de decese, a declarat un oficial, scrie BBC. Procurorul șef din Aachen, Katja Schlenkermann-Pitts, a declarat pentru BBC că există „un număr corespunzător de mare de cazuri suspecte” în curs de examinare. Ea a […] © G4Media.ro.
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că Trump exercită presiuni asupra Rusiei / Ce spune despre planul de pace în 20 de puncte # G4Media
Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat joi că președintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina și a susținut că situația evoluează favorabil din perspectiva puterilor occidentale, scrie Reuters. Vorbind după ce Statele Unite și Europa s-au retras dintr-o dispută privind Groenlanda, Stubb a declarat că eforturile de elaborare […] © G4Media.ro.
Președintele francez Emmanuel Macron afirmă că unitatea Europei a contracarat amenințările lui Trump, înaintea summitului de urgență a Consiliului European, transmite The Guardian. El afirmă că reuniunea de astăzi demonstrează unitatea în sprijinul Danemarcei, integritatea teritorială și suveranitatea acesteia. „Când Europa este unită, puternică și reacționează rapid, lucrurile revin la normal și la calm”, spune […] © G4Media.ro.
Preşedintele american Donald Trump a prezentat joi la Forumul Economic Mondial de la Davos logo-ul auriu al Consiliul său pentru pace, care seamănă izbitor cu emblema ONU, relatează dpa, transmite Agerpres. La fel ca simbolul ONU, logo-ul Consiliului lui Trump prezintă Pământul încadrat de ramuri de măslin. Există însă o diferenţă cheie: în timp ce […] © G4Media.ro.
Un hotel din stațiunea bulgară de schi Boroveț cere 5 euro pentru utilizarea toaletei, stârnind indignarea turiștilor # G4Media
Un hotel din stațiunea de schi Boroveț a stârnit critici după ce a perceput 5 euro pentru utilizarea toaletelor sale. Cazul a fost adus în atenția publicului de Daniel Dimitrov în grupul „Ski & Snowboard Group” de pe Facebook, care a evidențiat această practică controversată, scrie Novinite. Imagini cu anunțul din hotel au mai fost […] © G4Media.ro.
Primăria Sfântu Gheorghe a redus redevența pentru garaje de la 25 la 10 euro/mp/an, cu condiţia ca proprietarii să efectueze lucrări de reparații și întreținere a garajelor # G4Media
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe ia o serie de măsuri pentru a-i mulțumi pe proprietarii e garaje, dat fiind faptul că nu se intenționează demolarea acestor construcții – așa cum s-a întâmplat în alte municipii – ci „integrarea lor civilizată în peisajul urban”. În primul rând s-a dispus diminuarea redevenței anuale de la 25 la 10 […] © G4Media.ro.
Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate, pusă în consultare publică, anunță ministrul Rogobete # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat lansarea în consultare publică a Strategiei Naţionale de Digitalizare în Sănătate 2026-2030, transmite Agerpres. „Digitalizarea în sănătate nu mai este o promisiune şi nici un proiect izolat. Devine, clar şi asumat, politică de sistem. Punem în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate 2026-2030 şi spunem limpede cum […] © G4Media.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan, primele declarații de la reuniunea extraordinară a Consiliului European # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European și transmite primele declarații: este o reuniune informală care are ca obiect relația transatlantică. Are mai multe componente: Groenlanda, tarife, Ucraina, posibil să discutăm și despre Mercosur. Mesajul meu general: avem nevoie de această relație transatlantică, Europa si România, și e foarte bine că […] © G4Media.ro.
Realitatea Plus, amendată de CNA cu 130.000 de lei pentru derapaje în 14 emisiuni (Pagina de Media) # G4Media
Postul TV Realitatea Plus a fost amendat de CNA cu 130.000 de lei pentru derapaje în 14 emisiuni, transmite Pagina de Media. Forul audiovizual a avut un maraon de vizionări pentru emisiuni de la Realitatea Plus difuzate în luna octombrie, iar în final s-a lăsat cu două amenzi. Una propusă de Mircea Toma, membru CNA, […] © G4Media.ro.
De ce nu s-a înființat un stat arab palestinian alături de statul Israel? Vina inițială aparține arabilor (OPINIE) # G4Media
Recent numeroase țări au recunoscut statul Palestina, deși noțiunea de “stat” în acest caz e o pură abstracție, cu Cisiordania ocupată de Israel și cu Fâșia Gaza în bună măsură ruinată. Frontierele virtuale recunoscute pe plan internațional ale acestui stat palestinian datează din anul 1949 când a luat sfârșit primul război arabo-israelian, când Israelul a […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății: Pentru concursul de rezidențiat din acest an se vor păstra același model de concurs și aceleași bibliografii utilizate în anul 2025 # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi seara, că pentru Concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, care se va desfășura în data de 15 noiembrie 2026, se vor păstra același model de concurs și aceleași bibliografii utilizate în anul 2025, se arată într-o postare a ministrului Alexandru Rogobete […] © G4Media.ro.
Preşedintele american Donald Trump şi-a dezvăluit joi planul pentru o „Nouă Gaza”, care ar transforma teritoriul palestinian devastat într-un complex luxos de zgârie-nori pe malul mării, un proiect care ar putea fi finalizat în termen de trei ani, relatează Agerpres citând AFP. „Voi avea mare succes în Gaza, va fi frumos”, a declarat preşedintele SUA […] © G4Media.ro.
Zelenski critică dur Europa, în discursul de la Davos: Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri astăzi / Dacă trimiteți 40 de soldați în Groenlanda, la ce servește asta? Ce mesaj transmite? # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat dur în discursul discursul susținut la Forumul Economic de la Davos lipsa de acțiune a Europei în ceea ce privește războiul cu Rusia. Criticile sale au vizat o gamă largă de decizii, de la eșecul utilizării activelor rusești înghețate până la subiectul Groenlandei, vizată de cereri de anexare din […] © G4Media.ro.
NATO este pregătită să consolideze securitatea Groenlandei, asigură comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa # G4Media
NATO este pregătită să consolideze securitatea în Arctica şi în Groenlanda, în cadrul unei posibile noi misiuni, şi aşteaptă de la nivel politic instrucţiuni în acest sens, a declarat joi presei comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei SUA, generalul Alexus G. Grynkewich, potrivit AFP, transmite Agerpres. „Nicio […] © G4Media.ro.
Încă o sentință controversată: Curtea de Apel Ploiești a hotărât reluarea de la zero a procesului în care procurorii îi cer 15 milioane de lei lui Liviu Luca, fostul cap al sindicatului din Petrom / Luca, aliatul lui Sorin Ovidiu Vântu, a scăpat deja de dosarul penal prin prescripție # G4Media
Curtea de Apel Ploiești a hotărât joi reluarea de la zero a procesului în care procurorii DIICOT îi cer 15 milioane de lei lui Liviu Luca, fostul cap al sindicatului din Petrom, și altor persoane acuzate de fraudarea companiei de stat Petromservice, potrivit portalului instanței. Liviu Luca, aliatul fostului mogul Sorin Ovidiu Vântu, scăpase încă […] © G4Media.ro.
Un accident s-a produs, joi seara, în Pasajul Victoriei din Capitală, polițiștii fac cercetări la fața locului. Din primele informații, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 45 de ani, care se deplasa în Pasajul Victoriei, sensul către Bd. Banu Manta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit un stâlp de beton, […] © G4Media.ro.
Modificarea Planului de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați, analizată de premierul Bolojan # G4Media
Premierul Bolojan a avut azi o întâlnire pe tema modificării Planului de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați, în cadrul Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați SA și SC Liberty Tubular Products Galați S.A. „Reprezentanții ANAF și Exim Banca Românească au prezentat punctele de vedere ale celor două instituții și au […] © G4Media.ro.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi, la forumul economic de la Davos, că o echipă de negociatori a Kievului se va afla vineri şi sâmbătă în Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru o reuniune „trilaterală” cu reprezentanţi ai Statelor Unite şi Rusiei, cu scopul de a avansa pe calea către o încheiere negociată a războiului […] © G4Media.ro.
Autoritățile chineze obligă minorităţile uigure, kazahe, kârgâze şi tibetane la muncă forţată, acuză experții ONU # G4Media
Raportorii ONU au acuzat joi China că i-au constrâns la muncă forţată pe membri ai minorităţilor uigure, kazahe, kârgâze şi tibetane, în regiunea autonomă Xinjiang şi în alte regiuni chineze, informează agenției de știri AFP, citate de Agerpres. ”Există o schemă persistentă de muncă forţată impusă de stat minorităţilor etnice în numeroase provincii chineze”, au […] © G4Media.ro.
CNAIR i-a notificat pe constructorii Magistralei 6 de metrou să configureze corect amenajările rutiere temporare, din cauza accidentelor de pe DN1 # G4Media
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a notificat constructorii Magistralei 6 de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare, în caz contrar aceştia fiind pasibili de amenzi de până la 6.000 de lei pentru fiecare abatere, transmite Agerpres. „Ca urmare a accidentelor de pe DN1, care au […] © G4Media.ro.
Forţele armate franceze au făcut prima comandă de drone kamikaze, de la firme locale din industria apărării, încercând să îşi dezvolte producţia proprie de astfel de arme în urma lecţiilor învăţate din războiul din Ucraina, transmite joi agenţia de știri Reuters, citată de Agerpres. Aparatele de zbor sinucigaşe, fără pilot, vor fi produse de MBDA, […] © G4Media.ro.
Stimulată de majorarea cheltuielilor de consum, economia SUA a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani în perioada iulie-septembrie 2025, transmit agențiile de știri Reuters şi AP, citate de Agerpres. Departamentul american al Comerţului a anunţat joi că Produsul Intern Brut al SUA a crescut în ritm anual cu 4,4% în […] © G4Media.ro.
Ministerul german de externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Berlin pentru a-l informa despre expulzarea unuia din diplomaţii din subordinea acestuia, la o zi după arestarea unei presupuse spioane ruse în cadrul aceleiaşi anchete, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Germania „nu tolerează spionajul” pe teritoriul său, „mai ales sub acoperirea […] © G4Media.ro.
În Botoșani, sindicaliștii din învățământ reclamă că în urma comasării unor școli și clase, copii cu CES au intrat în învăţământul de masă: Politica de integrare a copiilor cu CES strică tot învăţământul # G4Media
Sindicatele din învăţământul preuniversitar din Botoșani contestă decizia Ministerului Educaţiei de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) în structurile învăţământului de masă, relatează Agerpres. Liderii filialelor Sindicatului Învăţământului Preuniversitar (SIP) şi Ligii Sindicatelor din Învăţământ (LSI) susţin că o astfel de măsură afectează calitatea actului didactic, făcând deservicii inclusiv copiilor cu CES, care […] © G4Media.ro.
Marius Lulea a devenit principalul contestatar intern din AUR al lui George Simion după ce a fost mazilit din conducerea partidului. Atacuri directe la adresa fostului salariat și articole critice în presa de partid # G4Media
Marius Lulea, co-fondator al AUR împreună cu George Simion, a devenit în ultimul an principalul contestatar intern al liderului extremist. Tensiunile dintre cei doi s-au intensificat anul trecut și au culminat cu mazilirea lui Lulea din poziția de numărul 2 în partid la congresul din noiembrie. Cel mai recent episod s-a consumat după ”scena tortului […] © G4Media.ro.
Poliția din Bistrița Năsăud a lăsat 160 de persoane cu handicap fără permise de conducere, după ce s-a descoperit că suferă de afecțiuni medicale care nu le permit să șofeze # G4Media
Un număr de 160 de persoane cu handicap din judeţul Bistriţa-Năsăud au rămas fără permise de conducere în urma unei sesizări către Poliţie a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), având în vedere că afecţiunile medicale erau incompatibile cu deţinerea calităţii de conducător de vehicule, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă remis […] © G4Media.ro.
Patru minori sunt puși sub acuzare în Franța pentru provocarea incendiului care a distrus parțial un colegiu din Dijon / Procurorul susține că este „cu siguranță un act de represalii” după operațiunile împotriva traficului de droguri # G4Media
Incendiul „a fost provocat după acțiunea foarte hotărâtă” a forțelor de ordine care viza „eradicarea traficului de stupefiante” dintr-un cartier din Dijon (Franța), a declarat procurorul Olivier Caracotch, anunțând punerea sub acuzare a unei femei de 27 de ani și prezentarea în fața unui judecător a patru minori cu vârste cuprinse între 15 și 17 […] © G4Media.ro.
Thriller-ul cu vampiri „Sinners”, marele favorit la Oscar după ce a fost nominalizat la 16 categorii # G4Media
Thriller-ul cu vampiri „Sinners”, a cărui acţiune se petrece în perioada segregaţiei din SUA, cu Michael B. Jordan în rolul principal, a obţinut joi nu mai puţin de 16 nominalizări la premiile Oscar, cele mai multe nominalizări obţinute anul acesta de un film, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Astfel, filmul va intra […] © G4Media.ro.
