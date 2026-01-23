TikTok a creat o societate mixtă în SUA, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a evita interzicerea platformei pe teritoriul american
G4Media, 23 ianuarie 2026 11:20
Compania TikTok a anunţat joi că a creat o societate mixtă, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a-şi gestiona operaţiunile din Statele Unite, punând capăt unei lungi bătălii juridice care ameninţa să ducă la interzicerea sa în această ţară, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această nouă structură va deservi peste 200 de
• • •
Acum 5 minute
11:40
Șase persoane au fost rănite cu arme albe joi seara în apropierea pieței Opéra din Anvers, în timpul unei manifestații kurde pentru a denunța situația actuală din nordul Siriei. O anchetă a fost deschisă pentru „tentativă de omor”, a indicat poliția din Anvers. Deocamdată, faptele nu sunt calificate oficial ca act terorist, potrivit rtbf.be. Într-un […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
11:30
POLITICO: Noul cuplu puternic al UE: Merz și Meloni / Pe fondul deteriorării relațiilor dintre Berlin și Paris, cancelarul german o identifică pe șefa guvernului italian ca un aliat cheie # G4Media
Pe măsură ce motorul tradițional franco-german al Europei începe să scârțâie, cancelarul german Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să colaboreze cu premierul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni ca copilot în conducerea UE. Cei doi urmează să se întâlnească vineri la un summit în opulenta Villa Doria Pamphilj din Roma pentru a-și […] © G4Media.ro.
11:30
Uniunea Europeană are „îndoieli serioase” cu privire la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Trump, în special în ceea ce priveşte compatibilitatea sa cu Naţiunile Unite # G4Media
Uniunea Europeană are „îndoieli serioase” cu privire la „Consiliul pentru Pace” lansat de Donald Trump, în special în ceea ce priveşte compatibilitatea sa cu Naţiunile Unite, a indicat vineri dimineaţă preşedintele Consiliului European, António Costa, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Avem îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente ale cartei […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:20
TikTok a creat o societate mixtă în SUA, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a evita interzicerea platformei pe teritoriul american # G4Media
Compania TikTok a anunţat joi că a creat o societate mixtă, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a-şi gestiona operaţiunile din Statele Unite, punând capăt unei lungi bătălii juridice care ameninţa să ducă la interzicerea sa în această ţară, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această nouă structură va deservi peste 200 de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
11:10
România, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt în 2028 / Va gestiona un pavilion de 1.500-2.000 de metri pătrați # G4Media
România va fi invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt în anul 2028, iar în această calitate va gestiona un pavilion de aproximativ 1.500-2.000 mp, transmite Agerpres. Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind iniţierea demersurilor premergătoare participării României, prin Ministerul Culturii, ca ţară invitată de onoare la târgul de carte. „România […] © G4Media.ro.
11:10
Ce scrie presa bulgară despre decizia surpriză a guvernului demisionar de la Sofia de a se alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump: ”O decizie luată în secret” / ”Transformă Bulgaria în „Calul troian” al lui Trump în UE” # G4Media
În pofida boicotului european privitor la controversata inițiativă a președintelui american Donald Trump de a forma un Consiliu pentru Pace sub conducerea sa, Bulgaria s-a alăturat oficial. Prim-ministrul demisionar Rosen Jeliazkov a participat personal la înființarea așa-numitei ONU-2 în timpul unei ceremonii care a avut loc în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, unde […] © G4Media.ro.
10:50
Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de lei la bancă şi a transferat banii în contul unor escroci, care s-au dat drept procurori DIICOT și funcționari bancari # G4Media
Un bărbat din Botoşani a făcut un împrumut la o bancă comercială, iar banii obţinuţi din credit au fost transferaţi în contul unor escroci, care s-au dat drept procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi funcţionari bancari, transmite Agerpres. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, poliţiştii […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:40
Președinta Comisiei Europene, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite: Uniunea Europeană nu a investit suficient în Arctica şi în securitatea arctică # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut deficienţele europene în legătură cu Groenlanda şi Arctica, pe fondul tensiunilor politice cu Statele Unite, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Vorbind după un summit UE de la Bruxelles, Ursula von der Leyen a declarat că „nu am investit colectiv suficient în Arctica şi […] © G4Media.ro.
10:40
Trump vorbește despre o posibilă mobilizare a trupelor NATO la granița SUA cu Mexic: ”Ar trebui să invocăm Articolul 5” # G4Media
Într-o declarație care a stârnit deja valuri de critici la nivel internațional, președintele Donald Trump a sugerat utilizarea clauzei de apărare colectivă a NATO pentru a securiza frontiera de sud a Statelor Unite împotriva imigrației ilegale, transmite Bloomberg. Aflat la bordul aeronavei Air Force One, la întoarcerea de la Forumul Economic Mondial de la Davos, […] © G4Media.ro.
10:30
Cheltuielile pentru protecția mediului au ajuns la 38 miliarde lei în 2023, de aproape două ori mai mari în sectorul privat decât la administrația publică (centrală și locală) # G4Media
Cheltuielile pentru protecția mediului din România au totalizat, în anul 2023, 38,094 miliarde de lei, reprezentând 2,4% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Cea mai mare parte a acestor sume a fost alocată de sectorul privat, care domină cheltuielile naționale pentru protecția mediului. Conform statisticii oficiale, […] © G4Media.ro.
10:30
Liderii mondiali defilează spre primul titlu de Mare Șlem al sezonului: Alcaraz, victorie clară cu Corentin Moutet / Aryna Sabalenka avansează în optimi # G4Media
Carlos Alcaraz (locul 1 ATP) l-a învins fără emoții pe Corentin Moutet (locul 37 ATP) în turul trei de la Australian Open, vineri dimineață. Liderul mondial a trecut de francez în trei seturi disputate pe parcursul a puțin peste două ore: 6-2; 6-4; 6-1. Tenismenul din Murcia îl va întâlni pe Tommy Paul (locul 20 […] © G4Media.ro.
10:30
Val de indignare în Anglia după ce Donald Trump a declarat că trupele aliaților au stat departe de linia frontului în Afganistan, unde au sărit în ajutorul SUA. ”O insultă la adresa bravilor noștri militari” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice după ce a afirmat că trupele NATO au stat departe de linia frontului în Afganistan, transmite Agerpres. Trump a făcut aceste declaraţii într-un interviu pentru Fox News în cadrul căruia şi-a reiterat opinia că Alianţa Nord-Atlantică nu […] © G4Media.ro.
10:30
O fostă contabilă de la Ministerul de Externe, acuzată de complicitate la abuz în serviciu, a fost plasată sub control judiciar pentru o cauțiune de 500.000 de lei / Ar fi plătit ilegal salarii de 8,4 milioane de lei # G4Media
Lavinia-Daniela Păune, o fostă contabilă de la Ministerul de Externe, a fost plasată sub control judiciar pe cauțiune de procurorii anticorupție, fiind acuzată de complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au pus […] © G4Media.ro.
10:20
Ambițiile lui Donald Trump privind Groenlanda îi pun în dificultate pe extremiștii de dreapta din Europa / În România, AUR continuă să-și afișeze trumpismul fără rezerve # G4Media
Liderii populiști sunt prinși între apropierea lor afișată față de președintele american și apărarea suveranității statelor. Dacă Viktor Orban sau Giorgia Meloni adoptă un profil discret, alții își asumă sprijinul pentru proiectul american sau, dimpotrivă, precum Jordan Bardella, denunță o „logică a vasalizării”, relatează Le Monde, citată de Rador Radio România. Deși fusese anunțată la […] © G4Media.ro.
10:20
Trump afirmă că Statele Unite au o „flotă uriaşă” care se îndreaptă spre apele din apropierea Iranului # G4Media
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat joi că ţara sa are o „flotă uriaşă” care se îndreaptă înspre apele din jurul Iranului şi a avertizat Teheranul asupra necesităţii de a înceta reprimarea valului de proteste care zguduie ţara, relatează vineri agenția de știri EFE. „Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcţie, pentru […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:30
Cod galben de ceață și polei în București și mai multe regiuni / Județele Neamț și Vaslui se află sub cod galben de precipitații mixte # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineață mai multe avertizări cod galben de ceață densă, vizibilitate redusă și depuneri de polei în București și mai multe regiuni ale țării, anunță Mediafax. Potrivit avertizărilor, până la ora 10 sunt prognozate fenomene periculoase precum ceață densă ce reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat […] © G4Media.ro.
09:20
Olanda, Spania sau Germania l-ar putea da pe viitorul președinte al Băncii Centrale Europene, conform Bloombeg # G4Media
Klaas Knot, care anterior a condus Banca Centrală din Ţările de Jos, este văzut ca având şanse mari pentru a-i succeda preşedintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, conform unui sondaj în rândul economiştilor realizat de Bloomberg, a relatat joi publicaţia NL Times, potrivit Agerpres. Dacă va fi numit, va fi doar al doilea olandez care […] © G4Media.ro.
09:10
Multe incendii pornesc de la accesul copiilor la obiecte periculoase, atrag atenția autoritățile / Cum pot fi educați cei mici despre sursele de foc și salvare în caz de incendiu # G4Media
Multe incendii pornesc din jocul copiilor cu obiecte periculoase, precum chibrituri sau brichete, iar prevenţia, educaţia şi supravegherea atentă sunt esenţiale pentru a elimina un astfel de risc, avertizează autorităţile, potrivit Agerpres. „Siguranţa la incendiu începe cu cei mici. Din păcate, multe incendii pornesc din jocurile copiilor cu obiecte periculoase, precum chibrituri sau brichete. Prevenţia, […] © G4Media.ro.
09:00
Uniunea Europeană începe să considere rețeaua internet la fel de importantă pentru societate precum drumurile sau rețelele de energie. Tot mai multe voci atrag atenția asupra dependenței majore de furnizorii americani de servicii cloud, o situație percepută ca risc strategic, transmite Mediafax. Cum ar fi o zi în care plățile cu cardul nu funcționează, spitalele […] © G4Media.ro.
09:00
O tânără din Iași a câștigat procesul cu un dezvoltator imobiliar care nu a respectat termenul de predare al apartamentului / A primit în primă instanță dublul sumei dată ca avans: peste 10 mii de euro # G4Media
Un dezvoltator imobiliar din Iași a pierudt în primă instanță un proces a cărui miză a fost peste 10 mii de euro, ”pedeapsa” pentru că nu și-a îndeplinit promisiunea de a livra un apartament „la cheie”, anunță Ziarul de Iași. Clienta, o tânără, nu a așteptat mult peste termenul limită stabilit în contract și și-a […] © G4Media.ro.
08:40
EXCLUSIV Influentă organizație evreiască, scrisoare către un oficial al Departamentului de Stat: Vă scriu pentru a ne exprima îngrijorarea profundă înaintea întâlnirii dumneavoastră programate cu George Simion / Antisemitismul este adânc înrădăcinat în AUR # G4Media
B’nai B’rith International — cea mai veche și mai cunoscută organizație evreiască de caritate, advocacy și acțiune socială, cu o prezență globală – i-a transmis pe data de 12 ianuarie o scrisoare asistentului Secretarului de Stat pentru Afaceri Est-Europene Chris Smith în care își exprimă ”îngrijorarea profundă înaintea întâlnirii dumneavoastră programate cu George Simion, fondatorul […] © G4Media.ro.
08:30
Sindicaliștii din aparatul de lucru al guvernului îl acuză pe Ilie Bolojan că vrea să le restrângă definitiv drepturi sub „masca provizoratului” # G4Media
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului critică măsurile de reformă pe care guvernul Bolojan intenționează să le aplice asupra aparatului administrativ și spune că a fost aleasă „cea mai comodă formă de reformă și că, printr-un camuflaj normativ, se dorește transformarea legilor în instrumente de marketing politic.” „Sub pretextul unor măsuri limitate „până […] © G4Media.ro.
08:20
Moarte fără vinovaţi: Parchetul Oradea a închis cazul morții unui copil de un an, înecat cu o bucată de măr, într-o grădiniţă clandestină / Fără personal calificat, fără asistent medical și fără contracte de muncă pentru majoritatea supraveghetorilor # G4Media
Parchetul Oradea a clasat cazul morții copilului de un an şi cinci luni înecat cu o bucată de măr într-o grădiniţă clandestină din Oradea, anunță Bihoreanul. Procurorii au stabilit că tragedia nu poate fi pusă pe seama medicilor sau a personalului grădiniţei, evitând însă complet să se pronunțe asupra contextului în care s-a produs tragedia, […] © G4Media.ro.
08:00
Trump a acceptat un „model cipriot” pentru Groenlanda / Acord negociat cu șeful NATO: Statele Unite vor prelua controlul asupra instalațiilor militare din Groenlanda nu ca simple baze pe teritoriu străin, ci ca enclave sub propria suveranitate – presă # G4Media
Acordul care le-ar fi permis Statelor Unite să renunțe atât la amenințările de a cuceri Groenlanda „de bunăvoie sau cu forţa”, cât și la anunțul de impunere a unor tarife punitive asupra mai multor țări europene, depinde, potrivit presei germane, de o soluție de anvergură: transferul suveranității asupra anumitor baze militare de pe insulă, asemenea […] © G4Media.ro.
07:50
Scandalul de jumătate de milion de euro între Primăria Iași și echipa de handbal / Cazul a ajuns la DNA / Falimentari, dar cu salarii de 8.000 euro/ lună # G4Media
CSM Iași 2020, clubul sportiv al Primăriei Iași, riscă o nouă lovitură bugetară după ce Comisia de Soluționare a Litigiilor a FRH a obligat gruparea să plătească aproximativ 425.000 euro unui antrenor și trei jucătoare care nu au evoluat pentru club, anunță Ziarul de Iași. Cazul a ajuns și în atenția DNA Iași, unde există […] © G4Media.ro.
07:50
Familia tânărului englez dispărut în Bucegi: „Când munții care l-au luat vor fi gata să îl lase, George va fi găsit și îl vom aduce acasă pentru a-i spune la revedere” # G4Media
Familia lui George Smyth – adolescentul englez în vârstă de 18 ani student la University of Bristol, care a dispărut în Munții Bucegi din România în timp ce făcea o drumeție – a transmis un mesaj emoționant în care spune că tânărul este acum „pierdut pentru noi”, relatează Biz Brașov. Tânărul student a venit singur […] © G4Media.ro.
07:50
Mai mulţi lideri europeni doresc aplicarea provizorie a acordului Mercosur, până când justiția se va pronunța, afirmă Ursula von der Leyen # G4Media
Mai mulţi lideri europeni doresc ca acordul comercial cu Mercosur să fie pus în aplicare „cât mai curând posibil”, a subliniat, vineri, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, citată de AFP. Parlamentul European a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a verifica legalitatea acestui tratat de liber schimb, ceea ce suspendă procesul de […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:40
Șeful Audi se teme că motorul echipei sale va avea performanțe inferioare față de rivalii din F1 în 2026 # G4Media
Șeful echipei Audi din Formula 1, Mattia Binotto, se așteaptă ca echipa sa să aibă o unitate de putere inferioară față de rivalii mai bine stabiliți în noul sezon. Marca germană va debuta în acest an atât ca echipă de Formula 1, cât și ca furnizor de motoare, după ce a finalizat preluarea Sauber pentru […] © G4Media.ro.
07:40
Președintele Nicușor Dan, preocupat de Primăria București / Reechilibrare a distribuției de bani de la sectoare și mandate mai lungi pentru primari își dorește șeful statului # G4Media
E nevoie de o reechilibrare a distribuţiei de bani între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă. Şeful statului s-a referit la probleme despre care spune că afectează de zeci de ani administraţia Capitalei. „Eu am spus nu doar de cinci ani şi jumătate […] © G4Media.ro.
07:10
Reducerea cheltuielilor, contestată de rectorul Universității Politehnica din Timișoara / ”Principalul domeniu care a căpușat această țară pare să fie educația” # G4Media
Rectorul UPT avertizează că o aplicare uniformă a tăierilor bugetare riscă să penalizeze universitățile care au fost gestionate prudent și cere criterii bazate pe performanță și eficiență, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în învățământul superior, discutată de Guvern în contextul măsurilor de austeritate, este […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
05:20
Ciprian Ciucu: Este foarte probabil să creştem preţul călătoriei pentru STB / ”Efectiv a ajuns cuţitul la os” # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că este necesară creşterea preţului pentru călătoriile cu STB, transmite Agerpres. De asemenea, urmează să fie închise o serie de instituţii publice care „nu mai au niciun fel de raţiune de a exista”, dar care cheltuie bani pe chirii şi maşini, a spus edilul, joi, pentru Euronews România. „Vor fi […] © G4Media.ro.
05:10
Alte două corpuri, ultimele două, au fost găsite joi într-unul dintre cele două trenuri implicate în coliziunea care s-a produs duminică seara în Andaluzia (sudul Spaniei), ridicând bilanţul acestei catastrofe la 45 de morţi, notează AFP, citată de Agerpres. Medicii legişti „au efectuat autopsii la 45 de persoane, toate decedate în accident”, a indicat în […] © G4Media.ro.
05:10
Trump retrage invitația adresată prim-ministrului canadian de a se alătura „Consiliului pentru pace” / Carney intenționa să se alăture organizației, dar cu anumite condiții # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat joi că retrage invitația adresată anterior prim-ministrului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru pace”, transmite Mediafax. Într-o postare pe Truth Social adresată lui Carney, Trump a scris că retrage invitația adresată liderului canadian de a se alătura celui pe care l-a numit „cel mai prestigios consiliu de […] © G4Media.ro.
05:10
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni, transmite Agerpres. Întrebat când ar urma să fie făcute nominalizările la conducerea SRI şi SIE, precum şi votul în Parlament, şeful statului a răspuns: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”. Nicuşor […] © G4Media.ro.
04:50
Kremlinul anunţă o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite / Rușii spun că sunt ”sincer interesați” de pace, în timp ce lasă Ucraina fără căldură și lumină # G4Media
Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi zi, după o întâlnire considerată „utilă” între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff la Moscova, scriu Reuters şi AFP, citate de Agerpres. „S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe […] © G4Media.ro.
04:30
Nicuşor Dan, despre acuzele de plagiat aduse ministrului Justiției: ”Sunt bătălii mai importante în care să mă implic” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are bătălii mai importante în care să se implice, enumerând aici justiţia şi evaziunea fiscală, decât subiectul legat de acuzele de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, transmite Agerpres. – „Sunt multe bătălii de dus, asta e opina mea. Noi am avut o perioadă, anii ’90-2000, în […] © G4Media.ro.
04:20
Copil de 5 ani reținut de federalii de la ICE în Minnesota, după o operațiune controversată / A fost luat din mașina familiei, după ce se întorsese de la grădiniță / Ce spun autoritățile # G4Media
Un copil de 5 ani, Liam Conejo Ramos, a fost reținut de agenți federali americani în statul Minnesota, după ce a fost luat din mașina familiei, aflată în fața locuinței, imediat după ce se întorsese de la grădiniță, transmite Mediafax. Incidentul, confirmat de oficialii districtului școlar Columbia Heights și de avocatul familiei, a declanșat un […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
Dinamo Zagreb a administrat o lecție dură de fotbal campioanei României, FCSB, joi seară în Europa League, scor 4-1. Bucureștenii au avut un start de meci de coșmar în care adversarii din Croația au marcat de două ori în 11 minute prin Monsef Bakrar și Dion Beljo. FCSB a reușit să mai echilibreze partida în […] © G4Media.ro.
22 ianuarie 2026
23:10
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis joi că răspunsul judiciar la violenţa domestică trebuie să ia în considerare „contextul” şi, în special, caracterul său „continuu”, condamnând Slovacia după ce un bărbat a fost achitat de trei ori, în ciuda declaraţiilor martorilor care atestau calvarul la care acesta îşi supusese soţia, relatează Agerpres. Deşi […] © G4Media.ro.
23:00
Kelemen Hunor avertizează că România riscă irelevanța pe scena internațională: „România nu are poziţii asumate aproape pe niciun subiect, nu-şi trasează nici măcar singură direcţia” # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că România nu are o direcție clară în politica externă și trebuie să își întărească alianțele, transmite Mediafax. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis joi că România nu își poate permite să rămână pasivă în fața schimbărilor majore care au loc la nivel global. El a criticat lipsa unei direcții […] © G4Media.ro.
23:00
Ungaria şi Bulgaria, singurele ţări din UE care au aderat deocamdată la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump # G4Media
Statele Uniunii Europene manifestă reticenţe serioase faţă de „Consiliul pentru Pace” lansat oficial joi la forumul economic de la Davos de preşedintele american Donald Trump, numai Ungaria şi Bulgaria semnând „Carta” fondatoare a acestui consiliu în care ţările care doresc să devină membre permanente, adică să fie membre mai mult de trei ani, ar trebui […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:40
Venezuela face primul pas legislativ către deschiderea exploatării petrolului de către companii private # G4Media
Adunarea Naţională a Venezuelei a aprobat joi în primă lectură un proiect de lege care deschide complet exploatarea rezervelor de petrol ale ţării – cele mai mari din lume – de către companii private, relatează Agerpres. Până acum, sectorul extractiv petrolier era exclusiv de stat, fiind admise doar societăţi mixte în care statul deţinea participaţia […] © G4Media.ro.
22:20
Premierul Bolojan, despre situația din administrația locală prin comparație cu situația din UE: Avem o dependență mare de transferurile de la bugetul de stat # G4Media
Guvernul transmite o informare care sintetizează datele colectate în ultimii ani despre administrațiile locale din țările UE, prin comparație cu situația din România. Sunt consemnate, astfel, o serie de dezechilibre: 1. Dependență mare de transferurile de la bugetul de stat. Astfel: Veniturile din transferurile de la bugetul de stat = 7,43% din PIB Veniturile proprii […] © G4Media.ro.
22:10
Viktor Orban, către Zelenski : „Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciciodată” # G4Media
Premierul ungar Viktor Orban a răspuns criticilor lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul discursului de la Davos, la adresa mai multor lideri europeni. Orban a afirmat că Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, transmite Mediafax. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, premierul ungar […] © G4Media.ro.
22:10
Cercetări în Vaslui după distribuirea online a unei filmări în care un băiat este agresat de trei adolescenţi # G4Media
Poliţiştii vasluieni au demarat cercetări, joi, după ce în mediul online a fost distribuită o filmare în care se vede cum un băiat în vârstă de 16 ani este agresat de trei adolescenţi, transmite Agerpres. Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, agresiunea s-a fi produs în localitatea Puieşti, pe data […] © G4Media.ro.
22:00
PAOK a reușit o victorie mare joi seară în Europa League la Salonic. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a învins-o pe Real Betis, scor 2-0. După o primă repriză fără goluri, PAOK avea să dezghețe tabela prin omul de bază al lui Lucescu, mijlocașul Andrija Zivkovic, în minutul 67. Georgios Giakoumakis a transformat un penalty […] © G4Media.ro.
22:00
Regizorul James Cameron spune că s-a mutat definitiv cu familia în Noua Zeelandă pentru că este „mai sănătoasă” decât Statele Unite # G4Media
„Nu sunt acolo pentru peisaje, sunt acolo pentru sănătate”, a spus regizorul filmului „Avatar” despre decizia luată de familia sa în 2020 de a se muta definitiv în Noua Zeelandă, scrie People. James Cameron admiră de mult timp Noua Zeelandă, dar pandemia de COVID-19 l-a determinat pe el și pe soția sa, Suzy Amis Cameron, […] © G4Media.ro.
21:40
Casemiro a făcut anunțul: Starul brazilian va pleca de la Manchester United la sfârșitul sezonului # G4Media
Casemiro a anunțat pe rețelele de socializare că povestea sa pe Old Trafford se va încheia la finele acestui sezon. Starul brazilian ar urma să rămână liber de contract de la 1 iulie 2026. Deși ar fi avut o opțiune de prelungire pentru încă un an, oficialii din Manchester au decis să nu o activeze, […] © G4Media.ro.
21:30
Simion bagatelizează scena tăierii tortului Groenlandei, revenind mâncând un fursec colorat în steagul României: „We may have a problem in the Romanian Parliament” # G4Media
Prezent în SUA împreună cu mai mulți membri AUR, extremistul George Simion a participat la o ceremonie organizată de „Republican for National Renewal”, eveniment la care au fost prezenți mai mulți congresmeni republicani. Simion a fost pus să tăie un tort în forma Groenlandei, învelit în culorile steagului SUA. Imaginile au stârnit revoltă în România, […] © G4Media.ro.
21:30
Mecanicii de tren spanioli declanșează o grevă de trei zile după accidentele feroviare soldate cu 46 de morți / Sindicatul cere standarde de siguranță mai bune pentru lucrători și pasageri # G4Media
Cel mai mare sindicat al mecanicilor de tren din Spania a convocat o grevă națională de trei zile pentru a cere măsuri care să garanteze siguranța lucrătorilor feroviari și a pasagerilor, după ce două accidente mortale au provocat moartea a cel puțin 46 de persoane, inclusiv a doi mecanici, în această săptămână, scrie The Guardian. […] © G4Media.ro.
