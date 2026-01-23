Moarte fără vinovaţi: Parchetul Oradea a închis cazul morții unui copil de un an, înecat cu o bucată de măr, într-o grădiniţă clandestină / Fără personal calificat, fără asistent medical și fără contracte de muncă pentru majoritatea supraveghetorilor

18:30

Un accident s-a produs, joi seara, în Pasajul Victoriei din Capitală, polițiștii fac cercetări la fața locului. Din primele informații, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 45 de ani, care se deplasa în Pasajul Victoriei, sensul către Bd. Banu Manta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit un stâlp de beton, […] © G4Media.ro.