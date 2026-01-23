Explozia din Rahova, procurorii au extins urmărirea penală
Cotidianul de Hunedoara, 23 ianuarie 2026 14:50
Procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale faţă de o persoană juridică şi faţă de o persoană fizică în dosar, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. The post Explozia din Rahova, procurorii au extins urmărirea penală appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
15:10
Valoarea estimată pentru cei 12,7 km este de 1,55 miliarde lei, fără TVA. The post Întregul Drum Expres Suceava-Siret a intrat în licitație appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
15:00
Susținătorul lui Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să iasă în stradă cu furci și topoare după anularea Alegerilor Prezidențiale din 2024. Influencerului rebel îi este interzis să fie ales în orice fel de funcție publică pentru următorii doi ani. The post Un „georgist”, amendat pentru furci și topoare appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale faţă de o persoană juridică şi faţă de o persoană fizică în dosar, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. The post Explozia din Rahova, procurorii au extins urmărirea penală appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„Nu e o problemă legată de persoana premierului. Chiar dacă mâine s-ar schimba premierul, indiferent cine este el, problemele acestea rămân”. The post Ilie Bolojan nu se teme că va fi debarcat din Guvern sau PNL appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:30
SUA au tăiat finanțarea către OMS și au retras tot personalul american din sediile internaționale. Washingtonul refuză plata datoriilor de 260 milioane de dolari. The post SUA seacă izvorul de bani. OMS, pe chituci appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Tânără din Iași obligă un dezvoltator imobiliar să plătească dublul avansului pentru întârzierea livrării apartamentului. Tribunalul confirmă drepturile consumatorilor în fața întârzierilor și neîndeplinirii contractuale. The post O tânără a învins un dezvoltator imobiliar în instanță appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:00
Experimentul picăturii de smoală bate recordul. Are 100 de ani și nu s-a terminat # Cotidianul de Hunedoara
Smoala poate fi spartă cu ciocanul, este solidă la temperatura camerei, totusi vorbim de un lichid, adevărat, foarte vâscos. The post Experimentul picăturii de smoală bate recordul. Are 100 de ani și nu s-a terminat appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Un om politic trebuie să fie responsabil și să se asigure că mesajul se înțelege în conformitate cu prevederile statutare”, a transmis într-un interviu pentru HotNews Marius Lulea. The post Cuțit în spatele lui Simion după ce a tăiat tortul „Groenlanda” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Portarul naționalei Franței are în palmares titluri în trei țări și trofee în Liga Campionilor. The post Transfer de top la Rapid. Laura Glauser vine în Giulești din vară appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Tendințele anului 2026 în consumul de vin: spumante, soiuri locale și „mindful drinking” # Cotidianul de Hunedoara
O analiză profundă asupra modului în care românii se raportează la vin în 2026. Experții Unvinpezi.ro despre identitate, poveste și redescoperirea valorilor. The post Tendințele anului 2026 în consumul de vin: spumante, soiuri locale și „mindful drinking” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Florian Coldea vrea să scape de sechestrul din dosarul de trafic de influență. Demers la ÎCCJ # Cotidianul de Hunedoara
Sechestrul a fost menținut de Curtea de Apel București pe 9 decembrie 2025. The post Florian Coldea vrea să scape de sechestrul din dosarul de trafic de influență. Demers la ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
13:30
„Oare ei ce argumente raționale și pragmatice au, în afară de ordinele primite de USR de la Bruxelles și Paris?”, a adăugat Victor Ponta. The post Ponta o critică pe Oana Țoiu după intervenția de la CNN appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:10
24 de milioane de euro. Miza bugetarilor de lux care contestă tăierile de la ASF, ANRE și ANCOM # Cotidianul de Hunedoara
Contractele colective de muncă pare că îi fac pe angajații celor trei instituții „blindați”. Un cuvânt folosit de premier când a descris statutul directorilor din companiile de stat și care s-ar potrivi bine ca să descrie și situația de față. The post 24 de milioane de euro. Miza bugetarilor de lux care contestă tăierile de la ASF, ANRE și ANCOM appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Jelena Djokovic a reacționat printr-o postare pe Instagram. Soția marelui campion sârb consideră că arbitrul ar fi trebuit să intervină. The post Jelena Djokovic îi ia apărarea Soranei Cîrstea: A fost lipsă de respect appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Ziua Internaţională a Scrisului de Mână. Primul regulament al muzeului, scris chiar de Antipa # Cotidianul de Hunedoara
Primul regulament al Muzeului de Istorie Naturală din Bucureşti a fost scris în 1908 și este prezentat de Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa". The post Ziua Internaţională a Scrisului de Mână. Primul regulament al muzeului, scris chiar de Antipa appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fostul primar al comunei Roșiori, Neculai Soceanu a murit carbonizat într-un incendiu izbucnit vineri dimineață în casa sa din Brăila. Cauza probabilă a focului a fost un coș de fum deteriorat, iar bărbatul locuia singur. Soceanu a condus localitatea timp de cinci mandate pentru PSD. The post Un fost primar a ars de viu în casă cuprinsă de flăcări appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Culise din dosarul fostei contabile MAE: „Nu mai vorbea cu nimeni”. Ce avere are femeia # Cotidianul de Hunedoara
„Era o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața personală”. The post Culise din dosarul fostei contabile MAE: „Nu mai vorbea cu nimeni”. Ce avere are femeia appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Deputata AUR a postat o imagine, despre care a spus că reprezintă tortul preferat al tatălui său. Tortul pe care îl taie Lidia Vadim Tudor este îmbrăcat în steagul Ungariei, iar în fundal se vede o poză cu Viktor Orban care lăcrimează. The post Fiica lui Vadim, pe urmele liderului Simion appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Șanse avem și e păcat de tot ce am realizat până acum, însă din toată experiența de până acum încep să nu mai cred, pentru că totul depinde de politic. The post Sunt militar rănit, în operațiunea din Afganistan, și am intrat în comă appeared first on Cotidianul RO.
12:10
În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte. FCSB e pe 29, cu şase puncte şi şansele de accedere în turul următor sunt doar teoretice pentru echipa lui Charalambous. The post Adio, Europa League. FCSB a fost umilită la Zagreb și e ca și eliminată appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Un start-up american vrea să deschidă primul hotel pe Lună pentru turiști bogați începând cu anul 2032. The post VIDEO Cum va arăta primul hotel de pe Lună appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Un rinichi artificial portabil, testat la domiciliu de pacienţi cu insuficienţă renală severă # Cotidianul de Hunedoara
Rinichiul artificial portabil este considerat o etapă intermediară spre inovaţii viitoare. Cercetările vizează, pe termen lung, soluţii care să permită dializa fără aparate voluminoase sau ace. The post Un rinichi artificial portabil, testat la domiciliu de pacienţi cu insuficienţă renală severă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
„Cazul Samca”, un true crime thriller, spune o poveste dintr-un oraș de provincie, unde, la 15 ani după trei crime bizare, o echipă de documentariști reia ancheta, confruntându-se cu teorii despre un cult satanic, conspirații locale și posibilitatea înfricoșătoare a unui criminal încă în libertate. The post Tragedia din Timiș, în atenția industriei de film appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul a fost reținut de polițiști după ce a bătut un câine fără stăpân intrat în curtea sa până la moarte. Cazul este anchetat de Protecția Animalelor. The post Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:00
Angajații din Guvern se plâng de Ilie Bolojan: „Dorește transformarea legilor în instrumente de marketing politic” # Cotidianul de Hunedoara
„Premierului Ilie-Gavril Bolojan îi este străin faptul că, într-un stat de drept, egalitatea nu este un ornament retoric, ci un principiu constituțional”. The post Angajații din Guvern se plâng de Ilie Bolojan: „Dorește transformarea legilor în instrumente de marketing politic” appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Fosta contabilă a MAE este sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 lei într-un dosar DNA cu 176 de acte de abuz în serviciu și fals. The post Fosta contabilă de la MAE, plasată sub control judiciar appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Simion nu și-a potolit pofta de dulce. După tortul „Groenlanda”, vrea să se scoată cu fursecul tricolor # Cotidianul de Hunedoara
George Simion a fost în vizită la Anna Luna, congreswoman din SUA, unde s-a înfruptat dintr-un fursec cu steagul României. The post Simion nu și-a potolit pofta de dulce. După tortul „Groenlanda”, vrea să se scoată cu fursecul tricolor appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Biletele STB se vor scumpi anunță Ciprian Ciucu invocând criza financiară de la PMB. Primăria pregătește restructurări și închideri de instituții. The post Călătoria cu STB se scumpește. Ce spune Ciprian Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Modelul economic al ultimelor decenii – România ca „Vietnam al Europei”, bazată pe forță de muncă ieftină, consum și importuri – s-a cam epuizat. The post România nu mai poate fi un „Vietnam al Europei” appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Inteligența artificială Grok a creat milioane de imagini indecente și mii de poze cu minori fără acordul lor. The post Grok, „mașinăria” de sexualizare a lui Musk appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Președintele american a dat de înțeles că ar putea face apel la ajutorul aliaților pentru o problemă controversată din mandatul său: imigrarea ilegală. The post Pentru ce ar fi vrut Trump să invoce Articolul 5 al NATO appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Pînă la ora la care scriu, încă nu s-a găsit un useristo-patriotico- progresist care să ceară arestarea „extremistului” George Simion și a celor din delegația AUR care l-au însoțit în SUA și au gustat din prăjitura buclucașă. The post Tortul grețos și inacceptabil appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Nicușor Dan a venit cu precizări depre nominalizarea directorilor la SRI şi la SIE și schimbările ambasadorilor români din străinătate. The post Nicușor Dan vorbește iar despre numirile la servicii appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Trump își strânge „jucăriile” și îi spune „pas” lui Mark Carney. Liderul canadian a fost exclus oficial de la masa elitelor. The post Trump și-a luat „jucăriile” înapoi. Canada, lăsată pe dinafară appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Președintele Nicușor Dan a explicat că refuzul de a merge la Davos reprezintă o rupere de politica externă „de formă”. El susține că orice deplasare externă trebuie să fie precedată de strategii economice solide pentru a aduce beneficii reale țării. The post Nicușor Dan: Fără vizite „teleleu” în străinătate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:00
VIDEO Tensiuni sângeroase în Belgia. Șase răniți după un atac cu arme albe # Cotidianul de Hunedoara
Două dintre cele șase victime sunt în stare critică. The post VIDEO Tensiuni sângeroase în Belgia. Șase răniți după un atac cu arme albe appeared first on Cotidianul RO.
08:40
ITM demarează controale la nivel național pentru REGES Online în 2026, iar angajatorii care nu au respectat termenul de 31 decembrie 2025 sau nu au completat corect datele riscă amenzi semnificative. The post Începe val de controale peste firmele românești. ITM în acțiune appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Băsescu laudă prudența liderilor europeni și alinierea României la deciziile UE în acest context tensionat. El avertizează că structura propusă de Trump ignoră mecanismele tradiționale de control ale ordinii mondiale. The post Băsescu pune tunurile pe Trump: „Ce face e o sușă de magnat” appeared first on Cotidianul RO.
08:10
UE refuză „întoarcerea la un trecut în care suveranitatea teritorială este tratată ca un joc de Monopoly, în care soarta a mii şi mii de cetăţeni este atribuită unui preţ”. The post Trump „joacă Monopoly” cu pacea și suveranitatea appeared first on Cotidianul RO.
07:50
SUA vor deține control militar „nelimitat” în schimbul instalării scutului Golden Dome. Trump dă asigurări că Danemarca sprijină inițiativa. The post Trump anunță control absolut asupra Groenlandei: „Facem orice dorim!” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
Sute de oameni vor trebui să plece din câteva primării de municipii, în condițiile în care reforma impusă de Ilie Bolojan cere o mai bună gestionare a resurselor umane la nivelul instituțiilor locale. The post Baronii locali obligați să concedieze masiv din angajați ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Președintele, întrebat de Cotidianul despre acuzațiile de plagiat aduse lui Marinescu: Sunt bătălii mai importante în care să mă implic # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: „Sunt bătălii mai importante, cum ar fi Justiția, evaziunea fiscală”. The post Președintele, întrebat de Cotidianul despre acuzațiile de plagiat aduse lui Marinescu: Sunt bătălii mai importante în care să mă implic appeared first on Cotidianul RO.
05:30
Nicușor Dan: Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase, șapte luni. Ce spune despre „schimbarea lăutarului” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a afirmat că în percepția publicului, Coaliția stă mai rău decât acum șase-șapte luni. The post Nicușor Dan: Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase, șapte luni. Ce spune despre „schimbarea lăutarului” appeared first on Cotidianul RO.
04:40
Cum au evitat UE și SUA aisbergul Groenlanda. Decizie la Bruxelles. Corespondență specială # Cotidianul de Hunedoara
UE va continua să se „implice” și să încerce să mențină „o relație bună” cu Washingtonul, a declarat președintele Consiliului European. The post Cum au evitat UE și SUA aisbergul Groenlanda. Decizie la Bruxelles. Corespondență specială appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:20
Președintele Nicușor Dan este de părere că România ar trebui să se unească cu Republica Moldova doar dacă majoritatea cetățenilor țării vecine și-ar dori acest lucru. Acela ar fi momentul, a subliniat liderul de la Cotroceni. The post Când crede Nicușor Dan că ar trebui să ne unim cu Republica Moldova? appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Ce a răspuns președintele întrebat de Cotidianul dacă acceptă invitația lui Trump în Consiliul pentru Pace # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: „Nu e vorba de o chestiune simplă”. The post Ce a răspuns președintele întrebat de Cotidianul dacă acceptă invitația lui Trump în Consiliul pentru Pace appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Naomi Osaka își cere scuze după schimbul tensionat cu Sorana Cîrstea la Australian Open # Cotidianul de Hunedoara
Naomi Osaka a prezentat scuze pentru lipsa de respect față de Sorana Cîrstea după meciul de la Australian Open, în timp ce Cîrstea a declarat că nu a existat niciun conflict real. The post Naomi Osaka își cere scuze după schimbul tensionat cu Sorana Cîrstea la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
20:10
INTERVIU „Este o aberație”. Voiculescu se opune propunerii de limitare a mandatelor în USR – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Sunt prietenii mei, sunt colegii mei, dar nu, nu susțin așa ceva”, spune europarlamentarul USR, Vlad Voiculescu, despre propunerea de a limita numărul mandatelor la două. The post INTERVIU „Este o aberație”. Voiculescu se opune propunerii de limitare a mandatelor în USR – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Spre deosebire de metodele clasice, e-SIGUR elimină factorul uman și „norocul” de a nu fi văzut de un echipaj de poliție. Încălcările legii sunt depistate digital și încărcate imediat în platforma Poliției Române. The post „Big Brother“ pe drumurile naționale appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Cu un competitor de aceeași categorie și cu datorii mari, America lui Trump are nevoie de aliați obedienți și cu buzunarul larg The post Regula Trump: hegemonia americană costă appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.