Polo: România, eşec cu Muntenegru şi încheie Campionatul European pe locul 8

16:00

După ani de pauză, piaţa IPO-urilor din fintech dă semne clare de revenire, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Fintech-ul, unul dintre cele mai dinamice segmente ale industriei financiare, este evaluat astăzi la circa 209,7 miliarde de dolari la nivel global şi ar putea depăşi 644 de miliarde de dolari până în 2029 (CAGR: 25,18%), potrivit Exploding Topics. Doar în 2024 au fost lansate aproximativ 30.000 de startup-uri, iar plăţile digitale au ajuns la 11,55 trilioane de dolari, confirmând rolul tot mai important al tehnologiei financiare în economie. Pe măsură ce companiile se maturizează, listarea la bursă devine următorul pas firesc pentru finanţare şi pentru accelerarea creşterii, a relatat comunicatul.