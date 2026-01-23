Polo: România, eşec cu Muntenegru şi încheie Campionatul European pe locul 8
Bursa, 23 ianuarie 2026 06:50
Naţionala României a pierdut, joi, ultimul meci de la Campionatul European de la Belgrad, scor 21-15, cu Muntenegru, pentru clasarea finală pe locurile 7-8. Tricolorii au încheiat pe locul 8, la fel ca la ediţia din 2024. Semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii, duminică.
• • •
07:00
FCSB a fost învinsă cu 4-1 de Dinamo Zagreb. Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, este supărat pentru că bucureştenii nu au jucat nimic în partida cu Dinamo Zagreb şi recunoaşte că trebuie făcute schimbări pentru remedierea situaţiei.
06:50
00:00
Oamenii de ştiinţă din Rusia au dezvoltat o nouă variantă de vaccin împotriva virusului gripei aviare H5N1, adaptată tulpinilor aflate în prezent în circulaţie la nivel global.
00:00
Viaţa socială a persoanelor vârstnice este influenţată mult mai mult de experienţele acumulate de-a lungul vieţii decât de moştenirea genetică, iar menţinerea legăturilor cu prietenii, vecinii şi comunitatea poate reduce semnificativ riscul de depresie.
00:00
Compania spaţială Blue Origin, fondată de miliardarul american Jeff Bezos, a anunţat un proiect ambiţios de intrare pe piaţa constelaţiilor satelitare de comunicaţii, dominată în prezent de SpaceX, compania rivalului său Elon Musk.
00:00
Netflix Inc. a raportat rezultate în creştere pentru ultimul trimestru din 2025, depăşind uşor estimările Wall Street atât la nivel de venituri, cât şi de profit, şi a anunţat atingerea unui nou prag de 325 de milioane de abonaţi plătitori la nivel global.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,63%.
00:00
Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,25 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0936 lei/euro.
00:00
Deficitul bugetar inflamează coaliţia: Ciolacu şi Grindeanu acuză and #8222;scamatorii contabile and #8221; # Bursa
Deficitul bugetar a devenit un nou front de confruntare în interiorul coaliţiei de guvernare, după ce lideri ai PSD au lansat atacuri extrem de dure la adresa premierului Ilie Bolojan.
00:00
Astăzi este ultima zi în care se mai pot cumpăra titluri de stat Fidelis, din prima ediţie a acestui an # Bursa
* Investitorii manifestă o preferinţă mai mare pentru titlurile denominate în euro* Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti în data de 27 ianuarie
00:00
Prognoza pentru RomâniaÎn regiunile extracarpatice vremea va fi închisă cu nebulozitatea persistentă pe tot parcursul intervalului, iar în rest cerul va avea înnorări temporare.
00:00
VT Markets: Psihologia strategiei and #8221;Hold and #8221; - de ce a nu face nimic poate fi abordarea investiţională câştigătoare # Bursa
În lumea alertă a investiţiilor, tentaţia de a urmări câştiguri rapide sau de a fugi de pierderi bruşte îi determină adesea pe investitori să reacţioneze exagerat.
00:00
* Schimburile cu acţiuni OMV Petrom - pe prima treaptă în topul rulajului
00:00
Sindicatele din educaţie acuză Guvernul de and #8221;dezorganizare accelerată and #8221; a şcolii # Bursa
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie and #8222;Spiru Haret and #8221; acuză Guvernul că măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025 au declanşat un proces de and #8222;dezorganizare accelerată and #8221; a învăţământului preuniversitar şi cer abrogarea actului normativ.
00:00
Dacă mai era cumva nevoie, Mark Carney, Primul ministru al Canadei, singurul om care a condus atît Banca Angliei, cît şi pe cea a Canadei, a produs public dovada.
00:00
00:00
Elucubraţiile care au bătucit discursul lui Donald Trump (disponibil pe site-ul www.bursa.ro ca ataşament la acest articol) în apariţia sa de miercuri, de la Davos, exercită atracţie atât asupra publicului, cât şi asupra ziaristului chemat să le analizeze.
00:00
Discursul lui Donald Trump combină fapte reale cu prezentări selective şi extrapolări optimiste. Economia SUA a avut, într-adevăr, trimestre puternice, iar creşterea din 2025 a depăşit aşteptările multor analişti.
00:00
Donald Trump and #39;s speech combines real facts with selective presentations and optimistic extrapolations.
00:00
Niciun şef de stat nu ar mai trebui să se simtă în siguranţă, de când preşedintele american Donald Trump a ordonat arestarea preşedintelui Venezuelei, iar asta s-a şi petrecut.
00:00
Bursele europene au crescut ieri, după ce, în ziua anterioară, preşedintele american Donald Trump a abandonat ameninţările tarifare legate de Groenlanda şi a exclus utilizarea forţei pentru ocuparea teritoriului autonom danez.
21:40
Viktor Orban: and #8222;Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar îi va ajuta pe refugiaţi and #8221; # Bursa
Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil şi ajutor umanitar refugiaţilor ucraineni, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un răspuns public pe Facebook adresat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
21:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron a lăudat unitatea europeană, afirmând că aceasta a contribuit la calmarea tensiunilor din această săptămână, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz a spus că speră ca Uniunea Europeană şi SUA să găsească o soluţie pentru depăşirea tensiunilor actuale.
21:20
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a declarat că preşedintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina şi a susţinut că situaţia evoluează favorabil din perspectiva puterilor occidentale, potrivit Reuters.
21:00
Apple plănuieşte o revizie majoră a lui Siri, care va transforma asistentul vocal într-un chatbot AI integrat direct în iPhone şi Mac, potrivit Bloomberg.
20:40
Trump dă în judecată JPMorgan Chase şi Jamie Dimon pentru and #8222;debanking politic and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump l-a dat în judecată joi pe directorul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, şi pe banca americană, acuzându-i că i-au închis conturile la începutul anului 2021 din motive politice, imediat după evenimentele din 6 ianuarie şi după încheierea mandatului său.
20:30
Înaintea reuniunii Consiliului European, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că relaţia transatlantică a revenit and #8222;în parametri normali and #8221;, după discuţiile pe tema Groenlandei, potrivit Hotnews. În ce priveşte intrarea Consiliului pentru Pace, şeful statului nu a anunţat încă o decizie fermă, spunând că trebuie făcută o analiză suplimentară, a relatat sursa citată.
20:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său principal este că România şi Europa au nevoie de relaţia transatlantică şi că este bine că, în urma dialogului, escaladarea apărută s-a diminuat şi situaţia a revenit la normal. El a precizat că reuniunea, axată pe relaţia transatlantică, va aborda mai multe subiecte, inclusiv Groenlanda, tarifele, Ucraina şi, posibil, Mercosur.
20:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanţiile de securitate necesare pentru menţinerea păcii în Ucraina după o eventuală încetare a conflictului cu Rusia. and #8222;Garanţiile de securitate sunt gata and #8221;, a afirmat el în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la Forumul Economic Mondial de la Davos, precizând că and #8222;documentul trebuie semnat de părţi, de preşedinţi, şi apoi va fi transmis parlamentelor naţionale and #8221;.
20:10
Alexus G. Grynkewich: and #8222;NATO este pregătită să consolideze securitatea Groenlandei and #8221; # Bursa
NATO este pregătită să consolideze securitatea în Arctica şi în Groenlanda, în cadrul unei posibile noi misiuni, şi aşteaptă de la nivel politic instrucţiuni în acest sens, a declarat comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei SUA, generalul Alexus G. Grynkewich, potrivit AFP.
19:20
Producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut, la 10,28 milioane barili pe zi, reprezentând aproximativ o zecime din producţia globală, în pofida sancţiunilor occidentale şi a atacurilor dronelor ucrainene, potrivit datelor publicate joi.
19:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina a reuşit să oprească creşterea efectivelor armatei ruse pe tertoriul ucrainean chiar şi în situaţia actuală a evoluţiilor de pe front, potrivit Hotnews.
19:10
Băsescu: and #39; and #39;Acordul Mercosur protejează agricultorii şi ar putea intra în vigoare în martie and #39; and #39; # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că Acordul Mercosur protejează foarte bine agricultorii, iar responsabilitatea pentru neînţelegerile legate de conţinutul acestuia revine celor care trebuiau să îl explice. El a mai afirmat că, în opinia sa, acordul ar putea intra în vigoare în martie şi a subliniat că, într-un context în care preşedintele Trump modifică frecvent tarifele, un astfel de acord este util, deoarece acoperă atât industria, cât şi agricultura.
18:50
Traian Băsescu: and #8222;Casa noastră este Uniunea Europeană. Putem consolida parteneriatul strategic cu SUA, dacă există voinţă de ambele părţi and #8221; # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, joi, că and #8222;în mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană and #8221;, considerând că această zonă este una de and #8222;importanţă zero and #8221; în plan politic, dar că acest lucru nu împiedică consolidarea parteneriatului strategic cu SUA, dacă există voinţă din partea americană. Băsescu a mai spus că România va relua contactele cu Statele Unite după ce Donald Trump îşi va clarifica priorităţile, dar şi atunci când va înţelege că nu este indispensabil în arhitectura de securitate.
18:50
Conducerea Premier Energy PLC a informat cu privire la finalizarea achiziţiei a 51% si a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT de la Iberdrola Renovables Internacional S.A.U, potrivit unui comunicat de presă al BVB.
18:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat răspunsul Europei la disputa cu SUA despre Groenlanda, afirmând că acest continent trebuie să dea dovadă de mai mult curaj şi descriindu-l ca un and #8222;caleidoscop fragmentat and #8221; de puteri mici şi mijlocii, potrivit Reuters.
18:30
Marina Naţională Franceză a interceptat, în Marea Mediterană, and #8222;o navă petrolieră provenită din Rusia and #8221; şi suspectată că aparţine and #8222;flotei fantomă and #8221; care finanţează and #8222;războiul de agresiune împotriva Ucrainei and #8221;, a anunţat preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP.
18:30
Maia Sandu: and #39; and #39;Moldova ar putea fi protejată şi prin România and #39; and #39; # Bursa
Unirea cu România ar reprezenta una dintre soluţiile prin care Republica Moldova ar putea rămâne parte a lumii libere şi ar trăi în pace, în contextul regional şi internaţional actual, a declarat joi preşedinta Maia Sandu, în prima sa conferinţă amplă de presă din acest an. Ea a subliniat că nu a discutat despre unire cu liderii europeni şi a reiterat că prioritatea rămâne aderarea la UE, având în vedere că opinia publică din Republica Moldova nu este, în prezent, favorabilă unirii.
18:10
Zelenski anunţă întâlnire trilaterală Ucraina-SUA-Rusia şi documente de pace aproape finalizate # Bursa
Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit joi la Davos cu preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că and #8222;documentele menite să pună capăt războiului cu Rusia sunt aproape gata and #8221; şi că Ucraina and #8222;lucrează cu sinceritate deplină and #8221; pentru a încheia conflictul. El a anunţat că, la sfârşitul săptămânii, va avea loc o întâlnire tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, o formulă de negociere în premieră.
18:00
Studiu Raiffeisen: and #8222;Unul din doi români intenţionează să îşi gestioneze mai bine cheltuielile în 2026, iar peste 30% plănuiesc să economisească and #8221; # Bursa
La începutul anului, românii au aşteptări prudente în ceea ce priveşte evoluţia situaţiei lor financiare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Conform unui studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, peste jumătate (53%) dintre respondenţi vor să îşi gestioneze mai atent cheltuielile în acest an, iar peste 30% îşi propun să înceapă să economisească.
17:50
Academia Română va lansa Proiectul and #8222;E-Patrimoniu: Digitalizarea Arhivelor pentru Dezvoltare Durabilă and #8221; # Bursa
Academia Română va organiza luni, 26 ianuarie 2026, evenimentul de lansare a Proiectului and #8222;E-Patrimoniu: Digitalizarea Arhivelor pentru Dezvoltare Durabilă and #8221;, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Evenimentul va avea loc la Clubul Academicienilor, Calea Victoriei 125, începând cu ora 14, a relatat comunicatul.
17:10
Nicu Ştefănuţă, despre gestul liderului AUR cu tortul în forma Groenlandei: and #8222;Să-ţi stea în gât tortul ăla! and #8221; # Bursa
Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă, europarlamentar independent, critică dur gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma Groenlandei, cu steagul american deasupra, în timpul vizitei liderului AUR în Statele Unite. and #8222;Să-ţi stea în gât tortul ăla! and #8221;, spune Ştefănuţă într-un mesaj video postat pe o reţea de socializare.
17:00
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:50
Statele Unite şi Danemarca urmează să renegocieze un Acord de Apărare încheiat în 1951 şi actualizat în 2004, referitor la Groenlanda, au declarat joi surse apropiate negocierilor. Discuţiile au avut loc miercuri la Davos între preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.
16:40
Terranova Logistic Park a fost achiziţionat de un grup de investitori, prin intermediul Cushman and Wakefield Echinox # Bursa
Cushman and Wakefield Echinox a anunţat finalizarea cu succes a procesului de vânzare a parcului logistic Terranova Logistic Park, situat pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte, în zona de nord a Bucureştiului, la intersecţia cu centura oraşului, către un grup de investitori, activi pe piaţa locală prin diverse investiţii imobiliare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:20
AUR: Un deputat a fost oprit şi expulzat de la graniţa Ucrainei, fiind declarat and #8222;duşman al poporului ucrainean and #8221; # Bursa
Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat joi că deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaţilor ucraineni, a fost oprit şi umilit la graniţa cu Ucraina. Potrivit AUR, el ar fi fost declarat and #8222;duşman al poporului ucrainean and #8221;, i s-ar fi interzis accesul în ţară, ar fi fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră, după ce ar fi exprimat public susţinerea pentru drepturile românilor din Ucraina.
16:00
Cloud9 Evolution mizează pe eficienţă şi proximitate într-o piaţă aflată sub presiunea costurilor # Bursa
Cloud9, parte a diviziei imobiliare Alfa Group, dezvoltator cu peste trei decenii de experienţă în livrarea unor proiecte rezidenţiale de referinţă pe piaţa din Bucureşti, anunţă finalizarea lucrărilor de structură pentru cele trei clădiri aferente primei etape de dezvoltare a proiectului Cloud9 Evolution, vândută în proporţie de peste 50%, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În prezent, lucrările se concentrează pe realizarea faţadelor ventilate, a instalaţiilor electrice şi mecanice, precum şi pe execuţia finisajelor, a relatat comunicatul.
16:00
După ani de pauză, piaţa IPO-urilor din fintech dă semne clare de revenire, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Fintech-ul, unul dintre cele mai dinamice segmente ale industriei financiare, este evaluat astăzi la circa 209,7 miliarde de dolari la nivel global şi ar putea depăşi 644 de miliarde de dolari până în 2029 (CAGR: 25,18%), potrivit Exploding Topics. Doar în 2024 au fost lansate aproximativ 30.000 de startup-uri, iar plăţile digitale au ajuns la 11,55 trilioane de dolari, confirmând rolul tot mai important al tehnologiei financiare în economie. Pe măsură ce companiile se maturizează, listarea la bursă devine următorul pas firesc pentru finanţare şi pentru accelerarea creşterii, a relatat comunicatul.
15:40
Clienţii BRD Pensii vor putea accesa în BT Pay informaţii despre economiile din fondul de pensii din Pilonul 2 # Bursa
Clienţii BRD Pensii cu economii în fondul de pensii administrat privat BRD - şi care, datorită achiziţiei făcute de Grupul Financiar Banca Transilvania în noiembrie 2025, fac parte acum din ecosistemul financiar BT - pot accesa în aplicaţia BT Pay informaţii despre fondul de pensii din Pilonul 2, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:40
Studiu Deloitte: and #8222;Incertitudinea cauzată de evoluţia economică, geopolitică şi de evenimentele catastrofale vor accelera digitalizarea sectorului asigurărilor în 2026 # Bursa
La nivel global, asigurătorii trec printr-o perioadă de incertitudine considerabilă cauzată de presiunile economice, volatilitatea geopolitică şi creşterea frecvenţei şi severităţii evenimentelor catastrofale, dublate de aşteptările mai mari ale clienţilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Pentru a-şi gestiona eficient costurile în contextul adaptării modelelor de operare, asigurătorii accelerează procesul de digitalizare, care necesită investiţii în modernizarea tehnologică, flexibilitate organizaţională şi combinarea abilă a tehnologiei cu capitalul uman, arată studiul.
