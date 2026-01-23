„Să vorbească despre el”. Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea și anunță „revoluția” la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb

18:10

Sorana Cîrstea a părăsit primul turneu de Grand Slam al anului 2026 în turul al doilea, fiind învinsă în trei seturi de nipona Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6, la capătul unui meci ce a durat o oră și 58 de minute. Pentru parcursul din acest an de la Australian Open, sportiva clasată pe locul […]