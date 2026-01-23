Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: “E lipsă de respect”

22:10

Mihai Stoica s-a declarat surprins de ce s-a întâmplat pe stadionul lui Dinamo Zagreb, la meciul cu FCSB. Cu puțin timp înainte de fluierul de start, fanii au afișat un banner imens în peluză. Pe banner era mesajul „Bad Blue Boys”, făcând referire la galeria lui Dinamo Zagreb. Grupul de suporteri a apărut în […] The post Mihai Stoica, surprins de ce s-a întâmplat pe stadionul lui Dinamo Zagreb, la meciul cu FCSB: „N-am mai văzut așa ceva” appeared first on Antena Sport.