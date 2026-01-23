Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj
Antena Sport, 23 ianuarie 2026 13:20
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înainte de FCSB – CFR Cluj. Decarul campioanei nu a făcut parte din lot la meciul cu Dinamo Zagreb, pierdut de roș-albaștri cu scorul de 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Staff-ul campioanei a decis să nu riște în privința lui […] The post Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
13:30
S-a făcut! Botoşani îl aduce îl Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime # Antena Sport
Luis Phelipe revine în Liga 1. Atacantul brazilian de 24 de ani cotat la 275.000 de euro a ajuns la un acord cu Botoşaniul şi va evolua pentru echipa lui Valeriu Iftime. Fostul atacant de la FCSB va sosi în Moldova luni pentru a semna. Conform surselor Antena Sport, Phelipe va evolua sub formă de […] The post S-a făcut! Botoşani îl aduce îl Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
13:20
Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: “E lipsă de respect” # Antena Sport
Reacţiile au curs după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka de la Australian Open. La finalul partidei dintre cele două, Sori a acuzat-o pe niponă de lipsă de fair-play, pentru felul în care a ales să se încurajeze între serviciul unu şi doi al sportivei noastre. A venit rândul soţiei lui Novak Djokovic, Jelena, […] The post Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: “E lipsă de respect” appeared first on Antena Sport.
13:20
Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înainte de FCSB – CFR Cluj. Decarul campioanei nu a făcut parte din lot la meciul cu Dinamo Zagreb, pierdut de roș-albaștri cu scorul de 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Staff-ul campioanei a decis să nu riște în privința lui […] The post Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
12:50
Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro # Antena Sport
Melek Mincă, văduva lui Dani Vicol, bărbatul ucis de Mario Iorgulescu, a recunoscut că a ajuns să aibă o avere de un milion de euro, folosind “cu cap” cei 350.000 de euro primiţi din asigurări, în urma tragediei din 2019. Melek Minca a dezvăluit că a achiziţionat mai multe case, ea având şi o afacere […] The post Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
12:40
Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” pot urca pe primul loc, dacă-l înving pe Dorinel Munteanu. Echipele probabile # Antena Sport
Hermannstadt – Dinamo, duelul din etapa a 23-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie la Sibiu, „câinii” lui Zeljko Kopic urcă provizoriu pe primul loc. Dinamo începe etapa a 23-a de pe locul al treilea, având 41 de puncte. Trupa din Ștefan cel Mare e la […] The post Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” pot urca pe primul loc, dacă-l înving pe Dorinel Munteanu. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
12:20
Malcom Edjouma a fost prezentat oficial la noua echipă. Mijlocașul francez, care s-a despărțit de FCSB în această iarnă, a semnat cu Qingdao Hainiu, formație din prima ligă din China. Noua echipă a lui Malcom Edjouma a evitat la limită retrogradarea în sezonul trecut. În actuala stagiune, Qingdao Hainiu ocupă locul 14, în prima ligă din China evoluând 16 echipe. Malcom Edjouma, prezentat la Qingdao Hainiu După ce […] The post Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă. Cu cine a semnat după despărțirea de FCSB appeared first on Antena Sport.
12:00
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că va da afară un jucător de la FCSB, pe Denis Alibec, după umilința cu Dinamo Zagreb. Atacantul de 35 de ani l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor, după evoluția din meciul din Croația, pierdut cu scorul de 1-4, în Europa League. Denis Alibec a fost trimis în teren în minutul 66 al […] The post Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” appeared first on Antena Sport.
12:00
Adrian Mutu susţine că FCSB s-a comportat din punct de vedere tactic ca o echipă de liga a doua, în meciul cu Dinamo Zagreb (1-4). Roş-albaştrii mai au şanse extrem de mici de calificare în play-off-ul pentru optimile Europa League. „Am făcut prea puțin pentru a merita mai mult și am greșit mult de tot. […] The post Adi Mutu a făcut-o praf pe FCSB: “O echipă de liga a doua” appeared first on Antena Sport.
11:50
„A ajuns cuțitul la os. Jucătorii par plafonați”. Mihai Stoica, cel mai dur discurs după umilința FCSB-ului din Europa League # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs dur, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație a transmis că echipa roș-albastră a primit ce a meritat, după jocul prestat în Croația. MM a mai declarat că sezonul a fost unul […] The post „A ajuns cuțitul la os. Jucătorii par plafonați”. Mihai Stoica, cel mai dur discurs după umilința FCSB-ului din Europa League appeared first on Antena Sport.
11:50
Ce urmează pentru România, după locul 8 de la Campionatul European! Surpriza anunţată de preşedintele federaţiei # Antena Sport
Locul 8 obţinut de România la Campionatul European îi aduce în proporţie de 95% calificarea la Campionatul Mondial din 2027, ce va avea loc la Budapesta. Preşedintele Federaţiei Române de Polo, Alexandru Matei, a reacţionat după ce tricolorii şi-au îndeplinit obiectivul, chiar dacă evoluţia a fost sub aşteptările acestuia. Alexandru Matei: “Locul 8 este un […] The post Ce urmează pentru România, după locul 8 de la Campionatul European! Surpriza anunţată de preşedintele federaţiei appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
11:40
Gigi Becali, după umilinţa de la Zagreb: “E ruşinos. Dacă a ajuns Baba cel mai bun jucător de la FCSB…” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o primă reacţie după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Finanţatorul roş-albaştrilor a făcut praf majoritatea jucătorilor, mai puţin pe Baba Alhassan, Daniel Bîrligea şi Juri Cisotti. “Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. […] The post Gigi Becali, după umilinţa de la Zagreb: “E ruşinos. Dacă a ajuns Baba cel mai bun jucător de la FCSB…” appeared first on Antena Sport.
11:10
O veste neliniștitoare pentru fanii Ferrari a trecut prea puțin observată în luna septembrie a anului trecut, când lumea era prinsă cu lupta sfârșitului de sezon. Doi dintre cei mai importanți oameni din departamentul de motoare de la Ferrari au părăsit echipa, plecând la Audi. Cei doi au fost ofertați de fostul șef al scuderiei, Mattia Binotto, în […] The post Va da Ferrari lovitura în 2026? appeared first on Antena Sport.
11:00
„O echipă modestă. Nici măcar de nivelul…”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb # Antena Sport
Croații au ajuns la o concluzie devastatoare în privința FCSB-ului, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, din etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au descris-o pe campioana României ca fiind o echipă „modestă”. FCSB a avut un start dezastruos de meci, încasând două goluri în doar patru minute. Daniel Bîrligea a redus din […] The post „O echipă modestă. Nici măcar de nivelul…”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb appeared first on Antena Sport.
10:40
Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt # Antena Sport
Dinamo a avut parte de o primire spectaculoasă la Sibiu, înaintea meciului cu Hermannstadt. Partida din etapa a 23-a din Liga 1 se va disputa azi, de la ora 20:00, și va fi în format live text, pe as.ro. În cazul unei victorii, „câinii” lui Zeljko Kopic vor urca provizoriu pe primul loc în campionat. Fanii au venit […] The post Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
10:30
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open # Antena Sport
Carlos Alcaraz s-a calificat vineri în optimi la Australian Open, cu o victorie categorică, 6-2, 6-4, 6-1, împotriva francezului Corentin Moutet. Numărul unu mondial a fost în formă maximă în cel de-al 100-lea meci de Grand Slam, acumulând 30 de lovituri câştigătoare în puţin peste două ore împotriva jucătorului stângaci, cap de serie numărul 32, pe Rod Laver Arena. Carlos Alcaraz s-a calificat în turul trei la Australian Open […] The post Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open appeared first on Antena Sport.
10:00
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League # Antena Sport
Specialiștii au făcut toate calculele, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au transmis că roș-albaștrii au șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi. FCSB a rămas cu șase puncte în grupă, urmând ca în ultima etapă să se dueleze cu […] The post Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
09:40
„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb # Antena Sport
Basarab Panduru l-a luat în vizor pe Denis Alibec, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1. Atacantul de 34 de ani a fost trimis în teren în minutul 66 al partidei din grupa de Europa League, înlocuindu-l pe Mamadou Thiam. Basarab Panduru a subliniat că Denis Alibec nu a reușit să-și schimbe jocul și a avut o evoluție modestă în […] The post „Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb appeared first on Antena Sport.
09:30
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a anunţat joi că următoarele alegeri pentru şefia clubului catalan vor avea loc în data de 15 martie. Laporta va candida, relatează AFP. Consiliul de administraţie al Barça, reunit joi, a optat pentru cea mai apropiată dată disponibilă pentru a chema „socios” să-şi aleagă preşedintele pentru următorii cinci ani. Alegeri […] The post Alegeri la Barcelona: cu cine va lupta Joan Laporta appeared first on Antena Sport.
09:20
Aryna Sabalenka s-a calificat în optimile Australian Open, după o luptă grea cu Anastasia Potapova (7-6, 7-6), dar şi cu căldura de la Melbourne. Ocupanta locului 1 mondial a rămas fără set pierdut la această ediţie a primului Grand Slam al anului, dar asta după ce a salvat 4 mingi de set în a doua […] The post Au trecut aproape 1.000 de zile! Record impresionant stabilit de Aryna Sabalenka appeared first on Antena Sport.
09:10
Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun” # Antena Sport
Jucătorii lui Dinamo Zagreb au remarcat un singur jucător de la FCSB, după victoria cu campioana României, scor 4-1. Căpitanul croaților l-a lăudat pe Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Josip Misic a declarat că Darius Olaru a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului în meciul de la Zagreb. Partida a fost una dezastruoasă pentru campioană, croații marcând […] The post Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun” appeared first on Antena Sport.
09:00
Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus “da” Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport # Antena Sport
Cristi Chivu a propus un transfer surpriză la Inter, iar mutarea are şanse foarte mari să se materializeze. Ivan Perisic este jucătorul care i-a spus “da” lui Inter, pentru o revenire spectaculoasă pe Meazza. Chiar Gazzetta dello Sport a făcut anunţul, dar italienii susţin că transferul se va face în funcţie de ultima etapă a […] The post Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus “da” Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport appeared first on Antena Sport.
08:50
„Să vorbească despre el”. Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea și anunță „revoluția” la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs dur, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor l-a criticat pe Daniel Bîrligea, după jocul avut. MM i-a atras atenția atacantului care a marcat golul FCSB-ului la Zagreb. Oficialul campioanei a fost […] The post „Să vorbească despre el”. Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea și anunță „revoluția” la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb appeared first on Antena Sport.
08:30
Ilie Dumitrescu a „făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a oferit o reacție dură, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu 4-1, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Fostul internațional nu a avut milă de vedetele campioanei, mărturisind că jocul lor în Croația a fost unul „inacceptabil”. FCSB a avut un start de meci dezastruos, Dinamo Zagreb […] The post Ilie Dumitrescu a „făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa” appeared first on Antena Sport.
08:30
Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League # Antena Sport
Eşecul suferit de FCSB la Zagreb, 1-4 cu Dinamo, i-a redus teribil şansele campioanei de a mai prinde play-off-ul pentru optimile Europa League. Totuşi, există un scenariu prin care roş-albaştrii îşi pot atinge obiectivul. Situaţia nu arată bine deloc pentru FCSB, înainte de ultimul meci din grupă, ce va avea loc joia viitoare, pe Arena […] The post Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League appeared first on Antena Sport.
08:20
„Voi vorbi cu conducerea”. Elias Charalambous, „ședință” cu Gigi Becali după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 # Antena Sport
Elias Charalambous a oferit o nouă reacție dură, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB. Campioana a fost umilită în Croația, în meciul din etapa a șaptea a grupei de Europa League. După meci, la conferința de presă, Elias Charalambous a transmis că va purta o discuție cu cei din conducerea clubului roș-albastru pentru a fi […] The post „Voi vorbi cu conducerea”. Elias Charalambous, „ședință” cu Gigi Becali după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 appeared first on Antena Sport.
07:50
FCSB, umilită şi la conferinţa de presă. Antrenorul lui Dinamo, fără milă: “S-a pus doar problema câte dăm” # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, a ţinut să răsucească cuţitul în rana celor de la FCSB, după victoria clară a croaţilor, 4-1. “S-a pus doar problema câte dăm”, a spus tehnicianul. “Jucătorii mei au meritat această victorie. Am știut că suntem echipa mai bună. Am început foarte bine meciul, apoi poate ne-am relaxat puțin […] The post FCSB, umilită şi la conferinţa de presă. Antrenorul lui Dinamo, fără milă: “S-a pus doar problema câte dăm” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
01:10
„I-am demolat”. Reacția croaților după ce Dinamo Zagreb a umilit-o pe FCSB în Europa League # Antena Sport
Croații au reacționat imediat după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Campioana a fost umilită în Croația și are șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi. Croații au fost în extaz și au lăudat jocul lui Dinamo Zagreb, din meciul cu FCSB. […] The post „I-am demolat”. Reacția croaților după ce Dinamo Zagreb a umilit-o pe FCSB în Europa League appeared first on Antena Sport.
00:50
Mihai Stoica e convins că FCSB e OUT din Europa: “Ştiu”. Singurul lucru bun după umilinţa cu Dinamo Zagreb! # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a transmis clar că echipa lui nu mai are nicio şansă de a prinde play-off-ul Europa League. Şansele mai sunt doar matematice în acest moment. Mihai Stoica a remarcat singurul aspect pozitiv al umilinţei suferite de campioana României la Zagreb. Din păcate pentru roş-albaştri, […] The post Mihai Stoica e convins că FCSB e OUT din Europa: “Ştiu”. Singurul lucru bun după umilinţa cu Dinamo Zagreb! appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:40
„Suntem varză”. Daniel Bîrligea, cea mai dură reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Nici nu știam că nu mai joc” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a oferit o reacție dură, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Campioana a rămas cu șase puncte și are șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi. Dinamo Zagreb a marcat două goluri în patru minute, în startul meciului cu FCSB. Până […] The post „Suntem varză”. Daniel Bîrligea, cea mai dură reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Nici nu știam că nu mai joc” appeared first on Antena Sport.
00:30
Elias Charalambous, discurs fără precedent după rușinea de la Zagreb: „Trebuie să ne trezim! Nu am fost o echipă” # Antena Sport
FCSB are nevoie de o minune pentru a obține calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, după înfrângerea clară suferită contra celor de la Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 din grupa principală. Campioana României a pierdut fără drept de apel, asta deși a redus din diferență înainte de pauză, după golul marcat de atacantul […] The post Elias Charalambous, discurs fără precedent după rușinea de la Zagreb: „Trebuie să ne trezim! Nu am fost o echipă” appeared first on Antena Sport.
00:30
“Mai speraţi la calificare?” Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb # Antena Sport
Darius Olaru (27 de ani) e conştient că FCSB nu mai are decât şanse foarte-foarte mici să mai prindă play-off-ul Europa League. Căpitanul FCSB-ului a transmis că se gândeşte la meciul cu CFR Cluj, de duminică. Partida cu echipa antrenată de Daniel Pancu e foarte importantă pentru ambele echipe, care se luptă să prindă play-off-ul. […] The post “Mai speraţi la calificare?” Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb appeared first on Antena Sport.
00:10
FCSB a suferit o înfrângere umilitoare, 1-4, în meciul crucial cu Dinamo Zagreb din grupa principală Europa League. Croaţii încasează, în urma victoriei, 450.000 de euro. Totodată, ei sunt ca şi calificaţi în play-off-ul pentru optimi, ceea ce le mai aduce 300.000 de euro. FCSB are nevoie de o minune pentru a mai prinde play-off-ul […] The post FCSB, ca şi eliminată din Europa League! Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
00:10
FCSB a suferit o înfrângere clară în Croația pe terenul celor de la Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 a fazei principale din UEFA Europa League. Campioana a dat semne de revenire înainte de pauză, dar repriza a doua a scos la iveală aceleași carențe în defensivă. După fluierul final, primul care a vorbit […] The post Ștefan Târnovanu, reacție dură după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Sezon compromis” appeared first on Antena Sport.
00:10
Ce șanse de calificare are FCSB în „primăvara europeană”, după eșecul la scor cu Dinamo Zagreb # Antena Sport
FCSB are șanse minime să se califice în „primăvara europeană” din Europa League, după eșecul clar cu Dinamo Zagreb, scor 1-4. Campioana a fost umilită în Croația, în runda a șaptea a grupei europene. FCSB a rămas cu șase puncte în grupă, după victoriile cu Go Ahead Eagles și Feyenoord. În ultima etapă a grupei, campioana se va duela […] The post Ce șanse de calificare are FCSB în „primăvara europeană”, după eșecul la scor cu Dinamo Zagreb appeared first on Antena Sport.
00:00
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Campioana României, decimată în Croația! Meci de coșmar pentru „pantere” # Antena Sport
FCSB a suferit un nou eșec în grupa principală de UEFA Europa League și păstrează șanse minime pentru calificarea în play-off, depinzând de rezultatul din meciul cu Fenerbahce, dar și de celelalte echipe. Echipa lui Elias Charalambous a arătat mari carențe pe plan defensiv, croații de la Dinamo Zagreb reușind să profite de nesincronizările din […] The post Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Campioana României, decimată în Croația! Meci de coșmar pentru „pantere” appeared first on Antena Sport.
00:00
FCSB a suferit o înfrângere umilitoare, 1-4, în meciul crucial cu Dinamo Zagreb din grupa principală Europa League. Croaţii încasează, în urma victoriei, 450.000 de euro. Totodată, ei sunt ca şi calificaţi în play-off-ul pentru optimi, ceea ce le mai aduce 300.000 de euro. FCSB are nevoie de o minune pentru a mai prinde play-off-ul […] The post FCSB, aproape eliminată din Europa League! Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
22 ianuarie 2026
23:50
Haos la un meci din Europa League, amânat cu aproape o oră. Poliția a intervenit de urgență # Antena Sport
A fost haos la meciul dintre Utrecht și Genk, din etapa a șaptea a grupei de Europa League. Partida a început cu o întârziere de 53 de minute din cauza problemelor cauzate de suporterii belgieni. Partida de pe terenul lui Utrecht ar fi trebuit să înceapă la ora 22:00. Cu toate acestea, fluierul de start s-a […] The post Haos la un meci din Europa League, amânat cu aproape o oră. Poliția a intervenit de urgență appeared first on Antena Sport.
23:30
Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open! Românca, în fața unei performanțe uriașe # Antena Sport
Gabriela Ruse este singura reprezentantă a României rămasă pe tabloul principal la Australian Open, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată și ea de Naomi Osaka, în turul al doilea. Clasată pe locul 79 în ierarhia WTA, românca va da piept vineri la Melbourne cu Mirra Andreeva, una dintre cele mai în formă jucătoare din […] The post Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open! Românca, în fața unei performanțe uriașe appeared first on Antena Sport.
23:10
Mircea Lucescu, din nou internat în spital. Cu ce probleme se confruntă selecționerul # Antena Sport
Mircea Lucescu este din nou internat în spital. Selecționerul României, ajuns la 80 de ani, se confruntă cu probleme de sănătate, cu două luni înaintea barajului „de foc” cu Turcia. Mircea Lucescu a fost măcinat de probleme medicale în această iarnă. Il Luce nu a putut ajunge nici în cantonamentul echipelor românești din Antalya, așa cum s-a întâmplat […] The post Mircea Lucescu, din nou internat în spital. Cu ce probleme se confruntă selecționerul appeared first on Antena Sport.
23:10
“I-am respectat prea mult” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria uriaşă a lui PAOK din Europa League! # Antena Sport
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a caracterizat jocul echipei sale ca fiind unul “perfect”, după victoria cu 2-0 cu Real Betis. După 7 etape disputate în grupa principală din Europa League, PAOK ocupă locul 12, cu 12 puncte. Echipa lui Răzvan Lucescu e sigură de prezenţa în play-off-ul Europa League, […] The post “I-am respectat prea mult” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria uriaşă a lui PAOK din Europa League! appeared first on Antena Sport.
22:40
Dinamo Zagreb, două goluri în patru minute în meciul cu FCSB. Apărarea campioanei, făcută șah-mat # Antena Sport
Dinamo Zagreb a reușit să marcheze două goluri în patru minute în duelul cu FCSB. Partida crucială a campioanei din etapa a șaptea a grupei de Europa League este în format live text, pe as.ro. FCSB a avut un start dezastruos de meci la Zagreb. Croații au reușit să deschidă scorul în minutul șapte, prin Monsef Bakrar. […] The post Dinamo Zagreb, două goluri în patru minute în meciul cu FCSB. Apărarea campioanei, făcută șah-mat appeared first on Antena Sport.
22:40
Daniel Bîrligea nu va juca în meciul cu Fenerbahce! Atacantul lui Gigi Becali a „recidivat” la Zagreb # Antena Sport
FCSB va juca în ultima etapă a grupei principale de UEFA Europa League pe Arena Națională, contra celor de la Fenerbahce. Duelul ar putea fi decisiv pentru calificarea în play-off, în funcție de rezultatul înregistrat de campioana României la Zagreb. Din păcate, la jocul de la București antrenorul Elias Charalambous nu se va putea baza […] The post Daniel Bîrligea nu va juca în meciul cu Fenerbahce! Atacantul lui Gigi Becali a „recidivat” la Zagreb appeared first on Antena Sport.
22:30
Întrebat dacă Dinamo poate cuceri un trofeu în acest sezon, Florentin Petre le-a făcut o promisiune fanilor! # Antena Sport
Antrenorul secund al lui Dinamo, Florentin Petre (50 de ani), a descris 2025 ca un an foarte bun pentru echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare. Petre a fost o legendă a lui Dinamo ca jucător, iar în prezent e secundul lui Zeljko Kopic (48 de ani) la formaţia roş-albastră. Florentin Petre: “Vom practica cel mai […] The post Întrebat dacă Dinamo poate cuceri un trofeu în acest sezon, Florentin Petre le-a făcut o promisiune fanilor! appeared first on Antena Sport.
22:20
Naţionala României a pierdut, joi, ultimul meci de la Campionatul European de la Belgrad, scor 21-15, cu Muntenegru, pentru clasarea finală pe locurile 7-8. Tricolorii au încheiat pe locul 8, la fel ca la ediţia din 2024. Semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii, duminică. Scorul pe reprize a fost 4-3, 6-2, 5-4, […] The post România, eşec cu Muntenegru! Am terminat pe 8 la Campionatul European appeared first on Antena Sport.
22:10
PAOK, cu un pas mai aproape de „primăvara” europeană! Victorie mare pentru Răzvan Lucescu # Antena Sport
Răzvan Lucescu va lupta pentru calificarea directă în optimile de finală ale UEFA Europa League, după succesul important obținut pe teren propriu în fața celor de la Real Betis. Finalista ediției precedente de Conference League a fost răpusă cu scorul de 2-0, golurile grecilor fiind înscrise după minutul 60. PAOK – Real Betis 2-0 PAOK-ul […] The post PAOK, cu un pas mai aproape de „primăvara” europeană! Victorie mare pentru Răzvan Lucescu appeared first on Antena Sport.
22:10
Mihai Stoica, surprins de ce s-a întâmplat pe stadionul lui Dinamo Zagreb, la meciul cu FCSB: „N-am mai văzut așa ceva” # Antena Sport
Mihai Stoica s-a declarat surprins de ce s-a întâmplat pe stadionul lui Dinamo Zagreb, la meciul cu FCSB. Cu puțin timp înainte de fluierul de start, fanii au afișat un banner imens în peluză. Pe banner era mesajul „Bad Blue Boys”, făcând referire la galeria lui Dinamo Zagreb. Grupul de suporteri a apărut în […] The post Mihai Stoica, surprins de ce s-a întâmplat pe stadionul lui Dinamo Zagreb, la meciul cu FCSB: „N-am mai văzut așa ceva” appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Botoşani vrea să dea lovitura cu liderul Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Portughezul golgheter de la Piteşti îl copiază pe Messi, nu pe Ronaldo # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Portughezul golgheter de la Piteşti îl copiază pe Messi, nu pe Ronaldo appeared first on Antena Sport.
21:30
Adrian Mutu, semnal de alarmă după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb: „Îmi dă de gândit” # Antena Sport
Adrian Mutu a reacționat, după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a șaptea a grupei de Europa League se va disputa azi, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro. Adrian Mutu a declarat că Florin Tănase este o pierdere […] The post Adrian Mutu, semnal de alarmă după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb: „Îmi dă de gândit” appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Luca Băsceanu are fotbalul în sânge. De la 5 ani s-a dus la academia lui Hagi # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Luca Băsceanu are fotbalul în sânge. De la 5 ani s-a dus la academia lui Hagi appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.