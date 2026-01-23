Adevărul despre conflictul major dintre Sorana Cîrstea și Osaka. Japoneza și-a cerut scuze public. „Îmi pare rău. Ce am spus a fost lipsit de respect!”
Adevarul.ro, 23 ianuarie 2026 09:00
Naomi Osaka merge mai departe la Australian Open, unde va lupta pentru calificarea în optimile de finală.
Nicușor Dan, despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că există „bătălii mai importante” în care alege să se implice, precum justiția și combaterea evaziunii fiscale, și nu în subiectul acuzațiilor de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că SUA dispun de o „flotă uriașă” care se îndreaptă spre apele din jurul Iranului și a avertizat Teheranul să înceteze reprimarea protestelor antiguvernamentale care zguduie țara, potrivit EFE.
Un șofer bulgar de 34 de ani a fost prins de polițiștii români, după ce anul trecut a fugit de la locul unui accident rutier grav, soldat cu moartea unei persoane. Acesta a fost interceptat în județul Caraș-Severin, la volanul unui TIR.
Croații pun sare pe rana campioanei României. FCSB încasează umilințe mari, după eșecul cu Dinamo Zagreb. „Un adversar nedemn/ Românii au fost subordonați” # Adevarul.ro
FCSB a pierdut clar cu Dinamo Zagreb, iar croații au spus după meci că jucătorii românilor nu au fost la nivelul competiției.
Concluziile Consiliul European. Nicușor Dan: „Solidaritate cu Danemarca și Groenlanda”. Unde n-a existat consens # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, 22 ianuarie, că concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda şi intenţia UE în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice.
Mircea Lucescu, lună de coșmar. A fost internat în spital pentru a doua oară de la începutul acestui an # Adevarul.ro
Selecționerul de 80 de ani se află sub supravegherea medicilor.
Nicușor Dan, mesaj de stabilitate:: SUA rămân „un partener strategic esenţial şi acţionăm în consecinţă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că, pentru România, SUA „reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea noastră şi acţionăm în consecinţă”.
Aruncată în stradă, Charlotte nu mai există pentru Ilie Năstase. Fiica fostului tenismen a ajuns să cerșească bani de mâncare # Adevarul.ro
Fata adoptivă a lui Nasty este într-o stare deplorabilă și nu primește ajutor de la tatăl său.
Trump retrage invitația adresată premierului Canadei de a se alătura „Consiliului pentru Pace” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi, 22 ianuarie, că retrage o invitaţie adresată anterior premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.
JD Vance, de părere că Europa „a apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”. Vicepreședintele SUA reia atacurile la adresa continentului # Adevarul.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat Europa joi, 22 ianuarie, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”.
Mâncărurile exclusiviste care te pot omorî în doar câteva ore. Care sunt cele mai periculoase alimente de lux de pe planetă # Adevarul.ro
În mod paradoxal, o parte dintre cele mai exclusiviste și scumpe mâncăruri din lume sunt și cele mai periculoase pentru consum uman. Dacă nu sunt pregătite corespunzător sau dacă bucătarul face cea mai mică greșeală, din delicatese aceste mâncăruri se pot transforma în pericol mortal.
Școala de jurnalism a Kremlinului. Cum exportă Rusia propaganda sub masca „luptei cu dezinformarea” # Adevarul.ro
Rusia își extinde discret, dar sistematic, infrastructura de influență mediatică în Asia de Sud-Est, Africa, China și India, folosind programe de formare pentru jurnaliști ca vehicul pentru promovarea unei agende pro-Kremlin.
„Resetarea metabolică” vinde o promisiune simplă și seducătoare, conform căreia poți schimba rapid felul în care corpul tău arde caloriile. În realitate, metabolismul nu are un buton de repornire, ci răspunde la factori concreți precum alimentația, masa musculară, somnul și stresul.
SUA urmăresc schimbarea regimului din Cuba până la finalul anului. Pe ce mizează Casa Albă? # Adevarul.ro
Administrația președintelui american Donald Trump ar căuta modalități de a accelera schimbarea regimului comunist din Cuba până la sfârșitul acestui an, încurajată de ceea ce consideră a fi un succes recent în Venezuela, relatează The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu discuțiile de
Tripadvisor a publicat lista destinațiilor de top pentru 2026, alese de turiști. Pe primul loc se află Bali, urmat de o destinație urbană care nu se demodează niciodată: Londra. Cine completează topul și pe ce loc sunt destinații precum Paris sau Maldive.
Secretul șocant al super-soldaților lui Hitler. „Războiul fulger” și victoriile germane s-ar fi datorat în mare parte unui drog puternic # Adevarul.ro
Unul dintre secretele întunecate ale victoriilor naziste în primii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial a fost metamfetamina, un drog puternic care era oferit din belșug soldaților germani trimiși pe front. Cu ajutorul acestuia, nemții puteau lupta și mărșălui zile întregi fără somn.
Povestea nefardată a Groenlandei, cea mai mare insulă a lumii. Cum a ajuns o fostă bază vikingă un teritoriu atât de râvnit # Adevarul.ro
Groenlanda este cea mai mare insulă din lume, un teritoriu al ghețurilor și al metalelor rare. Deși condițiile de viață sunt dificile, insula este locuită de aproximativ 5000 de ani și a fost una dintre faimoasele baze ale vikingilor, folosite pentru descoperirea Americii de Nord.
România și Italia, sunt primele state europene care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro trimise din afara UE, acesteia urmând să i se adauge din vara acestui an și taxa vamală impusă de blocul comunitar.
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea Europeana” # Adevarul.ro
Trump a renunțat aproape peste noapte atât la amenințările cu privire la o intervenție militară în Groenlanda, cât și la amenințarea cu tarife impuse unor țări europene. Experta în securitate Iulia Joja spune că argumentul decisiv a fost scăderea bursei americane.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat la Davos un plan amplu de reconstrucție pentru Fâșia Gaza, în cadrul ceremoniei de lansare a noii sale inițiative internaționale: Consilul pentru Pace. Evenimentul a avut loc în marja Forumului Economic Mondial, scrie The Sun.
Românii pot rezilia oricând contractul cu furnizorul de energie electrică sau gaze naturale, fără costuri suplimentare și fără a li se întrerupe furnizarea de energie. În cele ce urmează prezentăm pașii de urmat pentru a schimba furnizorul actual cu un altul care poate avea o ofertă mai avantajoasă.
Cum trebuie citite declarațiile lui Trump la Davos. Ghid de supraviețuire psihologică în fața noii ordini mondiale # Adevarul.ro
Discursul lui Donald Trump de la Forumul Economic de la Davos are ecou pe toate planurile. Oameni din toată lumea au ascultat uimiți declarațiile președintelui american, care arată că relațiile dintre SUA și Europa, dar și lumea așa cum o știm se schimbă semnificativ.
Imagine nefardată a soldatului român: „Nu are bocanci și ținută corespunzătoare, nu are armă modernă, nu știe să utilizeze drone” # Adevarul.ro
Generalul Dorin Toma a tras un semnal de alarmă asupra carențelor Armatei Române, subliniind că soldatul nu este dotat modern, instruit pentru tehnologiile actuale și ridicat la nivelul unor capabilități esențiale NATO. Generalul (r) Virgil Bălăceanu admite că nu toate standardele au fost atinse.
Salvador Dali a fost un pictor spaniol, originar din provincia Catalonia, reprezentant de seamă al curentului suprarealist în artă. Tot pe 23 ianuarie s-au născut poeții Alexandru Odobescu și Ileana Mălăncioiu.
Elevii nu renunță la olimpiade și concursuri, deși nu primesc burse lunare de performanță: „Învață să își controleze emoțiile” # Adevarul.ro
Deși rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare nu le mai aduc, în acest an școlar, burse lunare de performanță, interesul elevilor pentru competiții nu a scăzut.
Cum a intervenit Barron Trump și a alertat poliția pentru a salva o fată. Tânăra era agresată de un cetățean rus acuzat de viol # Adevarul.ro
Barron Trump, cel mai tânăr fiu al lui Donald și Melania Trump, a contactat poliția din Londra în ianuarie 2025, raportând că a asistat, printr-un apel video, la agresarea unei prietene de către un bărbat al cărui proces se desfășoară în capitala britanică.
Ce înseamnă „mogged”, cuvântul tot mai popular pe rețelele sociale. Românii folosesc și expresia „a da mog” # Adevarul.ro
Termenul „mogged” este tot mai des întâlnit în mediul online și pe rețelele sociale. Folosit frecvent în meme-uri, comentarii și videoclipuri, cuvântul stârnește curiozitatea. Dar ce înseamnă? În rândurile de mai jos, vă explicăm de unde provine și în ce contexte este utilizat.
Petiție online pentru apă caldă și căldură la parametri normali în Capitală. „Nu mai vrem explicații, vrem soluții” # Adevarul.ro
O femeie din București, Cristina Dirnea, a lansat o petiție online prin care solicită Primăriei Capitalei și companiilor Termoenergetica și Elcen să furnizeze apă caldă și căldură la parametri normali.
Pădurarul care și-a bătut mortal consăteanul va face doar 6 ani de închisoare. Pedeapsa i-a fost redusă de la 12 ani, după ce a ajutat ancheta # Adevarul.ro
Curtea de Apel Oradea a pronunțat joi decizia definitivă în dosarul pădurarului Ionuț Roiti, din localitatea Budureasa, acuzat de uciderea unui consătean în vârstă de 69 de ani. Magistrații au decis reducerea pedepsei de la 11 ani, stabilită inițial de Tribunalul Satu Mare, la 6 ani de închisoare.
Suspendarea e-bloc afectează 1,64 milioane de proprietari de apartamente din 232 de orașe. Cum pot plăti aceștia întreținerea # Adevarul.ro
1,64 de milioane de proprietari apartamente, constituiți în peste 26.500 de asociații din 232 de orașe sunt afectați de suspendarea aplicației e-bloc, prin care efectuau plata întreținerii.
Premierul Danemarcei avertizează: Europa trebuie să rămână unită și puternică în fața presiunilor externe # Adevarul.ro
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat joi, înaintea summitului UE de la Bruxelles, că evoluțiile recente reprezintă un semnal clar pentru Europa: unitatea și fermitatea sunt esențiale, altfel consecințele vor fi inevitabile.
Primăria Capitalei, aproape fără bani. Ciprian Ciucu anunță restructurări și scumpirea transportului public # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi seară că situația financiară a Primăriei Municipiului București este una extrem de gravă, instituția având în prezent în conturi doar aproximativ cinci milioane de lei.
Bolojan, verdict dur: administrația locală, dependentă de banii de la centru. Cheltuieli cu salariile mult mai mari decât veniturile locale # Adevarul.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a atras atenția asupra unor dezechilibre structurale profunde din administrația publică locală, într-o analiză publicată pe Facebook, în care compară situația României cu cea a altor state membre ale Uniunii Europene.
Un analist politic explică de ce este neatractiv Consiliul Păcii, noul proiect al lui Trump, în care a fost invitată și România # Adevarul.ro
„Consiliul Păcii”, inițiat de președintele Donald Trump nu pare atractiv pentru țările europene. România a anunțat o analiză cu privire la angajamentele internaționale, preluând o poziție expectativă.
Horoscop vineri, 23 ianuarie. Nu forțați succesul și mâna destinului. Unii nativi simt nevoia de confort emoțional și intimitate # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de vineri, 23 ianuarie, o zodie se simte vulnerabilă și fac achiziții inutile, fără simț practic. De asemenea, un nativ visează la vacanțe alături de parteneră. Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete.
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump divizează partidele politice: sprijin total din PSD, dar opoziția și președintele încă analizează # Adevarul.ro
Invitația adresată României de președintele american Donald Trump pentru a se alătura noului „Consiliu pentru Pace” a declanșat, în ultimele zile, o dezbatere intensă la nivel politic.
Kim Jong Un, relaxat la inaugurarea unei stațiuni termale din Coreea de Nord. S-a fotografiat zâmbitor lângă vizitatori # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean a fost fotografiat purtând un palton gros de iarnă la marginea unui bazin cu apă fierbinte. Kim Jong Un zâmbea și discuta cu femeile aflate în piscină. Imaginile au fost realizate cu ocazia inaugurării oficiale a Centrului.
Noroc uriaș la extragerea loto de joi. De unde este jucătorul care a câștigat peste un milion de lei # Adevarul.ro
Un jucător din Bacău a avut parte de o seară norocoasă la extragerile de joi, după ce a câștigat un premiu de peste 1,1 milioane de lei la jocul Noroc.
Singurele țări din UE care s-au alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Europa ezită să semneze Carta fondatoare # Adevarul.ro
Două țări sunt, până în prezent, singurele state membre ale Uniunii Europene care au semnat „Carta” fondatoare a „Consiliului pentru Pace”, organism lansat oficial joi la Forumul Economic de la Davos de președintele american Donald Trump.
Stenogramele din dosarul șpăgilor de la CFR: cum blocau ceferiștii locurile și le vindeau în tren. Foloseau CNP-urile elevilor # Adevarul.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a finalizat ancheta de amploare privind angajați CFR Călători acuzați de luare de mită.
Meteorologii ANM au emis, joi seară, un cod galben de ceață densă și polei, valabil până la miezul nopții, pentru șase județe din sudul țării.
Un bărbat internat la Spitalul de Psihiatrie a bătut din senin doi angajați. A fost nevoie de transportarea lor la UPU # Adevarul.ro
Un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Săpoca ar fi devenit violent dintr-odată și ar fi agresat doi angajaţi ai unităţii medicale.
Gest neașteptat la un restaurant din Hong Kong: o româncă și-a adus mâncarea de acasă. Care este motivul # Adevarul.ro
Stabilită în Hong Kong, o tânără din Craiova a devenit virală pe TikTok după ce a povestit că a mers la un restaurant chinezesc, dar și-a luat mâncare de acasă.
Macron: „Europa unită a restabilit calmul după tensiunile săptămânii”. Cancelarul Germaniei speră la consolidarea relației transatlantice # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au participat joi la summitul extraordinar al UE de la Bruxelles, unde au abordat relațiile transatlantice și tensiunile recente cu Statele Unite, în contextul controverselor privind Groenlanda și tarifele comerciale.
Scandal într-un bloc din Capitală: un bărbat, reținut după ce a distrus adăposturile pisicilor # Adevarul.ro
Un bărbat din Capitală a fost plasat sub control judiciar, după ce a distrus mai multe adăposturi pentru pisicile fără stăpân din grădina blocului în care locuiește.
Ion Cristoiu, transportat de urgență la spital după o căzătură pe gheață. Gazetarul a cerut transferarea la o unitate privată # Adevarul.ro
Gazetarul și publicistul Ion Cristoiu a fost transportat de urgență la spital joi, 22 ianuarie. El a alunecat pe gheață și a suferit o căzătură gravă pe o stradă din București. În urma incidentului, acesta s-a ales cu o fractură la nivelul umărului.
Un general rus, demis de Putin după pierderi masive în Ucraina. Final de carieră după eșecuri repetate # Adevarul.ro
Suhrab Akhmedov, general al armatei ruse, a fost demis de Kremlin după patru ani în funcție.
Ministerul Sănătății lansează Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030: „Scoatem pixul și hârtiile din spitale” # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății a pus în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, un document care prevede eliminarea fișelor scrise de mână și introducerea datelor pacienților o singură dată în sistem, pentru a fi folosite în cadrul întregului sistem sanitar.
Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pacea a lui Trump: „Nu este o chestiune simplă. Trebuie să facem o analiză” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a răspuns joi, de la Bruxelles, întrebărilor jurnaliștilor pe teme de politică externă și securitate, discutând relația României cu Republica Moldova și propunerile venite din partea administrației Trump.
