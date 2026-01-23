14:50

Primăria Sectorului 1 le transmite bucureștenilor unde pot apela pentru a actualiza datele locurilor de parcare, în cazul în care nu se descurcă cu aplicația disponibilă. Cei care au nevoie de ajutor se pot prezenta […] Articolul Ce pot face bucureștenii din Sectorul 1 care nu reușesc să rezolve, în aplicație, problema parcării. PS1: Veniți la ghișeu! Extra: Când trebuie actualizate datele din platformă apare prima dată în B365.