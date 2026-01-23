Premierul Ilie Bolojan a prezentat o analiză detaliată a dezechilibrelor majore din administraţia locală

15:20

Standardele de calitate pentru produsele agroalimentare urmează să fie introduse și în România. Măsura vine într-un moment dificil pentru fermierii români, care spun că nu mai reușesc să își vândă producția. Lipsa unei piețe de desfacere îi afectează în special pe micii producători. Aceștia susțin că produsele locale ar trebui să ajungă cu prioritate pe […] Articolul Noi reguli de calitate pentru produsele din România apare prima dată în TeleM Regional.