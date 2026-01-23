A crescut numărul victimelor accidentului feroviar din Spania! 45 de persoane și-au pierdut viața în cumplitul incident

09:10

Bisoi a primit o nouă palmă! Influencerul a fost părăsit de unul dintre cei mai importanți oameni din echipa sa, după ce instanța de judecată și-a prezentat sentința. Condamnarea la închisoare a influencerului pare-se că a avut un preț colosal, astfel acesta este nevoit să o ia de la început de unul singur sau să îl înlocuiască pe cel de la dreapta sa!