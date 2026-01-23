Cum au plănuit cei doi copii crima din Timiș. Pe cine ar fi vrut să dea vina pentru uciderea lui Mario

20:00

Ți se rupe sufletul! Au trecut aproximativ două săptămâni de la moartea tânărului din Buzău, iar apropiații trec prin clipe din ce în ce mai grele. Gabriel Bumbăcea avea numai 25 de ani și s-a stins din viață în urma unei fracturi la femur. Acum, la zile întregi distanță de la înmormântare, cineva drag nu se poate dezlipi de crucea sa.