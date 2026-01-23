Preşedintele FIFA, entuziasmat de cererea mare de bilete pentru CM 2026: "Un număr pe care nu l-am mai văzut până acum"
DigiFM.ro, 23 ianuarie 2026 12:50
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026, s-a exprimat cu privire la numărul uriaş de cereri de bilete pentru meciurile Cupei Mondiale din această vară, competiţie care se va disputa în Statele Unite, Canada şi Mexic.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
13:00
POLITICO: Momentul în care liderii UE au convenit că Europa trebuie să acţioneze singură. Distanțarea de SUA lui Trump, tot mai vizibilă # DigiFM.ro
POLITICO: Momentul în care liderii UE au convenit că Europa trebuie să acţioneze singură. Distanțarea de SUA lui Trump, tot mai vizibilă
13:00
Ce este vortexul polar care va lovi Canada și SUA. Val de frig, ninsori, polei și gheață # DigiFM.ro
Un val de frig intens urmează să aducă ninsori, polei şi gheaţă într-o mare parte a Canadei, precum şi în centrul şi estul Statelor Unite începând de vineri, 23 ianuarie, în timp ce un vortex polar aduce aerul arctic spre sud, relatează AFP.
13:00
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de gelozie!” Cei doi au avut o altercație și a intervenit și Poliția # DigiFM.ro
Camelia Voinea, celebra antrenoare de gimnastică, se află din nou în centrul unui scandal, după ce soțul ei, Claudiu Dragoș Bănescu, a anunțat pe Facebook divorțul și a lansat acuzații grave.
12:50
Preşedintele FIFA, entuziasmat de cererea mare de bilete pentru CM 2026: "Un număr pe care nu l-am mai văzut până acum" # DigiFM.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026, s-a exprimat cu privire la numărul uriaş de cereri de bilete pentru meciurile Cupei Mondiale din această vară, competiţie care se va disputa în Statele Unite, Canada şi Mexic.
Acum o oră
12:40
Donald Trump, furios după publicarea unor sondaje nefavorabile: "Vor trebui să răspundă pentru toate minciunile" # DigiFM.ro
Donald Trump s-a înfuriat după publicarea de către The New York Times a unui sondaj de opinie nefavorabil, atacând cotidianul şi, în general, „sondajele false”, care, în opinia sa, ar trebui considerate „infracţiuni penale”.
12:30
Cum va fi vremea în februarie 2026. Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, în ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie, în toată ţara, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată vineri de meteorologi.
Acum 4 ore
09:40
JD Vance îşi reia atacurile şi spune că Europa „a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” # DigiFM.ro
Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”, relatează CNN.
09:30
Preşedintele Nicuşor Dan: „Sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni. El a mai spus că, pentru o parte importantă de ambasadori, schimbarea se va produce în vară.
09:20
A devenit milionar peste noapte. Un jucător din Bacău a câștigat premiul de peste 1,1 milioane de lei la Loteria Română # DigiFM.ro
Un jucător din Bacău a devenit, peste noapte, milionar în lei, după ce a câștigat un premiu impresionant la tragerea NOROC a Loteriei Române. Potrivit anunțului oficial făcut joi seară, suma pusă în joc și adjudecată depășește 1,1 milioane de lei, transformând biletul norocos într-un adevărat „bilet de aur”.
09:20
Dan Negru, mesaj tranșant după cazul din Timiș, unde un băiat a fost ucis de doi adolescenți: „La noi, loazele sunt protejate. Schimbați legile!” # DigiFM.ro
Dan Negru a reacționat în cazul teribil din Cenei, județul Timiș, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de alți doi adolescenți.
Acum 6 ore
09:10
Vine primăvara mai devreme! România, lovită de un val de temperaturi peste normal în ianuarie și februarie # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, în ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie, în toată ţara, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată vineri de meteorologi.
Acum 8 ore
07:00
SWITCH DAY: 29 ianuarie. O zi, toate perspectivele. Digi24, Digi Sport, Digi FM și PROFM # DigiFM.ro
Vi l-ați imaginat vreodată pe Vlad Craioveanu la Digi24, în locul lui Cosmin Prelipceanu? Sau pe Teodora Tompea la microfonul PROFM în fiecare după-amiază? Ce ați spune dacă Dan Filoti ar face analiza politică zilnic pe digi24.ro sau dacă Ionuț Bodonea de la PROFM ar prelua pupitrul Știrilor Digi Sport? Ei bine, pregătiți-vă: tot ce e enumerat mai sus CHIAR SE VA ÎNTÂMPLA! Schimbăm locurile și microfoanele în SWITCH DAY!
Acum 24 ore
17:10
Documentele menite să pună capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia sunt „aproape gata”, afirmă Zelenski. A anunțat și o întâlnire trilaterală Ucraina-SUA-Rusia # DigiFM.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit, joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capăt războiului (cu Rusia) sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului, relatează The Guardian. El a anunţat că la sfârşitul săptămânii va avea loc o întâlnire de natură tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, fiind vorba de o formulă de negociere în premieră.
17:10
Osaka a prezentat scuze pentru „lipsa de respect” faţă de Cîrstea. Românca spune că nu a avut un conflict cu japoneza: “A fost doar un schimb de replici # DigiFM.ro
Naomi Osaka a prezentat scuze pentru „lipsa de respect” faţă de Sorana Cîrstea în interviul de după meciul de la Australian Open, după ce a primit o strângere de mână rece şi o mustrare din partea româncei, relatează BBC.
17:00
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat joi asupra pericolului unei lumi bazate exclusiv pe "putere" în contextul în care SUA îşi reorganizează politica externă, Rusia a invadat Ucraina, iar China se afirmă ca putere economică majoră. Merz i-a îndemnat pe partenerii europeni să se adapteze rapid la aceste schimbări, atenţionând că vechea ordine mondială se destramă "într-un ritm ameţitor", potrivit AFP şi DPA.
16:50
Victoria Beckham, ironizată pe rețelele sociale după acuzațiile făcute de fiul său. Vedeta, profund afectată de scandal # DigiFM.ro
Victoria Beckham traversează una dintre cele mai tensionate perioade din viața sa publică, după ce a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale, în urma unor acuzații extrem de dure făcute chiar de fiul ei, Brooklyn Beckham. Declarațiile acestuia au reaprins conflictul din interiorul familiei Beckham și au declanșat un val de reacții online, multe dintre ele transformate rapid în meme virale.
16:10
SUA şi Danemarca vor renegocia Acordul Apărării din 1951, actualizat în 2004, cu privire la Groenlanda # DigiFM.ro
Statele Unite şi Danemarca urmează să renegocieze un Acord de Apărare pe care l-au încheiat în 1951 şi l-au actualizat în 2004, cu privire la Groenlanda, declară joi AFP surse apropiate negocierilor, care au avut loc miercuri la Davos, între preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO Mark Rutte, relatează AFP.
15:40
Bărbat din Covasna, arestat preventiv după ce şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele. Victima are nevoie de o lună de îngrijiri medicale # DigiFM.ro
Un bărbat din judeţul Covasna a fost arestat preventiv după ce, băut fiind, şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele, din gelozie. Femeia a reuşit să fugă şi să se ascundă la vecini, fiind ulterior transportată la spital, unde medicii au stabilit că are nevoie de aproximativ o lună de îngrijiri medicale.
15:00
Mai mulţi răniţi în Spania, într-un nou accident feroviar. Un tren a fost lovit de o macara # DigiFM.ro
Mai multe persoane au fost ”rănite uşor” joi, după ce un tren de periferie a lovit o macara la Cartagena, în sud-estul Spaniei, declară compania naţională feroviară spaniolă Renfe AFP.
14:10
Ciolacu, atac dur la Ilie Bolojan: „Tot ce ai făcut este grosolan şi crud, ai sacrificat oameni, ai minţit instituţii, ai manipulat cifre şi ai pus economia pe brânci” # DigiFM.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, fost premier şi fost lider al PSD, afirmă că prim-ministrul Ilie Bolojan a ”tăiat” degeaba ”banii gravidelor şi pensionarilor” şi a ”crescut aberant taxele”, după care a ”ordonat o scamatorie contabilă”, Ciolacu susţinând că ”nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a «reformelor»”.
14:00
Primarul din Cenei, despre cazul copilului ucis de alţi doi adolescenţi: „Suntem încă în stare de şoc, este o tensiune în comunitate. Părinţii sunt panicaţi” # DigiFM.ro
Primarul dn Cenei, judeţul Timiş, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi doi - unul de aceeaşi vârstă şi altul de 13 ani, care nu răspunde penal - afirmă că părinţii se tem să îşi mai trimită copiii la şcoală, în condiţiile în care elevul de 13 ani poate merge la cursuri, conducerea instituţiei neavând niciun temei legal să-i interzică acest lucru. „Toată lumea este încă în stare de şoc, părinţii sunt panicaţi”, a declarat, joi, pentru News.ro, Sîrgean Tanasin, primarul localităţii.
13:50
Filmul crimei din Timiș. De ce ar fi fost ucis băiatul de 15 ani de alți doi adolescenți # DigiFM.ro
Cei doi adolescenţi de 15 ani reţinuţi după ce au ucis un alt băiat de 15 ani, cu lovituri de topor şi cuţit, apoi au încercat să îl incendieze, iar trupul neînsufleţit l-au îngropat în grădină, au fost duşi, joi, la sediul Institutului de Medicină Legală Timişoara pentru expertiza medico-legală psihiatrică şi urmează să fie duşi în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, crima ar fi fost comisă din invidie.
Ieri
12:30
Negruțiu despre Davos: „A-l judeca logic pe Trump e meșteșug de tâmpenie”. Și despre România care lipsește când se negociază lumea # DigiFM.ro
Florin Negruțiu explică de ce discursul lui Donald Trump de la Davos trebuie citit ca impuls și spectacol, nu ca strategie coerentă, și de ce absența lui Nicușor Dan riscă să confirme reflexul României de a „băga capul în nisip”.
11:50
Franţa consideră că atitudinea fermă a președintelui Macron a influenţat schimbarea de poziţie a lui Trump # DigiFM.ro
Atitudinea preşedintelui Macron în apărarea suveranităţii daneze asupra Groenlandei şi disponibilitatea sa de a răspunde ameninţărilor tarifare ale lui Donald Trump au influenţat schimbarea de poziţie a liderului i american, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon, informează EFE.
11:40
Tanczos Barna: Perspectivele bugetului pe 2026, „semnificativ mai bune”. Ce spune vicepremierul despre veniturile suplimentare rezultate din creşterea impozitelor locale # DigiFM.ro
Perspectivele bugetului pe anul 2026 sunt "semnificativ mai bune" decât în urmă cu un an, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, joi, în contextul începerii pregătirilor pentru elaborarea legii bugetului de stat, punctând faptul că prioritatea acestui an rămâne absorbţia fondurilor PNRR, transmite Agerpres.
11:40
Djokovic: „Visez să câştig un nou Grand Slam, De aceea sunt aici. Am încredere în capacitatea mea de a juca şi de a lupta” # DigiFM.ro
Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, care a câştigat joi al 101-lea său meci la Australian Open, a recunoscut că visează să câştige un nou turneu major şi să ajungă astfel la un total de 25 de titluri de Grand Slam, o performanţă fără precedent în istoria tenisului, informează EFE.
10:30
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?” # DigiFM.ro
Valul de frig care a marcat începutul anului 2026 nu a lăsat urme doar în termometre, ci și în buzunarele românilor. Creșterea accentuată a consumului de energie s-a tradus rapid în facturi greu de digerat, iar nemulțumirea nu a ocolit nici zona mondenă. Iulia Albu se numără printre vedetele care au reacționat public după ce au primit sume considerabile de plată.
10:20
Austria impune cursuri de vară pentru copiii străini care nu stăpânesc germana: „Limba este cheia succesului școlar” # DigiFM.ro
Copiii de origine străină al căror nivel de limbă germană este insuficient vor trebui să urmeze două săptămâni de cursuri obligatorii în timpul vacanţei de vară pentru a favoriza integrarea lor, a decis miercuri parlamentul austriac, mergând împotriva avizului cadrelor didactice.
10:10
O ţeavă de gaze a fost fisurată, joi dimineaţa, în zona unei autogări din municipiul Satu Mare, fiind constatate scăpări de gaze, pompierii securizând perimetrul, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" Satu Mare.
10:10
Ochelarii „Top Gun” ai lui Emmanuel Macron fac senzație online. Donald Trump îi ironizează la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?” # DigiFM.ro
Ochelarii de soare de aviator cu care a apărut în ultimele zile preşedintele francez Emmanuel Macron au atras atenţia, utilizatorii reţelelor sociale dezbătând alegerea sa de a adopta un look „Top Gun” în timp ce îl critica pe preşedintele american Donald Trump în legătură cu Groenlanda. Miercuri, în timpul discursului rostit la Davos, însuşi Donald Trump i-a remarcat ironic.
09:50
Trump, întoarcere la 180 de grade la Davos: Exclude folosirea forţei şi a tarifelor, afirmând că s-a ajuns la un acord pentru Groenlanda # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat brusc miercuri la ameninţările cu impunerea de tarife vamale ca mijloc de presiune pentru a prelua Groenlanda, a exclus utilizarea forţei şi a declarat că se profilează un acord pentru a pune capăt disputei cu privire la teritoriul danez semiautonom, care risca să provoace cea mai profundă ruptură în relaţiile transatlantice din ultimele decenii, relatează Reuters.
09:50
Marius Voineag, şeful DNA: „Vorbim de o incapacitate a instituţiilor cu atribuţii de control de a ne livra mai multe sesizări. Nu pot ei trimite cât putem noi livra” # DigiFM.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, susţine că există o incapacitate a instituţiilor cu atribuţii de control de a livra mai multe sesizări către DNA, el precizând că ”nu pot ei trimite cât putem noi livra”.
21 ianuarie 2026
17:00
DIGI Spania își menține poziția de lider al vitezei internetului fix, pentru al cincilea an consecutiv # DigiFM.ro
DIGI a fost reconfirmată și în 2025 drept „Cea mai rapidă rețea de fibră optică din Spania”, potrivit rezultatelor Ookla® Speedtest Awards™, obținute în urma comparării a peste 13 milioane de teste efectuate de utilizatori, în fiecare semestru al anului trecut.
16:30
JD Vance și soția sa așteaptă venirea pe lume a celui de-al patrulea lor copil. „Suntem foarte bucuroși” # DigiFM.ro
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și soția lui, Usha Vance, așteaptă venirea pe lume a celui de-al patrulea copil al lor, a anunțat marți cuplul american, marcând astfel un eveniment rar în istoria Casei Albe, informează AFP.
16:20
Reprezentanţii tabloidelor date în judecată de prinţul Harry susţin că au utilizat surse „legitime” # DigiFM.ro
Două tabloide britanice, acuzate că au primit într-un mod ilegal - mai ales prin piratarea telefoanelor mobile - o serie de informaţii despre prinţul Harry şi despre alte şase vedete, au dat asigurări marţi că au utilizat surse "legitime" pentru articolele lor, informează AFP.
16:20
Accident la metrou în București. Circulația reorganizată după ce o femeie de 60 de ani a fost scoasă de sub tren # DigiFM.ro
Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată, miercuri după-amiază, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, în urma unei posibile tentative de sinucidere, anunţă Metrorex. Reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov au scos de sub o garnitură de metrou o femeie de 60 de ani, ea urmând a fi transportată la spital.
15:50
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țară Minunilor" # DigiFM.ro
Horia Brenciu e un om fericit din toate punctele de vedere. Artistul în vârstă de 53 de ani are o carieră de decenii și o familie de revistă.
14:00
Mituri despre frig, alcool și somn + adevărul despre sforăit și apneea în somn | Dr. Marius Sava la Digi FM # DigiFM.ro
În această ediție de matinal Digi FM (Oana Zamfir & Vlad Craioveanu), Dr. Marius Sava (pneumolog, specialist în patologia somnului) demontează pe înțelesul tuturor câteva mituri foarte răspândite: „curentul te îmbolnăvește?”, „alcoolul încălzește?”, „dușul cald te ajută să dormi?”, „creierul cere zahăr?” și fricile legate de microunde sau telefon.
13:20
Franţa cere un ”exerciţiu NATO” în Groenlanda şi se declară ”pregătită să contribuie la el” # DigiFM.ro
Franţa solicită ”un exerciţiu NATO” în Groenlanda şi este ”pregătită să contribuie la el”, anunţă miercuri Palatul Élysée, în contextul în care preşedintele american Donald Trump repetă că vrea să dobândească acest teritoriu autonom danez, relatează AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Călin Georgescu, în instanţă pentru dosarul în care este judecat alături de gruparea mercenarului Potra # DigiFM.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
12:30
Boris Becker o critică pe Naomi Osaka pentru ținuta inedită de la Australian Open 2026: "Pe de o parte nu vrea să fie atât de mult în atenţia publicului, apoi intră pe terenul central într-o astfel de vestimentaţie" # DigiFM.ro
Fostul tenismen Boris Becker, expert pentru canalul britanic TNT Sports, a criticat-o pe ''contradictoria'' Naomi Osaka, viitoarea adversară a Soranei Cîrstea, pentru intrarea extravagantă la primul ei meci de la Australian Open 2026.
12:30
Ilie Năstase, reacție dură după ce fiica sa adoptivă ar fi ajuns pe străzi în SUA: „Nu mă interesează” # DigiFM.ro
Situație dramatică pentru fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, după ce tânăra ar fi rămas fără bani și fără adăpost în Statele Unite ale Americii. Charlotte Năstase, stabilită de mai mulți ani peste Ocean, a ajuns în atenția publicului după ce a publicat pe rețelele de socializare mesaje și imagini prin care cere ajutor financiar, susținând că traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa.
12:10
Cod galben de ger până vineri dimineață. Județele în care vor fi temperaturi extrem de scăzute, polei și vânt puternic # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, până vineri dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa, în nordul şi centrul ţării, unde vor fi înregistrate temperaturi minime între -19 şi -10 grade. De altfel, pentru 13 judeţe din Transilvania, nordul Crişanei şi al Moldovei a fost emis Cod galben de ger.
12:10
Anca Țurcașiu și iubitul petrec două luni în Thailanda și scapă de facturile mari din România. Cât îi costă mâncarea și cazarea # DigiFM.ro
Fermecată de țările exotice, de Asia, de căldură, Anca Țurcașiu și-a început anul departe de casă. Nu singură, ci alături de iubitul ei. Dacă în 2025 au preferat Filipine pentru o vacanță lungă, acum, aceștia au plecat în Thailanda și au transformat-o în "acasă" pentru două luni.
12:10
Gabriela Ruse, declarații după calificarea în turul trei la Australian Open: „Mi-am zis că azi e ziua mea. Sunt extrem de fericită” # DigiFM.ro
Gabriela Ruse a declarat, miercuri, că este extrem de fericită după ce a obţinut pentru prima dată calificarea în turul trei la Australian Open.
12:00
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, depistat în Indonezia, este adus miercuri în ţară # DigiFM.ro
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, Costinel-Cosmin Zuleam, depistat în Indonezia, este adus miercuri în ţară. Zuleam a fost deja condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare.
10:50
ONU: Apa se află într-o stare de „faliment global”. Crizele de tip „Ziua Zero”, tot mai frecvente în oraşe # DigiFM.ro
După decenii de supraexploatare, poluare şi presiuni climatice, lumea intră într-o eră de "faliment global al apei". Cantităţile de apă din râuri, lacuri şi straturi acvifere se epuizează mai repede decât le poate regenera natura, conform unui raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite, citat de AFP.
10:40
Un cetăţean sârb în vârstă de 37 de ani a devenit prima persoană în viaţă din Italia care a donat simultan două organe, un aşa-numit transplant combinat, transmite ANSA.
10:30
Tetsuya Yamagami, bărbatul judecat pentru împuşcarea mortală a fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe, a fost găsit vinovat miercuri şi condamnat la închisoare pe viaţă, la mai bine de trei ani de la asasinatul comis în plină zi şi care a zguduit întreaga lume, relatează AFP.
10:10
Un nou accident feroviar în Spania. Un mort şi patru răniţi grav, după ce un tren a lovit un zid prăbușit peste calea ferată # DigiFM.ro
Un accident feroviar a făcut un mort şi patru răniţi marţi seară în Catalonia, în nord-estul Spaniei, când un tren suburban a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbuşise peste calea ferată, transmite AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.