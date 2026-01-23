Cum a ajuns un cocktail fără alcool să coste aproape cât unul cu alcool sau chiar mai mult decât o bere la sticlă? În câteva dintre cele mai cunoscute localuri din Bucureşti, preţul trece de 35-40 de lei
Ziarul Financiar, 23 ianuarie 2026 13:00
Bob pe şine cu 2,6 mil.euro din Tranziţie Justă în staţiunea de schi Straja: „Traseul are 1,4 km iar sania este folosită şi de copii dar şi de adulţi. Avem un sezon bun“. Straja are 26 km de domeniu schiabil. Sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de transport pe cablu # Ziarul Financiar
Comexim R din Lupeni, jud. Hunedoara, care administrează domeniul schiabil din Straja, a investit 2,6 mil. euro într-un bob pe şine în staţiune, într-un contract pe Tranziţie Justă.
Înţelegere anticoncurenţială pe piaţa ochelarilor de lux din România. Amenzi de 4,5 milioane de lei # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a sanţionat o companie cu o amendă de peste 45, milioane de lei pentru participarea, alături de o firmă parteneră, la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa ochelarilor de lux.
Preţul poliţelor RCA a continuat să crească, dar într-un ritm mai redus. Prima medie RCA s-a dus la peste 1.300 lei în primele 9 luni din 2025, în creştere cu 2% faţă de 9 luni/2024 şi dublă faţă de 9 luni/ 2021 # Ziarul Financiar
Preţul poliţelor RCA, care de-a lungul timpului a crescut exponenţial odată cu cele mai mari falimente din piaţa asigurărilor, respectiv City Insurance şi Euroins, a continuat să crească şi în ultimul an, dar într-un ritm mai redus.
S-a scumpit terenul în Timiş? Andrei Bodan, cu afaceri în creşterea porcilor în Timiş, Arad şi Caraş-Severin, vrea să cumpere 30 de hectare la Cenei cu 17.000 de euro/hectar, dublu faţă de media României # Ziarul Financiar
Andrei Bodan, în calitate de administrator şi acţionar unic al companiei Ghilad Farm, intenţionează să cumpere un teren agricol de 30,8 hectare aflat în localitatea Cenei, la distanţă de circa 30 de kilometri faţă de Timişoara, situată pe malul drept al răului Bega, la graniţa cu Serbia. Dorinţa sa vine în urma unei oferte de vânzare făcute de Natalia Elena Moldovan, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.
Dezvoltatorul Speedwell a vândut 40% din apartamentele Queens District în primele trei luni. Lucrările au demarat la final de 2025 # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar Speedwell a vândut sau rezervat 40% din apartamentele disponibile în primele două clădiri rezidenţiale ale proiectului Queens District din zona Aviaţiei, la trei luni de la lansarea din octombrie 2025.
Jobul zilei. Un absolvent de administraţie şi afaceri la Universitatea din Bucureşti câştigă, în medie, 5.639 de lei brut pe lună # Ziarul Financiar
Un absolvent al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea administrarea afacerilor, câştigă, în medie, 5.639 de lei brut pe lună, potrivit datelor de pe platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează informaţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturilor.
Ce spun liderii din comerţul en-gros despre piaţa locală? România este una dintre cele mai dinamice economii din regiune. Ce spun Karan Khurana - METRO România şi Robert Hellwagner, SELGROS Romania # Ziarul Financiar
România a fost în ultimii ani una dintre cele mai dinamice economii din Europa Centrală şi de Est şi are în continuare un potenţial semnificativ de creştere, talente calificate şi un spirit antreprenorial puternic, oferind oportunităţi excelente pentru investitorii internaţionali, sunt de părere reprezentanţii principalelor companii din zona de retail en-gros modern.
Bursă. Antibiotice estimează scăderea veniturilor şi marje operaţionale sub aşteptări în 2025, dar vrea să propună un dividend de 90% din profit, cu randament de circa 3% la preţurile curente # Ziarul Financiar
Compania de stat Antibiotice Iaşi (ATB) a publicat date preliminare privind indicatorii cheie de performanţă pentru anul fiscal 2025, semnalând rezultate mai slabe decât estimările bugetate iniţial. Veniturile sunt anticipate să scadă cu 4,41% faţă de anul precedent, în contrast cu creşterea de 5,21% prevăzută în buget, iar marja operaţională se situează la 11,08%, sub ţinta de 17%.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Mario Ghenea, WorkflowTime: Dezvoltăm soluţii AI personalizate pentru IMM-uri. În primul an am atras 10 proiecte şi am ajuns la 80.000 de euro cifră de afaceri # Ziarul Financiar
Start-up-ul local WorkflowTime, specializat în dezvoltarea de agenţi bazaţi pe inteligenţă artificială (AI) pentru automatizarea proceselor de business, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 80.000 de euro, sumă generată în doar şase luni de începerea efectivă a activităţii.
Bursă. Subscrieri de 2% în prima zi în oferta de cumpărare a acţiunilor FP lansată de Lion Capital # Ziarul Financiar
Debutul ofertei publice de cumpărare lansate de Lion Capital pentru acţiunile Fondul Proprietatea a atras subscrieri de aproximativ 3,22 milioane de acţiuni, echivalentul a circa 2% din cantitatea totală vizată prin ofertă, potrivit datelor disponibile din piaţă în primele zile de derulare
Parteneriat între Nexent Bank şi Vouchers Depot pentru conversia punctelor de loialitate în carduri cadou digitale # Ziarul Financiar
Nexent Bank, bancă orientată spre inovaţie şi experienţă digitală, emitentă a cardului de credit Card Avantaj a transmis că a încheiat un parteneriat cu Vouchers Depot, cel mai mare furnizor de carduri cadou digitale şi multibrand din România.
Clienţii BRD Pensii, parte din Grupul Banca Transilvania, pot accesa în BT Pay informaţii despre economiile din fondul de pensii Pilonul 2. Activele din Pilonul 2 şi Pilonul 3 administrate de firmele din Grupul Banca Transilvania au depăşit 10 mld. lei, reprezentând economiile pentru pensie a peste 825.000 de români # Ziarul Financiar
Clienţii BRD Pensii cu economii în fondul de pensii administrat privat BRD - şi care, datorită achiziţiei făcute de Grupul Financiar Banca Transilvania în noiembrie 2025, fac parte acum din ecosistemul financiar BT - pot accesa în aplicaţia BT Pay informaţii despre fondul de pensii din Pilonul 2.
Pentru prima dată băncile internaţionale sunt mai optimiste decât guvernul când vorbesc despre economia României. Prognozele bancherilor privind creşterea reală a PIB-ului României din acest an depăşesc chiar şi 2%, în timp ce autorităţile române dau ca posibil un avans al economiei de doar 1% # Ziarul Financiar
Perplexity, start-up-ul de AI evaluat la 20 de miliarde de dolari, va avea o echipă de peste 100 de oameni în Belgrad # Ziarul Financiar
Perplexity AI, start-up-ul american care dezvoltă un motor de căutare bazat pe inteligenţă artificială şi concurează cu Google, îşi extinde operaţiunile în Europa de Sud-Est prin extinderea biroului din Belgrad.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Aproape un sfert din turiştii ajunşi în Bucovina vin din Capitală. Autostrada Moldovei poate accelera piaţa cu 35%, iar hotelierii speră ca zona să devină o opţiune şi pentru turismul corporate # Ziarul Financiar
Aproape un sfert din turiştii ajunşi în Bucovina în fiecare an provin din zona Bucureşti-Ilfov, care înainte făceau în jur de 7-8 ore pentru a ajunge în una din destinaţiile din zonă. Odată cu deschiderea parţială a Autostrăzii Moldovei, timpul se va reduce, astfel că accesul va fi unul mai facil către nordul Moldovei.
Goji Românesc, afacere fondată acum 14 ani de Adrian Nicolae, care a pornit de la o plantaţie de 2,5 hectare la Braşov, caută investitori pentru scalare # Ziarul Financiar
Goji Românesc, proiect agricol fondat acum 14 ani de Adrian Nicolae, caută parteneri strategici sau investitori pentru a extinde la nivel naţional şi european producţia şi procesarea fructelor de goji, originare din Tibet şi Himalaya, tot mai căutate datorită efectelor antioxidante. Antreprenorul a pornit de la producerea de fructe, apoi s-a extins la producerea materialului săditor certificat.
Ce este controversatul Consiliu al Păcii lansat de Trump la Davos şi cum este el văzut în Ungaria şi Polonia # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump a semnat ieri carta pentru lansarea oficială a iniţiativei sale a „Consiliului Păcii“ în Davos, anunţând că „vom avea pace în lume“.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Costin Brumă, Swiss Capital: Activitatea din piaţă vine în aceste zile mai degrabă din zona de retail decât din partea investitorilor instituţionali # Ziarul Financiar
Lichiditatea înregistrată până acum în luna ianuarie – peste 1 mld. lei pe piaţa principală de acţiuni de la BVB – se situează peste media istorică a lunii, însă impulsul vine mai ales din partea investitorilor individuali, consideră Costin Brumă, broker la Swiss Capital, invitat la cea mai recentă ediţie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi.
Business sportiv. Sportul schimbă rafturile magazinelor alimentare. Vânzările de produse high protein şi a celor dedicate sportivilor cresc chiar şi cu două cifre anual, iar retailerii îşi adaptează oferta în funcţie de proximitatea faţă de sălile de fitness. „Aceste produse nu mai sunt consumate doar de sportivii de performanţă“ # Ziarul Financiar
Produsele high protein şi cele dedicate sportivilor încep să iasă din categoria de nişă, adresată exclusiv sportivilor de performanţă, şi au început să intre şi în consumul zilnic al unui public mai larg, mai exact persoane active sau preocupate de un stil de viaţă sănătos şi clienţi interesaţi de controlul greutăţii. Schimbarea consumului a dus şi la o remodelare a rafturilor magazinelor.
Reportaj de pe mapamond. De la Est spre Vest: cum au venit companiile româneşti la Viena, la Ambasada României, cu investiţii, capital şi ambiţii de extindere, într-un moment în care România încearcă să se aşeze mai clar pe harta economică a Europei de Vest # Ziarul Financiar
Într-o Vienă aflată în ritmul ei obişnuit de capitală administrativă a Europei Centrale, Ambasada României a devenit, pentru câteva ore, un punct de întâlnire al economiei româneşti aflate într-un moment de transformare.
Cine mai face angajări în 2026. „În zona de infrastructură vor intra multe fonduri europene, vor fi proiecte complexe şi va fi nevoie de mulţi oameni care să reuşească să le gestioneze.“ # Ziarul Financiar
Anul 2026 va fi unul bun pentru piaţa muncii, cu sectoare care vor continua să recruteze, în ciuda evoluţiei din anul 2025, susţine Cristina Postolache, partner, Amrop CEE.
Farmaciile Myosotis, o reţea de 150 de unităţi din zona Galaţiului, plus 18% la încasări în 2025. „Scăderea impozitului pe cifra de afaceri ne aduce puţin optimism.“ # Ziarul Financiar
Myosotis, un brand de farmacii cu o istorie de peste trei decenii, pornit din Galaţi, şi-a majorat încasările cu circa 18% în 2025, însă investiţiile au fost la un nivel redus în comparaţie cu alţi ani.
Autostrada Moldovei poate creşte turismul din zona Bucovinei cu 35% în următorii patru ani. Bucureşti-Ilfov, principala piaţă de turism pentru nordul Molvodei # Ziarul Financiar
Aproape un sfert din turiştii ajunşi în Bucovina în fiecare an provin din zona Bucureşti-Ilfov. Anul acesta, autostrada, care astăzi este deschisă doar până la Adjud, ar urma să fie gata până la Paşcani, ceea ce va reduce şi mai mult din timpul petrecut în maşină de turiştii care vin din sud şi vor să ajungă în Bucovina.
Horwath HTL, companie internaţională de consultanţă în ospitalitate, a intrat pe piaţa din România prin deschiderea primului său birou în Bucureşti, în colaborare cu Călin Ile şi Lucian Marinescu. „România este o piaţă dinamică, cu un potenţial solid, care are nevoie de expertiză internaţională“ # Ziarul Financiar
Horwath HTL, companie internaţională de consultanţă în ospitalitate, turism şi agrement, deschide primul birou al său din România printr-o colaborare cu Călin Ile şi Lucian Marinescu, consultanţi în ospitalitate şi fondatorii Premier Hospitality, companie de consultanţă în ospitalitate.
Froo, peste orice aşteptări: Pe termen lung putem ajunge şi la 7.600 de magazine în România. Formatul nostru a fost atât de bine primit că am reevaluat potenţialul pieţei # Ziarul Financiar
Retailerii pun la bătaie discounturi şi promoţii personalizate clienţilor dispuşi să îşi ofere datele în programele de loialitate. Este această practică discriminatorie? De ce un consumator care nu e de acord să îşi ofere datele trebuie să plătească mai mult? # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care clienţii sunt mai puţin fideli decât oricând, într-o eră în care relaţiile – chiar şi cele interumane, darămite cele dintre consumatori şi branduri – sunt mai scurte şi mai instabile decât oricând, programele de loialitate sunt mai valoroase ca niciodată.
Bursă. Ghidul impozitelor la bursă: ce taxe plăteşte un investitor din România pentru câştigurile din acţiuni locale şi străine, cu reţinere la sursă, declaraţia unică şi exemple concrete explicate la ZF Deschiderea de Astăzi # Ziarul Financiar
Oricine investeşte pe Bursa de Valori Bucureşti sau pe platforme străine trebuie să înţeleagă exact ce impozite datorează şi cum se completează declaraţia unică. În emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, Andrei Popescu, consultant fiscal la Soter, a explicat clar sarcinile fiscale ale investitorilor şi a oferit exemple practice.
ZF Private Health. Călin Ciubotaru, spitalul de oftalmologie Infosan din Bucureşti: Doar la nou-născuti avem program naţional de screening oftalmologic. Ar fi indicat un astfel de program pentru urmărirea ulterioară a copiilor, cum au alte ţări # Ziarul Financiar
Pentru afecţiunile oculare, România are în prezent doar screening al retinopatiei de prematuritate, derulat în maternităţi pentru nou-născuţi, însă nu asigură un astfel de program naţional şi pentru prevenţia afecţiunilor oculare pe mai departe la copii.
În ianuarie, unii americani nu renunţă total doar la alcool, ci şi la a face orice fel de cumpărături # Ziarul Financiar
Încurajaţi de social media, unii consumatori americani încep anul cu o lună ianuarie în care nu fac niciun fel de cumpărături, scrie The Wall Street Journal.
