Ştiai că România este una dintre pieţele cu cea mai rapidă creştere a fenomenului de crowdfunding din Europa, iar comunitatea devine pentru micii antreprenori români o nouă sursă de finanţare?

00:15

Aproape un sfert din turiştii ajunşi în Bucovina în fiecare an provin din zona Bucureşti-Ilfov. Anul acesta, autostrada, care astăzi este deschisă doar până la Adjud, ar urma să fie gata până la Paşcani, ceea ce va reduce şi mai mult din timpul petrecut în maşină de turiştii care vin din sud şi vor să ajungă în Bucovina.