Birurile lui Bolojan te pot lăsa în stradă. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Executarea silită se va putea face mult mai rapid

00:40

Domnia sa s-a comportat ca o doamnă dintr-o mahala de târg provincial balcanico-românesc: Auzi, țațo, ce a putut să întrebe ăla! Păi el nu știe că feciorii noștri au sărit cu toții în ajutorul americanilor, de cum au zis ăia ceva? Doar că s-a invocat Articolul 5 și ai noștri au și sărit, ca lupii tineri, să îi apere pe americani!