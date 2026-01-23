EXCLUSIV „O glumă șovină de prost gust”. Prima reacție din UDMR după postarea Lidiei Vadim Tudor

13:10

Contractele colective de muncă pare că îi fac pe angajații celor trei instituții „blindați". Un cuvânt folosit de premier când a descris statutul directorilor din companiile de stat și care s-ar potrivi bine ca să descrie și situația de față.