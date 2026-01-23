Musk va extinde rețeaua de robotaxiuri Tesla în SUA în acest an
Profit.ro, 23 ianuarie 2026 16:00
Tesla va avea o rețea ”foarte larg răspândită” de robotaxiuri fără șofer în Statele Unite până la sfârșitul acestui an, a spus la Davos Elon Musk.
• • •
Google și Epic au o înțelegere secretă, prin care vor să deruleze operațiuni comune de dezvoltare a unor produse, marketing și alte parteneriate.
Bolojan dă speranțe: Nu este certă eliminarea plafonării la gaze, dar nici nu o putem lungi foarte mult # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu este certă eliminarea plafonării prețurilor finale la gaze naturale de la 1 aprilie 2026, după cum prevede deocamdată legislația în vigoare.
Operatorul de distribuție a energiei electrice Rețele Electrice România SA, care prestează serviciul și în Capitală, despre care Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București tocmai a anunțat că este urmărit penal în dosarul exploziei blocului din cartierul Rahova din toamna trecută, a declarat că sprijină ancheta autorităților încă de la debutul acesteia și o va face și în continuare.
Una dintre unitățile de producție care au aparținut Alianței Renault – Nissan, rămasă după destrămarea alianței în patrimoniul japonezilor, va fi vândută chinezilor.
cea mai accesibilă destinație de schi din Europa este situată la doar câțiva kilometri de România.
Elevii vor începe cursurile anului școlar 2026-2027 în 7 septembrie și le vor încheia în 18 iunie.
Moldova se leagă de România - Teste la linia ce va fi legată de rețeaua energetică românească # Profit.ro
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că au avut loc primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești-Chișinău, încheiate cu succes.
Bolojan apără impozitarea cu anomalii la mașini: E anormal să ai o mașină electrică foarte scumpă și să plătești impozit cât la mașină diesel cu cea mai mică capacitate. Mașinile electrice și hibride au și ele nevoie de asfalt # Profit.ro
Premierul Bolojan susține că noua impozitare la automobile respectă principiul proporționalității cu poluarea, iar excepțiile fiscale acordate până acum autovehiculelor electrice și hibrid au distrus bazele de impozitare. Potrivit premierului, primăriile au nevoie de aceste taxe pentru infrastructură, iar nivelul lor va fi analizat în acest an, care este unul de tranziție.
ULTIMA ORĂ Explozia blocului din Rahova - Urmărire penală extinsă față de firma de distribuție a energiei electrice și față de un angajat al companiei de gaze # Profit.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au extins urmărirea penală în cazul exploziei din cartierul Rahova.
Moment istoric anunțat pe Autostrada Unirii, cu ridicarea primelor grinzi.
Concedieri masive la Amazon, val de disponibilizări pregătit pe modelul celui din toamnă # Profit.ro
Amazon pregătește o nouă rundă de concedieri masive săptămâna viitoare, ca parte a obiectivului său mai larg de a elimina aproximativ 30.000 de roluri corporate.
ULTIMA ORĂ Explozia blocului din Rahova - Urmărire penală extinsă față de Distrigaz și un agent de intervenție # Profit.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au extins urmărirea penală în cazul exploziei din cartierul Rahova.
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță pachet de relansare economică, angajat de Guvern: Deduceri din profit pentru investiții, ajutoare de stat, simplificare, debirocratizare. ”Metalele rare” vizate de măsuri # Profit.ro
Un proiecte lege cu măsuri de relansare economică, prin care vor fi stabilite deduceri din profit pentru investiții, susținerea investițiilor străine, a cercetării-dezvoltării, ajutoare de stat, măsuri de simplificare și debirocratizare, va fi angajat de Parlament odată cu angajarea pe proiectul de reformă a administrației publice, a anunțat premierul Bolojan.
Bolojan avertizează primarii: Două treimi trebuie să dea afară angajați! Să nu mai facă școli cu panouri fotovoltaice unde nu sunt copii sau stadioane fără echipă de fotbal! # Profit.ro
Costul reducerii deficitului bugetar trebuie preluat și de către aparatul de stat, care în multe locuri este supra-dimensionat, a declarat premierul Bolojan, care a adăugat că două treimi din administrația din România are nevoie de o reducere de personal.
Vine nota uriașă de plată pentru vaccinul COVID. Pfizer vrea despăgubiri de la România pentru vaccinurile refuzate # Profit.ro
Compania farmaceutică Pfizer cere peste 560 de milioane de euro de la statul român pentru vaccinul anti-COVID comandat suplimentar de România și apoi refuzat, pe fondul trecerii la faze mai puțin agresive.
”Drumul morții”, cel mai periculos din țară, va fi dublat de Autostrada Moldovei. Autoritățile caută acum soluții: 2+1 alternativ # Profit.ro
DN 2 (E85) este un drum european cu 2 benzi de circulație, o bandă pe sens, cu lățime de 3,5 m, plus un acostament, de 2,5 m lățime, oficial desemnată ca bandă pentru opriri de urgență.
ULTIMA ORĂ Fidelis – Statul a luat deja de la populație 1 milion euro pe zi, pe întregul an, numai la prima ofertă de titluri de stat a acestui an # Profit.ro
La primul exercițiu din acest an din programul Fidelis, participarea a fost mai ridicată decât la oferta din decembrie, relevă datele Profit.ro. Tendință de atenuare a opțiunilor pentru titlurile denominate în euro.
Cea mai recentă campanie de rechemare în service înregistrată în sistemul de alerte european are ca obiect una dintre cele mai bune mașini ale industriei auto, care a fost declarată de EuroNCAP cea mai sigură mașină în 2025. Este vorba despre Mercedes CLA, echipată cu motor Geely.
VIDEO Fără gropi în asfalt pe carosabil, iarna. Tehnologie revoluționară de acoperire mai rapidă a gropilor în sezonul rece, testată în România # Profit.ro
Tehnologie revoluționară de acoperire mai rapidă a gropilor în asfalt de pe carosabil, în sezonul rece, testată de DRDP Cluj, anunță autoritățile.
Daniel Băluță iese la atac și se opune măsurilor anunțate de Ciprian Ciucu: Trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor # Profit.ro
Daniel Băluță, președintele PSD București, a anunțat că se opune creșterilor de tarife pentru transportul în comun și concedierilor în rândul personalului care lucrează în instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București, măsuri anunțate de primarul general, Ciprian Ciucu.
A apărut lista posibilelor noilor tarife la călătoria cu transportul public în capitală, după ce primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat intenția de a scumpi tarifele STB.
Experții dezvăluie tendințele anului 2026 în consumul de vin. Spumantele, printre favorite # Profit.ro
Lumea vinului în 2026 este despre autenticitate, digitalizare și o schimbare radicală a preferințelor.
Pe fondul instabilității, al diversificării investițiilor și cererii industriale, aurul și argintul ating noi recorduri # Profit.ro
Creșterea prețului aurului și argintului este determinată de instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei și Japoniei, precum și perspectivele AI.
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air anunță în România o reducere de până la 20% la prețul biletelor.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0943 lei, de la 5,0936 lei, curs înregistrat joi.
Cea mai mare furtună de iarnă din ultimii ani - Milioane de americani se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă # Profit.ro
Serviciul național de meteorologie american a avertizat că o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari din ultimii ani, va lovi SUA.
Fraudă cu falși procurori DIICOT - Un bărbat a făcut un credit de 50.000 de lei și a transferat banii unor escroci # Profit.ro
Un bărbat din Botoșani a luat un credit, dar banii au ajuns la escroci care se dădeau drept procurori DIICOT și funcționari bancari.
Groupama – certificată internațional ca Angajator de Top pentru al nouălea an consecutiv # Profit.ro
Groupama, liderul pieței de asigurări din România și cel mai mare angajator din industria de asigurări a obținut, pentru al nouălea an consecutiv, certificarea de Angajator de Top, acordată de Top Employer Institute din Olanda, cel mai prestigios institut din domeniu. Acest premiu este o recunoaștere a strategiei de resurse umane a companiei.
O tânără a învins un dezvoltator imobiliar. Obligat să plătească dublul avansului pentru că nu a livrat la timp un apartament. Argumentele Tribunalului # Profit.ro
Un dezvoltator imobiliar a fost obligat să achite despăgubiri după ce prima instanță a constatat că nu și-a îndeplinit promisiunea de a livra un apartament „la cheie” în Iași.
ULTIMA ORĂ Amendă mare în România pentru un producător-distribuitor al gigantului LVMH. Acuzație de înțelegere anticoncurențială pe piața ochelarilor de lux # Profit.ro
Consiliul Concurenței a sancționat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) cu acuzația de participare, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România.
JGV & Asociații: Inteligența artificială în raporturile de muncă – limitele controlului angajatorului # Profit.ro
Aurelia Ciobanu – Managing Associate Corporate M&A, Banking, Commercial Department
PPC Energie anunță că este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin care clienții pot efectua plăți instant, sigure și fără numerar, direct din aplicația myPPC.
Donald Trump a dezvăluit detalii vagi despre acordul-cadru pentru Groenlanda, afirmând că mai multe informații vor fi disponibile în două săptămâni.
Investitorii din Europa de Nord se îndepărtează de cea mai mare piață financiară mondială # Profit.ro
În contextul tensiunilor geopolitice, marii investitori din Europa de Nord sunt din ce în ce mai îngrijorați de riscurile deținerilor de active SUA.
Investiție în România - Principalul furnizor de electricitate al Austriei lansează un nou proiect # Profit.ro
Compania Vienna Energy Forța Naturală, parte din grupul austriac Wien Energy, principal furnizor de electricitate al Austriei, începe realizarea unei noi capacități energetice în România, respectiv Centrala Electrică Fotovoltaică Sâncel.
A început procesul de reclasificare a spitalelor publice, prima categorie care va fi definită fiind cea a spitalelor strategice.
Ministrul Mediului a anunțat o finanțare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente.
Retailerul de tip outlet Miniprix a anunțat că închide magazinul din zona Militari, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 185A.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Stagiunea de Muzică Veche București propune o deschidere spectaculoasă a ediției 2026 alături de lăutistul Xavier Díaz-Latorre și baritonul Furio Zanasi, două figuri majore ale muzicii vechi europene. Aceștia prezintă CACCINI - LE NUOVE MUSICHE. Pe 25 Ianuarie, de la ora 19, la Sala Auditorium (Muzeul Național de Artă al României).
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa peste valorile obișnuite, în ultimele zile din ianuarie și în cea mai mare parte a lunii februarie, în toată țara.
Nonprofitul britanic Centrul pentru Combaterea Urii Digitale a publicat datele unui studiu privind amploarea sexualizării realizate de Grok, chatbot-ul dezvoltat de xAI.
Platforma TikTok a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicației pe teritoriul american.
