Comisia Europeană va adopta anul acesta un pachet privind educația pentru a sprijini cursanții, a susține cadrele didactice și a moderniza școlile, anunță Roxana Mînzatu

10:50

Președintele Donald Trump a declarat joi că Statele Unite ar fi trebuit să „testeze” NATO în ceea ce privește granița de sud a SUA, invocând Articolul 5, conform căruia un atac armat asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor, declanșând un răspuns unificat. „Poate ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul […] The post Trump îi testează din nou pe aliați: Poate ar fi trebuit să invocăm articolul 5 și să forțăm NATO să protejeze granița sudică a SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.