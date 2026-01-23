Comisia Europeană va adopta anul acesta un pachet privind educația pentru a sprijini cursanții, a susține cadrele didactice și a moderniza școlile, anunță Roxana Mînzatu
CaleaEuropeana, 23 ianuarie 2026 16:00
Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul față de educație ca fundament al modelului social european și piatră de temelie a prosperității, democrației și competitivității noastre, a transmis Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, în contextul Zilei Internaționale a Educației. „Educația le permite oamenilor […] The post Comisia Europeană va adopta anul acesta un pachet privind educația pentru a sprijini cursanții, a susține cadrele didactice și a moderniza școlile, anunță Roxana Mînzatu appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 15 minute
16:10
Franța: Guvernul lui Sebastien Lecornu supraviețuiește moțiunilor de cenzură și se apropie de adoptarea bugetului pentru 2026 # CaleaEuropeana
Guvernul francez a depășit vineri două moțiuni de cenzură depuse împotriva sa din cauza planurilor fiscale, făcând un pas decisiv spre adoptarea bugetului de stat pentru 2026, informează Politico. Moțiunea inițiată de partidul de extremă stânga Franța Nesupusă (La France Insoumise) a fost susținută de 269 de deputați, cu 19 voturi mai puțin decât pragul […] The post Franța: Guvernul lui Sebastien Lecornu supraviețuiește moțiunilor de cenzură și se apropie de adoptarea bugetului pentru 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 30 minute
16:00
Comisia Europeană va adopta anul acesta un pachet privind educația pentru a sprijini cursanții, a susține cadrele didactice și a moderniza școlile, anunță Roxana Mînzatu # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul față de educație ca fundament al modelului social european și piatră de temelie a prosperității, democrației și competitivității noastre, a transmis Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, în contextul Zilei Internaționale a Educației. „Educația le permite oamenilor […] The post Comisia Europeană va adopta anul acesta un pachet privind educația pentru a sprijini cursanții, a susține cadrele didactice și a moderniza școlile, anunță Roxana Mînzatu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
15:20
Emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul energetic al UE continuă să scadă: minus 20% față de 2013 (Eurostat) # CaleaEuropeana
În 2024, emisiile de gaze cu efect de seră ale economiei UE generate de activitățile economice și gospodării au înregistrat un total 3,3 miliarde de tone de echivalent CO2, adică o scădere de 1 % față de 2023 și o reducere de 20% față de 2013, arată datele Eurostat. Între 2013 și 2024, sectorul energetic […] The post Emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul energetic al UE continuă să scadă: minus 20% față de 2013 (Eurostat) appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
ICI București consolidează cooperarea civil–apărare în domeniul securității cibernetice, în cadrul proiectului ECYBRIDGE # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat, în perioada 20–22 ianuarie 2026, la un eveniment de training organizat în cadrul proiectului european ECYBRIDGE, cu tema „Utilising NIS2 Related Regulations/Implications in the Civilian–Defence Sectors’ Cooperation”, desfășurat la Tallinn, Estonia, și găzduit de compania estoniană RiskSight. În cadrul evenimentului de la Tallinn, ICI […] The post ICI București consolidează cooperarea civil–apărare în domeniul securității cibernetice, în cadrul proiectului ECYBRIDGE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Von der Leyen și Costa răspund criticilor dure ale lui Zelenski: Am sprijinit Ucraina din prima zi și vom continua să o facem. Cifrele vorbesc de la sine # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au respins vineri acuzațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind lipsa de acțiune a Europei, subliniind că Uniunea Europeană a sprijinit Ucraina „încă din prima zi” a invaziei ruse, informează EFE, prelauat de Agerpres. Reacția liderilor europeni vine după discursul dur susținut de […] The post Von der Leyen și Costa răspund criticilor dure ale lui Zelenski: Am sprijinit Ucraina din prima zi și vom continua să o facem. Cifrele vorbesc de la sine appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
14:10
Orban îl acuză pe Zelenski că „a depășit limita” la Davos: „Președintele Zelenski face totul greșit, iar cei de la Bruxelles sunt dornici să plătească” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, „a depășit limita” la Forumul Economic Mondial de la Davos, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orbán, într-o postare pe platforma X. Acesta a afirmat că, în discursul său, Zelenski a plasat din nou guvernul ungar, precum și pe el personal, „în vizorul său”. „Nu este nimic nou în faptul că, […] The post Orban îl acuză pe Zelenski că „a depășit limita” la Davos: „Președintele Zelenski face totul greșit, iar cei de la Bruxelles sunt dornici să plătească” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Mark Rutte: NATO și Danemarca lucrează împreună pentru a consolida capacitatea de descurajare și apărare în Arctica # CaleaEuropeana
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a avut marți dimineață, la Bruxelles, o întrevedere cu prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, în cadrul discuțiilor privind securitatea euro-atlantică și consolidarea apărării în regiunea arctică. „Lucrăm împreună pentru a asigura siguranța și securitatea întregii NATO și vom continua cooperarea noastră pentru a consolida capacitatea de descurajare și apărare în […] The post Mark Rutte: NATO și Danemarca lucrează împreună pentru a consolida capacitatea de descurajare și apărare în Arctica appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
UE livrează Ucrainei 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro, după atacurile rusești care au lăsat un milion de ucraineni fără electricitate # CaleaEuropeana
Comisia Europeană mobilizează 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice ale UE, pentru a restabili alimentarea cu energie a spitalelor, adăposturilor și serviciilor esențiale, după ce peste un milion de ucraineni au rămas fără electricitate, apă și încălzire, în condiții de ger, în urma atacurilor rusești continue […] The post UE livrează Ucrainei 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro, după atacurile rusești care au lăsat un milion de ucraineni fără electricitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Eurodeputatul Dan Motreanu susține înființarea a două fonduri europene dedicate combaterii cancerului și consolidării producției de medicamente # CaleaEuropeana
Amendamentele eurodeputatului Dan Motreanu privind creșterea finanțării sănătății în viitorul buget european pentru 2028-2034 și înființarea unui fond european pentru medicamentele critice au fost sprijinte de colegii eurodeputați. Astfel, în calitate de membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European, Dan Motreanu a obținut următoarele: Sprijinul majorității grupurilor politice din Comisia pentru Sănătate […] The post Eurodeputatul Dan Motreanu susține înființarea a două fonduri europene dedicate combaterii cancerului și consolidării producției de medicamente appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Olandezul Klaas Knot, favorit în cursa pentru succesiunea lui Lagarde la conducerea BCE # CaleaEuropeana
Fostul guvernator al Băncii Centrale a Țărilor de Jos, Klaas Knot, este considerat principalul favorit pentru a-i succeda lui Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene, potrivit unui sondaj realizat de Bloomberg în rândul economiștilor și citat joi de publicația NL Times, preluat de Agerpres. Dacă va fi desemnat, Knot ar deveni al doilea olandez […] The post Olandezul Klaas Knot, favorit în cursa pentru succesiunea lui Lagarde la conducerea BCE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Mai mulți lideri europeni doresc aplicarea acordului comercial cu Mercosur „cât mai curând posibil”, afirmă Ursula von der Leyen: „Nu am luat încă o decizie” # CaleaEuropeana
Mai mulți lideri europeni doresc ca acordul comercial cu Mercosur să fie pus în aplicare „cât mai curând posibil”, a subliniat vineri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, citată de AFP, scrie Agerpres. Parlamentul European a decis miercuri să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu […] The post Mai mulți lideri europeni doresc aplicarea acordului comercial cu Mercosur „cât mai curând posibil”, afirmă Ursula von der Leyen: „Nu am luat încă o decizie” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
SUA s-au retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății, invocând o ”lipsă continuă de reformă, responsabilitate și transparență” # CaleaEuropeana
Statele Unite au părăsit oficial Organizația Mondială a Sănătății, după un an de la anunțul făcut de președintele Trump în acest sens. Acest demers „asigură angajamentul președintelui Trump în conformitate cu un ordin executiv semnat în urmă cu un an, în urma gestionării defectuoase a COVID-19 de către OMS și a lipsei continue de reformă, […] The post SUA s-au retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății, invocând o ”lipsă continuă de reformă, responsabilitate și transparență” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
12:10
UE, SUA și Ucraina, aproape de finalizarea un cadru comun de prosperitate postbelică. Von der Leyen: Pregătim activ viitorul Ucrainei ca stat modern, suveran și liber # CaleaEuropeana
Un plan de reconstrucție de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare, a declarat joi seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles. „Pe măsură ce iarna a pus stăpânire pe țară, Rusia își intensifică atacurile josnice. Noi ne intensificăm sprijinul pentru Ucraina”, a […] The post UE, SUA și Ucraina, aproape de finalizarea un cadru comun de prosperitate postbelică. Von der Leyen: Pregătim activ viitorul Ucrainei ca stat modern, suveran și liber appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Bogdan Chirițoiu, ales președinte al board-ului ACER, agenţia UE pentru cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare din energie # CaleaEuropeana
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), potrivit unui comunicat de presă. Conform sursei citate, mandatul are o durată de doi, iar desfăşurarea activităţii implică, printre altele, prezenţa la şedinţele periodice ale Consiliului de Administraţie […] The post Bogdan Chirițoiu, ales președinte al board-ului ACER, agenţia UE pentru cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare din energie appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Oana Țoiu a pledat la Davos pentru o ”diplomație economică activă” care să deschidă piețe noi pentru produsele românești # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la sesiunea strategică „Next-Generation Trade Facilitation”, desfășurată în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial. Dezbaterea a reunit decidenți la cel mai înalt nivel pentru a discuta adaptarea fluxurilor comerciale globale la noile realități geopolitice, informează un comunicat al MAE, remis CaleaEuropeana.ro Sesiunea a beneficiat de o prezență […] The post Oana Țoiu a pledat la Davos pentru o ”diplomație economică activă” care să deschidă piețe noi pentru produsele românești appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Trump îi testează din nou pe aliați: Poate ar fi trebuit să invocăm articolul 5 și să forțăm NATO să protejeze granița sudică a SUA # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a declarat joi că Statele Unite ar fi trebuit să „testeze” NATO în ceea ce privește granița de sud a SUA, invocând Articolul 5, conform căruia un atac armat asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor, declanșând un răspuns unificat. „Poate ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul […] The post Trump îi testează din nou pe aliați: Poate ar fi trebuit să invocăm articolul 5 și să forțăm NATO să protejeze granița sudică a SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Economia României, sub presiunea ”deficitelor gemene”, bugetar și extern, conturează un tablou macroeconomic fragil (raport CPAG) # CaleaEuropeana
Potrivit Raportului Macro Risks realizat de Consilium Policy Advisors Group (CPAG), deficitele gemene rămân o caracteristică structurală relevantă: un deficit bugetar ridicat, concomitent cu un deficit extern ridicat (importuri mai mari decât exporturile). Astfel, echilibrul macroeconomic este dependent de fluxuri de finanțare și poate fi mai expus la schimbări ale încrederii și la evoluțiile condițiilor […] The post Economia României, sub presiunea ”deficitelor gemene”, bugetar și extern, conturează un tablou macroeconomic fragil (raport CPAG) appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Iulian Chifu: Ieșirea ritualică din CSI și viitorul Republicii Moldova; obligație, necesitate, evidență și simbol # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* În tumultul global pornit de la nebunia Groenlanda, care a acoperit până și discuțiile și planul de pace pe Ucraina, nu s-a mai văzut anunțul făcut de către Republica Moldova de denunțare a trei acte fundamentale care înseamnă, practic și juridic, ieșirea din Comunitatea Statelor Independente – CSI. Gestul formalizează o realitate […] The post Iulian Chifu: Ieșirea ritualică din CSI și viitorul Republicii Moldova; obligație, necesitate, evidență și simbol appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
10:10
Nicușor Dan nu exclude implicarea României în acțiuni NATO-SUA-UE în Arctica: Urgența noastră rămâne, evident, Flancul Estic. Aici este amenințarea imediată # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, că, deși România ar putea analiza implicarea în acțiuni pentru securitatea Arcticii, prioritatea imediată rămâne Flancul Estic, ca răspuns la amenințările actuale. Declarația șefului statului a fost făcută la finalul summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, în urma căruia președinta Comisiei Europene, Ursula von […] The post Nicușor Dan nu exclude implicarea României în acțiuni NATO-SUA-UE în Arctica: Urgența noastră rămâne, evident, Flancul Estic. Aici este amenințarea imediată appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Ursula von der Leyen recunoaște “investițiile insuficiente” ale UE în securitatea Arcticii și propune “un spărgător de gheață european”: E momentul să accelerăm eforturile # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut joi noaptea deficiențele europene în legătură cu Groenlanda și Arctica, pe fondul tensiunilor politice cu Statele Unite, subliniind că a sosit momentul potrivit pentru a crește investițiile în regiune, inclusiv printr-un spărgător de gheață european. Vorbind într-o conferință de presă după summit european […] The post Ursula von der Leyen recunoaște “investițiile insuficiente” ale UE în securitatea Arcticii și propune “un spărgător de gheață european”: E momentul să accelerăm eforturile appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
UE se va apăra de orice formă de coerciție, au stabilit liderii la summitul privind relațiile cu SUA: Solidaritate de neclintit cu Danemarca și Groenlanda și dialog ferm, fără escaladare, cu SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles La summitul extraordinar desfășurat joi la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat angajamentul UE de a se apăra pe sine, statele membre, cetățenii și companiile de orice formă de coerciție, în contextul discuțiilor despre evoluțiile recente din relațiile transatlantice și implicațiile acestora pentru Europa. În același […] The post UE se va apăra de orice formă de coerciție, au stabilit liderii la summitul privind relațiile cu SUA: Solidaritate de neclintit cu Danemarca și Groenlanda și dialog ferm, fără escaladare, cu SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
UE are îndoieli privind Carta Consiliului de Pace, în timp ce Trump îi retrage invitația lui Carney. România se consultă cu statele UE mai apropiate, afirmă Nicușor Dan # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Uniunea Europeană are îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, legate de domeniul său de aplicare, de guvernanță și de compatibilitatea sa cu Carta ONU, a declarat joi noaptea președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul summitului european extraordinar consacrat detensionării relației transatlantice pe fondul […] The post UE are îndoieli privind Carta Consiliului de Pace, în timp ce Trump îi retrage invitația lui Carney. România se consultă cu statele UE mai apropiate, afirmă Nicușor Dan appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
Nicușor Dan, despre unirea cu R. Moldova: România susține obiectivul ales majoritar și suveran de cetățeni – aderarea la UE. Dacă vor avea altă opinie, vom acționa în consecință # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Nicușor Dan a declarat joi că Bucureștiul respectă pe deplin suveranitatea Republicii Moldova și opțiunea exprimată de cetățenii acesteia pentru integrarea în Uniunea Europeană, subliniind că, în prezent, unirea cu România nu reprezintă un scenariu susținut de o majoritate la Chișinău. Declarațiile au fost făcute la finalul summitului Consiliului European de […] The post Nicușor Dan, despre unirea cu R. Moldova: România susține obiectivul ales majoritar și suveran de cetățeni – aderarea la UE. Dacă vor avea altă opinie, vom acționa în consecință appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
08:10
SUA – “partener strategic esențial” pentru securitatea României și “acționăm în consecință”, afirmă Nicușor Dan după summitul UE # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi rolul central al Statelor Unite ca partener strategic pentru securitatea României, subliniind că Bucureștiul rămâne ferm angajat în susținerea alianței transatlantice, în pofida dezbaterilor și diferențelor de viziune existente la nivel european. Declarațiile au fost făcute la finalul summitului extraordinar al Consiliului European de la Bruxelles, […] The post SUA – “partener strategic esențial” pentru securitatea României și “acționăm în consecință”, afirmă Nicușor Dan după summitul UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
22:50
Europa “nu este dispusă să arunce la gunoi 80 de ani de relații bune transatlantice”, transmite ferm șefa diplomației UE # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat joi seară că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită pentru un grad ridicat de imprevizibilitate în relația cu Statele Unite, chiar dacă recentele anunțuri de la Washington au adus un sentiment de ușurare. În acest context, ea a subliniat la sosirea la summitul extraordinar al […] The post Europa “nu este dispusă să arunce la gunoi 80 de ani de relații bune transatlantice”, transmite ferm șefa diplomației UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:00
Friedrich Merz, înainte de summitul liderilor UE: “Alianța transatlantică nu poate fi abandonată. Am construit-o peste 75 de ani” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat joi seară speranța că Uniunea Europeană și Statele Unite vor găsi o modalitate de a depăși tensiunile actuale. „Acord o importanță deosebită încercării de a păstra NATO”, le-a declarat Merz jurnaliștilor la începutul summitului extraordinar de la Bruxelles al liderilor europeni convocat inițial ca urmare a […] The post Friedrich Merz, înainte de summitul liderilor UE: “Alianța transatlantică nu poate fi abandonată. Am construit-o peste 75 de ani” appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:40
Unitatea europeană a funcționat în fața amenințărilor lui Trump, afirmă Macron la summitul extraordinar al liderilor UE # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat joi unitatea europeană, afirmând că reacția comună a statelor membre a contribuit la detensionarea situației din această săptămână cu Statele Unite cu președintele american Donald Trump și la reafirmarea sprijinului pentru Danemarca, integritatea sa teritorială și suveranitatea sa. În declarații acordate jurnaliștilor la sosirea la Consiliul […] The post Unitatea europeană a funcționat în fața amenințărilor lui Trump, afirmă Macron la summitul extraordinar al liderilor UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:00
Marina franceză a interceptat un petrolier rus, anunță Macron în timp ce Zelenski critica Europa la Davos că nu este capabilă să oprească petrolierele Rusiei # CaleaEuropeana
În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski critica la Forumul Economic Mondial de la Davos incapacitatea Europei de a opri petrolierele rusești, Franța a anunțat că marina sa a abordat unul dintre acestea. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat pe X că petrolierul era „supus sancțiunilor internaționale și suspectat că navighează sub pavilion fals”. El […] The post Marina franceză a interceptat un petrolier rus, anunță Macron în timp ce Zelenski critica Europa la Davos că nu este capabilă să oprească petrolierele Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
Zelenski, discurs dur la Davos la adresa Europei: “Un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii. NATO există datorită credinței că SUA vor acționa. Dar dacă nu?” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat joi la Forumul Economic Mondial de la Davos unul dintre cele mai dure și directe avertismente adresate Europei din ultimii ani, discursul său fiind punctul culminant al unei serii de alocuțiuni susținute în ultimele zile pe scena de la Davos, care au surprins deopotrivă criza transatlantică dintre Europa și […] The post Zelenski, discurs dur la Davos la adresa Europei: “Un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii. NATO există datorită credinței că SUA vor acționa. Dar dacă nu?” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Ministerul Sănătății lansează PROTEGO, un proiect finanțat din fonduri europene, destinat îngrijirii sigure a pacienților cu arsuri # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății a aprobat astăzi, 22 ianuarie, un amplu parteneriat național pentru definirea unui standard unitar de siguranță și calitate în tratarea pacienților cu arsuri, care marchează lansarea proiectului PROTEGO (Program de Reziliență și Organizare pentru Tratamentul Eficient al leziunilor generate de arsuri și al altor situații critice), care va beneficia de o finanțare europeană […] The post Ministerul Sănătății lansează PROTEGO, un proiect finanțat din fonduri europene, destinat îngrijirii sigure a pacienților cu arsuri appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină un nou cadru legislativ dedicat companiilor inovatoare: Ar însemna șanse reale de extindere pe piața europeană pentru companiile românești # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a votat în Parlamentul European poziția instituției europene referitoare la noul cadru legislativ dedicat „companiilor inovatoare – un pas esențial pentru o economie europeană mai competitivă, mai dinamică și mai orientată spre viitor.” „Dezvoltarea firmelor inovatoare înseamnă: creștere economică sustenabilă, locuri de muncă mai bine plătite, o Uniune Europeană mai puternică în […] The post Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină un nou cadru legislativ dedicat companiilor inovatoare: Ar însemna șanse reale de extindere pe piața europeană pentru companiile românești appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Ministrul Economiei a discutat cu ambasadoarea Germaniei coordonarea bilaterală în contextul inițiativei SAFE de consolidare a bazei tehnologice și de apărare a Europei # CaleaEuropeana
Ministrul economiei Irineu Darău a primit joi vizita ambasadorului Republicii Federale Germane în România, E.S. Angela Ganninger, potrivit unui mesaj transmis de Ministerul Economiei. Printre temele principale de discuție s-a numărat inițiativa SAFE, menită să consolideze baza tehnologică și industrială de apărare a Europei. S-a discutat despre proceduri, nivelul de colaborare și coordonare dintre cele […] The post Ministrul Economiei a discutat cu ambasadoarea Germaniei coordonarea bilaterală în contextul inițiativei SAFE de consolidare a bazei tehnologice și de apărare a Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
”Enjoy, it’s from Europe”. Statele membre își pot promova la nivel european și mondial, cu fonduri UE, produsele agroalimentare de înaltă calitate. Cine poate aplica # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat un apel de cereri de propuneri pentru 2026 în sprijinul campaniilor și evenimentelor care promovează produsele agroalimentare durabile și de înaltă calitate din UE în cadrul Uniunii Europene și la nivel mondial, informează un comunicat oficial al Executivului European. Se vor pune la dispoziție până la 160 de milioane de euro […] The post ”Enjoy, it’s from Europe”. Statele membre își pot promova la nivel european și mondial, cu fonduri UE, produsele agroalimentare de înaltă calitate. Cine poate aplica appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
16:10
63 de ani de la Tratatul de la Élysée: Ambasadorii Germaniei și Franței în România au celebrat Ziua reconcilierii franco-germane, reafirmând rolul lor în Europa și România # CaleaEuropeana
Ambasadorii Germaniei și Franței în România, Angela Ganninger și Nicolas Warnery, au sărbătorit împreună Ziua germano-franceză, joi, la București, reafirmând forța prieteniei dintre cele două ţări și rolul său central în Europa și în România. Cu această ocazie, cei doi ambasadori s-au întâlnit cu elevi din școli germane și franceze din România, Internationale Deutsche Schule […] The post 63 de ani de la Tratatul de la Élysée: Ambasadorii Germaniei și Franței în România au celebrat Ziua reconcilierii franco-germane, reafirmând rolul lor în Europa și România appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Merz face apel la un “realism lucid” al Europei: Nu suntem la mila noii ordini mondiale. Să nu ne grăbim să ignorăm relația transatlantică, în pofida frustrării și furiei # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat joi asupra riscurilor unei lumi guvernate exclusiv de „putere”, în contextul în care Statele Unite își reorganizează politica externă, Rusia a invadat Ucraina, iar China se afirmă tot mai puternic ca actor economic global. Într-un discurs rostit în engleză și germană la Forumul Economic Mondial de la Davos, Merz […] The post Merz face apel la un “realism lucid” al Europei: Nu suntem la mila noii ordini mondiale. Să nu ne grăbim să ignorăm relația transatlantică, în pofida frustrării și furiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
MAE: Contribuția miniștrilor români la sesiuni oficiale ale Forumului Economic Mondial reflectă relevanța crescută a României și a regiunii în dezbaterile globale # CaleaEuropeana
Prezența simultană a trei miniștri români ca vorbitori în sesiuni oficiale în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) permite o contribuție relevantă a României în dezbaterile globale curente care acoperă domenii importante pentru România, precum competitivitatea energetică, investiții străine, coeziune socială și securitatea pe Flancul Estic. De asemenea, interesul pentru participarea unor oficiali […] The post MAE: Contribuția miniștrilor români la sesiuni oficiale ale Forumului Economic Mondial reflectă relevanța crescută a României și a regiunii în dezbaterile globale appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Comisia Europeană anunță pentru 2026 ajutoare umanitare de 1,9 miliarde de euro. 145 de milioane de euro merg către Ucraina, iar 8 milioane de euro merg către R. Moldova # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a anunțat bugetul inițial de 1,9 miliarde de euro, bani destinați ajutorului umanitar pentru 2026, într-un moment în care 239 de milioane de persoane au nevoie de asistență, iar principalii donatori reduc finanțarea. Comisarul pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a prezentat angajamentul la Davos, în încercarea de a mobiliza finanțarea […] The post Comisia Europeană anunță pentru 2026 ajutoare umanitare de 1,9 miliarde de euro. 145 de milioane de euro merg către Ucraina, iar 8 milioane de euro merg către R. Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Bogdan Ivan, dialog la Davos cu administrația Trump și alți lideri internaționali: Avem credibilitate, proiecte și o șansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că a avut, la Davos, un dialog „aplicat și direct” cu Eric Trump, președintele Trump Organization, precum și discuții cu lideri internaționali despre cooperare strategică, energie și noile direcții economice și geopolitice. „La Davos, am avut un dialog aplicat și direct cu Eric Trump, președintele Trump Organization, într-un […] The post Bogdan Ivan, dialog la Davos cu administrația Trump și alți lideri internaționali: Avem credibilitate, proiecte și o șansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
PE condamnă represiunea brutală a protestatarilor din Iran și subliniază că normalizarea relațiilor cu autoritățile iraniene este posibilă „doar în urma unor progrese reale către democrație” # CaleaEuropeana
Într-o rezoluție adoptată joi, eurodeputații și-au exprimat indignarea față de represiunea și crimele în masă comise de regimul iranian împotriva protestatarilor din Iran, se arată în comunicatul oficial. Parlamentul European solicită necondiționat ca autoritățile iraniene, aflate sub conducerea lui Ali Khamenei, să pună imediat capăt violenței împotriva protestatarilor pașnici, să oprească toate execuțiile și să […] The post PE condamnă represiunea brutală a protestatarilor din Iran și subliniază că normalizarea relațiilor cu autoritățile iraniene este posibilă „doar în urma unor progrese reale către democrație” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Contribuția miniștrilor români la sesiuni oficiale ale Forumului Economic Mondial reflectă relevanța crescută a României și a regiunii în dezbaterile globale # CaleaEuropeana
Prezența simultană a trei miniștri români ca vorbitori în sesiuni oficiale în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) permite o contribuție relevantă a României în dezbaterile globale curente care acoperă domenii importante pentru România, precum competitivitatea energetică, investiții străine, coeziune socială și securitatea pe Flancul Estic. De asemenea, interesul pentru participarea unor oficiali […] The post Contribuția miniștrilor români la sesiuni oficiale ale Forumului Economic Mondial reflectă relevanța crescută a României și a regiunii în dezbaterile globale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Parlamentul European: CE să depună ”toate eforturile diplomatice” pentru ridicarea interdicției de viză impuse de SUA fostului comisar european Breton # CaleaEuropeana
Parlamentul European a adoptat o declarație prin care respinge ferm interdicția de acordare a vizelor impusă de autoritățile americane unor cetățeni europeni, printre care și fostul comisar european, Thierry Breton, și solicită Comsiei Europene să intervină. Potrivit conferinței președinților, motivul autorităților americane de a nu mai acorda viză fostului comisar europene constituie o „personalizare inacceptabilă […] The post Parlamentul European: CE să depună ”toate eforturile diplomatice” pentru ridicarea interdicției de viză impuse de SUA fostului comisar european Breton appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Energia eoliană și cea fotovoltaică au generat anul trecut mai multă electricitate în UE decât combustibilii fosili # CaleaEuropeana
Energia eoliană și cea fotovoltaică au generat anul trecut, pentru prima dată, mai multă electricitate în Uniunea Europeană decât combustibilii fosili, fapt ce arată că blocul european continuă să facă tranziția spre energia curată, în pofida rezistenței unor guverne, anunță Reuters. În 2025, energia eoliană și fotovoltaică au fost responsabile pentru un procent record de […] The post Energia eoliană și cea fotovoltaică au generat anul trecut mai multă electricitate în UE decât combustibilii fosili appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Franța consideră că aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur de către Comisia Europeană ar reprezenta „o încălcare a democrației” # CaleaEuropeana
Guvernul francez consideră că o aplicare provizorie a acordului de liber schimb al UE cu țările Mercosur ar fi o formă de încălcare a democrației, după ce Parlamentul European a sesizat miercuri Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această chestiune, relatează AFP, potrivit Agerpres. Dacă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, […] The post Franța consideră că aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur de către Comisia Europeană ar reprezenta „o încălcare a democrației” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Pacea și siguranța R. Moldova pot fi asigurate prin “aderarea la UE sau sub protecția României”, afirmă Maia Sandu: Pentru a doua opțiune nu există sprijin majoritar # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că în Republica Moldova nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă organizate la Chișinău, în care șefa statului a prezentat prioritățile instituției prezidențiale pentru 2026 și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Întrebată care ar fi scenariul […] The post Pacea și siguranța R. Moldova pot fi asigurate prin “aderarea la UE sau sub protecția României”, afirmă Maia Sandu: Pentru a doua opțiune nu există sprijin majoritar appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Ședință comună a comisiilor juridice din Senatul României, R. Moldova, Ucraina și Albania. Abrudean: Răspunsul comun disciplinat, necesar la presiunea din regiune # CaleaEuropeana
Senatul României organizează o nouă ședință comună de lucru a comisiilor juridice din Senatul României, Parlamentul Republicii Moldova, Rada Supremă a Ucrainei și Parlamentul Republicii Albania. „În aceste vremuri tulburi la nivel internațional, este foarte clar pentru noi toți că avem o miză comună: Statul de drept și capacitatea noastră de a-l apăra prin lege, […] The post Ședință comună a comisiilor juridice din Senatul României, R. Moldova, Ucraina și Albania. Abrudean: Răspunsul comun disciplinat, necesar la presiunea din regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Carta fondatoare a Consiliului Păcii înființat de Trump, semnată la Davos: Bulgaria și Ungaria, singurele țări UE semnatare # CaleaEuropeana
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul, relatează Politico Europe. Președintele american Donald Trump a prezentat nițiativa sa denumită „Board of Peace”, […] The post Carta fondatoare a Consiliului Păcii înființat de Trump, semnată la Davos: Bulgaria și Ungaria, singurele țări UE semnatare appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, informează Parlamentul European printr-un comunicat. Moțiunea, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 165 de voturi pentru, 390 împotrivă și 10 abțineri. Votul a fost precedat de o dezbatere în plen cu comisarul Maroš Šefčovič, care a avut loc luni, 19 […] The post Parlamentul European respinge moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Austria, sub lupa ECSR: lacune structurale în protecția muncii, în ciuda unui sistem considerat model. Românii, a treia cea mai numeroasă comunitate de lucrători străini # CaleaEuropeana
Austria se află în neconformitate cu 5 din cele 8 articole evaluate în ciclul 2025 al Cartei Sociale Europene privind drepturile muncii, potrivit Concluziilor publicate de Comitetul European pentru Drepturi Sociale (ECSR). Deși sistemul său de relații de muncă este adesea citat ca model de stabilitate și dialog social, raportul relevă vulnerabilități structurale în zone-cheie: […] The post Austria, sub lupa ECSR: lacune structurale în protecția muncii, în ciuda unui sistem considerat model. Românii, a treia cea mai numeroasă comunitate de lucrători străini appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Premierul danez salută „cadrul de acord” stabilit de Trump și Rutte privind Groenlanda, dar avertizează că suveranitatea insulei „nu este negociabilă” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a salutat discuțiile dintre președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO Mark Rutte, care au dus la un „cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda, dar a subliniat că suveranitatea insulei nu este negociabilă, relatează Politico Europe. „NATO este pe deplin conștientă de poziția Regatului Danemarcei. Putem negocia politic […] The post Premierul danez salută „cadrul de acord” stabilit de Trump și Rutte privind Groenlanda, dar avertizează că suveranitatea insulei „nu este negociabilă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Emisarul special american Steve Witkoff a declarat că s-au făcut „multe progrese” în negocierile de pace privind Ucraina și că acestea se reduc la o singură problemă # CaleaEuropeana
Emisarul special american Steve Witkoff a declarat joi că s-au făcut „multe progrese” în negocierile de pace privind Ucraina și că acestea se reduc la o singură problemă, informează Reuters, citat de Agerpres. „Dacă ambele părți vor să rezolve această problemă, o vom rezolva”, a declarat Witkoff la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cred […] The post Emisarul special american Steve Witkoff a declarat că s-au făcut „multe progrese” în negocierile de pace privind Ucraina și că acestea se reduc la o singură problemă appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.