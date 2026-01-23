Gabriel Debeljuh este noul vârf al echipei Oţelul Galaţi

13:10

Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, condamnă cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune şi de soluţii de care Primarul General, Ciprian Ciucu, dă dovadă cu fiecare zi şi îl somează să nu se mai plângă la nesfârşit şi să vină în faţa oamenilor cu soluţii. El arată că este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afişează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi şi a persoanelor cu handicap, care nu şi-au mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani şi cărora le spune cu nonşalanţă că nici nu vor vedea vreun ban prea curând.