UPDATE - Miros de gaze în zona unui liceu din Slatina/ Peste 200 de persoane - elevi şi angajaţi, evacuate preventiv/ Măsurătorile nu au indicat prezenţa gazului metan/ Activitatea şcolii poate fi reluată - VIDEO
News.ro, 23 ianuarie 2026 16:30
Peste 200 de persoane - elevi şi angajaţi ai Liceului ”Nicolae Titulescu” din Slatina - au fost evacuate, vineri, în urma unei sesizări privind un miros de gaze. Reprezentanţii ISU Olt au precizat că, în urma măsurătorilor, nu s-a detectat prezenţa gazului metan, iar mirosul ar proveni de la un recipient golit în apropiere. Totodată, ei au anunţat că activitatea unităţii de învăţământ poate fi reluată.
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile atacantului croat Gabriel Debeljuh, care activează de 5 ani în fotbalul românesc.
Veteranii din NATO spun că Trump „a întrecut măsura” punând la îndoială serviciul lor în Afganistan. „Aşteptăm scuze”, spune un general polonez în retragere # News.ro
Veterani din toată Europa au ripostat la sugestia preşedintelui american Donald Trump că ar fi rămas în spatele liniei frontului în Afganistan, spunând vineri că sute de camarazi ai lor au murit luptând alături de forţele americane, relatează Reuters.
16:20
Cluj: Pompieri şi scafandri caută un copil care ar fi căzut în râul Someş, la Gherla - FOTO # News.ro
Pompieri şi scanfandri din Cluj caută, vineri după-amiază, un copil care ar fi căzut în râul Someş, în municipiul Gherla.
În noiembrie, venitul mediu brut al angajaţilor din Ungaria a fost de 1.970 de euro, cu 8,9% mai mare decât cu un an în urmă # News.ro
Venitul mediu brut al angajaţilor cu normă întreagă din Ungaria a fost de 756.400 de forinţi (1.970 de euro), în noiembrie 2025, în timp ce venitul mediu net a fost de 525.900 de forinţi (13.679,70 de euro). Venitul mediu brut a depăşit cu 8,9%, venitul mediu net cu 10,2%, iar venitul real cu 6,2% valoarea din aceeaşi perioadă a anului precedent, a raportat vineri Oficiul Central de Statistică din Ungaria (KSH), potrivit MTI.
Amenzi de aproape şase milioane de lei, date de ANPC după verificări la peste 1.700 de operatori economici/ Produse neconforme, în valoare de peste un milion de lei, oprite definitiv de la vânzare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au găsit, în urma unor controale făcute în această săptămână la peste 1.700 de operatori economici, mai multe nereguli, printre care echipamente uzate, produse fără elemente de identificare sau expirate. De asemenea, au fost retrase definitiv de la vânzare produse în valoare de peste un milion de lei. Echipele de control au dat amenzi de aproape şase milioane de lei.
Argeş: Anchetă a Poliţiei, după ce un elev de 16 ani a fost bătut cu sălbăticie de alţi trei adolescenţi, în apropierea unui liceu/ Doi dintre agresori, reţinuţi/ Alte două agresiuni în care au fost implicaţi elevi, descoperite de poliţişti # News.ro
Un elev de 16 ani din Costeşti, judeţul Argeş, a fost bătut cu sălbăticie de trei colegi de şcoală, într-o pauză, în apropierea Liceului Tehnologic. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz după ce imagini cu violenţele au apărut în spaţiul public. Doi dintre agresori au fost reţinuţi. Verificările făcute de Poliţie au scos la iveală alte două cazuri de agresiune în care au fost implicaţi elevi ai liceului, dar şi persoane din afara acestuia. Toţi cei implicaţi sunt minori, cu vârste de 14 la 17 ani.
Brăila - Fostul primar al comunei Roşiori a murit într-un incendiu izbucnit în locuinţa sa # News.ro
Un incendiu violent izbucnit vineri dimineaţă, într-o locuinţă din localitatea Roşiori, s-a soldat cu decesul fostului primar al comunei, Neculai Soceanu, în vârstă de 64 de ani.
Premierul Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gaze, dar nici nu o putem lungi foarte mult, pentru că avem o procedură de infringement / Cel mult într-o săptămână, două, vom lua o decizie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu este certă eliminarea plafonării la gaze, dar nici nu o putem lungi foarte mult, pentru că avem o procedură de infringement, el arătând că cel mult într-o săptămână, două, vor lua o decizie în urma analizelor care se fac.
Ministrul Justiţiei, acuzat de plagiat - Bolojan: Înţeleg că există contestaţii depuse la Comisia de Etică a Universităţii din Craiova, acolo unde dânsul are doctoratul, şi practic această comisie va trebui să ia o decizie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre acuzaţiile de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, că a înţeles că există contestaţii depuse la Comisia de Etică a Universităţii din Craiova, acolo unde dânsul are doctoratul, şi practic această comisie va trebui să ia o decizie. El a mai afirmat că a discutat cu Marinescu această chestiune şi acesta i-a spus că el şi-a susţinut această lucrare de doctorat în condiţii în care au respectat toate prevederile şi că nu s-a plagiat.
Un muzeu din oraşul Doesburg, situat în estul Ţărilor de Jos, a fost jefuit de hoţi care au furat întreaga colecţie de argintărie în primele ore ale dimineţii de miercuri. Potrivit personalului muzeului, au fost furate peste 300 de obiecte „de neînlocuit”, în valoare de zeci de mii de dolari.
Poliţia antiimigraţie a reţinut patru copii în Minnesota, inclusiv unul în vârstă de 5 ani. Martorii povestesc că micul Liam a fost folosit ca momeală pentru a o determina pe mamă să iasă din casă # News.ro
Autorităţile americane care se ocupă de imigraţie (ICE) au reţinut cel puţin patru copii, inclusiv unul de 5 ani, în suburbia Columbia Heights a oraşului Minneapolis, potrivit oficialilor şcolari şi avocatului familiei, care contestă versiunea guvernului în legătură cu reţinerea lui Liam, copilul de 5 ani, prezentată anterior de vicepreşedintele JD Vance, relatează Reuters.
Ilie Bolojan: Atunci când Guvernul îşi va asuma răspunderea va fi testul de susţinere parlamentară. Nu am niciun fel de probleme pe această temă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre o moţiune de cenzură la adresa Guvernului, că atunci când Guvernul îşi va asuma răspunderea va fi testul de susţinere parlamentară, el adăugând că nu are niciun fel de probleme pe această temă.
Ciucu: Populismul lui Daniel Băluţă era de aşteptat/ Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB şi pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsideraţie în raport cu nevoile reale ale PM # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că ”populismul” edilului din Sectorul 4, Daniel Băluţă, ”era complet previzibil”, susţinând că acesta este ”direct responsabil de situaţia în care este acum bugetul Bucureştiului” întrucât avea influenţă în coaliţie, fiind un prieten al fostului premier Marcel Ciolacu. ”Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB şi pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsideraţie în raport cu nevoile reale ale PMB şi ale bucureştenilor. Îi transmit că nu mai ţine!”, adaugă Ciucu.
Schi alpin: Odermatt l-a învins la limită pe colegul său elveţian Von Allmen şi a câştigat ultimul super-G din Cupa Mondială înainte de Jocurile Olimpice # News.ro
Campionul mondial Marco Odermatt şi-a confirmat vineri statutul de principal pretendent la titlul olimpic la super-G, câştigând proba de deschidere a clasicului weekend Hahnenkamm, ultimul super-G înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, relatează AP.
Gabriela Ruse, locul 79 WTA, a fost eliminată, vineri, de rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 8, în turul trei la Australian Open, primul Grand Slam al anului.
Ilie Bolojan: Trebuie să încercăm să închidem nimirea la Ministerul Educaţiei până pe sfârşitul acestei luni / Purtăm o discuţie în conducerea partidului şi vom anunţa după ce se dă un vot. Sunt mai multe ipoteze de lucru # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că trebuie să încerce să închidă nimirea la Ministerul Educaţiei până pe sfârşitul acestei luni. El a precizat că va purta o discuţie în conducerea partidului şi vor anunţa după ce se dă un vot, adăugând că sunt mai multe ipoteze de lucru.
Ilie Bolojan: Dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. El a mai spus că şi pachetul privind administraţia este foarte important, pentru că, altfel, eşti pus în situaţia să construieşti bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile.
Marina Regală britanică a urmărit navele ruseşti care navigau prin Canalul Mânecii într-o operaţiune de două zile coordonată cu aliaţii din NATO, în contextul în care alianţa militară intensifică monitorizarea transporturilor maritime ruseşti, relatează Reuters.
Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie/ Intervalul în care poate fi aleasă săptămâna de vacanţă de către ISJ/ISMB, redus - proiect # News.ro
Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie, potrivit proiectului de ordin privind structura anului şcolar viitor, pus în consultare publică de Ministerul Educaţiei. Totodată, intervalul în care poate fi aleasă săptămâna de vacanţă de către ISJ/ISMB se reduce la două săptămâni, faţă de trei.
Bolojan: Chiar dacă mâine s-ar schimba premierul, indiferent cine ar fi el, problemele rămân / Deficitul pe 2025 anunţat este cel pe cash, de etapă, când se înregistrează şi datoriile vom depăşi foarte probabil 8% # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că chiar dacă mâine s-ar schimba premierul, indiferent cine ar fi el, problemele rămân şi, din cauza acestor probleme care au fost parţial rezolvate până acum, n-a fost o apetenţă pentru poziţia de premier a României, în vara anului trecut. El i-a răspuns preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, privind deficitul anunţat pe anul 2025, arătând că este cel pe cash şi este unul de etapă, iar când se înregistrează şi datoriile vom depăşi foarte probabil 8%.
Premierul francez Sebastien Lecornu supravieţuieşte celor două voturi de neîncredere iniţiate de extrema dreaptă şi extrema stângă după ce şi-a asumat o parte din buget prin răspundere guvernamentală # News.ro
Guvernul francez a supravieţuit vineri în parlament celor două moţiuni de cenzură depuse de extrema dreaptă şi de extrema stângă după decizia sa de a impune partea de venituri a bugetului pentru 2026 fără a da Adunării Naţionale ultimul cuvânt de spus, relatează Reuters.
Premierul Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în mod cert, acolo unde, în baza unui calcul corect al numărului de angajaţi, se constată că personalul este supradimensionat, vor avea loc reduceri de personal, el arătând că costul reducerii deficitului trebuie preluat şi de către aparatul de stat, care în multe locuri, este supradimensionat. El a menţionat că în peste 700 de unităţi administrativ-teritoriale, care au personalul, chiar cu noua grilă, mai mic, nu trebuie să facă absolut nimic.
Handbal masculin: România va întâlni Turcia în faza a doua a calificărilor europene la CM2027 # News.ro
Naţionala României se va duela cu reprezentativa Turciei, în dublă manşă, pentru calificarea în faza a treia a calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2027.
Bolojan: Primarii nu rămân cu mai puţini bani. Guvernul României, autorităţile locale, fondurile europene au astăzi aproximativ 30.000 de proiecte deschise. Aceste proiecte nu mai pot fi finanţate, în cea mai mare parte, din pârghiile actuale # News.ro
Premieruil Ilie Bolojan a declarat, vineri, că primarii nu rămân cu mai puţini bani, el arătând că Guvernul României, autorităţile locale, fondurile europene au astăzi aproximativ 30.000 de proiecte deschise iar aceste proiecte nu mai pot fi finanţate, în cea mai mare parte, din pârghiile actuale. Premierul a subliniat că nu poţi să şi creşti foarte mult transferurile către autorităţile locale, ca să poată funcţiona şi să nici nu-ţi reduci în administraţia locală cheltuielile.
FC Dinamo anunţă, vineri, că a ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundaşului central Matteo Duţu, în vârstă de 19 ani, de la AC Milan.
Explozia din Rahova - Procurorii au extins urmărirea penală faţă de firma de distribuţie a energiei electrice şi faţă de un angajat al companiei de gaze care nu a făcut toate verificările necesare la reţea/ Între timp, bilanţul deceselor a crescut la patr # News.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti anunţă, vineri, că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice, care nu ar fi monitorizat funcţionarea reţelei electrice, ceea ce a dus la un defect şi la perforarea conductei de gaze, şi faţă de un angajat al companiei de gaze, care a făcut verificări superficiale şi nu a identificat un defect, fapt care a dus ulterior la producerea deflagraţiei. Între timp, bilanţul morţilor a crescut la patru, arată procurorii.
Bolojan: Noi avem ca ţară câteva dezechilibre în comparaţie cu ţările UE, administraţia locală încasează din veniturile proprii sume mult mai mici decât în media ţărilor UE, fiind dependentă într-o măsură foarte mare de transferuri de la buget # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că, noi avem, ca ţară, câteva dezechilibre în comparaţie cu ţările Uniunii Europene, în sensul în care administraţia locală din România încasează din veniturile proprii sume mult mai mici decât în media ţărilor Uniunii Europene, fiind dependentă într-o măsură foarte mare de transferurile de la bugetul de stat.
Arctic Monkeys a lansat "Opening Night", prima piesă nouă de la albumul "The Car" din 2022, iar încasările vor fi donate organizaţiei caritabile War Child.
Pe măsură ce motorul tradiţional franco-german al Europei se gripează, cancelarul german Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să colaboreze cu prim-ministrul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni pentru a-i fi copilot la conducerea UE, scrie POLITICO.
Marcel Ciolacu acuză lipsa sprijinului PNL pentru Ilie Bolojan şi îl atacă dur pe Ludovic Orban, numindu-l ”trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze - vorbind de integritate şi moralitate politice - drept garda pretoriană a lui Bolojan” # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, fost lider PSD şi fost premie, a lansat un atac dur la adresa fostului prim-ministru liberal Ludovic Orban, pe care îl acuză de ipocrizie politică şi de responsabilitate pentru creşterea accelerată a datoriei publice în timpul guvernării PNL. Ciolacu susţine că Orban ar fi solicitat sprijinul PSD pentru a reveni în funcţia de premier în martie 2020, ”făcând cărare” la biroul său. ”S-a milogit să ajungă la Palatul Victoria cu voturile PSD”, afirmă Marcel Ciolacu, numindu-l pe Ludovic Orban ”trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze, vorbind de integritate şi moralitate politice, drept garda pretoriană a lui Bolojan”.
CNAIR scoate la licitaţie construirea Lotului 3 (Bălcăuţi – Siret), parte din drumul expres Suceava-Siret. Valoarea estimată pentru cei 12,7 km este de 1,55 miliarde lei, fără TVA # News.ro
CNAIR scoate la licitaţie construirea Lotului 3 (Bălcăuţi – Siret), parte din drumul expres Suceava-Siret. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 12 februarie. Astfel, întregul drum expres Suceava-Siret este acum în licitaţie, anunţă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
„Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi”. Iranul îl atacă pe Zelenski după declaraţiile sale despre reprimarea manifestaţiilor # News.ro
Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, l-a calificat pe Volodimir Zelenski drept „clovn debusolat” după criticile preşedintelui ucrainean cu privire la reprimarea protestelor din Iran, relatează AFP.
Alba: Amendă penală de 7.200 de lei pentru un bărbat trimis în judecată pentru instigare publică, după ce i-a îndemnat pe urmăritorii lui din mediul online să iasă în stradă cu furci şi topoare # News.ro
Un susţinător al lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru instigare publică, după ce i-a îndemnat pe urmăritorii lui din mediul online să iasă în stradă cu furci şi topoare, în semn de protest faţă de anularea scrutinului prezidenţial din 2024, a fost condamnat de Tribunalul Alba la plata unei amenzi penale de 7.200 de lei. Decizia este definitivă.
Liza Minnelli a folosit inteligenţa artificială pentru a lansa prima sa piesă nouă după 13 ani # News.ro
Liza Minnelli a lansat prima sa piesă nouă după 13 ani, adăugând voce unei piese dance create de inteligenţa artificială, scrie The Guardian.
Ploieşti: Un şofer a rupt cu maşina un stâlp de electricitate care a căzut pe autovehicul. Şoferul a scăpat cu viaţă, însă e rănit # News.ro
Un autoturism a derapat, vineri, pe o stradă din Ploieşti şi a rupt un stâlp de electricitate, care a căzut pe maşină. Şoferul a scăpat cu viaţă, însă este rănit.
Handbal feminin: Laura Glauser, portarul echipei naţionale a Franţei, se alătură CS Rapid Bucureşti din vară # News.ro
Laura Glauser, portarul echipei naţionale a Franţei, se alătură CS Rapid Bucureşti din vara acestui an, anunţă gruparea bucureşteană.
Rusia a confirmat că va purta discuţii „pe teme de securitate” cu SUA şi Ucraina, vineri, la Abu Dhabi, dar a avertizat, după o întâlnire nocturnă de patru ore între preşedintele Vladimir Putin şi trei emisari americani, că o pace durabilă nu va fi posibilă dacă nu se vor rezolva problemele teritoriale.
Liderul PSD Bucureşti: Condamn amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune şi de soluţii de care Primarul Ciprian Ciucu dă dovadă cu fiecare zi / Îl somez să nu se mai plângă la nesfârşit şi să vină în faţa oamenilor cu soluţii # News.ro
Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, condamnă cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune şi de soluţii de care Primarul General, Ciprian Ciucu, dă dovadă cu fiecare zi şi îl somează să nu se mai plângă la nesfârşit şi să vină în faţa oamenilor cu soluţii. El arată că este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afişează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi şi a persoanelor cu handicap, care nu şi-au mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani şi cărora le spune cu nonşalanţă că nici nu vor vedea vreun ban prea curând.
Poliţiştii din Alba Iulia fac verificări pentru identificarea unui bărbat care a făcut acte de exhibiţionism în apropierea unei şcoli din municipiu # News.ro
Poliţiştii din Alba Iulia s-au autosesizat şi fac verificări pentru identificarea unui bărbat care, vineri, a făcut acte de exhibiţionism în apropierea unei şcoli din municipiu.
Producătorul şi distribuitorul produselor Louis Vuitton şi Moët&Chandon în România a fost amendat de Consiliul Concurenţei cu 4,5 milioane lei, pentru participarea la o înţelegere anticoncurenţială # News.ro
Consiliul Concurenţei a amendat compania Thelios SpA, producător şi distribuitor exclusiv al produselor de lux aparţinând grupului LVMH (Louis Vuitton - Moët&Chandon - Hennessy) în România, cu 4,5 milioane lei, pentru că a participat la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa comercializării ochelarilor de lux din România.
Constanţa: Căutări ale pompierilor după ce o persoană ar fi căzut în Canalul Dunăre-Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea # News.ro
Pompierii caută, vineri, o persoană care ar fi căzut în Canalul Dunăre-Marea Neagră, de pe podul rutier din Agigea.
UPDATE - Kremlinul afirmă că trupele ucrainene trebuie să „părăsească” Donbasul pentru a avea un acord de pace durabil. La negocierile trilaterale de la Abu Dhabi, Moscova este reprezentată exclusiv de militari. Sunt discuţii pe teme de securitate # News.ro
Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, considerând că aceasta este o condiţie necesară pentru găsirea unei soluţii la conflict, declaraţia fiind făcută înaintea unei reuniuni tripartite între Moscova, Kiev şi Washington, care are loc la Abu Dhabi, o premieră în această formulă, relatează AFP.
Lăutistul Xavier Díaz-Latorre şi baritonul Furio Zanasi deschid Stagiunea de Muzică Veche Bucureşti # News.ro
Lăutistul Xavier Díaz-Latorre şi baritonul Furio Zanasi, două figuri majore ale muzicii vechi europene, vor deschide Stagiunea de Muzică Veche Bucureşti, în 25 ianuarie, de la ora 19.00, la Sala Auditorium (Muzeul Naţional de Artă al României). Aceştia prezintă Caccini - Le Nuove Musiche.
Anchetă iniţiată de autorităţile din Marea Britanie privind o pagină de internet care ar facilita contractarea de asasini/ Percheziţii au avut loc şi în România, doi cetăţeni români fiind audiaţi/ Plata, exclusiv în criptomonede # News.ro
Autorităţile din Marea Britanie au deschis o anchetă vizând funcţionarea unei pagini de internet care ar facilita contractarea de asasini, iar în baza unei cereri de asistenţă judiciară internaţională au avut loc trei percheziţii şi în România, în Bucureşti şi Râmnicu Vâlcea. Doi cetăţeni români cercetaţi în acest dosar au fost audiaţi. Anchetatorii au stabilit că plata pentru servicii se făcea exclusiv în criptomonede pentru protejarea identităţii utilizatorilor şi disimularea provenienţei fondurilor. În urma percheziţiilor făcute de poliţişti şi procurori DIICOT, au fost găsite dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari şi sume de bani.
Alianza Lima, unul dintre cele mai populare cluburi de fotbal din Peru, a anunţat joi că a suspendat trei jucători în urma unui articol de presă în care se menţiona că o femeie argentiniană a depus o plângere pentru presupus abuz sexual în timpul cantonamentului din Uruguay, relatează Reuters.
Nicuşor Dan: Deşi în ultima perioadă au existat turbulenţe şi unele discontinuităţi în relaţia transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea şi consolidarea ei / Dialogul rămâne esenţial, inclusiv pe subiecte precum tarifele # News.ro
Nicuşor Dan transmite, vineri, că deşi în ultima perioadă au existat turbulenţe şi unele discontinuităţi în relaţia transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea şi consolidarea acesteia iar dialogul rămâne esenţial, inclusiv pe teme sensibile precum regimul tarifar.
POLITICO: Acesta a fost momentul în care liderii UE au convenit că Europa trebuie să acţioneze singură. O reuniune discretă la Bruxelles a devenit priveghiul pentru o ordine mondială veche de zeci de ani, care se destramă # News.ro
Acum nu mai există cale de întoarcere. Acesta a fost mesajul liderilor europeni care s-au reunit joi la Bruxelles. Şi chiar dacă acest summit de urgenţă, convocat ca răspuns la ameninţările lui Donald Trump de a confisca Groenlanda, s-a transformat într-un eveniment mult mai puţin dramatic, deoarece preşedintele SUA a dat înapoi cu 24 de ore mai devreme, conştientizarea tăcută că Europa a trecut de punctul fără întoarcere după 1945 a fost, dacă se poate spune aşa, cu atât mai frapantă, scrie POLITICO.
