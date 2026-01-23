SmartJob contra minciunii | Jurnalist de investigație: Nu există un atac contra ortodoxiei. Bisericile sunt pline, deschise. Verificați

18:00

Nu departe de centrul Piteștiului, într-o clădire care pare că nu spune nimic trecătorilor, se află unul dintre cele mai întunecate locuri ale dictaturii comuniste din România (1947-1989).Un spațiu în care elevi și studenți au fost torturați meticulos, zi și noapte, vreme de aproape trei ani (toamna lui 1949 - primăvara lui 1951) ca să fie reconstruiți după chipul și voința regimului totalitar.Când a fost făcut, între 1938 și 1941, Penitenciarul Pitești se afla la marginea orașului....