Băluță vs. Ciucu: Atacul PSD și reacția cu Pinocchio
MainNews.ro, 23 ianuarie 2026 18:50
Conflictul Băluță-Ciucu escaladează, primarul PSD acuzându-l pe primarul Capitalei de incapacitate administrativă. Daniel Băluță subliniază răspunsurile populiste ale lui Ciprian Ciucu, în timp ce acesta din urmă afirmă că Băluță este responsabil de bugetul Bucureștiului. Detalii despre atacurile și reacțiile celor doi lideri politici. Conflict între primarii Daniel Băluță și Ciprian Ciucu pe tema bugetului … Articolul Băluță vs. Ciucu: Atacul PSD și reacția cu Pinocchio apare prima dată în Main News.
Acum 10 minute
19:20
Unul dintre cele mai mari fonduri de pensii europene reduce expunerea la obligațiuni americane # MainNews.ro
Stichting Pensioenfonds ABP, cel mai mare fond de pensii din UE, și-a redus expunerea la obligațiunile de stat americane cu 10 miliarde de euro, reflectând o tendință a investitorilor europeni de a evita aceste active din cauza instabilității financiare. Investițiile au fost redirecționate către Olanda și Germania. Stichting Pensioenfonds ABP a redus expunerea la obligațiunile … Articolul Unul dintre cele mai mari fonduri de pensii europene reduce expunerea la obligațiuni americane apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
19:00
Angajații centralei nucleare dezafectate Mühleberg din Elveția au consumat droguri în timpul programului de lucru, confirmându-se prin analize. O scrisoare anonimă și mărturii au adus dovezi despre prezența substanțelor interzise. Centrala, închisă oficial în 2019, a funcționat aproape 50 de ani și este acum în proces de dezafectare. Angajații centralei nucleare Mühleberg din Elveția ar … Articolul Angajați ai centralei nucleare din Elveția prinși cu droguri la muncă apare prima dată în Main News.
Acum o oră
18:50
18:40
Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, a avertizat liderii UE că un conflict cu Donald Trump este o idee proastă. În cadrul unui summit, ea a subliniat că Europa ar avea de pierdut și a pledat pentru o abordare calmă și strategică. Liderii UE au convenit să se reunească luna viitoare pentru a discuta adaptarea la noile … Articolul Meloni le-a spus liderilor UE că înfruntarea lui Trump e o greșeală apare prima dată în Main News.
18:30
Ilie Bolojan a răspuns atacurilor PSD care l-a acuzat de scamatorii contabile cu deficitul bugetar. Premierul a estimat că deficitul va depăși 8% în 2025, subliniind necesitatea reducerii cheltuielilor și a menținerii investițiilor. PSD contestă aceste afirmații, ceea ce alimentează tensiunile politice. Ilie Bolojan a anunțat că deficitul bugetar va depăși 8% la finalul anului … Articolul Bolojan răspunde atacurilor PSD: amintiți-vă de 2024! apare prima dată în Main News.
18:30
Ce să faci în primele 10 minute după ce hackerii ți-au spart Instagram-ul: deconectează toate sesiunile active, folosește opțiunile de recuperare a contului, schimba parola și activează autentificarea în doi pași. Blochează accesul neautorizat și elimină conținutul fraudulos. Acționează rapid pentru a-ți recupera contul. Deconectează toate sesiunile active imediat ce contul este compromis Recuperează contul … Articolul 10 pași esențiali după ce hackerii ți-au spart Instagram-ul apare prima dată în Main News.
18:30
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost amendat de Tribunalul Alba după ce a instigat la revoltă în stradă cu furci și topoare, nemulțumit de anularea scrutinului prezidențial din 2024. Condamnat la 7.200 lei, el nu va putea ocupa funcții publice timp de doi ani. Detalii despre cazul lui și contextul legal. Un susținător … Articolul Susținător al lui Georgescu, amendat pentru instigare la revoltă violentă apare prima dată în Main News.
18:30
Hermannstadt și Dinamo se întâlnesc în etapa a 23-a din Liga 1, la ora 20:00, într-un meci crucial pentru „câini” care pot urca pe primul loc. În prezent, Dinamo ocupă locul 3 cu 41 de puncte, iar Hermannstadt se află pe penultimul loc cu 14 puncte. Urmăriți meciul live pe as.ro pentru cele mai recente … Articolul Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:00): „Câinii” vizează primul loc! apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
18:00
Un român din Austria a fost judecat după ce a rănit-o pe soția sa aruncând cu un cuțit în timpul unei certuri. Incidentul a avut loc în restaurantul unde cei doi munceau împreună. Femeia a declarat că a fost un accident, iar bărbatul a fost condamnat la trei luni de închisoare pentru vătămare corporală din … Articolul Românceană rănită în Austria după ce soțul i-a aruncat un cuțit și un os de pui apare prima dată în Main News.
17:40
Noua linie de producție pentru muniție NATO la Uzina Mecanică Cugir atrage competiție internațională, cu oferte din Belgia și Turcia pentru un contract de 55 milioane euro. Investiția de 410 milioane lei modernizează capacitățile de apărare ale României, consolidând colaborarea cu NATO și stimulând economia locală. Companii din Belgia și Turcia concurează pentru un contract … Articolul Muniție NATO: Trei firme străine în competiție pentru 55 milioane euro la Cugir apare prima dată în Main News.
17:40
Conflictul dintre PSD și PNL la București escaladează, Ciprian Ciucu acuzându-l pe Daniel Băluță de manipularea bugetului Capitalei prin decizii arbitrare. Ciucu subliniază nevoia de soluții financiare predictibile, în timp ce Băluță critică măsurile nepopulare anunțate de primarul general. Conflict între Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) pe tema bugetului Bucureștiului Ciucu îl acuză … Articolul Conflict PSD-PNL la București: Ciucu îl acuză pe Băluță de decizii arbitrare apare prima dată în Main News.
17:30
TikTok a semnat un acord cu Oracle, Silver Lake și MGX pentru a crea TikTok US, evitând interzicerea în SUA. Noua companie va asigura protecția datelor și moderarea conținutului. Acordul a fost lăudat de Donald Trump, care speră că utilizatorii vor aprecia TikTok pe termen lung. TikTok a semnat un acord cu investitori majori pentru … Articolul TikTok evită interzicerea în SUA printr-o nouă înțelegere strategică apare prima dată în Main News.
17:30
Veaceslav Platon, afacerist controversat condamnat la 18 ani de închisoare pentru fraudă, nu a reușit să-și ajute salvatorii din Chişinău. Deși dorea să depună declarații, instanța a refuzat audierea de la Londra, iar cei implicați în eliberarea sa se confruntă cu acuzații de corupție. Detalii despre acest caz complex. Veaceslav Platon, afacerist controversat, nu a … Articolul Veaceslav Platon și imposibilitatea de a-și ajuta salvatorii din Chișinău apare prima dată în Main News.
17:30
FCSB a înregistrat o înfrângere dură, scor 1-4, în fața lui Dinamo Zagreb în Europa League. Croații au dominat meciul, evidențiind lipsa de calitate a echipei românești. Monsef Bakrar, Dion Beljo și Sandro Kulenovic au marcat pentru Dinamo, în timp ce Daniel Bîrligea a adus o unică replică pentru FCSB. FCSB a fost învinsă clar … Articolul FCSB umilită de Dinamo Zagreb: Croații sporesc suferința campioanei României apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
17:00
Finalistul Eurovision 2026 din Ucraina, Khayat, se confruntă cu provocări din cauza frigului și întreruperilor de curent. Artistul detaliază cum își adaptează rutina zilnică și pregătirile pentru concurs în condiții dificile. Încălzirea insuficientă și lipsa electricității îi afectează traiul cotidian. Cântărețul ucrainean Khayat se confruntă cu dificultăți cauzate de întreruperile de curent și lipsa încălzirii … Articolul Finalist Eurovision 2026 Ucraina: suferința frigului și soluțiile de căldură apare prima dată în Main News.
16:40
Veterani europeni contestă afirmațiile lui Trump despre rolul aliaților în Afganistan, subliniind sacrificiile lor. Roman Polko, general polonez, a cerut scuze, iar oficialii britanici au respins declarațiile drept ridicole. Articolul 5 din NATO a fost invocat după atacurile din 11 septembrie 2001, când aliații au sprijinit SUA. Veterani europeni contestă declarațiile lui Trump despre contribuția … Articolul Veteranii europeni reacționează la criticile lui Trump privind alianța din Afganistan apare prima dată în Main News.
16:40
Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ludovic Orban, numindu-l „șomer politic” și „bufonul scenei politice”. Răspunsul vine după ce Orban l-a apărat pe Ilie Bolojan, iar Ciolacu subliniază datoria publică crescută în perioada guvernării PNL. În comentariile sale, el accentuează absența susținerii politice pentru Orban. Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ludovic Orban, numindu-l șomer politic și … Articolul Ciolacu răspunde lui Orban: „Bolojan visa să revină ca premier” apare prima dată în Main News.
16:30
Platformă de angajat asasini descoperită în România, provocând un scandal internațional. Autoritățile britanice și DIICOT au realizat percheziții în București și Râmnicu Vâlcea, descoperind tranzacții ilegale în criptomonede. Investigăm grupuri infracționale periculoase. Detalii despre ancheta în curs. Autoritățile britanice au descoperit o platformă online de angajat asasini în România Percheziții efectuate de polițiștii români în … Articolul Asasini angajați: platformă descoperită în România stârnește scandal internațional apare prima dată în Main News.
16:30
România a rămas fără reprezentante pe tabloul principal la Australian Open, după ce Gabriela Ruse a fost eliminată în turul 3 de Mirra Andreeva, scor 6-3, 6-4. Anterior, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate în fazele anterioare. Ruse a realizat cea mai bună performanță a carierei la acest turneu. Gabriela Ruse a fost … Articolul România fără jucătoare în etapa finală la Australian Open: Ruse eliminată în turul 3 apare prima dată în Main News.
16:10
Greg Peters, CEO-ul Netflix, afirmă că oferta de 108 miliarde de dolari a Paramount pentru Warner Bros Discovery nu are susținere financiară credibilă și nu trece „testul mirosului”. Netflix mizează pe o propunere de 82,7 miliarde de dolari, concentrându-se pe studiourile de film, nu și pe televiziuni. Greg Peters, CEO-ul Netflix, susține că oferta Paramount … Articolul Şeful Netflix respinge oferta Paramount, spunând că nu „parfumează” competiţia apare prima dată în Main News.
16:00
Pașii finali pentru pacea în Ucraina se mută în deșert, cu negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi. Diplomat rezultă că este cea mai apropiată oportunitate de negociere. Liderii, inclusiv Zelenski și Trump, subliniază necesitatea compromisurilor pentru a încheia conflictul de aproape patru ani. Negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA se … Articolul Negocieri trilaterale la Abu Dhabi pentru pacea în Ucraina: pași finali în deșert apare prima dată în Main News.
15:40
Igor Grosu, liderul PA și președintele Parlamentului moldovean, este de părere că un vot pentru unirea cu România ar putea să nu întrunească numărul necesar de voturi. Președinta Maia Sandu subliniază că nu există o majoritate care să susțină unirea, prioritizând integrarea europeană și siguranța națională. Igor Grosu, liderul PA și președintele Parlamentului, susține că … Articolul Liderul de la Chișinău: votul pentru unire cu România nu va trece apare prima dată în Main News.
15:40
Fostul primar din Roșiori, Neculai Soceanu, a murit carbonizat într-un incendiu care i-a cuprins casa. Incidentul s-a petrecut vineri dimineață, iar ISU Brăila a intervenit la fața locului. Cauza incendiului a fost un coș de fum deteriorat. Soceanu avea 64 de ani și suferea de depresie după moartea soției. Neculai Soceanu, fost primar al comunei … Articolul Fostul primar Neculai Soceanu a murit în incendiu la 64 de ani apare prima dată în Main News.
15:30
Adrian Mutu îl susține pe FCSB și critică antrenorul Elias Charalambous pentru pregătirea tactică slabă după înfrângerea 1-4 cu Dinamo Zagreb. Mutu subliniază că antrenorul trebuie să își asume și el responsabilitatea, pe lângă lipsa de implicare a jucătorilor, afectând șansele de calificare în Europa League. Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a criticat jucătorii după înfrângerea … Articolul Adrian Mutu îl critică pe Elias Charalambous pentru pregătirea FCSB apare prima dată în Main News.
15:30
Mii de locuitori din sectoarele 2 și 3 ale Bucureștiului se confruntă vineri cu lipsa căldurii și apei calde, până la ora 23:30. Compania Termoenergetica a anunțat întreruperile din zonele Doamna Ghica, Fundeni, Pantelimon, Basarabia și multe altele. Aflați care sunt blocurile afectate. Mii de locuitori din sectoarele 2 și 3 ale Bucureștiului fără căldură … Articolul București: Mii de locuitori fără căldură și apă caldă vineri seară apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
15:20
Vladimir Putin cere cedarea de teritorii din Ucraina în negocierile pentru pace, în contextul întâlnirilor trilaterale cu SUA. Kremlinul insistă ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas, amenințând cu continuarea conflictului. Discuțiile recente nu au adus progrese semnificative în încetarea focului. Negocieri între Ucraina, SUA și Rusia se desfășoară în Emiratele Arabe Unite Kremlinul cere … Articolul Putin cere teritorii din Ucraina, continuând obiectivele în război pentru pace apare prima dată în Main News.
15:00
Un camion românesc a fost confiscat de poliția olandeză după ce a fost descoperit cu defecțiuni grave și nereguli administrative. Patronul a anunțat vehiculul ca fiind furat pentru a evita plata leasingului. Poliția a întocmit procese-verbale pentru încălcările constatate, asigurându-se că camionul va reveni companiei de leasing. Un camion românesc a fost confiscat în Olanda … Articolul Camion românesc furat, găsit în Olanda, confiscat de poliție pentru leasing neplătit apare prima dată în Main News.
14:40
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în 2026 nu vor fi majorate taxe și impozite, iar măsuri de reformă vor include creșterea vârstei de pensionare pentru anumite categorii profesionale. Aceste măsuri sunt esențiale pentru sustenabilitatea sistemului și pentru corectarea dezechilibrelor economice. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în 2026 nu vor crește taxe și impozite … Articolul Bolojan: Creșterea vârstei de pensionare și taxe neschimbate anul acesta apare prima dată în Main News.
14:30
Fostă funcționară MAE, Lavinia-Daniela Păune, este suspectată de corupție după ce a falsificat 176 de state de plată pentru a obține salarii ilegale de peste 8 milioane lei. Sub control judiciar, Păune are obligația de a depune 500.000 lei și se confruntă cu acuzații grave din partea DNA. Fostă angajată a MAE, Lavinia-Daniela Păune, a … Articolul Corupție la MAE: Fostă funcționară acuzată de fraudă de 8 milioane lei apare prima dată în Main News.
14:30
Conflictul Sorana Cîrstea – Osaka: Japonia își cere scuze public pentru remarcile lipsite de respect # MainNews.ro
Naomi Osaka a clarificat tensiunile cu Sorana Cîrstea după meciul de la Australian Open, cerându-și scuze pentru comportamentul său. Incidentul, marcat de un moment controversat și un schimb de replici scurt, a stârnit nemulțumiri, dar Osaka a subliniat respectul pentru jucătoarea română. Naomi Osaka a câștigat meciul împotriva Soranei Cîrstea în turul al doilea al … Articolul Conflictul Sorana Cîrstea – Osaka: Japonia își cere scuze public pentru remarcile lipsite de respect apare prima dată în Main News.
14:30
Începutul zilei merită cea mai bună aromă de cafea. Descoperă cum să alegi aparatul perfect pentru cafea și sortimentul ideal de boabe, pentru a transforma fiecare ceașcă într-o experiență memorabilă. Află detalii despre aparatele automate și manuale, curățare și personalizare pentru o rutină plăcută. Între prima ceașcă de cafea și rutina de dimineață există o … Articolul Cele mai bune arome de cafea pentru un început perfect al zilei apare prima dată în Main News.
13:50
Un cerb a declanșat alarma de jaf la o bancă din New York, străpungând un geam pentru a intra. Poliția comitatului Suffolk a intervenit rapid, surprinzând animalul în timp ce încerca să scape. După ce a fost prins, cerbul a fost eliberat în natură. Aflați întreaga poveste și detalii despre intervenție. Un cerb a spart … Articolul Cerb declanșează alarmă de jaf la bancă în New York; animalul a fost găsit | VIDEO apare prima dată în Main News.
13:40
Fostul număr 2 din AUR, Marius Lulea, critică gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma Groenlandei, considerându-l nepotrivit. Lulea subliniază necesitatea unei alte abordări pentru credibilizarea partidului, insistând asupra respectării dreptului internațional și suveranității statelor. Marius Lulea, fost număr 2 în AUR, critică gestul lui George Simion de a tăia un … Articolul Critici dure la adresa lui George Simion: „AUR are nevoie de o altă abordare” apare prima dată în Main News.
13:40
Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, îl atacă pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, cerându-i să nu se mai plângă și să ofere soluții concrete pentru problemele administrative. Băluță condamnă scumpirea biletelor STB și deficitul de indemnizații pentru persoanele cu handicap, acuzând cinismul lui Ciucu. Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, îl … Articolul Daniel Băluță cere lui Ciprian Ciucu să renunțe la plângeri: cinism inacceptabil! apare prima dată în Main News.
13:30
Calificare controversată la Australian Open: Dans și răspunsuri pentru fani huiduitori # MainNews.ro
Yulia Putintseva s-a calificat în optimile Australian Open 2026, în ciuda huiduielilor fanilor. Jucătoarea kazahă a dansat pe teren și a explicat că a cântat un cântec despre iepuri pentru a se distra. Aceasta a evidențiat atmosfera intensă a meciului și modul în care a rămas calmă în fața provocărilor. Yulia Putintseva s-a calificat în … Articolul Calificare controversată la Australian Open: Dans și răspunsuri pentru fani huiduitori apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:20
Kremlinul a pus o condiție esențială pentru găsirea unei soluții la conflictul din estul Ucrainei: retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Fără aceasta, este considerat inutil să se sperie la un acord pe termen lung. Discuțiile trilaterale cu SUA și Ucraina încep la Abu Dhabi. Kremlinul cere retragerea forțelor ucrainene din estul Ucrainei ca precondiție pentru … Articolul Condiția esențială a Kremlinului pentru un acord pe termen lung apare prima dată în Main News.
13:20
Cercetarea Google asupra modelelor AI DeepSeek și Alibaba Cloud arată că aceste sisteme pot gândi similar oamenilor, generând inteligență colectivă. Modelele dezvoltă „societăți de gândire”, îmbunătățind raționamentul prin diversitate. Rezultatele sugerează o nouă paradigmă în inteligența artificială. Cercetarea Google arată că modelele AI DeepSeek și Alibaba Cloud dezvoltă cogniție asemănătoare inteligenței colective umane Diversitatea perspectivelor … Articolul Modelele de AI care imită gândirea umană și inteligența colectivă apare prima dată în Main News.
13:10
Românii riscă să își piardă casele din cauza noii legi a impozitării, care facilitează executarea silită a celor cu datorii la Fisc. Analistul economic Adrian Negrescu recomandă rapiditate în achitarea impozitelor pentru evitarea problemelor, în timp ce autoritățile pot acum să recupereze datoriile mai eficient. Românii pot pierde mai ușor casele din cauza majorării impozitelor … Articolul Românii riscă să-și piardă casele din cauza noii legi de impozitare apare prima dată în Main News.
12:50
Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației transatlantice pentru România și Uniunea Europeană, discutând despre sprijinul pentru Ucraina și coordonarea cu NATO în zona arctică. Dialogul constructiv este esențial, în ciuda turbulențelor recente, pentru securitate și stabilitate. Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației transatlantice pentru România și UE Statele Unite sunt considerate un partener strategic esențial … Articolul Nicușor Dan: Relația transatlantică, esențială pentru România și UE apare prima dată în Main News.
12:50
Premierul canadian Mark Carney a răspuns tăios comentariilor lui Donald Trump, afirmând că Canada prosperă datorită valorilor canadiene, nu datorită Statelor Unite. Carney, după discursul său viral de la Davos, a subliniat importanța suveranității și parteneriatului cu SUA, insistând că viitorul Canadei îi aparține. Mark Carney, prim-ministrul Canadian, a răspuns criticilor lui Donald Trump referitoare … Articolul Mark Carney răspunde tăios lui Trump după criticile la Davos apare prima dată în Main News.
12:30
Cristi Chivu a preluat conducerea echipei Inter Milano în 2025 și, sub îndrumarea sa, formația conduce în Serie A. Javier Zanetti îl laudă pentru inteligența și abilitatea de a motiva jucătorii, subliniind performanța echipei în competiții internaționale, inclusiv meciul cu Arsenal. Cristi Chivu a preluat conducerea echipei Inter în vara anului 2025 Formația din Milano … Articolul Secretele lui Cristi Chivu: Cum reușește să comunice cu tinerii fotbaliști apare prima dată în Main News.
12:30
Părinții din Cenei, Timiș, au refuzat să-și trimită copiii la școală de teamă că elevul de 13 ani acuzat de omor ar putea participa la ore. Acesta va urma cursuri online, conform legislației române. Minorii sub 14 ani nu pot fi reținuți penal, ceea ce a generat revoltă în comunitate. Părinții din Cenei, Timiș, nu … Articolul Părinți din Cenei, Timiș, protestează: nu-și lasă copiii la școală de frică apare prima dată în Main News.
12:20
ChatGPT introduce un sistem de predicție a vârstei pentru a proteja minorii de conținut sensibil. Instrumentul va analiza diverse semnale pentru a identifica conturile aparținând adolescenților, aplicând măsuri de protecție adecvate. Aceasta răspunde preocupărilor legate de sănătatea mentală a tinerilor online. OpenAI va implementa un sistem de predicție a vârstei pe ChatGPT pentru a proteja … Articolul ChatGPT îți va estima vârsta, protejându-te de conținut sensibil apare prima dată în Main News.
12:10
Consiliul Concurenței a sancționat compania Thelios SpA cu o amendă de peste 4,5 milioane de lei pentru înțelegere anticoncurențială în sectorul ochelarilor de lux din România. Compania a interzis vânzările online prin retailerul Shades Originators SRL. Aceasta a denunțat practicile ilegale și a beneficiat de imunitate. Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu o … Articolul Amendă record de 900.000 euro în industria ochelarilor de lux din România apare prima dată în Main News.
12:10
În cei patru ani de război, 3,1 milioane de ucraineni au părăsit țara fără a se mai întoarce, majoritatea în primul an al conflictului. În 2025, mobilitatea populației a crescut, cu 37 de milioane treceri de frontieră, dar „nereturnările condiționate” au scăzut față de anul precedent. 3,1 milioane de ucraineni au părăsit țara de la … Articolul Peste 3 milioane de ucraineni au plecat din țară în patru ani de război apare prima dată în Main News.
11:50
Donald Trump a insistat asupra achiziției Groenlandei, provocând tensiuni în relațiile cu Europa. Moscow transmite mesaje prin presă, sugerând că liderul american copiază stilul de expansiune al lui Putin. Kremlinul folosește acest subiect pentru a afișa slăbiciunea Occidentului și a destabiliza NATO. Donald Trump a manifestat interes pentru achiziția Groenlandei, generând tensiuni cu Europa Documentele … Articolul Kremlinul și presa loială: Trump „îl imită pe Putin” în propagandă apare prima dată în Main News.
11:40
Nicuşor Dan subliniază importanța unei strategii bine definite înainte de evenimente internaționale, precum Forumul Economic Mondial de la Davos. Critică absența unei astfel de strategii în România timp de 35 de ani, evidențiind necesitatea de a avea pregătite parteneriate economice cu alte țări. Nicuşor Dan a subliniat necesitatea unei strategii înainte de participarea la evenimente … Articolul Nicuşor Dan la Davos: Lipsa unei strategii de 35 de ani ne afectează apare prima dată în Main News.
11:30
Hamnet și Marty Supreme, filme recent nominalizate la Oscar, au fost lansate în cinematografele din România. De asemenea, Brendan Fraser revine pe marele ecran cu Rental Family. Află detalii despre aceste producții, actorii implicați și nominalizările pentru Premiile Oscar din martie. Vizionare plăcută! Articolul Filme Oscar, premieră în România și noul titlu al unui actor premiat apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
10:40
Nicușor Dan a criticat decizia Guvernului Bolojan de reducere a impozitelor, subliniind dificultățile economice cu care se confruntă românii. El a propus reechilibrarea fondurilor între primării și susține prelungirea mandatelor primarilor pentru a putea implementa proiecte de dezvoltare. Nicușor Dan se opune reducerii impozitelor alocate primăriilor, considerând că măsurile pot fi amânate El solicită reechilibrarea … Articolul Nicușor Dan contestă decizia Guvernului Bolojan: românii cumpără cu 10% mai puțin apare prima dată în Main News.
10:30
Temperaturile din România se vor menține peste normal în perioada 26 ianuarie – 23 februarie 2026, cu un regim pluviometric excedentar, mai ales în regiunile sudice și sud-estice. Această prognoză anunțată de meteorologi indică o iarnă neobișnuit de caldă și umedă. Detalii complete în articol. Temperaturile vor fi peste valorile normale la sfârșitul lunii ianuarie … Articolul Vreme neobișnuită la sfârșitul lui ianuarie și în februarie, avertizează meteorologii apare prima dată în Main News.
